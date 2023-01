Babiš osvobozen. Ale pozor. Padla vážná slova ke vstupu Pavla Zemana do kauzy v roce 2019

To, že se kauza Čapí hnízdo táhla tak dlouho, není dobrá vizitka pro orgány činné v trestním řízení. Zpytovat svědomí by měl především někdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který zrušil původní zastavení případu dozorovým státním zástupcem Jaroslavem Šarochem jako „nezákonné a předčasné“. „Protože kdyby nedošlo k jeho zásahu, tak ta kauza skončila dávno, ale takhle otřásala politikou a českou společností. A není dobře, když kauzy, které jsou v trestním právu, se promítají do politiky,“ komentuje advokát Jaroslav Ortman osvobozující rozsudek u Andreje Babiše.

Pražský městský soud v čele s Janem Šottem zprostil expremiéra a předsedu ANO Andreje Babiše i Janu Nagyovou obžaloby v kauze Čapí hnízdo. Jak byste tento verdikt okomentoval?

Pokud jde o posouzení věci, tak soud se tomu věnoval pečlivě. Jestliže měl spis přes třicet tisíc stran, tak si můžeme udělat obrázek, jak podrobné to bylo vyšetřování. Samotné rozhodnutí soudu je samozřejmě pro Andreje Babiše dobrým verdiktem.

Vyšetřování podrobné bylo, ale původně skončilo už v březnu 2019 a v září téhož roku dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl zastavit stíhání všech obviněných. Jak se teď jeví to, že začátkem prosince 2019 toto zastavení jako „nezákonné a předčasné“ zrušil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrátil dozorujícímu státnímu zástupci, pro nějž bylo toto rozhodnutí závazné?

Pouze to dokazuje tu skutečnost, že policie ani státní zástupce si od počátku nebyli jisti, zda jde o trestnou činnost, nebo ne, zda to je, nebo není trestným činem, přesně jak rozhodl soud. Protože se to takhle dlouho táhlo, tak to není dobrá vizitka pro orgány činné v trestním řízení. A pokud jde o verdikt nejvyššího státního zástupce, tak ať on sám zpytuje svědomí. Poněvadž kdyby nedošlo k jeho zásahu, tak ta kauza skončila dávno. Takhle otřásala politikou, a to bylo špatně.

Právě to mi připadá podivné, že měl dozorující státní zástupce přesnější právní názor než Pavel Zeman. Nečeká se od nejvyššího státního zástupce, že zasahuje tehdy, když k tomu má po prostudování spisu relevantní důvod?

Většinou dozorový státní, který dělá úkony ve věci a zná to pomalu nazpaměť, je v obraze, kdežto nejvyšší státní to sám nezkoumá, k tomu má příslušný aparát, který mu předkládá názory. Ale jak ukázal verdikt soudu, tak to rozhodnutí nejvyššího státního zástupce z roku 2019 bylo velice chybné. Navíc zamávalo českou politikou. A není dobře, když kauzy, které jsou v trestním právu, se promítají do politiky.

Vnímáte to tedy jako politickou kauzu, jak se k případu často vyjadřoval Andrej Babiš?

Jenom připomenu, že původně bylo stíháno 11 osob, nakonec zbyly dvě. Z toho síta devět vypadalo postupně. A na mě působilo hodně nepříjemně, když jsem viděl, jak nemocný Babišův syn, člověk zcela jednoznačně mimo, svědčí proti otci. Tohle jsem nikdy nezažil.

Dá se to chápat i tak, že ve snaze, aby byl Andrej Babiš odsouzen a odstraněn z politiky, byl jeho syn k tomu postrkován?

Vždy jde o posouzení orgánů činných v trestním řízení. To by bylo špatné, kdyby už politika vstupovala do práva až tak, že by měl být někdo odsouzen jen proto, že je nepohodlný. To snad ani ne. Ten případ měl rozměr, pro který byl projednáván, ale prostě se ukazuje, že už tenkrát měl být zastaven a nejméně čtyři roky neměla tato kauza otřásat českou společností.

Jak byste ve světle rozhodnutí soudce Šotta zhodnotil práci policie a dozorového státního zástupce, který pak byl vázán rozhodnutím nejvyššího státního zástupce? Nebo vykonali málo, když nepřinesli důkazy, které by vedly k odsouzení?

Otázka není, jestli přinesli, nebo nepřinesli, ale jestli tam důkazy byly, nebo nebyly. A jestliže nebyly, tak je nemohli přinést. Já si myslím, že tam důkazy nebyly, jinak by to nemohlo dopadnout tak, jak to dopadlo. Byl tam nepochybně rozpor mezi pohledem státního zástupce a pohledem policie. Tam bylo vidět, že policie šla tvrdě za svým cílem, státní zástupce ale věděl, že je to ujeté, a tak to zastavil. Ale pak musel respektovat rozhodnutí nejvyššího státního zástupce.

Takže svou práci odvedl dobře?

Myslím si, že dozorový státní zástupce má svědomí čisté. Vlastně od počátku – nebo přesněji od roku 2019 – nebyl pro to, aby se to stíhalo. V devíti případech zastavil stíhání pravomocně a ve dvou nepravomocně, a teprve na zásah nejvyššího státního zástupce ve stíhání pokračoval. To byl povinen, musel pokyn splnit. Já bych mu nic nevytýkal.

Ale navrhoval Andreji Babišovi tříletý podmíněný trest se zdůvodněním, že byly splněny všechny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou sazbou, která činí pět až deset let vězení. Nedával tím až okatě najevo, že sám vině Andreje Babiše příliš nevěří?

Jestliže státní zástupce jde v návrhu trestu pod dolní hranici trestní sazby, aniž by se obžalovaný přiznal, tak to svědčí o tom, že si nebyl jistý v kramflecích. Prostě sám tušil, že je to na vodě, a proto navrhoval neuvěřitelné: vyměřit podmíněný trest pod dolní hranicí trestní sazby. Myslím, že věděl dobře, jaká je realita.

Měla ta navrhovaná desetimilionová pokuta alespoň ukonejšit ty, co šli Andreji Babišovi po krku?

Tak peněžitý trest se vyměřuje podle možností a velikosti majetku, tam bych to chápal, kdyby došlo k rozhodnutí o vině. Ale myslím, že to byla taková záchranná kotva dozorového státního zástupce, kterou dal najevo, že ani on si není jistý, jestli verdikt o vině by byl správný, když on sám navrhuje trest pod dolní hranicí. To mě tedy podržte.

Lze to teď vzhledem k verdiktu soudu brát tak, že Pavel Zeman jako tehdejší nejvyšší státní zástupce pochybil a celý případ zbytečně o čtyři roky protáhl?

Dá se to uzavřít tak, že rozhodnutí nejvyššího státního znamenalo čtyřleté martyrium pokračování kriminalizace politiky, a to nebylo dobře.

Europoslanec za lidovce Tomáš Zdechovský reagoval na verdikt soudu, že žádný strom neroste do nebe. Konkurenti Andreje Babiše v přímé volbě po vynesení rozsudku přispěchali s tvrzením, že teď ho musí porazit, že takový člověk nemůže být prezidentem. Proč by ale nemohl? Nespletli se, když reagují tak, jako kdyby byl Andrej Babiš uznán vinným, nikoli osvobozen?

Politika vždy ohýbá. V právu by se ohýbat nemělo, ale politika se ohýbá vždy. Já to beru tak, že tenhle výsledek nečekali, zaskočil je, a protože to jsou lidé, kteří se derou do politiky a moc zkušeností nemají, tak reagují, jak reagují. Místo aby řekli, že respektují rozhodnutí soudu, tak mluví něco o nějakých stromech. To může platit i o nich.

