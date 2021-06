800 miliard z rozpočtu se někam ztratilo. Takže pandemie jen zakryla populistické hospodaření, říká natvrdo Krejza z ODS

Bezbřehý populismus a smrtící zásahy do rozpočtu. Tak shrnuje poslední kroky vlády poslanec ODS a místostarosta Litoměřic Karel Krejza, který odhaduje, že po volbách budou vyjednávat tři vyrovnané celky. V rozhovoru varoval, že se mílovými kroky blížíme k rozvratu státních financí. „Pokud se připravují další náklady, mandatorní výdaje státního rozpočtu a není ani snaha s tím něco udělat… Pro mne to je skandální, a i proto chci nedůvěru vládě,“ řekl mimo jiné pro Parlamentnílisty.cz.

Opozice se ve Sněmovně pokusila vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše (ANO). Komunisté při hlasování opustili sál a opozici nepodpořili. Co si o tom myslíte?

Budu mluvit za sebe a za naši koalici SPOLU. Vládě nedůvěřujeme, hlasovali jsme, jak jsme chtěli, a za sebe jsem očekával, která ta část váhavých, původně koaličních podporovatelů se zlomí a vládu Andreje Babiše podpoří. A myslím, že to nebylo zcela nezištné rozhodnutí.

Má takové vyjadřování nedůvěry smysl v uvozovkách pár měsíců před volbami?

Politika je o symbolech a pro mě to je symbol. Podle mne to význam má a doufám, že i vláda, která by přišla o důvěru, by se chovala zodpovědněji a nerealizovala některé plány, které označuji za bezbřehý populismus a jehož zásahy do rozpočtu jsou v podstatě smrtící. Mohlo by to mít i praktický význam, ale v této chvíli jde o symbol.

Poslední průzkumy ukazují, že stoupá podpora Pirátů, stoupá i podpora koalice SPOLU. Předseda lidovců Marian Jurečka mi řekl, že stále věří, že koalice SPOLU volby vyhraje. Co vy na to?

Já si přese všechno, co nás trochu poškozuje, myslím, že šance na vítězství je reálná. A pokud nedojde k vítězství, budou výsledky velmi těsné. Domnívám se, že to bude velmi těsné u všech tří subjektů. Bude to opravdu o desetinky procenta, takže budeme mít tři velmi vyrovnané celky.

Byla by podle vás koalice SPOLU schopná spolupracovat s Piráty a STAN v případě, že by hnutí ANO nedokázalo sestavit vládu?

Politika je vždy umění kompromisu. Dopředu říkat s kým ano a s kým ne, není vhodné v momentě, kdy máme demokratické volby před sebou. Pro mě osobně je problém Andrej Babiš, ale spolupracoval jsem na různých úrovních v podstatě s každým, kdo po volbách projevil rozumnou vůli spolupracovat a rozumnou vůli kompromisu. Pak se to dá. Pokud samozřejmě dojdete na nějaké zakopání se ve svých pozicích, které budou pro mě nebo pro nás nepřekonatelné, pak to nejde. Je to o kompromisu a umím si to představit.

Jak se díváte na novější uskupení, která usilují o pětiprocentní hranici, jako hnutí Trikolóra nebo hnutí Přísaha Roberta Šlachty?

Šance Trikolóry uspět kvůli tomu, že se Václav Klaus mladší zachoval poněkud nekolegiálně, jsou o hodně menší, byť tu skládají subjekt o třech partnerech (Trikolóra míří do voleb v uskupení se Svobobnými a Soukromníky, pozn. red.). Trikolóře příliš nevěřím. Co se týká Přísahy, tam pan plukovník určitě přitahuje určitou skupinu lidí, je možná zajímavý pokračováním protikorupční rétoriky, kterou se tady každý nový subjekt chlubí, a výsledky pak nejsou úplně dobré. Koneckonců on jako vysoký policista proti tomu mohl bojovat v pozicích, kde působil a výsledky měl. A nemyslím, že by neměl podporu. Rovněž si myslím, že pouze tato rétorika, aby člověk mohl vést stát, nestačí. Tím nevylučuji, že se dostane do Sněmovny, je to padesát na padesát, ta šance existuje.

Ministryně financí Alena Schillerová se nechala slyšet, že by schodek na příští rok měl být 390 miliard korun, což je ještě více než loni. Co takové částce říkáte?

Státní finance jsou opravdu v rozvratu a není snaha ustanovit dlouhodobější proces, aby se ozdravily. O tom, že bude schodek další rok vyšší, nepochybuji, v dané situaci, do které jsme se dostali, to obrátit z roku na rok nelze. Ale pokud se připravují další náklady, mandatorní výdaje státního rozpočtu bez ohledu na to, v jaké jsme situaci, a není ani snaha s tím něco udělat… Pro mne to je skandální, a i proto chci nedůvěru vládě.

Domníváte se tedy, že došlo k rozvratu státních financí?

V této chvíli k tomu směřujeme mílovým kroky. Já jsem přesvědčen, že kdybychom se začali chovat zodpovědněji, nepřidávali valorizační vzorce a nevytvářeli tím další a další deficity, které se budou zase v příštích letech násobit, tak je situace zvládnutelná. Pokud se změní politika pro příští roky. Takže rozvrat hrozí, asi ne zcela bezprostředně, protože jsme přece jen začínali s nižší nulovou zátěží než ostatní země.

Nakolik za ten bilionový dluh může vláda a nakolik koronavirová pandemie?

Podle Nejvyššího kontrolního úřadu a zdrojů, které mám k dispozici, se na přímou pomoc uhradilo zhruba dvě stě miliard korun. A za dva roky je schodek téměř bilion korun. Těch 800 miliard se někam ztratilo, pravděpodobně do mandatorních výdajů a do navyšování sociálních dávek, ale i důchodů a platů ve státní sféře a tak dále. Tam já vidím strukturální problém a přímý dopad. Část schodku je způsoben zbržděnou ekonomikou a máme desetiprocentní snížení daňového výběru, což je asi 200 miliard. Ale stále chybí 600 miliard, to je ten strukturální schodek, to je ten populismus.

Mluvíte o 600 miliardách korun. Myslíte si tedy, že tyto peníze vláda využila na zakrytí finančních problémů, které by přišly i bez koronaviru?

Přesně tak to je. I kdyby koronavirus vůbec nenastal, tak by schodek za dva roky kvůli vládnímu hospodaření činil 500 miliard. To je jednoduchá matematika. Zakryla tím špatné populistické hospodaření.

Je jednoduché položit otázku, kde vzít peníze, aby se dluh co nejvíce snížil. Odpověď skýtá rozbory klidně na stovky stránek. Piráti navrhují zdanění komerčních nemovitostí a mluví o úsporách. Sám jste zmínil, že problém jsou vysoké náklady na státní zaměstnance, ale to stejně neudělá bilion korun, který republika dluží...

To se bavíme o dvou letech. Ale navržený schodek na další rok je 390 miliard, takže se bavíme o 400 miliardách. Ani to není možné ušetřit na zaměstnancích, ale celkově jsou mandatorní výdaje obrovské, vzrostly zhruba o 400 miliard za pět, šest let. Cesta vede přes zmražení nákladů do té míry, dokud to bude jen trochu možné. Ekonomika se nastartuje, předpovědi nám ukazují výrazný nárůst, po několika málo letech by se trajektorie srovnala a bylo by to veselejší. Navíc jsou tady obrovské možnosti z fondu obnovy z Evropské unie, to bude také zlepšovat bilanci hospodaření státu. Ale není to úplně jednoduché.

Co se týká daní, sami Piráti říkají, že zvýšení daní je až poslední možnost. Když se díváme na celkové daňové zatížení, protože máme například zdravotní a sociální pojištění, ale ve skutečnosti se chová jako daň – tak máme v současnosti jedno z největších daňových zatížení v Evropě. Takže tam moc prostoru není, na výdajové stránce ano a na podpoře ekonomiky také.

Jak podporu voličů koalice SPOLU ovlivní skandál ohledně sexuálního nátlaku kolem nyní již bývalého poslance a člena TOP 09 Dominika Feriho?

Samozřejmě že nás to ovlivní negativně. Do jisté míry je to škoda, protože který politik se mohl chlubit tím, že má přes milion sledujících na sociálních sítích. Je to prostě pro politiku, pro koalici ztráta a jednoznačně nás to poškodí. A to mluvím jako politik, nechci se dotýkat tématu jako občan.

Je tedy správné, že okamžitě složil poslanecký mandát a na výzvu strany z ní vystoupil?

Je to pro koalici lepší řešení, než aby se dlouhodobě hájil a všichni kandidáti by byli terčem vyšetřování a mediálních věcí. Pro média jde o zajímavou kauzu, je to věc nepříjemná, nesympatická. Určitě bychom byli mnohem více poškození než teď. Chválit ho nebudu, ale oceňuji to.

Jak koalice SPOLU přiláká mladé voliče bez Feriho?

To je úkol spíše pro marketingový tým, který se zabývá propagací. Něco jiného je vědět, co mají za potíže a něco jiného je zaujmout. Feri výrazně oslovil mladé přes sociální sítě, a na to si opravdu netroufám. V osobním rozhovoru se můžeme o situaci delší dobu bavit, tam si na to troufnu. Ale na sociálních sítích se přiznám, že potřebujeme pomoci od profesionálů. Mladé generaci nabízíme zlepšení situace s bydlením skrze vyšší výstavbu a jednodušší stavební zákon a nezadluženou budoucnost, abychom se nestali vazaly mezinárodního měnového fondu, eurovou či evropské unie či bank a mnoho dalšího. Stále se ale domnívám, že stát se nemá starat úplně o všechno. Má se starat o nejslabší a nejznevýhodněnější, ale i ti mladí se musejí naučit, že se o sebe musejí postarat, že tu není univerzální dobro, které jim zajistí všechno, co si přejí. A to se ne úplně dobře poslouchá.

