Aplikace sledující dění v domácnosti? „Normální lidé už musí říct dost!“ bouří se Kovářová

reklama

Španělská vláda „zrovnoprávní“ práce. Chce dát k dispozici novou aplikaci, která by měla pomoci se spravedlivějším dělením prací v domácnosti. Technologie umožní, aby si muži a ženy zaznamenávali, kolik času stráví péčí o domácnost. Téměř polovina žen totiž uvádí, že domácí práce jsou pouze na nich. Zatím hledají vývojáře, který by projekt za 250 tisíc eur realizoval. Paní senátorko, všímala jste si plánu na sociální síti, chtěla byste být u toho?



Pevně doufám, že to je jen vtip, který jeho autor nemyslel vážně. Třeba i proto, že co je pro jednoho práce, je pro druhého radostí a relaxací. Jak třeba hodnotit kutilství, pletení nebo zahradničení? Jako povinnost, nebo jako koníčka? No, on to nejspíš vtip nebude, žijeme v době eskalace takových pitomostí, že se člověk bojí říci sebevětší koninu, aby se jí třeba někdo hned nechytil a vážně ji nezačal prosazovat. Prostě je fakt, že normální rodina je dnes v očích tvůrců nového světa brzdou pokroku, a proto hledají jakoukoli cestu, jak ji rozkolísat a zničit.

S jakým ohlasem by se taková aplikace asi setkala u nás? Nebo myslíte si, že je to jen otázka času?

Sociální inženýři určitě při čtení této zprávy zajásají a už si představují, jak budou rozložení domácích aktivit kontrolovat a šikanovat ty, kteří nedodrží svých padesát procent. Ze svých cest po senátním obvodu a z debat s občany vím, že mí spoluobčané jsou povětšinou normální lidé, kteří slepě nepřijímají každou pitomost, která se za hranicemi urodí. Normální lidé už konečně musejí nahlas říci dost. Strčte si své společenské experimenty… někam.

Fotogalerie: - Svoboda projevu

Vy rodinnou politiku a právo sledujete celý život. Jsou nějaké další novinky, které bychom mohli čtenářům sdělit? Co vás třeba překvapilo?

V Senátu mě udivuje spousta věcí, zejména brutální nátlak Evropské unie, která už své snahy ani nemaskuje běžnými demokratickými procesy. Naopak Evropská unie tlačí mnohé změny direktivně a pokouší se převzít rozhodovací pravomoci nejen od členských států, ale dokonce i od Evropského parlamentu. Běžně také postupuje salámovou metodou, a co není schváleno napoprvé, předkládá opakovaně tak dlouho, až se členské země unaví a další direktivu schválí. A náš stát si k ní velmi rád další povinnosti přidá sám.

Četla jsem, že v poslední době je určitým fenoménem tzv. patchworková rodina. Do jaké míry je to rozšířený trend a v čem vidíte rizika. Existují i nějaké přínosy?

V patchworkové rodině, v níž rodiče vychovávají spolu se společnými dětmi i potomky ze svých předchozích vztahů, dnes žije většina dětí. Je to smutné, ale je to realita, se kterou se musíme naučit žít a pracovat. Všechny kritické momenty známé z běžných komplikovaných rodin se v těch patchworkových znásobují. Nejtěžší úlohu mají macechy, tedy bezdětné nové partnerky otců, protože všichni počítají s jejich aktivním zapojením a naplněním řady rolí. Na problémy, které přijdou, nejsou lidé připraveni a my, rodinní odborníci, si s tím musíme vědět rady.

Dalším velkým otazníkem jsou děti z různých vztahů vychovávané pospolu. Rodiče někdy automaticky počítají s tím, že se ze všech dětí stanou ze dne na den přátelé, kterým nebude vadit spát v jednom pokoji a dělat vše společně, ale ti novými svazky rodičů a nevlastními sourozenci často trpí.

Proto o patchworkových rodinách píšeme, proto pořádáme konference. Nejbližší konferenci pořádá Unie rodinných advokátů v úterý 30. května, další připravuji v Senátu spolu s podvýborem pro rodinu. Senátní konference na toto téma pak proběhne v říjnu.

Psali jsme: „Podepsala kolaborační smlouvu.“ Vyoral se u Černochové nedržel zpátky. Ani u Pavla Škrtáme málo a špatně. Přitom pošleme Američanům 100 miliard za stíhačky. Analytik cupuje vládní balíček Útěcha pro čekatele na důchod: Fiala se omluvil. „Není to v pořádku.“ Zrušení rodných čísel vyjde na 56 miliard. Záměrná manipulace, říká ministr

S jakými reakcemi se setkáváte v souvislosti s úsporným balíčkem „Česko ve formě“? Jaký bude mít dopad na rodiny? Některé už teď dost těžce hospodaří s penězi.

Je škoda, že vláda nevyužila příležitosti ke skutečně koncepčním změnám a zejména ke škrtům vládních výdajů. Mám k dispozici seznam skoro stovky státních úřadů, ústavů a institucí, které nejsou pro chod státu potřeba a které by se daly (a měly) v době úspor ihned zrušit. Je děsivé, že místo aby stát šetřil u sebe, nejen že chce sebrat více peněz občanům, ale dokonce své vlastní výdaje zvyšuje a indexuje. Při každém zasedání Senátu se schválí navýšení státních výdajů nebo nový úřad. Jsem zásadně proti takovému nezodpovědnému chování, ale často bývám jediná, kdo hlasuje proti. A od svých spoluobčanů slyším stejné výtky.

Čachry v DPH přinesou opět v některých oblastech zdražování. Co je ale největší problém současné české rodiny podle vás?

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 19408 lidí

Snižuje se, nebo se zvyšuje rozvodovost? Dá se to nějak hodnotit, jaký vliv na rodiny měla covidová krize, energetická krize, teď problémy spojené s válkou na Ukrajině?

Vidíme jasné trendy. Počet sňatků roste, lidé si uvědomují význam manželství a dobře fungující rodiny. Funkční rodina v době covidových restrikcí podržela všechny své členy, což platí pro všechny krize, tedy i pro tu současnou, energetickou a ekonomickou. Nefunkční rodina naopak v krizi problémy odhalí anebo se rozpadne. Tak rodina funguje. Někdo si myslí, že dodržovat rodinné rituály a snášet složité vztahy je obtěžující a že by člověku bylo lépe samotnému. Ale když nastane krize, dobrá rodina vás podrží a ochrání.

Fotogalerie: - Proti homofobii

Jakou problematiku nyní řešíte v Senátu a na co byste chtěla poukázat?

Vedle rodinných témat se v Senátu zaměřuji na svobodu slova a na sebevražedný ideologický boj o záchranu „planety“. V minulých dnech proběhl v Senátu pod mou záštitou seminář Svoboda projevu a po projevu, z něhož nyní připravuji sborník. Vzhledem k tomu, jak jsou umlčováni ti, kteří na nedostatky upozorňují, považuji dnešní boj za svobodu slova za základní boj o svobodu člověka vůbec. Jak řekli mnozí účastníci mého semináře, kdo by si byl pomyslel, že třicet let poté, co naše země znovunabyla svobody, se lidé zase bojí říkat své názory svobodně a bez obavy z urážek a nálepkování a dalších postihů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dlouhodobě tvrdí, že chce podpořit rodiny s malými dětmi. Dějí se nějaké kroky v tomto směru? Jak to hodnotit?

Pokud by stát chtěl skutečně podpořit rodinu jako celek, musel by přestat podporovat každého izolovaného jednotlivce. Máme dnes naprosto nepřehledný systém sociálních dávek a různých podpor, na rodinu a na manželství však stát kašle, a to navzdory tomu, že máme ochranu manželství a rodiny zakotvenou v mnoha zákonech i v Listině základních práv a svobod. Stát dnes nepřehledně podporuje každou pitomost a každého pitomu. Ukážu vám to na příkladu: v Senátu nyní projednáváme novelu zákona o elektronických komunikacích, která nesystémově přikazuje soukromým společnostem, aby nízkopříjmovým domácnostem a jedincům poskytovaly slevu na telefonním volání. Ale to přece do takového zákona vůbec nepatří.

Stát má nechat rodinám co nejvíce svobody, aby se samy rozhodovaly, jak naloží se svými životy a financemi. A pomáhat má jen těm, co nezaviněně nejsou schopni se o sebe postarat sami. Má se starat jako odpovědný správce daní, které mu svěříme. Ale on se chová zpupně, jako kdyby mu naše peníze patřily.

Psali jsme: Popelnice Evropy? Český Kaufland, německý Kaufland. Rozdíly, že hvězdě internetu došla slova Co vzkazuje Senát Pavlovi? Nečekané odmítnutí kandidátů do Ústavního soudu Lichva, kytara a alkohol... Bartošek vytáhl na Vondráčka humor ČEZ: Nejdůležitější budova Temelína prošla bezpečnostní zkouškou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.