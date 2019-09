17. listopad? Milion chvilek vytáhne i tohle… Lucie Groene Odkolek vidí, kdo bude terčem tentokrát

ROZHOVOR „Pro mnoho lidí je to především smutná připomínka zklamaných nadějí, které do změn po roce 1989 vkládali,“ říká novinářka Lucie Groene Odkolek k tomu, jak dnes veřejnost vnímá svátek 17. listopadu. Pro některé skupiny to podle ní bude další pokus o vyvolání negativních emocí vůči politickým protivníkům. Díky takovým lidem pak mnoho voličů podle Groene Odkolek považuje Zemana za tzv. „menší zlo“. „Asi nejsem sama, kdo nestojí o přihlouplé pseudovýchovné pořady pro dospělé a indoktrinaci probruselskou agendou v dětských pořadech,“ říká novinářka k současné České televizi. Právě boj o její nezávislost bude podle Groene Odkolek jedním z nových témat hnutí Milion chvilek pro demokracii. Důvod je prostý…

Prezident Miloš Zeman nebude ani letos veřejně slavit 17. listopad. Zapálí svíčku doma a bude vzpomínat. V médích připomenul, že věnce a kytice od něj a premiéra skončily loni v koši a také zopakoval, že na Národní třídě nešlo o „krvavou řež“ nebo „nestandardní masakr.“ Je v pořádku, že Zeman veřejně nevystoupí, ani když si připomínáme 30. výročí od Sametu?

Miloš Zeman by za normálních okolností určitě přišel položit květiny, ale logicky nechce, aby vzpomínka na rok 1989 byla opět zneužita k projevům „pohrdání Zemanem“. Místo zpráv o oslavách 30. výročí 17. listopadu by se na první stránky tisku dostali ti, kteří mediálně nejúčinněji urazili prezidenta. Do situace, kdy prezident raději zůstane doma, nás tedy dostali právě ti, co si o sobě z nepochopitelných důvodů myslí, že jsou slušnější než Miloš Zeman, a potom se před novináři předvádějí v trapnostech. Nedat jim příležitost zastínit tento svátek vlastní exhibicí mi připadá rozumné. Všichni víme, že se na Národní třídě nejednalo o masakr. Význam této událost nespočívá v počtu obětí, ke kterým naštěstí nedošlo. Na druhou stranu je dobré se zamyslet a srovnat, kam se Evropa od té doby dostala. Potlačení nepokojů v Katalánsku nebo brutalita francouzské policie proti protestujícím Žlutým vestám je určitě posun k horšímu.

Jak asi veřejnost vnímá svátek 17. listopadu? Prožívají ho intenzivně i voliči Babiše a Zemana, nebo se z něj stal svátek spíš tzv. liberálně demokratických stran? Co se z tohoto svátku postupně stalo?

Pro mnoho lidí je to především smutná připomínka zklamaných nadějí, které do změn po roce 1989 vkládali. Pro tzv. liberály to bude jen další pokus o vyvolání ještě více negativních emocí mezi lidmi proti jejich ideologickým protivníkům. To jsou prakticky všichni, kteří nesouhlasí s další globalizací politické moci.

Liberálové a extrémní levicová hnutí se u nás dlouhodobě snaží navodit atmosféru, která by eventuálně vedla k další „revoluci“. Ty důvody, „proč“ protestují, oni průběžně mění, ale cíl je stále stejný. Nepokoje. Potřebují, aby je lidé zbavili Babiše, Zemana a všech, kteří mají jiný názor než oni. Chtějí vládnout oni a jejich nadřízení z Bruselu, ale ve volbách se jim zvítězit nepodařilo. Nechápou, že odpor k další centralizaci politické moci mimo Českou republiku je právě to, co mnoho lidí motivovalo ke zvolení Miloše Zemana prezidentem. Pro jeho okázalé ignorování Bruselu mu odpustí i jeho negativní stránky a zbytečné provokace novinářů. Považují to za menší zlo.

Podle mě bychom se po 30 letech měli posunout dál a začít diskutovat o tom, co po 17. listopadu následovalo. Například fatální likvidace mnoha strategicky důležitých firem s ohromným majetkem, o který byl náš stát připraven. Privatizace vody. Likvidace zemědělství a zemědělské půdy ve prospěch zahraničních montoven a s tím související nekontrolovaný dovoz zahraničních pracovních sil. Naše soběstačnost je narušená. Nedávno mě překvapilo, že např. státní podnik Pražské pekárny a mlýny měl ještě v 90. letech majetek přes půl miliardy korun. Dnes už jen nedůstojně čeká na svojí konečnou likvidaci.

Milion chvilek slibuje obří demonstrace, ale trestní stíhání Andreje Babiše nyní nejspíše padlo. Bude to tedy méně masivní, nebo už jsou lidé na Zemana a Babiše tak naštvaní, že přijdou tak jako tak? Hrozí podle vás třeba, že se objeví i zcela nový skandál?

Demonstrace a vyvolávání nepokojů jsou hlavní činností tohoto projektu, takže demonstrovat se samozřejmě bude. Téma a hesla nejsou důležitá, cíle známe. Nebude to určitě nic, za co bychom demonstrovat měli: zachování svobody projevu, bezpečnost našich občanů v souvislosti s podporou ilegální migrace vládami našich bezprostředních sousedů nebo zveřejnění toho, jak skutečně zachází s penězi daňových poplatníků veřejnoprávní média.

Předpokládám, že se do té jejich agendy naopak vmísí téma „boj o nezávislost těchto tzv. veřejnoprávních médií“, protože hrozí, že nedojde ke schválení zprávy o hospodaření. Strach z předkládání účtů podle mě motivuje vedení veřejnoprávních médií, aby akce proti politikům podporovalo. Mohlo by se stát, že tenhle kolos přijde o svoje zajištěné královské příjmy z vynucených poplatků, nebo že by se dokonce někdo mohl pokusit požadovat personální a obsahové změny k lepšímu. Proto už si připravují různé aktivity, za jejich „záchranu“. Jakoukoliv kritiku budou prezentovat jako pokus politiků ohrozit jejich „nezávislost“.

České televizi by slušela větší pokora k těm, kteří si jí musí platit. Asi nejsem sama, kdo nestojí o přihlouplé pseudovýchovné pořady pro dospělé a indoktrinaci probruselskou agendou v dětských pořadech. O způsobu, jakým prezentují jednotlivé politické kauzy, volby a události v naší společnosti, by se dalo dlouze diskutovat. Jestli je Česká televize na něčem opravdu nezávislá, tak je to realita mimo Kavčí hory. Chápu, že nechtějí nikomu předkládat účty, ale většina lidí je prostě nechce platit, a za to si můžou sami.

Poslankyně Miroslava Němcová v reakci na slova hlavy státu o abolici vyzvala k tomu, aby byl Zeman sesazen. Miloš Zeman podle ní sráží právní stát na kolena a měl by být zbaven prezidentského úřadu. Jaký je váš názor?

Na klimatickém summitu OSN v New Yorku zazněl dlouho očekávaný projev švédské aktivistky Grety Thunbergové, která s nečekaně ostrou dikcí zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla krom mnoha dalších ostrých frází. Co na to říci?

Nevím, jestli dlouho očekávaný, spíš tomu bohužel nejde uniknout. Té dívky je mi líto, protože jí její okolí opravdu ukradlo dětství. Hysterie a čím dál tím viditelnější psychické problémy z ní dělají čím dál tím hrozivější karikaturu toho, co by mnoho lidí rádo podpořilo: rozumná řešení týkající se ochrany našeho životního prostředí. Pro mě osobně do toho spadají i potraviny. Řešit zákaz nebo zásadní omezení geneticky manipulovaných potravin, chemie a nebezpečných náhražek v jídle, zastavit likvidaci malých zemědělců ve prospěch velkých koncernů, to jsou důležitější úkoly než pseudovědecké výkřiky o „hořící planetě“. Celá ta „akce Greta“ je podle mě přípravou na globální „klimatické výjimečné stavy“, které budou umožňovat zavádění dalších daní a restrikcí, které by jinak neprošly. A také omezovat svobodu lidí a dál likvidovat nejen německý automobilový průmysl.

Z výrazu tváře a silného patosu v hlase bylo znát, že Greta svá slova myslí vážně, přestože svůj krátký projev četla. Do jaké míry její vystoupení přispěje k racionální mezinárodní diskusi o potřebách boje se změnou klimatu?

Nijak. Vnímám tu dramaturgii tak, že ona je něco jako vybraný maskot pro globální síť liberálních stran, které potřebují důvod k dalšímu zvyšování daní a ke schválení nových zákonů. Vytvořením pocitu v dětech, že nám „hoří planeta“, chtějí vytvářet tlak nepřímo i na dospělé. Kdo by chtěl, aby mu vlastní děti vyčítaly, že jim zničil budoucnost, že? Předvádějí jí na různých akcích, nechají jí fotit se známými osobnostmi, a tím její vliv končí. Pokud někdo opravdu věří, že je ten cirkus kolem Grety výsledkem její práce, a nikoliv extrémně finančně náročný politický marketing, je na tom stejně jako ona. Ona tomu pravděpodobně věří. Dělá pečlivě to, co se od ní očekává. Jenže téhle dívce je 16 a dospělí lidé by už měli mít rozum.

Jak po tomto vystoupení vnímat působení Grety Thunbergové? Jedni tvrdí, že školačka nemá co mluvit do tak zásadních záležitostí, že jim ani nemůže rozumět, že je obětí propagandy a lidí, kteří sledují konkrétní zájmy a používají mladou dívku jako štít. Druzí oceňují, jak se mladá generace začíná zajímat o svou budoucnost. Má tento typ projevu a člověka bez zkušenosti mít prostor na půdě OSN po boku světových lídrů?

Jestli je Greta nějaký symbol, tak je to symbol zmanipulovaných a obelhaných dětí dnešní doby. Jejich dospělým mentorům se podařilo v nich vyvolat pocit, že stačí v pátek zajít na demonstraci a politici je budou poslouchat. Věří tomu, že se kvůli nim politici a ostatní dospělí zamyslí a vyřeší problém, který samy často ani nedokážou popsat. Většinou ani neví, co by od takového politika konkrétně požadovaly za změny, což se viditelně projevuje na těch jejich transparentech. Nikdy vám neuvěří, že to byli právě šikovní političtí marketéři, kteří tyhle akce připravili a že tam slouží jen jako záminka, aby politici prosadili něco, co už mají určitě dávno připravené.

Na ulicích se těch akcí zúčastňují skupiny dětí, které doprovázejí jejich učitelé a lidé z neziskovek. Na zasedání OSN, které v téhle agendě stoprocentně jede také, si jen pozvali hlavního maskota, Gretu. Nechali ji tam předvést ten naučený hysterický apel a brzy nám řeknou, co pro nás připravili za další omezení. Očekávám další „zelené“ daně, „nutná opatření pro záchranu klimatu“.

Určitě někde nenápadně proběhne i ještě větší podpora migrace nyní už „klimatických uprchlíků“. Je potřeba si také uvědomit, že za agendou Zelených se schovávají i nová socialistická hnutí, která takto vysvětlují svůj boj proti kapitalismu. Někteří jsou opravdu šílení, viz jejich nedávný útok na berlínské metro.

Nejvyšší soud Spojeného království rozhodl, že vynucená pětitýdenní přestávka britského parlamentu je nezákonná a tedy neplatí. Co tento verdikt znamená pro Borise Johnsona? Jde již o několikátý problém na cestě k brexitu. Lze vůbec předpokládat, že Johnson již 31. října skutečně vyvede Brity ven z EU, nebo spíše jeho vláda vejde do dějin jako další katastrofa po Therese May?

Není to děsivé? Všechny ty nekonečné problémy, které znemožňují splnění přání většiny Britů, a to odejít z Evropské unie? Nestačí referendum, nestačí vůle předsedy vlády tohle přání splnit. Globalisté nechtějí přijít o „svoje“ území a mají v Británii opravdu dostatek pomocníků. Nikdo snad už nemůže být horší než Therese May. Boris Johnson dělá co může, ale vypadá to, že co peklo jednou schvátí, nikdy nenavrátí. Bez boje určitě ne.

Kdybychom to tehdy věděli, že není cesta ven, rozhodli bychom se stejně? Kdybych mohla, požádala bych prezidenta, aby to referendum nechal ještě jednou zopakovat. Když to můžou chtít v Británii s referendem, tak proč ne u nás. Nic bláznivého není v dnešní době nerealizovatelné. Chtěli jsme být součástí moderního demokratického evropského celku. Co je z toho dnes, to nám nyní ukazuje nejen chování Bruselu k V4, ale především tahle těžká a skoro nemožná cesta Británie za suverenitou.

