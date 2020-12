Antirouškaři? Trestat úmyslné šíření covidu, sekl Kobza z SPD. Sám tratí na firmě

ROZHOVOR „Vláda se bojí učinit nepopulární opatření, lidi při těch horečných změnách ze dne na den ani neví, co smí a co nesmí. A že se toho opozice, zejména ta, které podle průzkumů teče do bot, snaží ze všech sil využít, je podle mne hanebné. Nyní by totiž měli všichni politici namísto rozdělování společnosti (rouškaři vs. nerouškaři) napnout síly, aby se národ v boji s covidem sjednotil. Ten stav je srovnatelný s válkou, a pokud chceme přežít, musíme se sjednotit,“ domnívá se poslanec SPD Jiří Kobza, který si všímá, že nejúspěšnější v boji s covidem jsou asijské země s vysokou občanskou disciplínou. „Osobně si myslím, že svoboda nenosit roušku během epidemie je omezena mojí svobodou nenechat se nakazit od takových ‚rebelů‘. Možná by stálo za úvahu v tomto případě i uplatnit již platné zákony o úmyslném šíření nakažlivé choroby,“ dodává.

Koncem září jste v Parlamentu vznesl dotaz na vládu, co dělá proti tomu, aby nepřišla třetí vlna infekce. Prý se na vás dívali dost podivně. Co tedy dělá? Či lépe řečeno – připravuje se na ni dostatečně poučena těmi dvěma vlnami, aby ji zvládla lépe? Co si o tom myslíte?

Ano, dívali se na mne jako na někoho, kdo zbytečně straší. Podle mne jde vláda podivnou cestou (hlavně nikoho nenaštvat, půjčit si neskutečný balík peněz na kompenzace, ty svázat nesmyslnými požadavky na prokazování nároku, na místo aby se snažila o co možná nejplošnější podporu pracujících a živnostníků), opatření nejsou dostatečně razantní a psychologická kampaň vedená proti opatřením („antirouška“) již od září výrazně snižuje jejich účinnost. Při svém vystoupení jsem vycházel z historie tzv. španělské chřipky a z toho, že při vyprovokované nekázni obyvatel mi bylo jasné, že se infekce prudce rozšíří.

Je patrné, že se vláda ze zkušeností z první vlny nepoučila a naopak, snad ve strachu z nadcházejících voleb do krajů a do Senátu, neměla dost odvahy vyhlásit razantní omezení. V té době už totiž bylo nejenom z vlastních zkušeností, ale i signálů ze zahraničí dostatek na to, aby bylo každému jasné, s čím máme co do činění. Zatímco v případě španělské chřipky byla třetí vlna mírnější, já se obávám, že třetí vlna covidu bude hodně silná. Nezachytil jsem žádný signál, že by se vláda na tuto třetí vlnu připravovala.

„Vysvětlete mi prosím někdo, proč na jaře národ stál při sobě, šil roušky, zaťal zuby a utáhl si opasek, aby se infekce nerozšířila? Proč na podzim se tak úspěšně rozjela ta oblbující kampaň, že o nic nejde, že je to podvod, bez které by infekce nemohla dosáhnout těch 15 000 nakažených denně?“ ptáte se na facebooku. Máte na to i nějakou odpověď?

Nemám, mohu jenom spekulovat v porovnání dvou typů scénářů řešení epidemie. Ukázněné (jako vidíme například v asijských zemích s vysokou občanskou disciplínou) dodržování vládních nařízení a kombinace nařízení s psychologickou antikampaní, která je zpochybňuje a která tím výrazně sníží jejich účinek. Stejně jako v zimě, kdy došlo k vysokému dovozu infekce z Itálie, na podzim bylo jasné, že došlo k masivnímu dovozu při návratu turistů od moře, zejména z Chorvatska. Když porovnáme počty nakažených z února a z října, vidíme praktický dopad obou scénářů, zejména drtivý výsledek toho druhého.

Myslím, že zejména toto muselo být zajímavé pro americké vojenské zdravotníky, kteří nás údajně přijeli zachránit. Mimochodem, jejich úlohu v České republice ani jejich odjezd v tichosti oficiální místa dosud nevysvětlila. Přestože speciálně o jejich příjezdu musela několik hodin jednat Poslanecká sněmovna na úkor jiných, mnohem urgentnějších záležitostí.

Jak ukazují příklady ze světa – tak dle mého nejlépe covidovou situaci zvládají některé asijské země (mající s různými infekcemi už zkušenosti), a to opravdu tvrdou restrikcí a také disciplinovaností obyvatel. Je ale něco takového možné v západních společnostech, tedy i u nás, které jsou už unaveny dlouhým bojem s covidem a v případě třetí vlny by je čekal další lockdown, který zdá se je jediný alespoň částečně účinný?

Měl jsem možnost diskutovat tuto otázku s tchaiwanskými představiteli a také izraelské zkušenosti s tvrdým uzavřením všeho jsou velmi důležité. Tchaiwanci potvrdili, že se jedná zejména o důraz na kázeň, dodržování nařízení a drastické pokuty pro ty, kteří si dovolí je porušit. Berou to tak, že je to pokuta za to, že ohrozí ostatní. Osobně si také myslím, že svoboda nenosit roušku během epidemie je omezena mojí svobodou nenechat se nakazit od takových „rebelů“. Možná by stálo za úvahu v tomto případě i uplatnit již platné zákony o úmyslném šíření nakažlivé choroby.

Tvrdé omezení kontaktů mezi lidmi, omezení cestování, využití všech prostředků, které mohou šíření viru omezit, je asi jediný způsob, jak nástupu třetí vlny zabránit, i když si nejsem jist, zda to, co mohlo efektivně fungovat v srpnu či v září, bude schopno zastavit šíření infekce v prosinci. Když jde o zdraví anebo o život, tak by měla západní demokracie moudře ustoupit striktnímu řešení. Ne všichni to ale chápou.

Naše vláda je kritizovaná za to, že způsobuje v této době zmatky. Ale vedla by si jiná vláda v jiném složení lépe? Dost lidí o tom pochybuje. Někteří i tvrdí, že se opozice snaží jen využít této situace, a že jim o lidi až tak nejde. Co k tomu říci?

Souhlasím se vším. Vláda se bojí učinit nepopulární opatření, lidi při těch horečných změnách ze dne na den ani neví, co smí a co nesmí. A že se toho opozice, zejména ta, které podle průzkumů teče do bot, snaží ze všech sil využít, je podle mne hanebné. Nyní by totiž měli všichni politici namísto rozdělování společnosti (rouškaři vs. nerouškaři) napnout síly, aby se národ v boji s covidem sjednotil. Ten stav je srovnatelný s válkou, a pokud chceme přežít, musíme se sjednotit. Všiml jsem si také, že vláda ani příslušné orgány se vůbec nezabývají osvětou prevence, zvýšení odolnosti lidí, dietetickými doporučeními, vitamíny atd. To považuji za veliký nedostatek anticovidové kampaně.

Bylo správné prosincové rozvolňování, když bylo jasné, že se kvůli němu epidemická situace zase zhorší?

Nebylo, podle mne to bylo velmi nesprávné rozhodnutí. Myslím, že správná byla cesta nikoliv zastavení života, ale nastavení správných preventivních parametrů, aby drobní živnostníci a podnikatelé mohli pracovat a neohrozili sebe ani okolí.

Co říkáte systému PES. Štěká správně?

K čemu je PES, když ho sama vláda nerespektuje? Některé kraje se dostaly do 5. stupně a vláda nechává 3. Váhavě se zpožděním uplatní 4. stupeň, navíc neúplně? Tak mi přijde, že PES štěká možná dobře, ale nikdo jej neposlouchá. Také sankce za porušení opatření by měly být jasně a veřejně známé, aby měly dostatečně demotivující efekt. Samozřejmě musí být nekompromisně vymáhané.

Daří se nám uspokojivě ochránit nejrizikovější skupinu nejstarších spoluobčanů?

Chci věřit tomu, že pro ně vláda a příslušné orgány zdravotnictví dělají, co můžou. Nejrizikovější skupinou během španělské chřipky byla paradoxně skupina zdravých lidí středních let, které zabíjela přemrštěná obranná reakce organismu, tzv. cytokinové bouře.

Těžké časy mají živnostníci, zvláště v některých oborech. Jsou kompenzováni dostatečně?

Mohu to posoudit z vlastní zkušenosti a zkušeností našich zákazníků. Naše rodinná firmička, která zásobuje restaurace vínem, má také těžké časy, většina našich zákazníků zavřela a ten zbytek přežívá jen tak tak. Kompenzace jsou svázány se složitým systémem dokazování nároku, který ne každý živnostník je schopen prokázat (nevím, proč to není jednoduše například na základě daňového přiznání z minulého roku, podle kterého každý finanční úřad snadno zjistí, jak na tom kdo byl a zda tedy má nárok). V mém případě naši firmičku tedy kompenzuji sám, aby přežila.

Celkově považuji dosavadní nastavení finančních kompenzací za nelogické a nespravedlivé. Neumožňuje, naprosto diskriminačně, živnostníkům, kterým stát zakázal podnikání a zavřel provozovny, čerpat současně kompenzační bonus pro ně samotné a prostředky z programu Antivirus na udržení pracovních míst jejich zaměstnanců. To je nepřijatelné. Stejně tak jako to, že na kompenzační bonus nemají nárok ti živnostníci, kteří jsou v insolvenci a řádně své závazky splácejí. Další živnostníci jsou ti, kterým sice stát nezakázal podnikat, ale přišli o zákazníky, kteří si jejich služby nemohou dovolit – například taxikáři na volné noze, umělci, nehtová studia a podobně, anebo kteří byli dodavateli podniků, které stát zavřel a teď nemají zákazníky, ale nejsou na státním seznamu postižených. Další jsou matky na mateřské dovolené, které nemají nárok na ošetřovné, když jejich starší dítě (děti) zůstanou doma, protože školy se zavřely.

Nyní je velké téma očkování proti covidu, které se chystá. Jaký je váš názor na něj?

Očkování je jistě dobrá cesta, pokud použité vakcíny, projdou řádným schvalovacím procesem. Nechat se očkovat jen částečně prověřenou vakcínou považuji za hazard. Je jasné, že půjde o celosvětový obchod století, o který budou největší farmapiráti úporně bojovat všemi prostředky. Výběr dodavatelů mi připomíná tahanice o dostavbu Dukovan, kdo smí a kdo nesmí dodávat…Všiml jsem si například, že ruská vakcína nebyla zahrnuta do výběru, zachytil jsem zprávu o prvních úmrtích následkem očkování ve Velké Británii. Jsem tedy skeptický ke zbrklému očkování neprověřenou vakcínou.

