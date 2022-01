50 miliard eur na západ. Babiš trhá Pekarovou i Lipavského. Za zahraničí

ROZHOVOR Expremiér Andrej Babiš se pro ParlamentníListy.cz opřel do vládních předáků. Nelíbí se mu činnost šéfky sněmovny Pekarové Adamové a ministra zahraničí Lipavského. Podle něho vůbec nepochopili důležitost V4. Babiš připomíná, že v těchto zemích má Česko významné partnery a západní státy si z V4 ročně berou 50 miliard eur na dividendách. Česká zahraniční politika by se dle jeho slov měla orientovat na ekonomickou diplomacii a ne poučovat jiné nebo napomáhat ke změnám režimů. “Hleďme na české zájmy a nemějme ambice zachraňovat světový mír. Nejsme světová velmoc,” konstatuje Babiš.

Máte za sebou první zasedání stínové vlády, jejíž vznik se avizoval už dříve. Jak konkrétně si opoziční práci představujete?

Vytvořili jsme stínovou vládu, která bude klasicky každý týden zasedat, bude mít svůj program, pravidelné tiskovky a bude reagovat na jednání skutečné vlády. To tady předtím nebylo. Bude to samozřejmě časově náročné, protože chceme zasedat každý týden. Když se dívám do historie stínových vlád v Česku, tak jsme první, kdo s tímto konceptem přichází. V minulosti tu sice byly stínové vlády, ale takhle nefungovaly. Představily stínové ministry, kteří se nějak občas vyjadřovali, ale to bylo všechno.

Budeme standardně zasedat, budeme mít zápisy, po zasedání budeme komunikovat atd. Naší stínové vládě budou k ruce naši poslanci a externí poradci. Bude to náročné, protože nemáme k ruce úřednický aparát jako vláda.

Chceme být konstruktivní a aktivní opozicí. Situace je teď podstatně jiná, než když jsme byli ve vládě. To bylo ve Sněmovně sedm opozičních stran. Opozice byla rozdrobená, ale do voleb se de facto vytvořil jeden blok a shodou okolností a náhod jim strategie porazit Babiše vyšla. Teď jsme opozice jen my a SPD, bude to jiné.

Vláda Petra Fialy už funguje více než měsíc. Na hodnocení je zatím brzo, ale jak na vás zatím působí?

Jsem v šoku, co všechno dokázali za tak krátkou dobu pokazit a jak se chlubí naším peřím. Viděl jsem reportáž o Baťově kanále, to je věc, kterou jsme výrazně podpořili a naplánovali miliardu investic, stejně jako při přípravě Muzea totality ve věznici v Uherském Hradišti. Plánují dálnice, ze kterých je už 107 kilometrů rozestavěných. Pokud se podíváme, co oni udělali za ten čas, co jsou ve vládě, tak lidem hlavně berou peníze. Zmrazili platy a berou lidem slevy, které si zaslouží. Chtějí řešit problémy s drahou elektřinou a plynem tak, že lidé budou dostávat doplatky na bydlení s tím, že o ně musejí jít žádat s čepicí v ruce na úřady práce, jejichž úředníkům zmrazila vláda jejich nijak závratné platy. Ostatním profesím Fiala a Stanjura sebrali půlku z toho, co jsme jim plánovali přidat, což reálně kvůli vysoké inflaci znamená snížení životní úrovně pro vojáky, policisty nebo učitele. Lékařům jejich šestiprocentní zvýšení platů vzít nemohli, protože to zařídila ještě naše vláda přes úhradovou vyhlášku.

Když jsem viděl tripartitu, tak mě pobavilo, jak její zástupci byli servilní vůči nové vládě. Dokonce ji jeden člen chválil za valorizaci důchodů v létě. Přitom to není žádná zásluha Fialovy vlády, jde o navýšení o inflaci, které plyne ze zákona. Podle zákona důchody navýšit musejí! Takže to, co důchodci dostanou v roce 2022, je naše zásluha. Tato vláda by důchody zmrazila, kdyby mohla.

Do toho další negativní věci. Vzali lidem peníze, obnovili 21% DPH na respirátory, ale zároveň jejich nošení vyžadují, zuří tu omikron a lidé je tak budou mít dražší. Vláda také vyžaduje víc peněz na předsednictví v Radě EU, přitom je v rozpočtu 1,4 miliardy, to je obrovská částka. Proč chtějí víc peněz? Není to potřeba. Na druhé straně tam, kde by mohli získat víc peněz, 33 miliard z EET, toho se vzdávají a vůbec neřeší příjmovou otázku. Takže se vracíme do časů „chcete to na fakturu, nebo bez faktury?“.

Všichni zaměstnanci daně platit musejí, protože se jim to strhává měsíčně, a bez EET se vracíme do časů roku 2013, než jsem nastoupil na Ministerstvo financí. Za další, stopli rekonstrukce kulturních památek, vzali učitelům peníze, zrušili filmové pobídky, navýšili jízdné pro důchodce a studenty, plánují zdražit dálniční známky a televizní poplatky. Vyhlašují, jak chtějí šetřit v rozpočtu, ale šetří na lidech, a zároveň mají zbytečně skoro nejvíc ministrů v historii. Nabírají kvůli nim na Úřad vlády 90 nových úředníků a rozdávají trafiky v podobě nadstandardního množství politických náměstků. Tak by se dalo pokračovat dlouho.

A pokud jde o covid? Strany dnešní vládní koalice vás po celou dobu pandemie kritizovaly, že nekonáte nebo že konáte špatně.

Pan Rakušan nás před rokem kritizoval, že nakupujeme testy od čínského dodavatele, a slibovali, že budou kupovat německou kvalitu. Přitom testy, které chtěli, na německém seznamu nejsou a nakonec nakoupili stejné čínské testy jako my. Ohledně covidu do této chvíle nevymysleli nic nového a pracují se stejným týmem, který jsme měli k dispozici my. My jsme jim nakoupili antigenní testy až do konce února podle původního plánu testování. Teď přišli s tím, že chtějí testovat víc, ale neprodloužili nouzový stav, aby testy mohli rychle nakoupit, takže to řeší v rámci dynamického nákupu. Naštěstí jsme jim na to vyčlenili peníze, takže můžou. Do toho pan Fiala říkal, že se ve školách testuje málo, protože nejsou testy. Na učitele přenesli administrativu z hygien, karantény v těchto dnech zcela paralyzují školy. Mají v tom zmatek. Nás kritizovali, že dáváme podnikatelům v rámci kompenzací málo peněz, chtěli kvůli tomu naší vládě vyslovit nedůvěru, přitom oni nedávají podnikatelům peníze žádné a nepokračují v programech, které jsme připravili.

Co vnímáte jako nejhorší?

Určitě nejhorší je, že vláda nechce pomoci lidem s vysokými cenami energie a odpustit jim 21% DPH na energie, jak jsme to udělali v listopadu a prosinci. Tím jsme zásadně snížili ceny elektřiny a plynu pro občany. Šlo o rychlou pomoc, která se projevila okamžitě. Chtěli jsme v tom pokračovat, ale oni místo toho chtějí navyšovat dávky na bydlení, což je nesmysl. Byrokracie, administrativa, je to náročné i pro lidi, kteří kvůli tomu musejí běhat na úřady. Nebude to účinné. Kdyby to řešili stejně jako my, mělo by to efekt ihned.

Stále opakují, že finance jsou v rozvratu, což je nehorázná lež. Máme skvělý rating, šesté nejmenší zadlužení vůči HDP v celé Evropské unii. O polovinu nižší než Rakousko nebo Německo. Poláci mají proti nám vyšší zadlužení a DPH na energie od 1. února sníží podle našeho vzoru. Vláda pětikoalice vrátila DPH, takže ceny energií lidem v lednu skokově zvednou o 21 %. Do toho roste inflace, takže to bude reálně ještě víc. Nějaké doplatky na bydlení, to je nesmysl. Pan ministr Jurečka tomu nerozumí. Bude to mít obrovský dopad na lidi, mnozí si zažijí peklo, budou mít existenční problémy, zejména ti, co to dnes dávají tak tak. Pokud by ČEZ byl plně v rukách státu, dalo by se zasáhnout razantně, ale současná koalice ho v minulosti částečně zprivatizovala.

Vláda ve svých nových predikcích a hlavně díky vysoké inflaci, kterou očekává ve výši 8,5 %, dostane podle expertů v roce 2022 bez zásluhy mimořádný příjem z DPH a dalších daní ve výši 60 miliard. To jsou vlastně peníze navíc od občanů. Zároveň se ale odmítá s lidmi podělit a vrátit jim to odpuštěním 21% DPH na energie.

Nelze vynechat zdravotnictví, kde se pan Válek uvedl tím, že čekat šest hodin u lékaře je normální, a nemá problém s tím, aby si bohatí mohli zaplatit lepší péči. S jeho představou, že dostupné a kvalitní zdravotnictví bude jen pro bohaté, zásadně nesouhlasím. Tím, že symbolu korupce dal pan Válek trafiku ve VZP, jsme blízko privatizace zdravotnictví, což jsme zažili s ODS ve Středočeském kraji. Jsem v šoku, jakým způsobem tato vláda začala fungovat.

Nestačím se divit, co všechno z nich za jediný měsíc vypadlo. Četl jsem jejich programové prohlášení a je tam plno věcí, které jsou nejasné, nekonkrétní, a nechávají si tam zadní dvířka. Vědí, že na to nemají, a dopředu si dělají alibi a stále se na nás vymlouvají, že jsme všechno dělali špatně. Naopak, všechno jsme za ně připravili. Digitalizaci, odpuštění DPH za energie, 200 km připravených a 107 rozestavěných dálnic a 200 km připravených a rozestavěných silnic I. třídy atd. Za stejné období bychom my byli schopni postavit dokonce 300 km, o tom jsem přesvědčený, oni se ale spokojí s tím, co už je vlastně hotové a z naší strany připravené.

Slibují důchodovou reformu. Super, na to si rádi počkáme, a pokud to bude pozitivní pro všechny důchodce, podpoříme ji. Mají ale v plánu snížit sociální pojištění pro firmy o dvě procenta, což je 35 miliard ročně a jsou to peníze pro důchodce, takže ty vezmou kde?

Úplně se vykašlali na projekt Národní boj proti rakovině, což je strašně důležité. Náš rozhovor potrvá, řekněme, hodinu a za ten čas na rakovinu zemřou tři Češi. Ročně jich bohužel zemře 27 tisíc. A pokud s tím nic neuděláme, bude to stále horší a horší, rakovina bude od roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí. My máme plán, jak s tím bojovat a lidem co nejvíce pomoci.

Jak to vypadá s „Babišovou drahotou“? Tento termín byl těsně před volbami masivně využívaný.

Spíš před volbami zneužívaný. Vymysleli si tenhle nesmysl, házeli na nás úplně všechno. Jaká Babišova drahota, prosím vás. To neexistuje, je to jen jejich marketingový výmysl. Největší škůdce české ekonomiky pro lidi je současná vláda a Česká národní banka, která navyšuje úrokové sazby. U hypoték bylo dosaženo maxima od roku 2003, nejvyšší nárůst. Teď podle dostupných informací noví zájemci těžko seženou hypotéku s úrokem pod čtyři procenta. Toto je Rusnokova drahota. Občané můžou poděkovat České národní bance za to, že jim zdražuje hypotéky a úvěry. Proč to dělají?

Kvůli navyšování sazeb ČNB posiluje koruna, exportéři přicházejí o velké příjmy a místní podnikatelé jsou vystavení daleko větší konkurenci z dovozu.

Koalice stále mluví o rozvratu financí, ale to prostě není pravda. Moc dobře vědí, že lžou stejně jako před volbami. Proč se k tomu nemohli postavit čelem a říct: dívali jsme se na rozpočet a zjistili jsme, že plánované škrty ve výši 100 miliard, které postupně snížili až na 80 mld., budou problém a není to kde vzít, aniž bychom lidem sahali na peníze. Ne, místo toho vzali lidem půlku námi připraveného navýšení, sebrali lidem pět miliard. Teď berou důchodcům a studentům slevu na jízdné a hodlají šetřit na všem. Zastaví se investice, nechtějí opravovat kulturní památky, a to je špatně. Čelíme několika krizím současně, lidem se všechno zdražuje a nelze je potrestat tím, že se bude dále škrtat.

Poslední týden bylo dost živo kolem STAN ohledně jejich financování. Do toho Jan Farský, který odletěl na víc než osm měsíců dovSpojených států v rámci získaného stipendia, nakonec složil poslanecký mandát. Jak to na vás celé působí?

STAN je parazitické uskupení, které se vždycky na někoho přisálo. Když byl Kalousek na výsluní, tak se Gazdík přisál na Kalouska, aby se po něm dostali nahoru. Potom chtěli jít s KDU-ČSL. Teď podrazili Piráty s kroužkovací kampaní, což je normální podvod. Divím se, že Piráti nešli raději do opozice a nebušili do nich. Místo toho se nechali uplatit trafikami na ministerstvech. Je to směšné, protože mají čtyři poslance, tři ministry a místopředsedkyni Sněmovny. Pojetí demokracie je teď takové, že za nás měla opozice tři místopředsedy Sněmovny a nám dali zatím jednoho a Okamurovi žádného. Navíc dělají cavyky se zvolením Havlíčka.

Celé to hnutí STAN je podvod už podle názvu, zneužívají slovo starostové a jde jim jenom o koryta. Když jsem nastoupil jako premiér, potlačil jsem korupci na úrovni vlády. Lobbisté a všichni jim podobní měli smůlu. Na nižší úrovni, v komunální politice atp. je korupce stále dost a toto hnutí, které zneužívá starosty, je v tomhle údajně lídr. Proto taky chtějí tolik změnit stavební zákon, aby se o stavbách dál rozhodovalo na obecních úřadech. Do toho arogance pana Rakušana, který vyhodil policejního prezidenta ještě před tím, než byl jmenován ministrem vnitra. Neskutečné. To nedělal ani Chovanec nebo Langer.

A Farský? Jeden z nejarogantnějších poslanců, kteří tam kdy byli. Vzpomeňte si, jak v rozhovoru vykládal, že on přece Michalikovi s těmi penězi věří, takže si to vlastně nikdo nesmí dovolit zpochybňovat. Demagogie. Teď se vysmál svým voličům, odjede si na osm měsíců do Ameriky, aby nám odtud dovezl nějaký model, kde se máme ještě víc integrovat do EU. To odmítám. Já vždy bojoval za svrchovaný český stát a tak to musí i zůstat. Proč bychom se měli nějak hlouběji integrovat? Není možné, aby se o všem rozhodovalo v Bruselu.

Netrvalo dlouho a ukázalo se, že Farský lhal nejen voličům, když chtěl jejich hlasy, a sliboval, že je bude hájit. Lhal také o tom, že ho podpořil premiér, lhal o tom, že ho podpořil pan Pithart, a lhal o tom, že ho podpořil pan Žantovský. Takže jedna velká lež. Slibovali po volbách změnu, tak ta změna fakt přišla. Lež, demagogie a výsměch voličům. A teď dokonce zjistil, že není schopen se okamžitě vzdát mandátu.

Zaregistroval jsem četné komentáře, že některá média jsou vůči jejich kauzám a počínání podstatně shovívavější.

No jasně. Média jim pomohla vyhrát volby. Seznam Zprávy, ale třeba i Česká televize a některé její publicistické pořady jako třeba Otázky Václava Moravce, kam už dlouho ani nechodím. I teď mají některá média na novou vládu úplně jiný metr, jejich chyby omlouvají a někteří komentátoři ji i hájí.

Pojďme k jinému tématu. V souvislosti s raketovým růstem cen energií se mluví o negativních dopadech Green Dealu. Nakolik nás to celé poškodí? A jak to bylo s tím schvalováním?

Původní návrh byl takový, aby všechny členské země měly závazek na snížení emisí CO2 o 55 procent do roku 2030. My jsme s Polskem vybojovali, že 55 procent je průměr pro celou EU, tudíž Česká republika nemá žádný konkrétní závazek. My dosáhneme na 42 procent, a pokud nám započítají emise našich lesů, které jsem prosadil do závěrů Rady EU, tak se dostaneme na snížení o 47 procent. Ale není to žádný závazek, jak se někdo snaží namluvit. Následně jsme prosadili opět po boku Polska, že dostaneme druhou největší částku z modernizačního fondu. Poláci dostanou nejvíc a my jsme hned za nimi, jedná se až o 1 000 miliard. Jenom v tomto roce půjde o 66 miliard. Chtěli jsme ty peníze dát lidem, abychom kompenzovali drahé energie. ODS, TOP 09 a STAN drahé energie řeší leda tak bilionovým tunelem pro solární barony.

Základ Green Dealu, který jsem prosadil, je pro nás zkrátka výhodný. Až potom budou přicházet různé směrnice, tak může nová vláda říkat: Konec výroby spalovacích motorů? Nesmysl. Ukončení plynu? Nesmysl. Potřebujeme jádro i plyn, nemáme moře, máme málo větru. Ať jde Lipavský za šejky z ropného kartelu a sníží cenu ropy. Ať jde jednat s Lavrovem a sníží cenu plynu. Emisní povolenky, další věc. Bojoval jsem, ale některé členské státy s tím nic nechtěly dělat. Pokud bude chtít premiér bojovat, pole k tomu má, ale bude to mít nesmírně těžké. Směrnice o emisních povolenkách je špatná, vykupují je spekulanti a má to negativní dopad na cenu elektřiny skoro 25 procent. Energetická krize ohrožuje střední třídu a vláda na to žádný recept nemá a ten náš, který okopírovalo i Polsko, bohužel odmítá.

Kdybychom byli ve vládě, vyřešili bychom to a pomohli lidem. Naše finance jsou v dobrém stavu. Jediný podstatný ukazatel zadlužení je procento zadlužení vůči HDP. Zatímco oni mluví o absolutní částce. Tak fajn, připomenu, že Sobotka s Kalouskem nadělali tisíc miliard dluhů v čase, kdy měl Sobotka 6,5 procenta růst ekonomiky. Nikdo neví, kde ty peníze skončily. My jsme měli dva roky pandemii, nasypali jsme lidem, krajům i městům obrovské peníze. Lidé dobře vědí, že ty peníze dostali a pocítili to. Zatímco to zadlužení za Kalouska a Sobotky, tam nikdo neví, kam ty peníze zmizely.

Dost živo bylo v minulých dnech i kolem zahraniční politiky, hlavně ve vztahu k šéfce Sněmovny Markétě Pekarové Adamové, která prohlásila, že by Maďaři měli vyhnat Orbána, jako Češi vyhnali vás. Do jaké míry to podle vás může ovlivnit spolupráci v rámci V4?

Podstata celého problému je, že koalice vůbec nechápe důležitost V4. Když jsme zvolili Ursulu von der Leyenovou šéfkou Evropské komise, letěla nejdřív do Paříže a hned potom do Varšavy. Nový německý kancléř Olaf Scholz letěl do Paříže a do Varšavy. Polsko hraje dominantní roli. Visegrádská čtyřka hraje silnou roli, má společné zájmy. Proti nelegální migraci, proti nesmyslným emisním povolenkám. V4 představuje země pracovitých lidí a nízkého zadlužení, odkud si staré členské země EU berou 50 miliard eur ročně na dividendách. Obrovská částka.

Ekonomicky jsme sice největší partner Německa, ale Polsko, Slovensko i Maďarsko jsou pro nás také velmi významným obchodním partnerem. Maďaři jsou v České republice významný investor. Mimochodem, vlastní 70 procent distribuce plynu. Ze strany některých představitelů pětikoalice jde o zásadní nepochopení významu a důležitosti V4. Ty řeči opravdu nechápu, zvlášť když přicházejí od předsedkyně okrajové pětiprocentní strany, která by se sama od sebe nikdy do Sněmovny nedostala.

Vláda pana Fialy stále zdůrazňuje naši orientaci na Západ, ale na tom nemá co měnit. Naše vláda měla jasnou orientaci na NATO a EU. To nikdo nikdy nezpochybnil. Musíme se zaměřovat na ekonomickou diplomacii, na české zájmy a nemít ambice zachraňovat světový mír. Nejsme světová velmoc. Musíme hledat spojence na prosazování našich zájmů s důrazem na EU a stejně tak mít po světě aktivní ekonomickou diplomacii.

Nová koncepce TOP 09, Pirátů a dalších je o tom, že nějaké režimy, které nejsou tak demokratické jako my, bychom měli likvidovat nebo s nimi přerušit vztahy a neobchodovat. Všichni ostatní s nimi obchodují, celá EU. Ale jenom my musíme ustoupit a nechat místa na těchto trzích někomu jinému. To je nesmysl. Dřív měla stejnou politiku TOP 09 ve vládě, kde seděl pan Schwarzenberg a ODS byla proti tomu, tak doufejme, že si to premiér teď pohlídá.

Jak se stavíte k postupu ministra Lipavského směrem k Rusku a Ukrajině? Není předčasné a škodlivé mluvit o dalších sankcích ve chvíli, kdy se nic neděje? To asi z deklarovaného restartu vztahů nic nebude…

Osobně podporuji diplomatické řešení situace na Ukrajině. EU by měla více podporovat a koordinovat kroky, které pomůžou vyřešit konflikt vyjednáváním, a Česká republika by s ní a NATO měla postupovat v souladu. Jsme plnohodnotným členem NATO, proto je dobře, že je naše armáda v Pobaltí, náš přístup k našim spojencům musí být samozřejmě solidární. Všichni by ale měli udělat maximum pro deeskalaci v dané oblasti, aby se vyhnuli válce a jakémukoliv ozbrojenému konfliktu.

