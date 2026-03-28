Ať si na sebe ČT vydělá v konkurenci. Ševčík předložil řešení

Vláda podává zákon, který by zrušil koncesionářské poplatky pro lidi do 26 a nad 75 let, pro zdravotně postižené a pro firmy. Stačí to, nebo byste zrušil poplatky úplně?
Změnil bych úplně financování tzv. veřejnoprávní televize a tzv. veřejnoprávního rozhlasu. Ani jedna z těchto institucí se, v poslední dekádě, nechová veřejnoprávně. Jsou to progresivisticky se chovající instituce, které prosazují určité názory, které jsou blízké jenom části politického spektra a jsou tzv. politicky korektní. Pro čtenáře, kteří neví, co je to takzvaná politická korektnost jenom doplňuji, že se při určitém zjednodušení jedná o omezování svobody slova. Někteří tvrdí, že je to „tyranie ze strany menšin“ a neprojednávají se ožehavé společenské problémy, které se „zametají pod koberec“. Veřejnoprávnost ČT a ČRo se blíží nule, jsou manipulovaní a sami manipulují i svými diváky a posluchači.
Lepší by byl jiný způsob financování. U obou těchto instituci bych zachoval pouze veřejnoprávnost zpravodajského kanálu, případně sportovních kanálů, nic dalšího by se nemělo financovat z veřejných peněz. A měl by se použít jeden z modelů, který je například u sedmnácti dalších zemí Evropské unie. Koncesionářské poplatky se platí jenom v některých zemích EU.
Poplatky by měly odpovídat jejich službám. Veřejnoprávní televize by neměla mít mnoho dramaturgických skupin, které by vyráběly propagandisticky zaměřené seriály a filmy. To samé se týká Českého rozhlasu.
Alternativou by mohlo být i to, že by se veřejnoprávní média vystavila běžné konkurenci a získávali by si peníze pouze z reklam či z jiné činnosti. Tak jak je to u jiných soukromých kanálů. Mimochodem, daleko větší „veřejnoprávnost“ zpravodajství a publicistiky v současné době plní CNN, která se snaží podávat alespoň částečně vyvážené zpravodajství a publicistiku.
Demonstrace Milionu chvilek přivedla na Letnou mezi 200 a 250 tisíci lidí. Co na to říkáte?
To, že tam přišlo 200 až 250 tisíc, tvrdí Demagog z milionů chvilek pro demagogii. Podle odborníků, kteří se v tom vyznají a umí to počítat, jsou odhady kolem 150 až 160 tisíc lidí. Navíc tam přišla řada lidí, kteří byli motivováni. Hovoří se o tom, že tam bylo 40 až 50 tisíc Ukrajinců a dalších obyvatel, kteří nejsou ani české národnosti. Jejich vystoupení bylo mnohdy za hranou, nicméně je to jejich právo. Jsem rád, že zatím ještě žijeme v prostředí, že se mohou uskutečňovat demonstrace. Předchozí vláda u některých demonstrací ústy tehdejšího premiéra Fialy hovořila o tom, že jsou to lidé, kteří jsou napojeni na různé ruské zájmy, což samozřejmě nebyla pravda. Naopak organizátoři z milionu chvilek pro demagogii jsou lidé napojení na různé „aspeňácké“ neziskovky, Deník N s Dobrovským, Post Bellum, sudeťáky a další válečné štváče, kteří chtějí připravovat Českou republiku na naprosté nesmysly.
Andrej Babiš připouští změny v očkovací strategii podle požadavků SPD. Mohlo by zmizet třeba státní financování kampaně na očkování proti chřipce. Je to, podle vás, dobře?
Osobně si myslím, že očkovací strategie, která se týká standardně a dlouhodobě vyzkoušených preparátů, zvláště pak proti dětským nemocem, by měla být určitě zachována. Vysoce diskutabilní je používání nedozkoušených mRNA vakcín, které sloužily za covidismu ke zbohatnutí farmaceutických firem, jejichž korupční chování ovlivnili vrcholní politici eurosajuzu a jeho politbyra. Jsem zásadně proti tomu, aby byly používány povinně mRNA vakcíny, o kterých se prokázalo, že jejich testování bylo mnohdy zmanipulováno a zfalšováno.
Koneckonců byl to jeden z důvodů, proč USA nechtějí spolupracovat se Světovou zdravotnickou organizací, kterou bezostyšně ovládly zájmy peněz, farmaceutické firmy a osoby spojené s finančním kapitálem. Je velice dobře znám i přístup bývalých šéfů Microsoftu a hlavně Billa Gatese a dalších, kteří získali nadvládu nad těmito farmaceutickými firmami, které vyráběly právě ty mRNA vakcíny. Tyto vakcíny měly být jakoby zachraňující proti covidu a ukázalo se, že to bylo vše s největší pravděpodobností připraveno dopředu. Stojí za to si přečíst knížku Pravda o Covidu-19 od autora Mercoly, kde jsou i úvahy, které v této knize publikoval současný ministr zdravotnictví USA Robert F. Kennedy junior.
Rada ČT prezentovala výsledky výzkumu Media Tenoru, podle kterého důvěra diváků v Českou televizi loni klesla o 4 procentní body na 62 procent. Ještě v roce 2020 tato důvěra podle stejného výzkumu činila 72 procent. Čím to může být?
Dlouhodobě si myslím, že i tyto průzkumy jsou nadhodnoceny. Mám jen málo lidí ve svém širokém okolí, kteří jsou ve věkové struktuře od dorostenců až po geronty, kteří ještě věří České televizi. Zdá se sice, že posledních pár týdnů se jejich vyváženost přece jen trošku zlepšila, ale dlouhodobě tu důvěryhodnost ČT ztrácela a ztrácí. Myslím si, že je potřeba změnit přístup České televize, zvláště pak v oblasti zpravodajství, publicistiky a pořadů, které vytváří. Je to zřejmé při snahách některých redaktorek, zvláště mladšího věku, které nemají vůbec žádné znalosti, zkušenosti a snaží se působit politicky, progresivisticky a až feministicky. Pozor, jsou mezi nimi i schopné osoby, ale těch je podstatně méně.
Český fotbal zažívá největší korupční skandál v dějinách. Policie zatkla desítky lidí kvůli sázkařské aféře, do které je zapleten i prvoligový klub. Co na to, jako celoživotní sportovec a pořadatel atletického mítinku, říkáte?
Jsem velmi rád, že něco takového se nemůže stávat při atletice. Ano, občas jsme svědky toho, že kolektivní sporty, na které se sází a u nichž se sází třeba i na dílčí výsledky, mohou být zmanipulované a že to může působit tak, jak se ukázalo teď v posledním případě. Za vším hledej peníze – a je vidět, že někteří sportovci, rozhodčí a funkcionáři nehrají fair play. Jako člověk, který se dlouhodobě od svého útlého dětství věnuje sportu, si myslím, že toto do sportu nepatří. Nutno však podotknout, že to je problém nejen v České republice, ale děje se tak i ve světě.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.