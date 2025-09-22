Antonín Staněk: V Přísaze mě přesvědčili. Boj proti korupci má smysl

Pane docente, vy jste politicky velmi zkušený, proč jste se rozhodl kandidovat za Přísahu? Co byl ten hlavní důvod, kdy jste si řekl, že má smysl do toho znovu jít? V čem jsou tyto volby jiné, než ty předešlé?
Přísahu jsem si vybral mimo jiné i proto, že mě oslovil její volební program, se kterým šla v roce 2021 do sněmovních voleb, její konstruktivně kritický postoj vůči EU a stejně tak ukotvení v NATO s důrazem na respekt a rovnocennost členství. Oceňoval jsem i to, jak Přísaha měla a má velmi kvalitní a dobře promyšlený přístup k sociální oblasti, školství, energetice a obraně. Ve svém výběru jsem viděl blízkost tomu, v čem mi dříve byla blízká sociální demokracie. Tedy seriózní, hodnotově konzistentní platforma.
Byl to Robert Šlachta a lidé kolem něho, kteří mě přesvědčili, a svým životem a prací i dokazovali, že boj proti korupci a zbytečnému plýtvání veřejnými prostředky nejsou jen prázdné sliby pro voliče, ale že je to hodnota a princip, za kterým si Přísaha skutečně stojí. Právě jejich podpora mému boji proti těm, kteří čerpají z veřejných prostředků nehospodárně, byla tou zásadní politickou výzvou.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Dalším fenoménem charakteristickým pro tyto volby je apel „ať nepropadnou vaše hlasy“. Je to ovlivňování voličů, kteří by rádi menší stranu, jakou je Přísaha, volili, ale ti velcí hráči se jim snaží říct, že to nemá cenu a je to zahozený hlas. Je to přesně naopak. Zahozený hlas je to pro strany, hnutí a koalice, kteří to mají jisté. V tom velkém množství hlasů se ten váš jeden ztratí a nic nezmění. Když ale svůj hlas dáte Přísaze, bude mít velkou váhu. Váš hlas rozhodne o tom, že Přísaha bude hlídat vaše peníze, usmrtí korupci a pohlídá ty velké hráče, aby se drželi pravidel.
Co chcete do Poslanecké sněmovny přinést, co tam podle vás dlouhodobě chybí, a v čem naopak navazujete na svou práci primátora Olomouce a ministra kultury?
Do Poslanecké sněmovny chci přinést především hlas regionů, zejména Olomouckého kraje a Moravy, praktickou zkušenost z komunální a celostátní politiky. Mám za sebou roky práce v Olomouci i na vládní úrovni a vím, že mezi tím, co se rozhoduje v Praze, a tím co skutečně potřebují lidé v regionech, je často velká propast. Tu chci pomáhat překonat.
Ve sněmovně chybí odbornost a kontinuita. Často se projednávají zákony podle momentální politické nálady, místo aby se systematicky budovaly dlouhodobé strategie. Ať už v kultuře, školství nebo sociální politice.
Ve sněmovně také chybí zastání pro obyčejné lidi. Místo nekonečných ideologických sporů bych chtěl, aby se poslanci více soustředili na to, jak lidem reálně ulevit v jejich každodenním životě, ať už jde o dostupné bydlení, ceny energií nebo kvalitu zdravotní a sociální péče. Také velice nelibě vnímám, že česká politická kultura se často nese v duchu vzájemného osočování. Já jsem zvyklý jednat věcně, férově a s respektem, a to i s oponenty.
Jako primátor jsem řešil konkrétní potřeby lidí. Dopravu, bydlení, investice i kulturu a vím, že bez spolupráce státu a samospráv se nic neposune. Jako primátor a zastupitel jsem bojoval proti plýtvání a nehospodárnému nakládání s prostředky. To je zkušenost, kterou chci vnést i do státní politiky.
Jako ministr kultury jsem si velmi dobře uvědomoval, že kultura není „něco navíc“, ale základ naší identity a soudržnosti. Chci, aby stát bral vážně nejen velké kulturní instituce, ale i regionální a komunální kulturu. Na ministerstvu jsem usiloval o to, aby se rozhodnutí dělala po diskusi s lidmi z praxe a tento princip chci uplatňovat i ve sněmovně.
Možná připomeňme pro čtenáře, že to nejsou vaše první volby pod vlajkou Přísahy. Jak se rodila vaše dohoda s Robertem Šlachtou při vašem vstupu do Přísahy? Co jste si navzájem slíbili v programových prioritách i ve způsobu, jak budete spolupracovat?
Robert Šlachta mi s Přísahou nabídl podporu v senátních volbách v roce 2022 a ta se pro mě stala tím nejvýznamnějším momentem. Vnímal jsem ji jako pozvání, abych se stal součástí jejich týmu. Myslím, že je pro mě klíčové sociálně konzervativní středo-pravé směřování Přísahy, které se odráží i v jejím aktuálním volebním programu. Jsem rád, že jsem mohl pracovat zejména na části věnované kultuře, školství a vzdělávání obecně.
Přísaha je vnímána jako hnutí zaměřené na pořádek a spravedlnost, vy přicházíte z prostředí kultury, vzdělávání a vysokého školství. Kde se tyto světy nejvíce potkávají a v čem se doplňují?
Přísaha je postavena na důrazu na spravedlnost, pořádek a férové hospodaření se státními prostředky. To jsou hodnoty, se kterými se plně ztotožňuji, a které se na první pohled možná spojují hlavně s bezpečností nebo justicí. Ale ony se velmi přirozeně dotýkají také školství, kultury i akademického prostředí, odkud přicházím já.
Spravedlnost znamená i rovný přístup ke vzdělání. Jako vysokoškolský pedagog dobře vím, že ne každý má stejné startovní podmínky. Když chceme spravedlivou společnost, musíme zajistit, aby kvalita vzdělání nezávisela na místě bydliště nebo sociálním zázemí rodiny.
Pořádek znamená také transparentní a férové financování kultury a školství. To jsou oblasti, kde se často hospodaří neefektivně, kde se rozdávají peníze podle známostí a nikoli podle potřeb a kvality. Přísaha klade důraz právě na to, aby s veřejnými prostředky bylo nakládáno hospodárně a průhledně.
Spravedlnost se týká i kultury. Kultura není výsadou „vyvolených elit“, ale základní službou občanům, která posiluje identitu a soudržnost. To je stejně důležité pro fungující stát, jako bezpečnost nebo právní řád.
Společně s Přísahou a jejím hodnotovým ukotvením se vzájemně doplňujeme v tom, že já do Přísahy přináším odbornost i zkušenosti z kultury, školství a regionální politiky. Přísaha zase staví na důrazu na pořádek, férovost a odvahu jít do střetu s těmi, kteří zneužívají systém. Dohromady to tvoří tým, který dokáže řešit nejen otázky bezpečnosti a spravedlnosti, ale i každodenní potřeby lidí v oblasti vzdělání, kultury, bydlení nebo sociálních jistot.
Jdete do voleb jako jednička Přísahy v Olomouckém kraji. Jaké tři konkrétní věci chcete pro kraj vybojovat v prvním roce po volbách?
Chci vybojovat více prostředků pro regionální školy, podporu učitelů a lepší podmínky pro začínající učitele v ohrožených regionech, abychom mohli zajistit rovný přístup ke vzdělání pro děti z Olomouce stejně jako na Jesenicku, aby měly stejné šance jako děti v Praze. A to revizí návrhu státního rozpočtu pro resort školství.
Na půdě sněmovny chci otevřít téma rychlejšího propojení Olomouce s Brnem, Ostravou i severem kraje a prosazovat, aby se Jesenicko a další odlehlejší oblasti nestávaly „zapomenutým koutem České republiky“.
V návaznosti na program Přísahy se chci zasadit o přísnější kontrolu čerpání veřejných peněz, aby mizely zbytečné dotace pro vyvolené a aby prostředky šly skutečně tam, kde jsou potřeba. Do škol na podporu školních psychologů, nemocnic a k podpoře mladých lékařů, zejména stomatologů, praktických lékařů, pediatrů. A také do infrastruktury a klíčových regionálních kulturních institucí, jako jsou divadla nebo filharmonie.
V čem podle vás Olomoucký kraj nejvíc vyniká a kde naopak naráží na bariéry, které je nutné změnit?
Olomoucký kraj se může chlubit špičkovým vysokým školstvím a vědeckými úspěchy. Univerzita Palackého je druhá nejstarší univerzita v České republice a nejstarší na Moravě. Je skutečným centrem vzdělanosti i výzkumu, zejména v medicíně, přírodních vědách a speciální pedagogice. Olomoucký kraj má bohatou kulturu a historii. Olomouc je jedno z nejkrásnějších historických měst střední Evropy, kraj je plný památek, festivalů a kulturních institucí. Má i silnou průmyslovou tradici a šikovné lidi, a to od strojírenství přes potravinářství až po zemědělství. Olomoucký kraj má i nemalé přírodní bohatství. Jeseníky a Haná jsou jedinečné a nabízejí obrovský potenciál pro udržitelný cestovní ruch a kvalitu života.
Pokud jde o bariéry, pak kraj stále postrádá kvalitní propojení na klíčové dopravní tepny. Například rychlé spojení Olomouce s Brnem a Ostravou je nedostatečné, sever kraje je dlouhodobě hůře dostupný.
Zjevné jsou i regionální rozdíly. Zatímco Olomouc, Přerov a Prostějov mají určitý rozvojový potenciál, severní části kraje, zejména Jesenicko, trpí odlehlostí, odlivem lidí a slabší infrastrukturou.
V kraji máme skvělé školy a výzkumná pracoviště, ale jejich propojení s byznysem a využití výsledků v praxi je stále slabé.
Velkým problémem kraje je odchod mladých lidí, vzdělaných lidí za prací do Prahy nebo do zahraničí, protože doma nevidí dostatek příležitostí a ani podpory pro získání dostupného bydlení.
Je nezbytné, aby stát k Olomouckému kraji přistupoval spravedlivě a nezůstával jen Praze a kolem dálnice D1. Potřebujeme investice do dopravy a infrastruktury, cílenou podporu hospodářsky slabších regionů, zejména Jesenicka, lepší podmínky pro mladé rodiny a absolventy, aby tady zůstávali a v neposlední řadě propojení univerzitního výzkumu s průmyslem a podnikáním.
Průzkumy Přísahu dlouhodobě ukazují kolem tří procent, i když se objevují náznaky růstu a potenciál má Přísaha nad 5 %, takže má šanci se do sněmovny dostat a zahýbat kartami. Jak chcete v Olomouckém kraji přetavit známost značky ve skutečný průlom nad pět procent? Které skupiny voličů chcete oslovit jako první a čím?
Především platí, že žádný volič není na okraji našeho zájmu, ale svou pozornost zaměřujeme na voliče z menších měst a venkova na severu kraje, hlavně na Jesenicko a Šumpersko, na které tato vláda naprosto zapomněla. Horší dostupnost dopravy, zdravotní péče a pracovních příležitostí. Na mladé rodiny a střední generaci, pro které je klíčovým tématem bydlení, dostupné školky, kvalita škol a jistota práce, na starší voliče a seniory, kteří potřebují jistotu spravedlivého důchodu, dostupnost zdravotní péče a bezpečnost v ulicích měst a obcích. Důležitou skupinou jsou i protestní a zklamaní voliči, kteří nevěří tradičním stranám a chtějí skutečnou změnu, politiku bez korupce a bez arogance moci.
Bez iluzí, co bude vaše osobní „měřítko úspěchu“, kdy si večer voleb řeknete, že to stálo za to?
Úspěchem pro mě bude podpora od voličů s překročením pěti procent. Ale již skutečnost, že se nám podařilo sestavit kvalitní a vyváženou kandidátku pro letošní sněmovní volby je velký úspěch. Lidé se dnes nechtějí veřejně angažovat a vystavovat se často nevybíravým osobním útokům. Budeme si vážit každého odevzdaného hlasu pro kandidátku Přísahy a vůli občanů voličů vyjádřenou ve volbách přijmeme s respektem a pokorou. Takže již nyní to stálo za to. A při volbách prosím myslete na to, že jen Přísaha dokáže ohlídat vaše peníze.
Jak bude vypadat vaše kontaktní kampaň v Olomouckém kraji? Budete spolupracovat i s dalšími kandidáty Přísahy z regionu nebo s europoslankyní Nikolou Bartůšek, která má na starosti evropskou úroveň vaší politiky?
Kontaktní kampaň jsme již rozběhli. Jedeme za občany voliči po celém našem kraji, abychom se s nimi setkali na náměstích a v ulicích měst a obcí. Budeme naslouchat jejich hlasu, abychom tu mohli být pro ně a abychom mohli být ve sněmovně jejich hlasem. S sebou přivážíme petici proti bruselskému šmírování, ve které odmítáme zavedení Chat Control, a tím možnosti zasahovat byrokratům z Bruselu do našich životů a sledovat naše soukromé konverzace. Je jenom naše věc, komu co píšeme nebo posíláme.
Po kraji vyjíždím společně s ostatními kandidáty, a to dle jejich pracovních a časových možností. Samozřejmě spolupracujeme i s europoslankyní Nikolou Bartůšek, která vedle svých europoslaneckých povinností brilantně zvládá podporovat kandidáty Přísahy po celé České republice.
I v době vaší působnosti v ČSSD se hodně diskutovaly otázky členství v EU a NATO. Co je z vašeho pohledu dnes „červená linie“, přes kterou Česká republika jít nesmí, a co naopak dává smysl hájit a vyjednat lépe?
Přísaha přes silnou kritiku bruselských nesmyslů nechce odházet z Evropské unie. Naším cílem, a ve vystupování i hlasování naší europoslankyně to je patrné, je návrat ke zdravým kořenům a zdravému rozumu při ochraně životního prostředí. Naprosto stejný postoj pak máme k otázkám zajištění naší vnější bezpečnosti. Nezpochybňujeme naše členství v NATO, jen požadujeme opět zdravý rozum a autonomní jednání. Ne se chovat jako vazalové velkých globálních hráčů. Investovat do obrany je důležité, ale musí to být do zakázek pro naše české firmy, pokud mají technologii, kterou naše armáda potřebuje. A hlavně to nesmí být další předražené zakázky pro kamarády vládnoucích politiků.
Vy jste byl dlouho spojený se sociální demokracií. Přísaha nedávno zveřejnila výzvu pro voliče Sociální demokracie, jakou odezvu to mělo? Ozvali se vám vaši bývalí kolegové?
Sociální demokracie v Olomouckém kraji byla velice silná. Zejména v Přerově, Prostějově a Olomouci. Měli jsme hejtmany, primátory a primátorku, měli jsme své zástupce na ministerstvech a měli jsme i ministra. Obávám se však, že ti skuteční sociální demokraté, ti z přesvědčení a skutečným sociálním cítěním, byly otráveni těmi, kteří ve svém členství viděli jen výtah k moci, funkcím a vlivu. Ti se srdcem a přesvědčením, kteří zůstávají věrni tradičním sociálně demokratickým hodnotám, zvažují mezi tím, že nepůjdou k volbám, protože v nabídce nevidí žádnou tradiční levici, někteří zvažují volbu ANO, ale je jsou i tací, kteří se ozvali, mají zájem o program Přísahy, naše kandidáty a vážně uvažují o tom, že nás budou volit. A není jich málo.
Když oslovujete „zklamané voliče sociální demokracie“, co jim říkáte jako první a co jako druhé? Čím se Přísaha zásadně liší od toho, co nabízí dnes Sociální demokracie pod kandidátkou STAČILO!?
Sociální demokracie byla vždy zastáncem neopouštění Evropské unie, než převládly v jejím vedení ultraliberálové a eurohujeři, měli sociální demokraté racionální, pragmatický pohled na Evropskou unii a její orgány. A právě tento postoj, který k Evropské unii a jejím orgánům zastává Přísaha, je jim sympatický, a podobně vidí postoj Přísahy k členství ČR v NATO. V tom se zásadně odlišujeme od STAČILO!.
A co jim říkám? Přísaha staví svůj program na principech transparentnosti, férového nakládání s veřejnými financemi a spravedlnosti pro občany. Tedy na hodnotách, které tradičně rezonují s voliči sociální demokracie. Přísaha kombinuje morální integritu s konkrétními návrhy a zkušeností z politiky. A jako druhé říkám, že Přísaha už v praxi prokázala, že dokáže prosazovat konkrétní opatření a kontrolovat veřejné prostředky, nejen mluvit o ideálech. Přísaha není jen protestní hnutí, my protest proti této vládě spojujeme s konkrétním sociálně citlivým řešením.
V regionálních a komunálních strukturách SocDem zůstala spousta poctivých lidí. Máte pro ně v Přísaze „otevřené dveře“? A jak zajistit, aby s sebou nepřinesli staré spory, které SocDem dostaly na okraj?
Jak už jsem uvedl v předchozí odpovědi, v sociální demokracii se zrno se oddělilo od plev, jak se lidově říká, a ti co zůstali, mají dveře do Přísahy otevřené. Nejsme strana na jedno použití. Aktuálně nejsme vládní stranou, takže ti, kdo k nám přicházejí, přicházejí proto, že souzní s našimi hodnotami a programem. Ne proto, aby se přisáli na veřejné zdroje. Věřím, že i po těchto volbách, se řady našich členů rozrostou. Jsou před námi komunální volby a hodnoty, na kterých stojí Přísaha, potřebujeme prosadit i v olomoucké komunální politice. Kvalitu člověka poznáte během jeho práce a v kritických situacích, ne když se vám daří a plujete na vlně úspěchu.
Co jste se naučil jako primátor Olomouce, co vám dnes může pomoci v Poslanecké sněmovně? Můžete uvést konkrétní projekt, na který jste pyšný?
Práce s lidmi a pro lidi není vůbec jednoduchá a čím výše stojíte na politickém žebříčku, tím více je na vás vidět. I proto je důležitá pokora a respekt. V politice jsem vždy ctil pravidlo „Slušnost není slabost“. S každým jsem se snažil jednat tak, jak bych chtěl, aby on jednal se mnou, když by byl na mém a já na jeho místě. Ale to, že jsem byl vychován v úctě k tradičním hodnotám, slušnosti, férovosti a odpovědnosti neznamená, že se sebou nechám orat a vláčet.
Toho, co se během mého působení ve vedení města podařilo, je vícero. Museli jsme se vyrovnat s velkým zadlužením města, které jsme převzali po předchozích městských reprezentacích, nemalé finanční prostředky šly na umořování úroků z těchto dluhů. Ve svém programu jsme slíbili, že snížíme zadlužení, a proto budeme investovat do obnovy a zkvalitnění městské infrastruktury a dalšího rozvoje města jen tolik, na kolik budeme mít. Podařilo se nám udržet financování Moravského divadla a Moravské filharmonie, skutečných kulturních klenotů, jež jsme převzali po našich předcích, aniž bychom omezovali jejich činnost. Podařilo se nám obhájit kandidaturu a získat titul Evropské město sportu 2017, podařilo se nám prodat a na evropské úrovni odprezentovat velký počet sportovních areálů, způsob finanční i morální podpory oddílů a klubů ze strany vedení radnice a také velký počet špičkových akcí, které se pořádají na území města.
Za velký úspěch považuji také zajištění dlouhodobé majetkové správy klíčové sportovní infrastruktury města koupí Androva stadionu a odkupu pozemků do majetku města kolem zimního stadionu. Město Olomouc po letech neúspěšných pokusů schválilo koupi pozemků včetně malé haly a strojovny.
Žádné z těchto jednání nebylo jednoduché a jsem pyšný na to, že jsme to zvládli, aniž by na transakcích zůstal jediný stín pochybností. Byli jsme po mnoha letech první politickou reprezentací města, která kupovala důležité a hodnotné nemovitosti. Poslední velký projekt, stavbu tramvajové trati na Nové Sady v délce 1200 metrů, se nám podařilo připravit tak, aby následná politická reprezentace mohla stavbu za využití evropských dotací realizovat a výrazně zkvalitnit občanskou vybavenost jednoho z velkých olomouckých sídlišť.
V případě úspěchu Přísahy ve volbách a povolebních vyjednáváních, pokud byste byl tím pomyslným jazýčkem na vahách, jaké dvě podmínky položíte na stůl první den jednání?
Za prvé, spravedlivý daňový systém pro občany i firmy bez výjimek a bez výhod pro vyvolené. Chceme konec éry, kdy se na jedny přísně uplatňují pravidla a druzí si v systému nacházejí skuliny.
Za druhé, nekompromisní boj proti korupci a garance vnitřní a vnější bezpečnosti. Budeme podporovat jen takovou vládu, která se zaváže k tvrdému postupu proti korupci a černým penězům a zároveň posílí policii, hasiče a další složky IZS na úroveň odpovídající potřebám 21. století.
Na výše uvedených principech nelze slevovat. Jsou jádrem politiky Přísahy, spravedlnost, férovost a ochrana občanů. Jen pokud budou tyto podmínky respektovány, jsme připraveni převzít odpovědnost a spolupracovat na vládě, která bude skutečně pracovat pro lidi, ne pro vyvolené.
