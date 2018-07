Bestiální, šílené, soudce vyšetřit! říká Jiří Čunek k případu H-System. Na tapetě i Josef Monsport, silná slova

ROZHOVOR Senátor a hejtman Jiří Čunek byl rozhodnutím Nejvyššího soudu v kauze H-System pobouřen, označil ho za šílené. „Já bych soudce, který nařídil vystěhování, nechal vyšetřit. Není normální najednou oznámit lidem, že jim dávám měsíc na vystěhování z domu. To je bestiální rozhodnutí. To je nějaký soudce Marťan,“ prohlásil Jiří Čunek. Politik poškozeným klientům radí se rychle obrátit na Ústavní soud a nikam se nestěhovat.

Co říkáte na rozhodnutí Nejvyššího soudu v kauze H-System? Vy jste se v minulosti razantně postavil na stranu družstva Svatopluk, dokonce jste podal trestní oznámení na advokátku Hanu Marvanovou, která zastupovala jinou část poškozených H-Systemu, na správce konkurzní podstaty Josefa Monsporta, na zvláštního správce Ivo Mráze a soudkyni Evu Hodačovou.

Mně to rozhodnutí připadá úplně nesmyslné také z toho důvodu, že ti lidé vyhráli oba dva soudy, i ten odvolací soud, který je pravomocný, a oni pravomocně bydlí v těch domech. A teď si vezměte, že na zvláštní opravný prostředek, což je dovolání, vyhověl soud konkursnímu správci. A soudce, který má být normální, nezávislý a způsobilý, řekne, že lidé na to nemají nárok, že se musí vystěhovat. A že jim dává lhůtu na vystěhování měsíc, i když se normálně dává čtrnáct dní. To je samozřejmě úplný nesmysl, z pohledu toho, když se jedná o dovolací soud. A zvlášť když ti lidé žili v dobré víře, že vyhráli ty soudy a že je všechno v pořádku. Dovolací soud rozhodl nějak jinak a dá jim lhůtu měsíc. Ti lidé jsou na to naprosto nepřipraveni, někteří jsou v důchodu, museli třikrát zaplatit za svůj dům, takže nemají peníze na to, aby si někde pořídili bydlení. Takže musí na ulici, do chudobince nebo někteří do domova důchodců.

To rozhodnutí soudce je úplně šílené, ten soudce je úplně mimo. Je vidět, že máme soudce, kteří žijí úplně mimo realitu normálního života. Navíc většinou soud rozhodne tak, aby nižší soudy rozhodly znovu, takže by lidé měli čas. A zrovna tam, kde se má projevit milosrdnost určitým odkladem, tak tam soud rozhodne takto. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí soudce Nejvyššího soudu je špatné, že se dívá jen na jeden úsek, jednu etapu toho vývoje H-Systemu. Kdyby se díval na celou etapu, na to, že původní konkursní správce lidem něco přislíbil, jsou na to svědci, a byl vyměněn proto, aby mohl přijít nový správce; a ten to samozřejmě rozkradl. A teď se všichni oprávněně bojíme, protože tento starý komunistický prokurátor, který svými rozhodnutími za komunismu některé lidi z Jazzové sekce dovedl k smrti, tam teď dělá správce. Zatímco minulý správce byl po dvou letech odvolán, že to jde pomalu, tak tento už je tam druhou desítku let a nikdo ho neodvolává, nikomu to nevadí. A zpeněžuje majetek hrůzným způsobem v neprospěch konkursní podstaty.

Máte nějaký konkrétní důkaz pro tak závažné obvinění?

Například se stalo, že prodal za sedmnáct milionů korun osm set padesát tisíc metrů zasíťovaných pozemků u Prahy a nový nabyvatel prodal jednu třetinu za čtyři sta milionů korun. To znamená, že věřitelé přišli o peníze kvůli postupu správce. Navíc dům, který si jeden z účastníků postavil a zaplatil, mu pak správce poté, co ho vystěhoval na dlažbu, nabídl k prodeji za dva a půl milionu korun. Když odmítl s odůvodněním, že minulý správce mu ho dal za devět set tisíc, tak ho konkursní prodal firmě za milion čtyři sta tisíc a ta firma ho pak prodala za víc než pět milionů korun. To jsou šílenosti, které se tam dějí. Já nebývám nositelem šokujících zpráv, a už vůbec ne negativních, ale v tomto případě musím říci, že je hrůzné na systému v České republice, že takoví lidé mohou vykonávat správce konkursní podstaty pod kuratelou soudu.

Ale vy jste podal trestní oznámení právě kvůli těmto vašim podezřením, že při prodeji majetku, který zbyl v H-Systemu, dochází k nepravostem, takže se tím policie zabývala. Jak vyšetřování dopadlo?

Oznámili nám, že tam nic nezjistili, že všechno bylo podle zákona. Sice správce prodával malými inzeráty, a ne veřejnou dražbou, ale v té době to bylo v pořádku. Až dnes to předepisuje zákon, takže všechny ty naprosto křivé a pro klienty nevýhodné prodeje jsou v pořádku. Pan Monsport figuruje v Panama Papers, údajně tam podle Seznamu.cz má šedesát milionů dolarů, ale on řekl, že nemá, a hotovo. Ale je to strašné.

Když říkáte, že je na systému u nás hrůzné, že takoví lidé jako pan Monsport mohou vykonávat správce konkursní podstaty, znamená to, že nevěříte v český soudní systém? Zvlášť když jediný, kdo byl potrestán v kauze H-System, byl jeho šéf Petr Smetka, ostatní obvinění nebo již odsouzení byli omilostněni amnestií tehdejšího prezidenta Václava Klause. Mimochodem šlo i o lidi z vedení družstva Svatopluk, Ivana Krále a Pavla Středu, kteří byli dokonce odsouzeni jako Smetkovi spolupachatelé.

Vůbec rozhodnutí, že Smetka dostane dvanáct let, je podle mne naprosto nespravedlivé. Měl dostat trest tak tři čtyři pět let, ale on dostal dvanáct a těch dvanáct si natvrdo odseděl. A díky tomu, že seděl v kriminále, mohli správci konkursní podstaty takto prodat majetek H-Systemu. Protože kdyby se majetek prodal řádně, uspokojili by se všichni věřitelé a zbytek zůstal Smetkovi. Takhle na věřitele zůstala jedna třetina a Smetka by měl do konce života splatit dalších pět set nebo šest set milionů korun, což je samozřejmě nesmyslné.

V kauze H-System přišlo přes tisíc lidí o více než 980 milionů korun. Podle soudu majoritní akcionář H-Systemu Petr Smetka do roku 1997, kdy firma zkrachovala a dokončila jen 34 rodinných domů, převáděl peníze na jiné společnosti. Byly použity na něco jiného, ne na bydlení. Ale nedohledaly se.

Já si myslím, že peníze se dohledaly. Protože jsou nakoupené a zasíťované pozemky, které se dokázaly zpeněžit. Mluvil jsem o tom, že jedna třetina z nich se prodala za čtyři sta milionů korun. To znamená, kdyby se prodaly celé, peníze by se H-Systemu vrátily.

Rozsudek Petra Smetky, proti kterému se několikrát odvolal a podal i mimořádné opravné prostředky, prošel všemi soudními instancemi včetně Ústavního soudu a nebyl žádnou instancí zvrácen. Proč si tedy myslíte, že byl nespravedlivý a měl být mnohem nižší?

Já si myslím, že Smetka to přehřál, neodhadl své podnikatelské schopnosti. Druhá věc je, že mu banky vypověděly úvěry, to už může být nějaká hra, ale jisté je to, co se tam dodnes děje, že se pod cenou prodává majetek. Před dvěma lety klidně prodali dům, jehož výstavba stála šest milionů, za milion čtyři sta tisíc korun. Majiteli ho neprodají, prodají ho firmě, která na tom zase vydělá pár milionů korun. Vždyť je to šílené.

Co jste jako senátor udělal, aby se takové věci – nevýhodné prodeje v konkursech – neděly? Je nějaká šance, že k tomu už nebude docházet?

Šance je. Když soudci budou poctiví a správci konkursní podstaty budou dělat dobře svou práci. A pokud ty, kteří ji dělají špatně, soud vymění. A to se u nás neděje. V tom je problém. Já jsem se jako senátor zasazoval o jakoukoli změnu, ta nakonec přišla. Dneska už podle zákona musí konkursní správce majetek prodávat jiným způsobem – dražbou apod. Už nemůže být prodej tak ohromných majetků oznámen jen malým inzerátem v okresních novinách.

Takže už máte důvěru v justiční systém, když je to už legislativně ošetřeno?

Nemám. Protože všude musí fungovat poctiví lidé. A jakmile se někde nepoctivost projeví, musí zasáhnout systém sám. Soudci proti nepoctivým soudcům. Vidíte, co se děje. Jsou tady kárné žaloby, jsou tady prapodivné rozsudky, ale soudci své kolegy nezbaví taláru. Justice potřebuje reformu, ale hlavně potřebuje nebojácné, poctivé lidi. Ale ti tam nejsou. Nebo jsou, ale je jich hrozně málo. Systém nikdy nebude stoprocentní, ale neměl by být tak zranitelný, aby se tady s lidmi zacházelo tak, jak se s nimi v H-Systemu zachází. Přece státní správce konkursní podstaty dovolil, že se může stavět, a slíbil, že se všechny věci dodatečně vyřídí, aby nedošlo ke ztrátám. Lidé stavěli, ale správce byl vyhozen, přišel nový a řekl, tak a teď mi dáte dvakrát tolik, než bylo původně dohodnuto. Ti lidé vlastně platili za domy třikrát.

A co byste lidem, kteří se podle rozsudku Nejvyššího soudu mají do měsíce vystěhovat, radil?

Teď jim radím okamžitě dát dohromady prostředky na ústavní stížnost, žádat o odklad rozhodnutí, které padlo, aby Ústavní soud rozhodl skutečně spravedlivě. Já bych soudce, který nařídil vystěhování, nechal vyšetřit. Není normální k lidem, kteří v naprosto dobré víře, která je vyvolaná i situací, že vyhráli všechny soudy, najednou oznámit, že jim dávám měsíc na vystěhování z domu. Vždyť trvá jenom vystěhovat věci a někam je složit. A oni nemají kam. To je bestiální rozhodnutí soudce Kramáře. A on ještě řekne, že lhůta mohla být čtrnáct dní. To je nějaký soudce Marťan.

Ale pokud by rychle nenásledovalo předběžné opatření Ústavního soudu po podané stížnosti, je rozhodnutí pravomocné, takže rozsudek Nejvyššího soudu o vystěhování platí.

To ano, ale jsem přesvědčen, že Ústavní soud díky vám a díky všemu tak klidně rozhodnout může.

Dá se to ale stihnout do měsíce?

Určitě se to dá stihnout, záleží na tom, jestli soud chce a jsou pro to důvody, a tady jsou, aby takhle rozhodl. Aby aspoň Ústavní soud nastolil spravedlnost.

Takže radíte lidem z družstva Svatopluk podat ústavní stížnost a nestěhovat se?

Určitě. Nejlépe bych tam dal opevnění, protože to, co se děje, je strašné. Nedovedu si představit šedesát rodin, které všechny peníze vrazily do výstavby domu, a z nichž mnozí jsou důchodci, kam se mohou v tak krátké lhůtě vystěhovat. Mají si koupit stan a věci vyhodit na nějaký volný pozemek? To je přece šílené.

autor: Libuše Frantová