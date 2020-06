Babiš už ztratil všechny spojence, je toho na něj moc. Ale Matka Země a Otec Slunce? Europoslanec Peksa doporučuje premiérovi bylinkový čaj

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Andrej Babiš už se nemůže vymlouvat, že to je nějaká intrika české opozice. Jeho hru, ‚navrhuju sám sobě, kolik peněz si přihraju“, už vnímá jako problém celá Evropa. A to drtivou většinou přímo volených poslanců včetně členů jeho vlastního poslaneckého klubu. Je vidět, že ztratil všechny spojence, kteří to byli ochotni omlouvat,“ hodnotí rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „Čekal jsem, že bude strkat hlavu do písku a nadávat na Evropský parlament. Nečekal jsem, že bude národu argumentovat tím, že Matka Země a Otec Slunce chtějí, aby měl chudák klídek. Když člověk v takové pozici říká podobné věci za střízliva, je třeba přemýšlet, zdali je stát v dobrých rukou,“ komentuje Peksa premiérovu reakci.

Prosadil jste spolu s kolegy evropskou rezoluci proti střetu zájmů, jež se týká mj. i českého premiéra Andreje Babiše. Prý často čelíte argumentům, proč to vůbec řešíte. Proč tedy?



Protože místo toho, aby peníze šly třeba lidem na zateplení budov nebo zemědělcům, kteří se opravdu starají o krajinu, tak plynou k někomu, kdo si sám nastavuje pravidla a bere si celý stát jako rukojmí. Ve zkratce to prostě řeším proto, že nedokážu přijmout, že někdo tak okatě porušuje zákony a bohatne díky tomu.



Načasování rezoluce je podle vás důležité s ohledem na to, že lídři unijních zemí začínají jednat o balíku 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun), který by si mezi sebe měly rozdělit členské země v rámci postpandemické obnovy ekonomik. Jak to myslíte konkrétně?



Evropa se snaží z krize proinvestovat, a to je rozumné. Aby to ale fungovalo, nesmí se peníze ztrácet. Představa, že by peníze místo k obyčejným lidem putovaly zase k našim zkorumpovaným oligarchům, se mi prostě nelíbí.



Nyní to tedy máte černé na bílém, rezoluce proti střetu zájmů Andreje Babiše je odhlasována a schválena celým Evropským parlamentem. Co to vlastně pro Andreje Babiše znamená?



Že už se nemůže vymlouvat, že to je nějaká intrika české opozice. Jeho hru, „navrhuju sám sobě, kolik peněz si přihraju“, už vnímá jako problém celá Evropa. A to drtivou většinou přímo volených poslanců, včetně členů jeho vlastního poslaneckého klubu. Je vidět, že ztratil všechny spojence, kteří to byli ochotni omlouvat.



Navrhli jste konkrétní řešení. Jaké je?



Prvně musí Česko dohnat pravidla, která v posledních letech cíleně zanedbávalo a premiér se je zase snaží zahrát pod stůl. Třeba to, že v registru vlastníků musí být vidět skutečný vlastník, a ne nastrčená figurka. Taky se musí posílit pravomoci Národního kontrolního úřadu – to by pomohlo nejen v řešení problémů Andreje Babiše, ale u dalších mnoha kauz.

Co očekáváte, že Andrej Babiš nyní udělá?



Čekal jsem, že bude strkat hlavu do písku a nadávat na Evropský parlament. Nečekal jsem, že bude národu argumentovat tím, že Matka Země a Otec Slunce chtějí, aby měl chudák klídek. Když člověk v takové pozici říká podobné věci za střízliva, je třeba přemýšlet, zdali je stát v dobrých rukou.





A co by, podle vás, udělat měl?



Rozhodnout se, jestli je politik a okamžitě doopravdy prodá všechny firmy nebo jim přestane okamžitě přihrávat peníze. Druhá možnost je odejít z politiky a podnikat. Nemůžete být zároveň hráč a rozhodčí.



Kdy můžeme očekávat nějaké konkrétní kroky? Nebude to až v době, kdy bude Andrej Babiš už dávno v politickém důchodu?



Komise vyšetřuje jeho střet zájmů, policie dále řeší Čapí hnízdo. Obojí dokáže z pozice premiéra odsouvat celkem dlouho, ale čím déle to bude dělat, tím vyšší pak budou škody, které bude muset Česká republika uhradit a které budou následující vlády vymáhat po jeho firmě Agrofert.



V minulém týdnu natočil pan premiér velice sugestivní video, kde se v dešti dovolává Matky Země a nabádá, abychom drželi pospolu a nenechali si do našich záležitosti mluvit od nikoho zvenku. Co tomu říkáte?



Rozumím, že toho stresu je na něj hodně, ale jak už jsem říkal, doporučil bych dlouhou dovolenou a bylinkový čaj, konečně si přečíst knihu nebo dvě a relaxovat. A znovu připomínám – dohled nad evropskými penězi je záležitost „nás všech Evropanů“. Ne Andreje Babiše a jeho party.

