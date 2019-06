Advokátka Hamplová: Zvednout ruku pro Čunkovu nemocnici je obrovské riziko. A jde o trestní stíhání i Ústavní soud

Jste autorkou právního stanoviska, které varuje, že usnesení, tak jak jsou zastupitelům Zlínského kraje předkládána, jsou vysoce riziková. Jste proti nové nemocnici?

Já vůbec nehodnotím, zda novou nemocnici ano, nebo ne. To musí odborníci na zdravotnictví. Věnovala jsem se právní stránce, která byla zatím opomíjena nebo bagatelizována. Aktuální navrhovaná usnesení jsou přitom vysoce riziková, a to jak pro kraj, tak pro samotné zastupitele, kteří by jednou mohli být povoláni k odpovědnosti. Toto stanovisko jsem sepsala zejména proto, že se vždy snažím samosprávu bránit. A tady si mohou dát zastupitelé kraje gól do vlastní branky. Ani ve svatém nadšení pro cokoli nesmí zavírat oči před realitou a paragrafy. To se těžce nevyplácí.

Hejtman Jiří Čunek si v minulých dnech pochvaloval, že splnil podmínky, které si kladli někteří koaliční partneři, aby pro projekt zvedli ruku. Co říkáte na to?

Co na to říkám… Víte, ono se to soustředilo právě na politické obchody, tedy „co za to“, že zvedneme ruku, až strany koalice úplně zapomněly na bezpečí kraje i vlastních zastupitelů a principy samosprávy odsunuly zcela. Neubírám jim ono nadšení, ale u akce za skoro 8 miliard nemá politické kupčení co dělat, a znásilňování zákona už teprve ne. Musí být jasné, za kolik to bude, zda na to kraj má a mít bude, zda je to správné rozhodnutí z hlediska organizace zdravotnictví a zda mají zastupitelé dost informací, aby mohli zvednout ruku bez obav, že je někdo jednou povolá k odpovědnosti za porušování povinnosti při správě cizího majetku. Vedle toho jsou cíle politických stran, které aktuálně „obchodují“, skoro úsměvné. To podstatné totiž vůbec neřeší. Ve své podstatě strany obětují své zastupitele, aby na sebe vzali to obrovské riziko. To nepovažuji za fér.

A v čem je akce pro zastupitele riziková, aby se báli hlasovat?

Z navržených usnesení lze jednoznačně dovodit, že akce nemá žádný finanční strop, finance ještě nejsou zajištěny ani modelově, že radě kraje se dá bianco šek na skoro 800 milionů zvýšení ceny z rozpočtu kraje a je připraven prostor i pro vyšší navýšení ceny přes zastupitelstvo. Podobně je to s dobou realizace – nemá pevný termín. Sama realizace akce za skoro 8 miliard má jít zcela mimo kontrolu zastupitelstva. Je to absurdní, když zákon o krajích v jiných, méně závažných, dispozicích stanovuje limit 200 000,- Kč. Prostě zákon o krajích se tu znásilňuje, a doplatit na to může kraj i zastupitelé, kteří pro to zvednou ruku. Víte, u těch trestních řízení se pak neřeší, co si dojednaly nějaké politické strany, to je státním zástupcům ukradené. Zkoumá se jen to, zda jednotliví zastupitelé hlasovali odpovědně. Ne zda hlasovali na příkaz strany.

Právníci kraje mají prý jiný názor, než jaký zastáváte vy.

To se mi stává často (úsměv). Já na rozdíl od nich nejsem na kraji závislá. Za finální stanovisko jsem ani od nikoho nevzala honorář, protože mi jde opravdu o to, aby byl Zlínský kraj i zastupitelé v právním bezpečí. To, co jsem sepsala, není nic proti Zlínskému kraji, ale v jeho prospěch, a hlavně má probudit zastupitele. A čas to ukáže. A úsměvná poznámka – pokud by, nedej Bůh, se jednou zastupitelé opravdu zpovídali před nějakými vyšetřovateli, argument, že právníci kraje měli jiný názor, jim sotva pomůže.

Tedy vy, kdybyste byla krajskou zastupitelkou Zlínského kraje, byste pro navržené usnesení, jak je předkládáno, za dané situace nehlasovala.

Řeknu to srozumitelně – nejsem sebevrah. Nikdy bych nepřevzala odpovědnost za mnohamiliardovou investici v situaci, kdy se po mně chce ji schválit, ale pak ji poslat zcela mimo moji kontrolu, bez finančního stropu, bez konečného termínu, bez spolehlivě zajištěného financování. To nemá co dělat s dohodami jakýchkoli stran, ale je to o zdravém rozumu a pudu sebezáchovy zastupitelů kraje. Ale třeba mají rádi mnohaletý adrenalin (úsměv). Ne, vážně. Je to o kaskadérství každého zastupitele, zda se obětuje na oltář přání své strany. Já bych to neudělala. Žádný, jakkoli přitažlivý projekt nestojí za takové osobní riziko. To by muselo být jinak připraveno a rozhodně neposílat zastupitelstvo ze hry.

A pokud to přece zastupitelé schválí?

Pak se za ně pomodlím, a patrně bych některým zastupitelům připravila ústavní stížnost, aby napadli ono znásilnění zákona o krajích u Ústavního soudu. Ostatně už v tom stanovisku to zmiňuji. A pak budu doufat, že Ústavní soud stížnost přijme a zastupitele proti jejich vůli zachrání.

autor: Barbora Richterová