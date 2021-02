Andělík Biden s křidélky? Blbákoviny, odplivl si senátor. Teď ukázali, že „svoboda slova“ je jen kus papíru. Lépe ho použít jako toaletní

ROZHOVOR „Petříček je podle mne prostě nudný svazák, který na ministerstvu už dávno nemá co dělat, resp. na ministerstvo neměl nikdy přijít. Dříve by zpíval Brežněvovi, dnes zpívá blbečkům v centrále EU,“ říká rázně senátor Jaroslav Doubrava. Navalného označil za „prodejnou děvku, placenou za rozvracení Ruska“. Popsal, jakou nabídku ohledně dodávek vakcín prý odmítl ministr Blatný. EU v souvislosti s očkováním vyčetl „ideologickou zhovadilost“. Promluvil i o situaci v USA a o cenzuře na sociálních sítích. Svůj názor vyjádřil také ohledně vládních opatření i demonstrací proti nim.

Joe Biden, který se stal 46. prezidentem USA, nařídil po inauguraci mimo jiné návrat ke klimatické dohodě, návrat do WHO a také zrušil výstavbu zdi na hranicích s Mexikem. Jak moc a v čem se Spojené státy změní? A jak vidíte vliv Kamaly Harrisové?

Nezmění se nic, jenom kulisy. Biden má mimořádné štěstí, že před ním kraloval v USA Trump. Zhruba polovičce světa připadal Trump jako surovec, povídající a rozhodující podivně. Že kašlal na klimatickou dohodu? To byla populistická sranda pro veřejnost. Protože i za Trumpíka byl v USA zájem o tzv. zelenavé technologie a programy. A víte proč? Protože se to finančně dobře vyplatí. Dnes se nejvíc vydělá kromě drog na tzv. čistých či brčálových alias zelenavých technologiích. A tak se dá pokračovat dál.

A nějaký Biden nepopulárně nebo politicky údajně nedemokratické postupně ruší a tím vzniká dojem, že mu ze zadku rostou křidélka amerického anděla. A nějaká Kamila od Harrise mě nezajímá. Je úplně jedno, kdo bude ve bidenovské kohortě. Protože je lehce čitelné, že bidenovské stádo využije vše, co udělal Trump a budou v tom pokračovat, ale svým způsobem. Bez Trumpa, který udělal v americké zahraniční politice vítr, mají usnadněnou cestu.

Mimochodem, patřím k těm, kteří jsou přesvědčeni, že Trump má pravdu, že jejich volby byly zmanipulované ve prospěch Bidena. Stejně tak patřím k těm, kteří mají obavy ze stejného falšování nastávajících voleb. Ostatně podivné rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci volebního zákona těmto obavám nahrávají, nemyslíte?

Mluvíme o změně v USA, ale jaký dopad to, co se v Americe děje a bude dít, bude mít nejen na Evropu, ale na celý svět?

Žádný dopad, Amerika si prostě jede po svém. Dál si hraje na pána světa, kterým už dávno naštěstí není. Trump pokračoval v hlavních rysech v tom, co začal již Obama, který se začal orientovat proti Číně, a na lákání výroby zpět do Amerikánova, Trump v tom pokračoval a nějaký Biden pojede prostě dál. Chvíli bude ukazovat ramena, aby se zalíbil těm, kteří mu ke křeslu pomohli.

Změní se množství keců, v něčem se ubere, v něčem se ve jménu něčeho utáhnou šrouby. Nezmění se nic, protože již probíhá studená válka 2.0. Neříkám to jako nějakou pózu. Analýzu toho, proč se domnívám, že již probíhá studená válka 2.0., jsem vydal jako knihu.

Sociální sítě i YouTube zablokovaly Donaldu Trumpovi jeho účty. Přišel tak o podstatné komunikační kanály. Facebook dokonce začal odstraňovat jakékoliv příspěvky s heslem „stop the steal“ – zastavte tu krádež (voleb), neboť stejné heslo použili aktéři v Kapitolu. Z řady míst se ozývá čím dál větší varování před cenzurou. O nepřípustné cenzuře mluvili ostatně někteří i poté, co byl „vypnut“ Trumpův povolební projev... Jak vy to vidíte?

Jsem velmi rád, že mu to udělali. Tím skončila jakákoliv iluze, že internet znamená svobodu a podobné bláboloviny. Pro „Blbou Tubu“ a „Frnknutej bok“ je vhodné nastavit prdýlku pseudodemokratům – bidenovcům. Tam jsou mediální prachy, ty jim náramně chutnají, mňam!

Cenzura je sice mezi lidmi již od pravěku. Není to něco, co by nám nově hrozilo, to tady je stále, podobně jako filcky a zpocené nohy. Blokace ze strany soc. sítí ale ukazuje důležitý fakt, že svoboda slova, o které květnatě mluví Listina, je jen kusem papíru, který by lépe byl využit jako toaletní. Je s podivem, že naše kompetentní orgány neustále hovořící o demokracii s tím nic nedělají.

A když jsme zmínili údajnou „krádež“ voleb, vy sám jste řekl, že patříte k těm, kteří jsou přesvědčeni, že Trump má pravdu, že jejich volby byly zmanipulované ve prospěch Bidena...

Bez podvodů se neobejdou žádné volby. To je normální. I nemoudré rozhodnutí moravského ústního soudu vedeného dentistou Rychetským je součástí volební manipulace. Kdysi dávno, asi před 2 roky, jsem v jednom rozhovoru četl, jak politolog Zdeněk Zbořil považuje volební podvody jako samozřejmé, protože povolební vytváření účelových koalic je vlastně také podvodem na voliče. Ti volili určitý program, určité politické ksichty, ne spikleneckou koalici, která si pojede zákulisně po svém, bez ohledu na voliče.

Rychetský a jím vedený ÚS svým rozhodnutím dokázal, že 3×1 se rovná opět 1, nikoli tři, jak by asi spočítal i žáček první třídy. Vrchol tohoto posvětili ti tři mušketýři prohlášením, že po volbách si pojedou po svém, že společný klub nezaloží! Takže jeden společný subjekt ve volbách se ihned po nich rozdělí opět na tři subjekty, aby mohly vzniknout samostatné kluby s veškerým komfortem, který jednotlivým klubům náleží. /a to jak finančně, administrativně atd. Tak o co vlastně doopravdy jde? Odporný podvod na voličích umožněný, podle mne, skandálním rozhodnutím ÚS! Mušketýři ne, těm šlo o spravedlnost. Těmto jde asi jen o přístup ke korýtkům plným mlsání.

Podívejme se i na situaci v Rusku. „Navalnyj je komediant a ministr Petříček dokonalá loutka,“ napsal jste mimo jiné na svůj facebook. Petříčka jste dokonce označil za hlupáka. Můžete to pro čtenáře ParlamentníchListů.cz, prosím, vysvětlit?

Nejlepší bude, když ocituji své vyjádření z FB:

Od řady rozumných lidí zazněly o Navalném názory jako o pozérovi a pochybnosti o jeho otravě jako o šikovném triku. Naproti tomu náš ministr zahraničí se projevil opětovně jako politický hlupák čili eurohujer. Tomáš Petříček zakvičel, že Rusko potlačováním opozice a svobody slova porušuje své závazky o dodržování lidských práv a Česko v Evropské unii bude podporovat uplatnění sankcí vůči konkrétním osobám. Proč hlupák nenavrhne, aby např. diktátorský režim v Turecku byl postaven mimo zákon a Turecko bylo odturčeno z válečnické aliance NATO, protože jim dělá ostudu? Proč neprotestuje a nehaleká po sankcích proti francouzské vládě, která proti demonstrantům běžně používá násilí, dokonce i vodní děla! (To nás asi také čeká, po záměru Ministerstva vnitra ČR zakoupit vodní děla.)

V souvislosti s komediantem Navalným připomenu slova vrchního velitele Armády ČR a tudíž i prezidenta Miloše Zemana, který 31. ledna pro Pressklub Frekvence 1 na toto téma uvedl: „S tím Navalným je to naprostá šaškárna. On je vydáván za bojovníka za demokracii, ale přečetl jsem si v Monitoru, že za prvé, podpořil anexi Krymu, za druhé, účastnil se celé řady nacionalistických pochodů a za třetí, podporoval stalinské deportace například u Čečenců. A ještě by se našlo několik dalších věcí, takže co je to za bojovníka za demokracii? Myslím si, že je to ruský nacionalista, nic proti tomu, ale neměl by předstírat, že patří k politikům, kteří jsou proti Putinovu režimu. On je totiž jenom proti Putinovi, a to je zatraceně velký rozdíl. Zřejmě proto, že by chtěl být na jeho místě sám.“

Na téma povídání hlupáka Petříčka vrchní velitel uvedl: „To není jiný názor, to je neinformovaný názor. Pan ministr Petříček by se měl seznámit s těmi fakty, které jsem vám uvedl, aby byl kvalifikovaný ministr zahraničí.“

A já si myslím, že Navalnyj je další prodejná děvka, placená za rozvracení Ruska. Kým asi, to většina z nás ví. Jeho zatčení a soud byl naprosto v pořádku. Nedodržoval, před šaškárnou s otravou, ochranný dozor. Stejně by musela k takovému člověku přistupovat i naše policie.

Myslím, že k tomu není co dodat. Vlastně něco málo ano. Petříček je podle mne prostě nudný svazák, který na ministerstvu už dávno nemá co dělat, resp. na ministerstvo neměl nikdy přijít. A když, tak možná do vrátnice! Dříve by zpíval Brežněvovi, dnes zpívá blbečkům v centrále EU.

Co celkově říci na situaci v Rusku? Jak moc velkým je sám Navalnyj, nebo tedy především to, co se kolem něj děje, rizikem pro Putina?

K situaci Ruska bych řekl toto: Analytik Michael Kofman, působící v Kennanově institutu v prestižním Wilson Center napsal, že v Rusku je rozhodování snazší díky specifickému řízení státu. V Rusku se podivuhodným způsobem prolíná feudální ekonomika, aristokracie tvořená státní bezpečností a současně s tím profesionální, kompetentní a technokratická správa klíčových sfér (vojenství a financí). Moc se v Rusku nezodpovídá. Pokud to ale v jiných zemích vede k nekompetentnosti, v případě Moskvy to umožňuje činit pružná rozhodnutí operativně, což o demokraciích není možné říci.

Pokud jde o Navalného, ohodnotil ho již prezident Zeman v rozhlase. Otázka, jak je Navalnyj velký, to je otázka pro píjárového technologa. Jde vlastně o virtuální postavu, která se podle ohlasu potom zmutuje do živého člověka. Podle ohlasu na sociálních pavučinách mutuje den po dni do nové, ještě více cool podoby. Někdo tomu říká třeba předvolební nebo politický boj. Je úplně jedno proti čemu. V rámci studené války 2.0. se z toho dělá hysterie. Řekl jsem, že ho někdo řídí. A ejhle, je venku video o jeho jednání s agentem MI6. Pro naše zaklínač to bude, samozřejmě, video nepravdivé, falešné. Jsem přesvědčen, že pravdivé je. Potvrzuje to, co jsem před chvílí řekl. Prodejná...

Téměř celý svět bojuje s nedostatkem vakcín a začíná se tak čím dál více mluvit o vakcíně ruské. Vakcínu Sputnik V pochválil i premiér Babiš, ještě před ním o ní mluvil i bývalý ministr Prymula. Už v půli ledna vybídl k nákupu Sputniku i Vojtěch Filip. Schválení ruské vakcíny prý podporuje i čím dál víc německých politiků. Jaký je váš názor?

Není málo vakcín, jenom výroba vakcín má své technické limity. To limituje počet vyráběných. Protože během dneška chce vakcínu každý, i Ferda Mravenec, tak jich je málo. Nedostatek je z tohoto pohledu velmi relativní. Po nářku ministra Blatného, že nám dodávky vakcín snížili, jsem mu nabídl možnost podstatného zvýšení dodávek americké Moderny, dodávky Sputniku V, protože tu možnost stále mám. Sputnik V, který podle Primuly má 96,4% účinnost, odmítl hned.

Marné bylo poukázání na to, že Maďarsko jí bez ohledu na EU odebralo (Orbánovi asi jde víc o ochranu jejich občanů). K americké mi po několika dnech a mé urgenci sdělil, že „ po konzultaci se zainteresovanými lidmi nyní Česká republika tuto možnost nevyužije“! Dva dny nato v Senátu naříkal, že není vakcín dostatek, kdyby bylo, mohlo by se očkování rozjet podstatně rychleji. Je možné na to něco slušného říci?

Nebýt studené války 2.0., už by možná v našich tělech Sputnik V rajtoval. Připomínám, že ve vědecky recenzovaných (peer-reviewed) testech 3. fáze se ukázalo, že ruská vakcína Sputnik V má účinnost 91,6 %, informuje britský akademický lékařský časopis The Lancet. Vedle vakcín Pfizer a Moderna je to již třetí vakcína účinnější více než 90 %. Nemusíme čekat, než milostivě schválí nějakou vakcínu v EU. Může být schválena i v rámci samotné ČR. Podobnou cestou národního schválení šli Izraelci nebo Britové. Připomínat, že velké pandemie, které nás postihovaly v minulosti, jsme byli schopni řešit vlastními léky, produkovanými našimi podniky, je asi zbytečné.

Jsou fér útoky na premiéra Babiše, že to nezvládá, a to jak celkově situaci kolem epidemie, tak právě ohledně očkování?

Kritika na Babiše je obdobná jako kritika vůči vládě kdekoliv jinde na světě. Přitom by všichni postupovali obdobně. V tom hrozném náporu na organizaci něčeho, s čím ještě nemáme dostatečnou zkušenost, ať je u vlády Babiš, Kalousek nebo praotec Čech, všichni by postupovali obdobně. A problémy by byly obdobné. Jeho kritika není fér, je hloupá a ubohá. Poslechněte si vystupování některých kolegů v Senátu. Vévodí jim jedna, která by pro své minulé aféry měla být nejvíc zticha. Asi si myslí, že tím jejím vyřváváním se na ně zapomene. Ono kritizovat, nemít odpovědnost a hlavně nevědět sám co dělat, je jednoduché a špinavé. Babiš nedělá nic, co by nedělali v ostatních státech Evropy.

Nedostatek vakcín je z mnoha míst vytýkán i EU, konkrétně Evropské komisi. Jak ta, podle vás, v této souvislosti zafungovala?

Už jsem odpověděl, že není málo vakcín. Jenom výroba vakcín má své technické limity. To limituje jejich počet. Protože chce během dneška vakcínu každý, je jí stále málo. EU bych moc nekritizoval. Byly podepsány smlouvy s potenciálními výrobci, že dodají vakcínu, pokud se jim podaří vakcínu vyrobit. Proto nebylo možné stanovit přesné harmonogramy dodávek. Za co jí kritizovat musím, je, řekl bych, ideologická zhovadilost a díky jí odmítání například už zmíněné vakcíny Sputnik V. Jde-li EU o ochranu jejích obyvatel a ne o záměr vyhubit většinu obyvatel, měla okamžitě vzít to nejlepší a v potřebném množství bez ohledu, odkud to je.

Ministr zdravotnictví Blatný tento týden uvedl, že opatření, který vláda v boji s epidemií vyhlásila, nefungují. Pochybila vláda například předvánočním rozvolňováním, které dnes mnozí kritizují? Měla by zavést tvrdší opatření? Nebo je chyba na straně těch, kteří se rozhodli vládní nařízení prostě nedodržovat?

Pravda je asi na obou stranách. Budeme to vědět asi tak za rok, ne dříve, až budou s odstupem času analyzována data. Neví to nikdo, protože stále je koronavirus nová infekce, nová nemoc (je-li to nemoc), kterou stále poznáváme a učíme se na pochodu metodou chyby a omylu. Přiznám se, že podivným mi připadá uzavírání malých obchůdků, venkovních trhů apod., když velké markety otevřeny jsou. Přitom množství kupujících v malých obchodech se dá přece regulovat lépe než v těch velkých. Navíc, zakázat prodej některých komodit v marketech, když kolem nich lidé stejně musí chodit, mi připadá stejně podivné. A proč některé země vůbec neuzavřely školy, ale u nás jsou uzavřené už více než půl roku? Některým opatřením opravdu sám nerozumím.

Máme tady iniciativu s názvem Chcípl PES. Ta po demonstracích v centru Prahy oznámila na sv. Valentýna další protesty. Jaký je váš názor na tyto akce? A co vzkázat těm, kteří se právě na demonstracích v Praze sešli bez roušek, těm, kteří najíždějí ve velkém na hory, těm, kteří i přes zákazy otevírají hospody...?

Blahoslaven budiž chudý duchem, bych řekl. Co k tomu více říci? Mě také štve, že žijeme v divné uzavřené piksle. Ale je to pořád lepší, než mít pohodlí ve špitále na JIPce. Nejhorší je, že nevíme, kde je pravda, co je správně. Loni na jaře jsem zpochybňoval příliš rychlé uvolňování opatření. Ukázalo se, že jsem měl pravdu. Roušky je to minimum, co můžeme pro sebe a své okolí dělat. Zkušenosti z loňska to dokazují. Shromáždění, kde demonstrativně roušky, jakkoli nepříjemné, odhodí, nepovažuji za nejlepší způsob protestu. V každém případě je to porušení jednoho z opatření. Těm, kteří se takových blbin zúčastní a onemocní, bych předepsal úhradu za léčení.

Jste senátorem v Ústí nad Labem, kde také žijete. Jak v tomto, v mnoha směrech problematickém, obvodě dodržují lidé vládní restrikce? Jak tam vypadá situace ohledně epidemie?

Jako všude. Tedy jako v Pardubicích, v Olomouci nebo někde v Anglii. Většina lidi vládní opatření s nechutí respektuje. Na otázku, jak v okrese Ústí n. L. vypadá situace ohledně epidemie, nelze odpovědět jinak, než že autobusy a trolejbusy jezdí, funguje elektřina a samoobsluhy a vietnamské večerky fungují. Poslední zprávy říkají, že očkování proti nemoci covid-19 v Ústeckém kraji pokračuje, vše je limitované počtem dodaných vakcín. Domluvené termíny očkování se zdravotnická zařízení snaží dodržovat. Začalo očkování druhou dávkou, proto muselo být přistoupeno v některých případech k přesunutí již domluvených termínů, a to v souladu s doporučením centrálního řídícího týmu.

ČR odmítla pomoc nemocnic ze sousedního Saska a Bavorska. Na ministra Blatného se kvůli tomu snesla dost tvrdá kritika nejen od některých politiků. Bylo toto rozhodnutí, podle vás, chybou?

To je otázka na felčary a felčarské úředníky. Pocity a dojmy tady nemají místo. Jde o praktické problémy, ne o poskakování na politickém hnojišti. Nebylo. Třeba by se někam ztratili jako ti s velkou slávou schvalovaní „lékaři“ američtí? Chtěl jsem na ministrovi Blatném, aby mi řekl, ve kterých nemocnicích působí. Ani slovo odpovědi! Co na to říci?

Na závěr mi dovolte upozornit ty, kteří opět budou hýřit sprostými komentáři, že zbytečně ztrácejí čas. Mne se nikterak nedotýkají, jen ukazujete vy své vychování, to své já.

