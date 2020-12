Bartoš nic nevyhrál, opozice nemá koule. A „vítěz“ Fiala... Tomáš Vyoral se podíval na zoubek novým koalicím

reklama

„Politický styl upadá,“ postěžoval si pro ČTK zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. Souhlasíte? A kdo na tom nese zásadní podíl viny? Co role Andreje Babiše?

Jakkoliv je věčným evergreenem lidstva stěžovat si na úpadek politiky nebo mládeže, tak minimálně ten pocit sdílím. A Miroslav Kalousek je toho velkým spolupodílníkem. A jeho neovladatelná náchylnost k alkoholu mi přitom vadí možná nejmíň. Role Andreje Babiše je výsledkem dřívějšího, a zejména současného marasmu tradičních politických stran. Tedy především jejich užšího vedení a takzvaných, nebo také samozvaných, lídrů. Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 8811 lidí

Slovensko od zítřka zavádí zákaz vycházení s řadou výjimek pro cesty do zaměstnání a jiné neodkladné záležitosti. Uzavřena bude také většina prodejen. Zákaz má platit až do 10. ledna. Co na to říkáte? Zvládá slovenská vláda situaci?

Slovenská vláda, stejně jako ta naše, předně situaci vůbec neřeší, ale pouze lokajsky přebírá štábní instrukce z trochu jiných zahraničních pater ve jménu takzvaného konceptu THE GREAT RESET. Doporučuji čtenářům, kteří umí trochu anglicky, aby si vygooglili dokument Světové banky COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM (SPRP) (P173789) z dubna 2020, kde jsou veškeré kroky, které se nyní celosvětově dějí, a jejich finanční a jiná „vynutitelnost“ popsány. Ostatně přesun z částečného lockdownu do pokročilejšího přijde časem i u nás.

Slováci, nebo možná především jejich takzvané elity věrny svému věčnému mindráku – jemuž odjakživa nerozumím – jsou opět pravověrnější než je třeba a papežštější jak papež. Ukázali to už „prvenstvím“ v naprosto smysl postrádajícím plošném testování. Teda smysl postrádajícím, pokud nebereme v potaz tunelování země a kapsy zainteresovaných potentátů a jiných rovnějších.

PES opět roste, dnes (pátek) se zase zavírají hospody a další zařízení. Naplnilo se proroctví o „mrazácích plných mrtvol“? Nacházíte pro další vlnu omezení nějaké opodstatnění?

Nenacházím opodstatnění pro valnou většinu všech omezení, která byla od začátku provedena. A doufám, že se za ně jednou budou odpovědní draze zodpovídat. Drtivá většina z nich totiž nemá, co se epidemické situace týká, žádný relevantní význam, ba často dokonce je kontraproduktivní a z dlouhodobého hlediska bude mít daleko horší vedlejší efekty, než jsou jakékoliv jejich přínosy, pro které jsou jménem našeho dobra a zdraví zaváděny.

Na to nemusím být expert a odborník – nejlépe mediálně oblíbený. Stačí obyčejný selský rozum. Najděte si data o úmrtnosti s covidem a bez covidu, o věkové skupině zemřelých a o jejich dalších souběžných onemocněních. Porovnejme s minulými léty. K tomu vezměme v potaz, že za pacienta s covidem na jednotce intenzivní péče dostane nemocnice za týden 579 tisíc korun, zatímco za pacienta bez covidu 166 tisíc. Kolik asi dostávají odběrná místa, lékaři či nemocnice za provedený test? A kolik za pozitivní? To se pak dělá epidemie.

Zamysleme se, kam se do prčic poděla letos chřipka? To po letech prakticky zázračně zanikla? A k psovi. PES je jen další propagandistický nástroj z dílny Prymulů, Blatných, Hamáčků, jejich náměstků a poradců a dalších Svědků Covidových, kteří se skrze něj zbavují zodpovědnosti za likvidaci ekonomiky, společnosti, fyzického i psychického zdraví a zbytků svobody obyvatel České republiky. A dává jím údajně relevantní argument k bezbřehým a logiku popírajícím omezením a zákazům.

Obdobně neprůhledný a pofiderně netransparentní systém vám sepíšu během hodiny a každé ráno vám rovněž nahodím dle potřeby jakákoliv čísla tak, že budou v souladu se systémem i vašimi potřebami.

Psali jsme: Opravdu vytočený Babiš po výstupech opozice: Byl na obraně takovej jeden famózní náměstek za KDU...

Epidemiolog Roman Prymula se domnívá, že aktuální zpřísněná omezení zavedená vládou nepovedou k žádnému zlepšení situace, maximálně tak ke stabilizaci. Pokud vláda ještě přitvrdí, veřejnost už to prý bude ignorovat. Má Prymula pravdu?

Anketa Bojíte se, že zemřete na covid-19? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 3768 lidí

Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček prozradil, že se nyní chystá něco jako „očkovací pas“, tedy snadná kontrola toho, zda byl jedinec testován na covid, či proti covidu očkován. S tím by pak mohly souviset jisté úlevy z platných omezení. Je podle vás případné zavedení takového mechanismu v pořádku?

To už měsíce tvrdí i obsesivní tunelář a král trafikářů Reinhard Prymula. Práci na něm potvrdil rovněž šéf jedné z australských aerolinek nebo sama Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu. Další konspirační teorie, podobně jako ta s „nepovinným povinným“ očkováním, nebo „nesledováním“ obyvatel, která se po několika měsících stává realitou. Budou evidentně „lepší“ a „horší“ lidi podle toho, jak pravověrní a poslušní vůči PR covidu a konceptu GREAT RESET jsou.

Fašisti dob minulých používali žluté hvězdy, současní budou mít covid pasy a další nástroje. Doporučuji, aby byly rovněž žluté barvy, případně v symbolické barvě duhy, kterou mají jisté kruhy tak v oblibě. Superministr pro demolici průmyslu a dopravy Havlíček, který se knihou THE GREAT RESET z dílny zakladatele Světového obchodního fóra Webera vystavenou v knihovničce tak rád chlubí v živých přenosech, si zřejmě pomýšlí za svou farizejskou demoliční činnost na lepší život ve skupině vládnoucího spektra.

Ovšem coby užitečnému idiotu mu stejně jako jemu podobným typu Blatného, Hamáčka či Prymuly, z nichž někteří mají vzhledem k ochrankám již teď trochu naděláno, hrozí nebezpečí dvojí. Nejen z řad vlastních obyvatel, ale taky od svých pánů. Protože těm bude většina z nich časem akorát na obtíž. Tak jak to v totalitních systémech chodí.

Předali těmito kroky Babišovi lidé de facto vládu Ivanu Bartošovi s Vítem Rakušanem?

Nepředali. Jakkoliv během značné části PR pandemie ji opozici značně nabízejí, tak ta – bohužel, bohudík – nemá koule, aby zaujala jasná stanoviska, oprostila se od jediného zapouzdřeného programu „antibabiš“ a aby jednala. Její lídři – pouze slovem, nikoliv jeho obsahem – dokážou akorát tak líbivě proklamovat prefabrikované fráze nebo jak budou příštími premiéry. A jakkoliv by se to drtivé části liberálně levicového mediálního mainstreamu v čele s eurounijní Českou televizí líbilo, tak brod je ještě daleko.

A navíc je třeba si uvědomit, že pořád odhadem zhruba polovina obyvatel restriktivní fašistické kroky vlády proti PR koronaviru schvaluje. Zřejmě velkým dílem proto, jak je vládou, médii a kvazi epidemiology či kvazi hygieniky natolik vyděšena a manipulována. A to nejenom našimi, ale prakticky napříč světem.

Psali jsme: Zemanovy brikule. Václav Havel to předvídal. Novinář k výročí úmrtí vytáhl starý rozhovor

Jak se díváte na volební potenciál trojkoalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09? Když sečteme preference pro tyto tři strany, vychází nám 21 %, pro složenou koalici by ale hlasovalo jen 19,5 %. Jde o „jasné vítězství“, jak se ironicky radoval předseda ODS Petr Fiala?

Uvidíme, zda se panevropské trojkoalici vůbec podaří záchrana protinárodní TOP 09 a zda je třeba tento pokus nesvrhne ze Sněmovny. Ale 15 % zřejmě dají. Viděl bych to právě někde mezi 15-20 procenty. Myslím, že každý člověk s rozumem vnímá jasné vítězství trochu jinak než soudruh předseda. Ale u politického eunucha a ztělesněného anticharismatu Petra Fialy se nelze divit. Mám navíc za to, že ironicky to vnímáme spíš my. On to myslí vážně – stejně jako svá falešně budovaná ramena. Anketa Bude rok 2021 pro Českou republiku lepší než rok 2020? Bude 24% Nebude 70% Nevím 6% hlasovalo: 5710 lidí

Rada ČT má nové předsednictvo. Jasnou většinou byl novým předsedou vybrán Pavel Matocha, role místopředsedů se ujmou Jiří Šlégr a Pavel Kysilka. Jaká je to pro koncesionáře ČT zpráva? A co pro ty, kterým byl v poslední době Matocha (a nejen on) trnem v oku?

Vzhledem k tomu, co eurounijní ČT vypouští jíž léta ven – především co se zpravodajství a publicistiky týká – mám dojem, že nějaká rada, nerada je pro koncesionáře i pro jakýkoliv věcný a profesní posun šumafuk. Jakkoliv z logiky věci a onoho trnu v oku by se mohlo třeba zdát, že budou ve veřejnoprávním médiu zastoupeny i jiné hlasy než ty prorežimní, pravověrné a uvědomělé. Kéž by, ale jsem holt nevěřící Tomáš.

„Myslím si, že jsme na jedné lodi. Můžete stokrát říkat, že jsme neschopní, protože nemáme většinu. No, a já nevím, jak to mám udělat. Zkuste mi poradit, jak bychom to měli udělat. Takže já si myslím, že pokud chcete něco udělat pro občany této země, a pokud nechcete tady ohrozit jejich životy, pokud nechcete ohrozit zvládání pandemie naším státem, tak chci vás požádat a poprosit pana Bartoše, pana Jurečku, pana Fialu, pana Okamuru, pana Klause, paní Pekarovou Adamovou a pana Filipa, odejděte ze sálu,“ řekl ve středu ve Sněmovně premiér Andrej Babiš ve snaze protlačit návrh rozpočtu na rok 2021. Co si o těchto slovech myslíte? Bylo to přes čáru?

Že dosavadní tunelování rozpočtu ČR a likvidace lokálního podnikání ve prospěch nadnárodních koncernů zřejmě ještě nestačila. Dvě „polní“ nemocnice, které zřejmě sloužily opět pro strašení a jako apanáž pro naše i zahraniční média, asi nestačily, stejně jako tuny dezinfekce k ničemu, testy za miliardy a teď vakcíny. Babiš a jeho svita nás přeci zachrání, i kdyby nás měli postřílet. A premiérova žádost je úplně stejným chucpe, jakým je i onen požadovaný reálný alibistický krok, k němuž ostatní žádal, a který je řadě z nich tak blízký a příhodný.

Psali jsme: Zatýkání a internace? Komentátor Vyoral se obává příštích covidových dnů. A hospodským vzkazuje... „Protektorátní večerku máte místo v devět až v jedenáct. A klaň se nám, lůzo!“ Komentátor nastínil, kdo prý vydělává na udržování koronakrize Proč toto proticovidové opatření ministry a epidemiology napadlo zrovna v době, kdy se situace zlepšuje? Komentátor Vyoral to vidí jasně Těžký protiúder Honzejkovi. Vyoral se neudržel: Kdyby korespondenční hlasování odstavilo jeho koně, kvičel by jak Halík politý svěcenou vodou!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.