Akce proti Rakušanovi po celé zemi. Naštvaným starostům došla trpělivost se STAN

„Přestaňte zneužívat název ‚Starostové‘“. Taková výzva mířila před časem na adresu hnutí STAN a jeho předsedy Víta Rakušana. Iniciátorem této petice jste vy. Jak podle vás STAN a Vít Rakušan zneužívají název „Starostové“? Proč vám vadí, že by tento název užívali?

Protože podporují inkluzi ve školství, nelegální migraci, gender agendu, Green Deal. Toto všechno jsou základní body, které jsou v rozporu se zdravým selským rozumem. Vrcholem všeho jsou doposud nevyjasněné a nediskutované problémy pana ministra vnitra, hlavního představitele hnutí STAN Víta Rakušana. A to šifrovaný telefon s Michalem Redlem, hlavním aktérem kauzy DOZIMETR, kde je prokazatelně pět mrtvých, a také financování STAN z Kypru. Mám za to, že většina starostů měst a obcí s výše uvedenými věcmi nesouhlasí. Je také zarážející, že jménem Starostů mluví Danuše Nerudová, Jozef Síkela, Martin Dvořák, Mikuláš Bek a spousta jiných představitelů STAN, kteří nikdy v minulosti post starosty nezastávali. Z jejich výroků a toho, co v současné době propagují, vůbec není zřejmé, že by to bylo prospěšné pro blaho občanů České republiky a většina jejich prohlášení je spíše v zájmu současných představitelů EU. Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6020 lidí

Kolik starostů k dnešnímu dni tuto výzvu podepsalo? A reagoval na ni nějak Vít Rakušan, nebo i někdo další z vedení STAN?

Tuto výzvu podepsaly stovky starostů a starostek napříč Českou republikou. Nikdo z vedení STAN mě nekontaktoval a nijak na tuto výzvu nereagovali.

Pokud mám správné informace, podobná výzva, nebo tehdy prohlášení, k hnutí STAN, bylo už v roce 2022. Jaká byla tehdy reakce?

V roce 2022 výzvu podepsalo opět několik stovek starostů a starostek, ale tato výzva se podařila médiím zcela vymlčet. Kontaktoval mě v té době dnešní místopředseda STANu pan Čížek, který mi při osobním setkání sdělil, že bych ve vlastním zájmu měl od této výzvy upustit.

Tento týden jste podnikli další akci. O co šlo?

Vylepili jsme plakát na dveře svých kanceláří a dveře obecních úřadů, abychom upozornili, že se tvrdě distancujeme od hnutí STAN.

Co na tom plakátě je?

Jsem starosta, který podporuje: tradiční rodinu, zrušení Green Dealu, ukončení migračního paktu, potravinovou soběstačnost, sebevědomou Českou republiku…...

Na kolik míst jste to vylepili?

Tu předchozí výzvu podepsalo několik stovek starostů, kteří ten plakát teď dostali. Nejsem úplně schopen zjistit, kdo ho vylepil. Ale bylo by dobré, kdyby ti, co ten plakát vylepili, udělali fotku a poslali mi to.

Očekáváte nějakou odezvu z vedení hnutí STAN, když, jak říkáte, na vaše dvě předešlé akce žádná nebyla?

Vůbec žádnou reakci ze STAN neočekávám, ale měla by být reakce mediálního prostoru, který by se tím konečně měl začít zabývat. Že jsou tu starostové, kteří nesouhlasí, že naším jménem se tady dělá politika jakože všech starostů. Protože to není pravda. To, že se toho Rakušan ani nikdo ze STAN nechytne, to je mi úplně jasné, ale už si myslím, že je to dost velká kauza na to, aby si toho všiml mainstream.

A ta zmíněná petice v médiích byla?

Ano, rozhovor se mnou se dostal třeba na Seznam. Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 80% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 16% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 13106 lidí

Jaké byly reakce veřejnosti?

Byly velké. Psali mi lidi, abychom založili petici, že to chtějí také podepsat, aby to nebylo jen pro starosty. Jenže v dnešní době dělat petici je úplně zbytečné, protože pak se to dostane do Petičního výboru parlamentu, kde to prostě koaliční poslanci zamítnou v projednání. Takže je to ve své podstatě zbytečná práce. To je jedna věc. A za druhé si myslím, že my úplně právní nárok na to, aby ten název zrušili, nemáme. Tady jde spíš o morální nátlak. Protože z morálního hlediska jednají před veřejností, jakože zastupují všechny starosty, což rozhodně není pravda.

Na závěr ještě odbočíme. Jestli to správně chápu, nejsou vaše výhrady mířeny jen na hnutí STAN, ale například i na ministerstvo zemědělství, případně i možná Agrární komoru? Byl jste, společně se Zdeňkem Jandejskem, jedním z mluvčích protestu zemědělců, který se konal začátkem minulého roku, kdy vyjely traktory do Prahy. Ostatně, účastníte se i setkání Klubu 2019. Jak tedy vidíte současnou situaci v českém zemědělství?

Tak my jsme před rokem jasně říkali to zjednodušené heslo – buď zrušíme Green Deal, nebo Green Deal zruší nás. A myslím si, že to má souvislost se starosty, protože starostové by měli být v první řadě jako zástupci venkova k tomu, aby zemědělství na vesnicích fungovalo. Bohužel se to děje úplně opačně.

Jak je to možné?

Protože někteří starostové jsou v progresivismu už tak daleko, že jim vadí, když se na jaře oře, vláčí a seje, protože jim to prý přináší znečištění obcí. Ale vůbec nechápou, jakým způsobem se ty potraviny do České republiky vozí, jak se převáží v rámci celé Evropy. Navíc si neuvědomují jednu věc, že tím, že se zruší zemědělství na vesnicích, tak nebude práce, nebude vzdělání a v neposlední řadě, také se o tom v pondělí na setkání Klubu 2019 hovořilo, nebude ani zadržování vody v krajině, pro které se teď na řadě míst nedělá vůbec nic. Hnojení přírodním hnojem ze slámy je nejlepší pro to, aby se půda nestlačila a při deštích se do ní vsakovala voda. Tady je to ale všechno úplně opačně. Takže opakuji, už před rokem jsme říkali, že buď zničíme Green Deal my, nebo Green Deal zničí nás. A je to úplně zřejmé. Po roce vychází najevo, že jsme měli úplně ve všem pravdu. A přitom my, kteří jsme tu zmíněnou demonstraci dělali, jsme byli dehonestováni. A ti, kteří ji potlačovali a tvrdili, že to bude všechno v pořádku, tak teď je vidět, že to v pořádku není. Ti lidé nejsou na svých místech, nejsou to odborníci, nerozumí tomu. Je to pořád dokola. A jak chtějí revidovat Green Deal ti, kteří ho zaváděli? Vždyť to je úplně absurdní.

A co říkáte na činnost Agrární komory, co se týče třeba podpory zemědělců a podobně?

Tak já mám na Agrární komoru svůj názor. S panem Doležalem (prezident Agrární komory) jsem mluvil už tři roky zpátky, kdy jsem mu říkal, že je tady obrovské nebezpečí likvidace českého zemědělství. On mě tak trošku přizvukoval, že jo, ale pak dělá všechno pro to, aby se žádné protesty neděly. Aby to všechno vyšumělo tak, jak to vyšumět má. Dělají spíš všechno pro to, aby ty občany naštvali. Protože pokud dělají protest tím způsobem, že se projedou někde po městě traktory, pak si tam upečou špekáčky a vrátí se zpátky, tak to prostě neukazuje nic takového, že by s tím chtěli něco dělat. Když si vezmeme protesty, které byly v západní Evropě, kdy byla třeba ve městech zastavena doprava… U nás je to opravdu vždycky jen symbolické ukázání toho, že se něco děje, pod nějakou pokličkou Agrární komory a Zemědělského svazu. Ale ve své podstatě ty protesty nikdy nejsou důrazné tak, aby přiměly pana ministra k tomu, aby vůbec něco změnil.