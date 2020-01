Ať Vondra přijede do Ostravy říct lidem, že na ně budou namířeny ruské rakety. Soros, ten nadnárodní vekslák s lidským utrpením. Hrubá záplata poslance Volného

ROZHOVOR „Proč by zrovna na Moravskoslezský kraj měly být zaměřeny ruské rakety, to opravdu nevím. Pokud je to podle ODS dobrý nápad, ať to vysvětlí svým voličům v našem kraji,“ myslí si k návrhu A. Vondry na vznik americké základny v tomto regionu poslanec Lubomír Volný (Jednotní). „Brutální a nepřirozený regulační tlak na ‚ekologizaci‘ skončí jako každý jiný brutální a nepřirozený regulační tlak na cokoliv, katastrofou. Ten, kdo vám dnes slibuje ‚zelený ráj‘, pro vás ve skutečnosti chystá rudohnědý teror pod modrou vlajkou,“ domnívá se.

Alexandr Vondra na kongresu ODS prohlásil, že v Moravskoslezském kraji by mohla vzniknout základna americké armády, což by pomohlo ekonomické situaci tohoto kraje a bude to také znamenat přípravu na dobu, kdy díky zeleným plánům EU klesne těžba uhlí natolik, že se v tomto odvětví bude propouštět. Vondra v tom navíc vidí další záruku naší bezpečnosti. Co si o tom myslíte?

Pan Vondra se na to klasicky po ódéesácku pozapomněl zeptat občanů Moravskoslezského kraje. Docela by se nám hodilo, kdyby s tím jeho kolegové přišli jako s nápadem do krajských voleb.



Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) ohledně případné základny varovala, že se s ODS střetne podobně, jako kdysi probíhal střet o americký radar v Brdech. Navrhla, ať v regionu politici raději posílí ostravské letiště. Myslíte, že by celá věc dopadla s podobným výsledkem?



Nebyla by v tom zcela jednoznačně sama. Jak říkám, ať si to ODS dá do volebního programu v následujících krajských volbách. Již dnes jim tento nápad srazil krajské preference. Proč by zrovna na Moravskoslezský kraj měly být zaměřeny ruské rakety, to opravdu nevím. Pokud je to podle ODS dobrý nápad, ať to vysvětlí svým voličům v našem kraji.

Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 11667 lidí



Největší rozruch na kongresu ODS způsobil Pavel Novotný. Svým spolustraníkům vyčetl, že si nekladou otázku, co mohou udělat pro to, aby byli známější, co mohou udělat víc pro lidi. Je Pavel Novotný v zásadě příklad hodný následování, jak se politik v moderní době může chovat?



Kdo to je?



Mluví se o tom, že by šlo sestavit vládu bez účasti ANO, a sice za účasti stran „demokratického bloku“, Pirátů a ČSSD. Je něco takového reálné a bylo by to pro tuto zemi dobře?



Vláda se sestavuje na základě výsledků voleb. Takže pokud někdo dokáže sestavit koalici bez ANO a legitimně ji dovést až k vyhlášení důvěry, je to v pořádku. Osobně bych vládu stran s prokázanou korupční historií, jako jsou ČSSD, ODS, TOP 09, viděl nerad, zvlášť ve spolupráci s Pirátskými neomarxisty by to podle mne mohlo přijít tuto zemi a její občany velmi draho.



Zatímco se konal kongres ODS, Andrej Babiš na sociálních sítích šířil text o údajných zločinech vlád ODS. Co k tomu říci?



Kongres ODS byla (mimo jiné) také legitimní PR akce, a tak ji oponent ODS legitimně využil ke své vlastní PR akci. Za mne osobně vše v pořádku. ODS je prokazatelně strana s korupční historií, její štít není a nikdy již nemůže být zcela čistý, podobnou oprávněnou kritiku musí umět přijmout a vykomunikovat.



Česko dětské uprchlíky z řeckých táborů nepřijme. V televizi Prima to řekl ministr vnitra Jan Hamáček. Athény totiž podle něj nedodají požadovaný seznam čtyřiceti sirotků. Mladíky Hamáček označil za bezpečnostní riziko. Jak celkově aféru „sirotci“ zhodnotit?

Dnes již víme, že se vlastně nikdy žádná aféra „sirotci“ nekonala, protože nikdy jsme neměli pomáhat „sirotkům“, ale pouze paní Šojdrové do Europarlamentu. Jí se to povedlo, my nebudeme muset žít ve strachu, koho si to vlastně přivezeme. Poměrně přijatelná remíza.

Psali jsme: Zeman ho vzal holí, z toho něco bylo. Miroslav Macek vzpomněl na Kuberu Chalupa: Veřejné zakázky, zejména v oblasti ICT, jako stabilní výnosný "Český Klondike" TOP 09: Helena Válková by neměla být zmocněnkyní pro lidská práva „Plňte příkazy! Pod stůl!“ VIDEO z EU spustilo v Česku lavinu: To Bruselu podporu nezvedne

Ekonom Vladimír Pikora se obává, že nás Evropská unie donutí myslet ekologicky, ať už se nám to bude líbit, nebo ne. Jen nás to prý navíc přijde pořádně draho. Se zachováním jaderné energie se částka blíží 700 miliardám. A bez? Pikora mluví až o dvou bilionech. Je namístě se něčeho takového při „zezelenání průmyslu“ obávat?

Přesná čísla dnes podle mne prostě odhadnout nelze. Brutální a nepřirozený regulační tlak na „ekologizaci“ skončí jako každý jiný brutální a nepřirozený regulační tlak na cokoliv, katastrofou.

Nesmíme se pouze bát, každý z nás by se měl na tuto katastrofu i připravovat a zároveň se jí snažit zabránit zodpovědným přístupem k volbám. Ten, kdo vám dnes slibuje „zelený ráj“, pro vás ve skutečnosti chystá rudohnědý teror pod modrou vlajkou.



Milion chvilek pro demokracii vyhlásil své nové cíle. Chce objet republiku kraj po kraji s diskusními akcemi s cílem zajistit výhru demokratických stran v následujících volbách. Myslíte, že se jim to podaří?

Jsem čím dále tím více přesvědčen, že Milion chvilek nenávisti vymyslel Babišův PR tým. Pan premiér může slavit, bude mít dvojnásobnou volební kampaň za poloviční peníze.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Chystáte se prý s kolegy podpořit lex Soros po maďarském vzoru. Proč?

George Soros je nadnárodní vekslák a spekulant, který vydělává na lidském utrpení a zkáze, v zemích, které předtím za drobné úplatky politickým neziskovkám společensky rozvrátí, anebo proti nim masově spekuluje. Svými financemi korumpuje ty hloupější, ale všeho schopnější a jejich prostřednictvím uměle ovlivňuje politickou situaci zemí, ve kterých působí, směrem, který potřebuje ke svému ekonomickému profitu. Je naprosto legitimní, aby veřejnost jasně a přesně věděla, kdo bere Sorosovy peníze. Tato země rozhodně více potřebuje lex Soros než kupříkladu zbytečný legislativní zmetek lex Babiš.



Upozorňujete také na podezřelé ticho v kauze lithium. Jak to s ním vypadá?

Dnes a denně se mne občané ptají na vývoj v této kauze a oprávněně si stěžují na to, že je nedostatek informací z důvěryhodných zdrojů o tom, co se ve skutečnosti v oblasti nadnárodního a korporátního práva děje s našimi majetkovými nároky. Dnes v globalizované ekonomice a nadnárodním právním prostředí rostou oprávněné obavy z toho, že někde někdo rozhodne o tom, že naše lithium vlastně není naše, a budeme opět okradeni, tentokráte minimálně o dva biliony korun, a dozvíme se to stejně jako v kauze Diag Human někdy v budoucnosti z novin.

Na tomto se nehodlám podílet, a proto se my poslanci hnutí JEDNOTNÍ pokusíme o ustanovení parlamentní komise, jejímž cílem bude monitorování situace a informování veřejnosti, optimálně se zastoupením všech politických stran a hnutí, tak aby se nikdo nemohl v budoucnosti na nic vymlouvat a abychom se jednoho dne nedožili ustanovení komise vyšetřovací.

V budově Poslanecké sněmovny nám různí zloději, zlodějíčci a zkorumpovaní poslanci ukradli třeba 100 miliard za OKD, bilion korun pro solární mafii, bylo by fajn, kdybychom dva tisíce miliard za naše lithium ubránili.



Psali jsme: Sexistické peklo, prsa a Buzková. ODS to vytmavili za Udženiju Ministr Toman: Zrychlujeme přípravu vodních nádrží na Rakovnicku, které je jednou z nejsušších oblastí Že redaktoři ČT neprojevují své politické postoje? Tak teď tu o Červené Karkulce. Okamura, Foldyna, Gazdík nebo Peksa od Pirátů promluvili ČT? Jsme okrádáni o miliardy. Lži občanům. Rada ČT má úkol oklamat veřejnost. Poslanec Volný zjistil zajímavé věci



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.