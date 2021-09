Babiš pro PL: S ODS by přišli kmotři, veksláci a tuneláři. Za koryta prodají všechno. Ještě horší než Pirátostán

Vládu SPOLU a Pirátů se STAN by ze všech nejvíce odnesli ti, kteří se nemohou bránit, varuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz premiér Andrej Babiš. Důchodci, samoživitelky, sociálně slabší. Ti všichni by se stali rukojmími lobbistů, veksláků a tunelářů, kteří jsou již natěšení na návrat k veřejným penězům.

Pane premiére, koalice SPOLU chce zaujmout negativní kampaní, na které vás společně s Tomiem Okamurou a Vojtěchem Filipem označuje za hrozbu. Vzhledem k tomu, že s vámi odmítá jít do vlády SPOLU, koalice Pirátů a STAN, a trestně stíhaného premiéra odmítá i Okamura, s kým byste chtěl sestavit vládu, pokud by ANO vyhrálo volby?

Pane redaktore, do voleb jsou ještě skoro tři týdny, a to je v politice hodně dlouhá doba. Není vůbec jisté, že zvítězíme, protože tradiční strany a Pirátostán hrají proti nám přesilovku pět na jednoho a neštítí se jakékoli špinavosti. Teď si ve Sněmovně hrají za neskrývané podpory mainstreamových médií na lidový soud kvůli Bečvě a ignorují práci policie a státního zastupitelství.

Hnutí ANO na rozdíl od těchto pěti partají bere politiku vážně a dokáže jednat s jakoukoli stranou. My nekádrujeme. Jen na rovinu říkám, že společnou řeč s promigrantskými a eurohujerskými Piráty a TOP 09 bychom určitě nenajdeme. To ale není nic osobního, jde o programovou neshodu.

A pokud jde o to, že bych měl být hrozba, tak zrovna od SPOLU to fakt sedí. Jestli je tu někdo hrozba, tak to je SPOLU. A řekl bych, že dokonce větší hrozba než Pirátostán.

To říkáte kvůli tomu, že SPOLU teď rostou preference? Myslel jsem, že za hlavního protivníka jste označoval Piráty...

To není o preferencích. U Pirátostánu je aspoň jasné, co chtějí. Chtějí migranty, chtějí euro, chtějí odevzdat naši suverenitu Bruselu, chtějí fanatická zelená řešení jako zákaz spalovacích motorů v roce 2035, co nejrychlejší konec uhlí, chtějí zničit náš průmysl. V tom smyslu jsou čitelnější a voliči vědí, co se stane, když jim hodí hlas.

Co ale chce SPOLU, kromě toho, že chce ke korytům? Fialová ODS, eurohujerská TOP 09 a proradná KDU-ČSL se dokážou shodnout jen na jedné jediné věci, a to je zbavit se Babiše a vyšachovat hnutí ANO za každou cenu. Co ale dostanou voliči za to, že jim hodí hlas?

Dostanou euro, nebo ne? Dostanou migranty, nebo ne? Zakážou spalovací motory, nebo ne? Proto tvrdím, že koalice SPOLU o podvod na voličích. Ty tři strany ještě nejsou ve vládě, a už se nedokážou dohodnout. Dovedete si představit, jak by to asi vypadalo, kdyby nedej bože vládli s Pirátostánem?

Pan Jurečka z KDU-ČSL třeba řekl, že lidovci nebudou ve vládě, ve které by koaliční partneři schválili homosexuální manželství, nebo z takové vlády odejdou. Pak tedy otočil o 180 stupňů, protože vidina vlády je důležitější než křesťanské principy. Klasický příklad lidoveckého pokrytectví.

Opravdu si myslíte, že ty strany nedokážou najít společnou řeč?

Lidé si jedině mohou být jistí tím, že hlas pro SPOLU je hlas pro Piráty ve vládě. Spolu chce vládnout s Pirátostánem na věčné časy a nikdy jinak, k čemuž se pan Fiala dogmaticky hlásí. Jiného koaličního partnera nechce. Jenže taková vláda by byla tak rozhádaná, chaotická a neschopná akce, že by celou naši zemi vydala napospas Bruselu. Taková vláda by byla příliš slabá, aby odolala snahám vnutit nám ilegální migranty, zavést euro nebo omezit naši suverenitu. A pak nesmíme zapomenout na to, co strany sdružené v koalici SPOLU dělaly v minulosti.

Co máte teď na mysli?

Všichni dobře víme, že kam šlápne ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tam tráva dlouhé roky neroste. Pokud se tyto tři strany dostanou do vlády, tak na své sliby okamžitě zapomenou a rozjedou další privatizační eldorádo. ODS se netají tím, že chce privatizovat Českou poštu i České dráhy. A všichni víme, jakými miliardovými tunely to končí, když ODS něco privatizuje. Na řadu by jistě přišly prosperující podniky jako Lesy ČR, Čepro nebo Budějovický Budvar. Kdo ví, co by udělali se společností ČEZ, která zvlášť v této době bude pro stát naprosto klíčová. Nebo lithiem, které hnutí ANO zachránilo. Na rozdíl od těchto tří stran hnutí ANO žádný státní majetek za osm let v politice neprivatizovalo.

S ODS a TOP 09 se zase vrátí lobbisté, kmotři, veksláci a tuneláři. Znovu tu budeme mít rozkrádačky typu Opencard, Pandury, sKarta, IZIP nebo ProMoPro. Znovu se pustí do privatizací nemocnic a klidně obnoví zdravotnické poplatky a zavedou školné.

A samozřejmě začnou lidem utahovat opasky – zvednou jim daně, začnou šetřit na těch, kteří se nemůžou bránit, tedy na důchodcích, sociálně slabších a samoživitelkách, a zruší slevy na jízdném pro seniory a studenty. A KDU-ČSL kývne na cokoli, jen aby byla ve vládě. Znáte přece lidovce, ti se za koryto zaprodají komukoli a čemukoli.

