Babiš šel do politiky, aby kradl. I Hitler byl urputné hovado. Sazba deset let a výše. A smyčka už se utahuje, varuje premiéra předseda proevropské strany Buzek

Andreje Babiše opět tíží hned několik věcí. Jedním z nich je pokračování stíhání v kauze Čapí hnízdo. Jak podle vás dopadne?

Pokud bude platit rovnost před zákonem, tak Babiš půjde do tepláků. Dle OLAFu byl spáchán dotační podvod velkého rozsahu. Nikde na světě se ještě nestalo, že by se stal podvod, ale chyběl by u toho podvodník. Podvod organizoval Babiš. Čapí hnízdo je jenom špička ledovce jeho lumpáren.



Další věcí je bruselský audit, který údajně tvrdí, že je český premiér ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Andrej Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odešlé Evropské komise. Co k tomu říci?

Pokud má někdo přímý ekonomický zájem na profitu Agrofertu, je zde zájem, aby se mu firma vrátila zhodnocená, pak je ve střetu zájmů a tedy v kriminálním jednání. Vzpomeňme si, jak v roce 2015 pravá ruka Babiše Faltýnek změnil poměr přerozdělování zemědělských dotací, kde poškodil malé farmáře a zvýhodnil Agrofert. Česko za toto dostalo od EU pokutu milión eur a hrozilo vracet asi dvě miliardy korun. Zde začalo být jasné, proč šel Babiš do politiky. Aby kradl.

Podle ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky Andrej Babiš v posledních třech letech lhal, když tvrdil, že Agrofert neovládá, a popíral střet zájmů; proto že by měl jako premiér skončit. Jak se k tomuto tvrzení stavíte?

Samozřejmě by měl skončit. Oligarcha, lhář a podvodník nemůže být ve veřejných funkcích. Celosvětová ostuda, kvůli němu přestává být Česko důvěryhodnou zemí. Problém Babiše je ten, že by možná i rád skončil. Dotačních a daňových podvodů je však tolik, že jakmile bude řídit Ministerstvo financí kompetentní osoba, hrozí Babišovi festival trestních stíhání za zločiny se sazbou deseti let a výše.

Sám Andrej Babiš na facebooku tvrdí, že je urputné hovado a že se nevzdá. Můžou mu současné nepříjemnosti, k nimž musíme připočíst i demonstrace organizované spolkem Milionu chvilek, zlomit vaz? Vy sám jste velký Babišův odpůrce a v rozhovoru před evropskými volbami jste uvedl, že často jezdíte do Amazonie, a že „kdyby indiáni měli mezi sebou takového vyšinutého magora jako je Babiš či Schillerová, který by jim neustále něco přikazoval a prznil jim život, tak ho v rámci zachování zdravého kmene hodí krokodýlům“. U nás krokodýli ani indiáni nežijí, jaký tedy očekáváte další vývoj?

Zde je jedna z mála věcí, kde mluví pravdu. Urputný ať klidně je při vytváření něčeho přínosného, ale ať svou urputností neopruzuje stovky tisíc lidí, neokrádá daňové poplatníky a nevysává energeticky ostatní jako parazit. Urputné hovado byl i Stalin, Hitler, Escobar, Ceausescu... Z historie většina urputných hovad svůj život dokončí v žaláři anebo nepřirozenou smrtí. Střetne-li se urputné hovado s jiným urputným hovadem, tak to taky nedopadá dobře.

Nabízí se i další otázka – pokud Andrej Babiš přežije i toto, je zcela teflonový? Nebo ho pořád může zničit třeba případná ekonomická krize?

Babiš hraje vabank a bude se snažit zůstat u moci i za cenu obětování Česka a občanů. Nese všechny rysy těžkého psychopata. Zde může dojít k dramatickým událostem. V kolektivním vědomí již převládá odpor a „bojuje“ se proti němu na všech frontách. Smyčka se utahuje. Jeho éra skončí brzy.



V případě, že tyto potíže premiér ustojí, nepropadnou jeho odpůrci – tedy i vy – pocitu zoufalství a beznaděje?

Nepropadnou. Většina se řídí známým citátem Václava Havla: „Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Andrej Babiš je obrazem zkažené společnosti a její postižené morálky z dob komunismu. Mladí lidé jej nevolí. Společnosti vlastně nastavil zrcadlo a ukázal, co špatného je v nás: lži, pýcha, předsudky, závist, nenávist, sobectví, předsudky. Společnost z tohoto nakonec vyjde ponaučena, posílena a na vyšším stupni civilizované demokratické společnosti.

Již zmiňovaný spolek Milion chvilek vyzývá protibabišovské síly, aby se spojovaly. Je to, dle vašeho pozorování, reálné? Zrovna se například škorpí Piráti a topka kvůli Kalouskovi...

Každé zlo vyvolá reakci v podobě seskupení sil odporu. Pokud se na jednotlivá uskupení budeme dívat jako na jakési izolované bubliny spolupráce/lásky mezi lidmi, taky tyto „bubliny“ se propojí v jednu velkou, která zlo vypudí. Žabomyší spory v protibabišovských silách ničemu neuškodí.



Když už jsme u TOP 09, která se profiluje jako výrazně proevropská strana. Ta si před nedávnem zvolila nové vedení v čele s Markétou Pekarovou Adamovou, jež se přihlásila k přijetí eura v České republice. Je to, podle vás, dobrý nápad?

Přijetí eura má svůj rub a líc. 85 % obchodní výměny Česka probíhá v rámci EU, kde většina významných obchodních partnerů je v eurozóně. Většina našich exportních firem je pro euro. Ekonomickou kondici kopírujeme z Německa, které platí eurem.

Po přijetí eura by ztratila svůj význam ČNB. Pokud se ale podíváme na její nepovedené kroky například v umělém oslabování koruny, které stálo 2 bilióny korun, ale nic to nepřineslo (v porovnání s okolními zeměmi), profitovaly z toho především montovny, tak by to ani nevadilo.

Já osobně bych vyčkal až na další cyklus recese a na to, co pak udělá euro s problémovou Itálií.

