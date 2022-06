Bez Sovětského svazu by nebyl nacismus. Hovoří písničkář Hošek, který z Jožina z bažin udělal Josefa Mašína

JINÝMA OČIMA Dřív jsem vlastní písničky dělal, ale časem jsem zjistil, že parodie mě prostě baví mnohem víc. Vzít nějakou písničku a vymýšlet, co by se na to dalo naroubovat za hovadinu, ale tak, aby to k té původní hezky sedělo. To říká třiatřicetiletý písničkář Vratislav Hošek, který na hudbu písně Jožin z bažin udělal vlastní text o Josefu Mašínovi a mnohé další. Jednou z nejhorších postav minulosti byl prý Lev Trockij.

Co současná vláda? Nedávno protestovali zemědělci. Kdy si do ní šťournete taky?



Já se aktuální politiku do písniček snažím nedávat, protože to hrozně rychle zestárne. Mám třeba jednu o Andrejovi, napsal jsem ji těsně poté, co se stal premiérem, ale od té doby se stalo tolik věcí, že bych musel připsat další tři sloky.



V roce 2013 jsem udělal jednu o tehdejší prezidentské volbě, ale koho dneska zajímá Schwarzenberg? Takže nové vládě ode mě pravděpodobně nebezpečí nehrozí. Držím se spíše nadčasových témat: alkohol, urážení Slováků a operace Barbarossa.



Jste se současnou politickou garniturou spokojen?



Rozhodně nejsem. U voleb jsem nebyl, ani nepamatuju, a není to jen tím, že jsem líné prase. Řadím se k velké části občanů této republiky, kteří nemají koho volit. Nicméně mé politické názory jsou dost eklektické, takže kdyby se náhodou objevila nějaká politická strana, kterou bych volil, asi by ji okamžitě zakázali. A právem.



Jak moc máte rád Česko na stupnici od jedné do deseti?



Česko 0. To slovo nesnáším. Českou republiku tak na 8. Nicméně vzhledem k inflaci má ta osmička skutečnou hodnotu tak maximálně 6.



Myslíte si, že by měla být na území Česka lépe americká, či ruská základna?



Nejlépe ani jedna. Hlavně ale, prosím vás, ne japonská. Co k nám kdy přišlo z Japonska? Jen samé hrůzy: Tomio, hentai, chapadla…



Jak vnímáte nedávné opětovné napadení Ukrajiny Ruskem?



Upřímně jsem dost zklamaný. Válka trvá už sto dní a kolik o ní zatím vzniklo dobrých písniček? Tuto řečnickou otázku si samozřejmě nekladu, proto abych si zpropagoval svůj youtube kanál a píseň Z Ruska snad vyjíždí vlaky co čtvrthodinu, ale abych si skutečně postěžoval!





Předchozí války ve východní Evropě a sovětském prostoru měly mnohem lepší soundtrack. Vezměte si Afghánistán. Nebo Čečensko, skvělé písničky jak z pohledu ruských vojáků, tak čečenských separatistů. A pak jsou tu samozřejmě války v bývalé Jugoslávii s hity jako Bojna Čavoglave. Nebo Můj táta je válečný zločinec od interpreta s uchu lahodícím uměleckým jménem Rambo Amadeus. To už dneska nic nepřekoná.



Co máme z Ukrajiny? Příšerně trapnou písničku o Bayraktaru a jednu lepší o výsadku na letišti Gostomel. Jinak je to zatím bída.



Vy jste odvážlivec. Udělat z Jožina z bažin příběh Josefa Mašína, s kterým jsme ostatně u nás měli nedávno rozhovor, je opravdu odvaha...



Josef Mašín se mi ještě neozval. Zatím dobrý.



U své písničky „Pro Nadčlověky“ na Bandcampu máte na fotce Kim Čong-una, Reinharda Heidricha a Lva Trockého. Čím jsou si podle vás tito lidé podobní?



Pozor, Pro Nadčlověky není písnička, ale název alba, jmenuje se to tak proto, že ji na rozdíl od druhé desky Písničky plné něhy nedávám zdarma, takže si ji nemůže stáhnout jen tak kdejaký póvl. Tyto tři osoby mám na obálce proto, že o nich pojednávají některé písničky z té desky.





Na obálce příští desky to možná otočím a dám tam jejich největší nepřátele: Gabčíka, cepín a diabetes.



Kdo z nich byl nejhorší?



Trockij. Jednoznačně svým dopadem na historii. Bez jeho vojenských reforem jako zavedení komisařů v Rudé armádě a naverbování carských důstojníků (a když říkám naverbování, tak tím myslím „vezmeme si vaše rodiny jako rukojmí a postřílíme je, když nebudete poslouchat“) by se rudá armáda zhroutila a nebyla schopna vyhrát ruskou občanskou válku.



Nebyl by Sovětský svaz, bez Sovětského svazu by nebyl nacismus, Heydrich by zůstal hochštaplerským námořním důstojníkem. Co by dělal Kim čong-un? Nevím, možná zmrzlináře, který se vlastním inventářem projedl až k bankrotu.



Opravdu rád posloucháte Orlík? Která je nejlepší?



Už tolik ne, už mi není šestnáct. Na Orlíku mě vždycky bavily jejich rychlejší, vtipné písničky. Takže Praděda, Dokolečka dokola, Viktorka Žižkov. Písničky jako Bílej jezdec nebo Dvojí metr, které jsou pomalé a neobsahují humor, ty mě vždy docela nudily.



V jedné písni jste chtěl být udavačem. Koho byste dnes nejraději udal?





Rád bych udal svoje písničky vašim čtenářům. Je to kvalitní hudba s aranžemi a zvukem od Jirky Šantory a mým zpěvem a zábavnými texty. Moje alba si můžete poslechnout a zakoupit na vratahosek.bandcamp.com.



Moc jsem se nasmál nad vašimi předělávkami známých hitů. Vykrádáte Kabát, Orlík a další... To nemáte vlastní tvorbu?



Vy říkáte vykrádat, já říkám zparodovat. Zrovna nedávno mi dva snědí spoluobčané zparodovali z bytu topení…



Ale vážně, dřív jsem vlastní písničky dělal, ale časem jsem zjistil, že parodie mě prostě baví mnohem víc. Vzít nějakou písničku a vymýšlet, co by se na to dalo naroubovat za hovadinu, ale tak, aby to k té původní hezky sedělo.

Uvedu příklad. Nedávno jsem předělal „Když tygr jede do Paříže“ od Petra Skoumala. Tam se ani nemusel moc měnit název, akorát z tygra s pruhy se udělal tigr s pásy a pozměnil se kontext, ve kterém jel do Paříže… Mám vždycky ohromnou radost, když mě nějaká taková kravina napadne. Jestli bude někdy další deska, možná se tam tigr objeví.

A budete mít novou vlastní tvorbu, anebo na to kašlete?

Z důvodu uvedených výše spíše kašlu. Ale nikdy neříkej nikdy.

