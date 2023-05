Albert či Billa? Vyřešeno hned. A sajrajt z Ukrajiny... Vidlák jasně

reklama

Vinaři tvrdí, že uvalení spotřební daně na tzv. tichá vína je hotová věc. Píše o tom i tisk. Pokud by k tomu vláda přistoupila, co by to znamenalo?



Znamená to konec českého malovinařství... a konec půlky turistického ruchu na jižní Moravě. Už jsem tu vícekrát psal, že české vinařství je unikátní především tím, že se zde víno pěstuje v hraničních oblastech. Stačí trochu víc na sever nebo výš nad mořem a už to nejde. Proto mají naše vína unikátní chuť a jejich koštování je dobrodružství, kterému se dá zasvětit život. Není nic krásnějšího než chodit po sklepních uličkách a hledat víno přesně pro můj jazyk. Nejlepší víno dělají maličcí vinaři, kteří se tím ani neživí a prodávají v rámci vinařských spolků.

Navíc spotřební daň má u nás na starosti celní správa a ta je horší než gestapo. Pokud někdo neví, jak se vyměřuje a kontroluje spotřební daň, ať si zajde do první pěstitelské pálenice a zeptá se. Po hodině soustředěného nadávání se pak majitel pomalu dostane k věci. Dozvíte se, že existuje celní sklad, že se daň platí předem a člověk se od předpokladů nesmí odchýlit. Pokud příroda urodila jinak, tím hůř pro přírodu. Na všechno jsou pokuty, všechno se kontroluje i plombuje... tohle bude prostě konec. Každý normální vinař, u kterého si teď za stovku koupíte lahev, za kterou byste v cizině dali patnáct stovek, se na to vykašle, protože tohle ustojí (ano, jako obvykle) jen ti velcí.

Já vím, že vláda se pokouší o tzv. deagrofertizaci..., ale proč to proboha dělají tak, že s Agrofertem ničí i všechno ostatní? Anebo je to záměr, jak dostat poslední zbytky českého vlastnictví do cizích rukou.



Nekula se včera vyjádřil, že daň na tichá vína nechce... To bude nejspíš tím, že mu v Lednici vinaři udělali billboard s nápisem, ať raději na Moravu nejezdí. Víte, loni byl Nekula u nás v Miroslavi při slavnosti a já stál dva metry od něj v brnění a s kopím... Do smrti si budu vyčítat, že jsem jen stál...

Fotogalerie: - O cenách potravin



Agrární komora se zlobí, že supermarkety vyžadují po výrobcích, aby dodávali velkou část produkce v režimu tzv. privátních značek. Čili výrobků se značkami vlastněnými supermarkety, které jsou levnější, než kmenové výrobky českých potravinářů. A výrobce může být z fleku nahrazen třeba z ciziny. Nejde ale o právo obchodníka, ať už je to Albert nebo Billa, vyjednávat?



Až se změní vláda, víte, jak zachrání české potravinářství? Prostě jen odstraní hromady byrokratické buzerace, aby si každý zemědělec mohl snadno otevřít prodejnu. A bude hotovo. Všechny ty privátní značky v hytlermarketech budou rázem nekonkurenceschopné. Možná i s těmi obchodními řetězci. Takhle se to přece dělá, ne? Vylobbujete si tak náročné předpisy, které dokáže splnit jen provoz o velikosti automobilky, který realizuje úspory z velikosti. Už jsem tu několikrát psal, že volný trh není zrovna moc volný, když má předpis na prodej zelí stovky stránek...

Anketa Jste pro větší zdanění piva a vína? Ano 15% Ne 79% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 16083 lidí

Dokud bude vláda a zákon na straně hytlermarketů, tak se nic nezmění. Ale pokud jednou přijde vláda, která na jejich straně nebude, náprava se dá udělat ze dne na den. Stačí prostě vzít devět desetin veterinárních a hygienických předpisů a hodit je do paměťové díry. Vrátíme se do roku 1990, kdy se jídlem také nikdo neotrávil a kdy se kontrolovaly provozy a ne papíry.



Opět zazněl argument: Čeští potravináři jsou nekonkurenceschopní, energeticky nároční a technologicky zaostalí. A jsou příliš velcí. Ti „agrobaroni“. Je tomu tak, ve srovnání se západní Evropou?



Čeští potravináři jsou schopni produkovat za stejné ceny jako v Německu či Rakousku. A při stejné DPH by byli bez problémů konkurenceschopní. Výrobní stroje už mají dávno ze Západu, pokud budou mít stejné ceny energií a stejné dotace, jsou schopni produkovat totéž, co v Německu.

Problém je v tom, že v Německu stále existují takzvané netarifní překážky. Pokud kupříkladu masokombinát Schneider bude chtít do Německa vyvézt české klobásy, tak mu kamion odstaví, odeberou vzorky a řeknou mu, že musí počkat na výsledky, které budou za týden... a je vymalováno. Najednou je české zboží dražší.

Tohle také pořád řeší Andrej Babiš, když mluví o EU. Prostě tam nemáme rovné podmínky. Akorát si nejsem jistý, jestli tam náš Veľký Bocian pochodí. Oni vědí, proč nám dělají překážky. Oni si svůj potravinářský průmysl levnou konkurencí zničit nenechají.

Psali jsme: Buchta z červa. Nepoznáte rozdíl, leda by ho bylo moc. Varování, co se chystá v EU Pijete, tloustnete. A dost. Fialova vláda a bič na Čechy 3,5 tuny masa z Ukrajiny. ČR byla varována, teď je zle Nafta 28,90. Maso, brambory, mléko neklesají. Viník odhalen



Prý by bylo nejlepší škrtnout dotace velkým producentům. Co by se stalo, kdyby Agrofert, pro který pracujete, nedostával i tzv. dotace na hektar?



Vůbec nic... Agrofert je podnik, který je schopen obstát ve světové (nikoliv jen české) konkurenci. Realizuje úspory z velikosti, může si dovolit armádu ekonomů, pracuje podle těch nejmodernějších metod. Navíc... Agrofertu je jedno, kdo jezdí tím traktorem po poli. Jestli je to vlastní zaměstnanec nebo nějaký malý zemědělec. Agrofert jednomu i druhému potřebuje prodat hnojiva, osiva, naftu, agrochemii nebo nový traktor. Pokud dneska Agrofert půdu zceluje do větších celků, protože je to výhodné, klidně bude za rok půdu prodávat malým zemědělcům, protože to bude výhodné. Každý hektar potřebuje svých třicet tisíc korun nákladů, které tak jako tak zkasíruje Agrofert, protože dodává hnojiva a naftu nejlevněji.



Ještě k té ukrajinské pšenici: Zemědělci tvrdí, že jí bylo dovezeno řádově víc, než uvádí ministerstvo. Lidově řečeno: Co je to za binec?



Abych řekl pravdu, já si to úplně nemyslím. Tedy, pokud mohu soudit podle toho, co vidím. Obilná sila se vyprazdňují, většina obchodníků bude schopna ve žních vykupovat české obilí a bude mít dostatečnou kapacitu. Určitě sem přišlo víc ukrajinské pšenice, než se tvrdí, ale řádový rozdíl v tom nebude. Ale pořád si myslím, že z toho ještě bude příšerný průšvih.



Veterinární inspekce nařídila stáhnout z prodeje 3 a půl tuny kuřecího masa z Ukrajiny. Jak si zákazník má vysvětlit stažení tak velkého množství? Je to běžné?



Já bych si maso z Ukrajiny nekoupil... Ani ne tak proto, že je z Ukrajiny, ale jednoduše proto, že se při jeho výrobě musely zamhouřit obě oči, aby se vyplatilo ho sem přivézt na takovou vzdálenost a prodávat ve výhodné akci. Masný výrobek ve vaničce není zmražená kostka masa metr krát metr krát metr. To se levně přivézt dá, ale vaničky... Tři a půl tuny není moc, ale když se toto množství stáhlo z prodeje, jsem si celkem jistý, že desetinásobek stejného sajrajtu sem projel a bez povšimnutí se prodal.

Pokud ale mohu soudit z toho, co vidím v supermarketech v okolí, ohledně ukrajinských výrobků projevuje český konzument zdravou skepsi.

Psali jsme: Nakoupíte, BILLA, Lidl, Kaufland ostrouhají. Novinka, když chcete maso, ovoce nebo pečivo „Podvod.“ Lidl, Billa, Kaufland. Přišlo udání „Akce“ a akce. Maso v Penny či Kauflandu? Popojedete a zíráte Slepice jsou české, jenom sedí v Polsku... Lidl ohromil zákazníky



Ladislav Vrabel přilákal na Václavák hrstku lidí a některé prazvláštní řečníky. Stejně lidí bylo pomalu na „empoře“ balkonu Národního muzea s ukrajinskými vlajkami. Co to znamená pro opozici vůči vládě?



Že ji nepovede Láďa Vrabel... nic víc, nic míň. Já ho varoval, že je riziko ukázat celému národu, jak malou podporu vlastně má.



Ale pro opozici se nic nemění. Aktivní veřejnost už dala najevo, kdo se jí jeví jako vhodný lídr. Jindra Rajchl dvakrát „vyprodal“ Václavák a postaral se, aby jeho jméno v této zemi znal už skoro každý.



Václavák je každopádně volný... Poté, co Rajchl ukázal, že není jen okrajovým hlasem v naší zemi, začal vyjednávat a uzavírat spojenectví... ještě s tím není hotov, takže kdokoliv, kdo má pocit, že by to dělal lépe než lidé kolem Rajchla, má možnost nám to pod koněm předvést. To ostatně říkám každému, kdo se diví, proč jsem už dávno neudělal to či ono. Vždycky mu na to řeknu, ať mi to přijde ukázat. Aneb... tříbení názorů i schopností v praxi.

Fotogalerie: - Česko proti bídě



Opět jsme oslavili výročí konce války. Bylo to v režimu „jako vždy v posledních letech“, nebo jsme se dočkali nějakých „inovací“?



V posledních letech mám pocit, že slavíme konec úplně jiné války, která dopadla dost odlišně od toho, co bylo v mých učebnicích dějepisu. Letos to jen nabralo na síle. Mně se vždycky nejvíc líbí, jak někteří hujeři hřímají, že nás Sovětský svaz nepřijel osvobodit, ale okupovat. Přitom jsme byli jediná země za železnou oponou, kterou sovětská vojska po válce pěkně spořádaně opustila a nezůstal tu ani jeden „okupant“.



Já osobně ovšem vidím především to, že se opět vrátily příčiny k takové válce. Pustil jsem si od Voskovce a Wericha jejich Polku speciálně aktuální a úplně se mi zježila záda, jak přesně tenkrát popsali i dnešní dobu. Je tam všechno. Jak to dneska vypadá se vzděláním, jak to vypadá s daněmi, ba dokonce je tam i o vládním deštníku proti drahotě.

Psali jsme: Rudá armáda a osvobození. Opět se šíří tato mapa! A jak to bylo ve skutečnosti... „Odpadky v koutě! Sedátko flašky Havla.“ David Černý veřejně pranýřován. Komunisté řádili „u tanku“ Pavel: Rusko dělá to, co nacistické Německo. Jsem hrdý, že podporujeme Ukrajinu Přibáň: Osvobození Rudou armádou? To pak nacisté osvobodili Ukrajinu a Pobaltí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama