Babiš se do řiti EU nořil z donucení, tihle půjdou s nadšením, tuší rocker. Kašpárek z ČT a směšná propaganda

„Zatímco Babiš se do bruselské řiti nořil spíše neochotně a vzhledem ke svým obchodním zájmům tak nějak pragmaticky, nová vláda se radostně namaže lubrikantem,“ říká hudebník Petr Štěpánek. Sdělil, co si myslí o zakázání vánočních trhů i o povinném očkování. Vyjádřil se k tomu, co se odehrálo na Českém slavíku. Rázně se opřel do ČT, konkrétně do Luboše Rosího; padla slova „intelektuálně velmi nesmělý kašpárek“. A zastal se Daniela Landy a Žlutého špendlíku.

Zakázané vánoční trhy, do hospod smějí jen očkovaní. Jak vy, jako kritik řady anticovidových opatření, hodnotíte tyto „novinky“?

To nejsou anticovidová opatření. To jsou nesmyslná, ba přímo pitomá opatření. Jsou totiž naprosto nelogická. Je to obyčejná buzerace. Škody, které ta opatření páchají, jsou nesrovnatelně větší než jejich užitek. Na farmářských trzích či v obchodních centrech covid zřejmě na rozdíl od vánočních trhů neútočí a v hospodách pro změnu až po 22. hodině. Je to přesně tak, jak si povzdychl jeden stánkař: „Prezident má covid. Vrchní hygienička má covid. Ministr zdravotnictví má covid. Všichni přitom pobírají nadále své tučné příjmy z mých daní. Jen já jsem zdravý, ale momentálně si díky nim nesmím vydělat ani korunu!“ Suma sumárum, ta opatření jsou prostě tak pitomá, že je mohla vymyslet pouze parta regulérních bláznů. Katastrofa ovšem je, když regulérní blázni namísto v blázinci sedí ve vládě.

Když se podíváme na okolní státy, Rakousko i Německo mají opatření ještě přísnější než my. Co byste tedy navrhoval?

Abychom se neopičili po Němcích či Rakušácích, nic politicky dobrého odtamtud ostatně nikdy nevzešlo, a raději se podívejme, jaká opatření, myšleno rozumná opatření, uplatňují kupříkladu v sousedním Polsku nebo v Maďarsku nebo třeba v severských zemích. Zdaleka ne všude ordinují svým občanům covidovou šikanu.

Za chvíli tady máme novou vládu, co od ní čekat?

Ti, co jsou za 18, odcházejí; ti bez 2 za 20 přicházejí. Zatímco Babiš se do bruselské řiti nořil spíše neochotně a vzhledem ke svým obchodním zájmům tak nějak pragmaticky, nová vláda se radostně namaže lubrikantem. Ergo: Že budou hájit české národní zájmy, to od eurohujerů očekávat nemůžeme. Naopak. Prodají nás Bruselu a Berlínu, ani u toho nemrknou. V Německu navíc nastupuje nová příšerná socialisticko-zelená vláda, jež bude tlačit na federalizaci EU. Takže abych odpověděl na vaši otázku, já od nové vlády pozitivního neočekávám nic.

Jména nových ministrů už v podstatě známe. Co na ně říkáte?

Nejvíc se mi líbí ta plejáda levičáků v údajně pravicové vládě ODS. Tohle nevymyslíš.

Domníváte se, že i u nás, podobně jako například v Rakousku, nakonec přistoupíme k povinnému očkování? Jak by to podle vás ti, kteří jsou rozhodnutí neočkovat se, toto přijali? Očekáváte v tu chvíli masivní protesty?

Něco takového by bylo protizákonné. Jak správně upozorňuje právní expert Trikolory docent Zdeněk Koudelka, očkování může být nařízeno pouze v případě, že zabraňuje vzniku nebo šíření infekce. To ale není případ covidu. Covidové očkování zjednodušuje průběh onemocnění, nemůže však zabránit jeho šíření.

Nemohu se zbavit dojmu, že povinné očkování tlačí ti, kteří chtějí za každou cenu vyvolat společenský konflikt. Zvláště pak, když to navrhují za situace, kdy už je proočkováno plus minus 80 procent lidí z ohrožených skupin či vybraných profesí, tedy lékařů, zdravotníků, policistů či pracovníků v sociálních službách. Tlačit za téhle situace dál a dál na pilu, to nic dobrého nepřinese.

Obrovské emoce, z některých stran rozhodně ne kladné, vyvolal nedávno svým proslovem na Českém slavíku o údajné „neškodnosti covidu pro děti“ miliardář Karel Janeček. TV Nova se od něj distancovala, stejně tak jako například Nadační fond Neuron, který Janeček sám založil. Podle zástupců fondů jsou Janečkova slova v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců. Co vy na slova Karla Janečka říkáte? A bylo jeho vystoupení vhodné pro Českého slavíka?

Karel Janeček rozhodně není a nikdy nebyl můj favorit, ale proč by nemohl říct, co si myslí? Koneckonců na podobných večerech u příležitosti předávání nějakých cen to lidé ze showbyznysu i odjinud dělají docela běžně. Nejen u nás. Proč vadí Janeček, ale nevadili jiní? Protože byli ze správné party? Protože se obvykle naváželi do kavárnou nemilovaných politiků? Čůrat proti covidovému větru se nesmí? To už tu opravdu máme další totalitu? Navíc je vrcholně pokrytecké, když se od Janečka najednou odtahují ti, kterým ještě včera jeho peníze nijak nesmrděly.

„Jestli nevíte, kdo je zdaleka nejzdatnější české antivaxerské médium, tak vězte, že je to dozajista Česká televize,“ napsal jste nedávno na svůj FB. Co konkrétně vás tak rozčílilo?

To není rozčílení. Je to spíš dílem k smíchu, dílem k pláči. Propaganda, kterou na Kavčích horách provozují, je totiž tak ukrutně blbá, že i ten, kdo byl rozhodnutý, že se dá naočkovat, si to – po těch propagandistických slátaninách, které vysílají ve 168 hodinách Nory Fridrichové, v Newsroomu ČT24 Luboše Rosího nebo v Reportérech ČT Marka Wollnera – musí rozmyslet a just se očkovat nedá.

Do ČT jste se opřel i kvůli její reportáži z demonstrace, která se konala před týdnem na Letné. Proč?

Česká televize je dle zákona o České televizi povinna poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. A jak to na Kavčích horách realizují? V případě demonstrace na Letné takhle: Namísto toho, aby pověděli, co se v neděli na Letné dělo, co a proč tam řečníci říkali a jaké tam padaly návrhy, informovali, že účastníci neměli roušky a nedodržovali rozestupy. Nevím jak vy, ale já si poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, jak to vyžaduje zákon, opravdu představuju jinak.

Na svém FB jste se zastal Daniela Landy, a to poté, co o něm Luboš Rosí z ČT řekl, že je to „muž, který se zkouší živit hudbou“. Co ale říkáte na nedávný případ, kdy Zlatý špendlík, iniciativa zpěváka Daniela Landy, vyzvala své stoupence, aby krajským hygienickým stanicím posílali žádosti o informace? Nejen zástupci hygienických stanic mluvili o šikaně… Byl to v tuto dobu dobrý nápad od Zlatého špendlíku?

Hygienici mají trasovat nakažené, a ne buzerovat zdravé lidi po hospodách. Kdyby tohle nedělali, nikdo by jim žádosti o informace neposílal. Říká se tomu občanský odpor. Zkrátka, když je něčeho moc, je toho příliš. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Ještě k tomu Rosímu, který si nevidí do úst. Říkat o muzikantovi a zpěvákovi, který složil desítky a desítky písní, zkomponoval několik muzikálů, vydal spoustu alb a bezproblémově vyprodává sportovní haly, že se „zkouší živit hudbou“, může jen intelektuálně velmi nesmělý kašpárek.

