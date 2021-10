Bidenův podraz na nejvěrnějšího spojence. Noví svazáci na univerzitách. Marxismus ve Vatikánu. Ben Kuras a děsivé novinky ze západního světa

reklama

Velké zprávy, jako čínské provokace nad Tchaj-wanem a pohrůžky třetí světovou válkou přenecháme seriózním analytikům a zaostříme zase na pokračující sebedestrukci Západu, kterou naše hlavní média většinou přehlížejí nebo bagatelizují. Co je v těchto pár týdnech nového u Bidenů?

Hlavní skandál se týká CIA, která přiznala, že následkem prozrazení tajných komunikací je v Číně a Íránu popravováno „příliš mnoho“ jejích tamních agentů a informátorů. „Příliš mnoho“ asi znamená, že na nějaké „menší“ popravování spolupracovníků je CIA zvyklá, teď jich ale je nápadně víc, protože Číňané i Íránci, ale taky Pákistánci a Rusové „prolomili“ její šifrovaný komunikační systém a mnoho jejích spolupracovníků odhalili, a některé přeměnili na zběhy nebo dvojité agenty.

Je to jen nedbalost či neprofesionalita americké špionáže, nebo nepřátelé USA už sedí přímo v CIA?

Ti už sedí dávno – přinejmenším od Obamova prezidentství – v celém politickém systému zvaném „deep state“, v médích a korporacích, takže zrádci nebo „krtci“ v CIA by nebyli překvapením. V posledních pár letech jich několik přeběhlo na druhou stranu, konkrétně k Číně a k Íránu. Ale v tomto vyzrazování informací jede i Facebook, nejspíš bezděky. Zrovna v těchto dnech vyslechl Kongres svědectví bývalé informatičky Facebooku Frances Haugenové, že Čína i Írán získávají kybernetickou špionáží prostřednictvím Facebooku informace o spolupracovnících Západu, ale přímo i americké vojenské informace, které měly zůstat tajné, ale z Facebooku se daly vyhackovat. A že nedostatečná kontrašpionážní kontrola uvnitř Facebooku ohrožuje bezpečnost USA.

To asi dál poškodí už tak dost oslabenou důvěru v USA jako spolehlivého spojence nebo obránce svobody a demokracie?

A ještě se k tomu přidává podraz na spojence tradičně nejspolehlivějšího, totiž na Izrael. Tomu teď Bidenova administrativa zastavila finanční příspěvek na ochranný a čistě obranný raketový štít zvaný „Iron Dome“. Pouhých několik měsíců poté, co taktak zachránil Izraelce před hromadným masakrem od 4 tisícovek raket Hamásu odpalovaných z Gazy.

Do jaké míry je bezpečnost USA ohrožena i pokračujícím přílivem nekontrolovaných migrantů přes mexické hranice a přivezením více než sta tisíc neprokádrovaných Afghánců?

Mezi oběma vlnami – někteří už tomu říkají tsunami – se samozřejmě do USA dostávají jednak zločinci včetně pašeráků drog, ale i džihádisté. U té afgánské imigrace navíc vyvstala bizarní absurdita: Měli to být hlavně tlumočníci. Jenže většina z těch, co přiletěli, neumí anglicky, a nemá těmto „tlumočníkům“ kdo tlumočit, protože mnoho těch skutečných tlumočníků nechali Američané v Afghánistánu na pospas tálibánské pomstě.

Takže další podraz na spojence?

Ale hlavně na samotné Američany, kteří to jednak budou muset platit ze svých daní, jednak se dál zhorší jejich bezpečnost, již tak ohrožená oslabením policie a řáděním lupičů a politických gangů jako Antifa a BLM. Navíc ekonomové odhadují, že Bidenova ekonomická politika povede ke ztrátě 5,3 milionu pracovních příležitostí a dluhu 3,7 bilionu. K zadlužení státního rozpočtu se přidává 87 tisíc nově zaváděných daňových agentů na špiclování příjmů a výdajů občanů – a bude se to prý týkat každého, kdo má víc než 600 dolarů. Takže zvyšování daní je zjevně na pořadu dne.

Politické rozštěpení americké společnosti se vyostřuje. V sondážích 56 % voličů Demokratické strany označuje republikány za fašisty, 76 % republikánů označuje Demokratickou stranu za socialisty. Na obou stranách 75 % označuje tu druhou stranu za ohrožení amerického života. A je pozoruhodné, jak totalitní nastavení mysli prosakuje do široké veřejnosti a institucí. Školské rady se pustily do rodičů protestujících proti výuce „kritické rasové teorie“ (podle níž kdo je bílý, ten je automaticky rasista, i když to neví) a žádají vládu, aby tyto protesty klasifikovala jako „vnitrostátní terorismus“. Už se tedy vytváří armáda dobrovolných totalitních špiclů, jaké jsme znali z našeho komunismu jako domovní a uliční důvěrníky a podobné funkcionáříčky.

Británie za Amerikou bývá jen trochu pozadu, tak co je nového u Johnsonů?

Borisův zvláštní zmocněnec si právě v Kábulu potřásl rukou s vrchními Talíbánci, zrovna ve dny, kdy už se tam rozvěšují mrtvoly popravených odpůrců režimu, homosexuálů a podobných živlů. Na čem všem se dohodli, v tuto chvíli ještě nevíme.

Bristolská univerzita vyloučila profesora Stevena Greera za islamofobii, konkrétně za to, že si dovolil tvrdit, že islám nedovoluje svobodu slova. Udání podali islámští studenti, kteří na jeho vyloučení získali od spolužáků několik tisíc podpisů. Jako příklad potlačování svobody slova ten islamofob prý uvedl masakr redakce Charlie Hebdo a dokonce vyslovil názor, že právě takové jednání vyvolává islamofobii. A kritizoval, jak zákony šaría zacházejí se ženami a křesťany. Po pohrůžkách zabitím se profesor i s celou rodinou po dobu pětiměsíčního vyšetřování musel skrývat. Teď odchází do předčasného důchodu a vydává knížku Tackling Terrorism In Britain (Jak si poradit s terorismem v Británii). My už ale víme jak: utéct do úkrytu. Je to během půlroku už druhý profesor zmizený do úkrytu za islamofobii.

Malá „islamofobní“ strana Britain First byla odsouzena k pokutě a odškodnění žalujících muslimů za tvrzení, že určité procento z prodeje halal potravin se daruje organizacím podporujícím terorismus.

Na mírně jiné, ale stejně „svobodomyslné“ téma si starodávná prestižní skotská univerzita Saint Adrews (jejímž absolventy jsou i následníci trůnu William a Kate) pro nově přicházející studenty nastavila podmínku, bez jejíhož splnění nebudou přijati: Přiznání „osobní viny“ za rasismus, aby mohli „konfrontovat své nevědomé předsudky“. A zavedla pro všechny studenty všech oborů povinné kurzy a zkoušky z marx-leninismu – pardon: Dnes se tomu říká „diverzita a klimatické změny“. Taky ještě kurz nazvaný „svolení“ (čili jak vymýtit požadování sexu bez stoprocentně spolehlivého souhlasu). Zveřejnil to Times. Univerzita k tomu dodala opravu, že tyto kurzy už běží několik let, vytvořili je sami studenti, a za celou dobu si na ně postěžovala jen jedna osoba.

Korektně, uvědoměle a pokrokově vzdělaná nová generace?

Organizovaná do skupiny zvané zkratkou EDI (equality, diversity and inclusion). Něco jako naši někdejší svazáci. A je to už na několika univerzitách, například University of Kent, kde proti tomu protestoval i tamní známý profesor sociologie a politologie a autor několika i česky vydaných knih Frank Furedi. Ten je označil za indoktrinaci „woke dogma“.

Francie se naopak zdá konečně islamizaci bránit, Macron dal zavřít další třicítku mešit. Co se tam mění?

Do prezidentských voleb pravděpodobně vstupuje populární francouzský patriot Eric Zemmour, potomek přistěhovaných alžírských Židů, novinář, televizní komentátor a kritik probíhající „výměny obyvatelstva“, který by mohl úspěšněji převzít téma záchrany Francie od Le Penové, jejíž naděje proti Macronovi a dalším kandidátům slábnou. Ještě oficiálně neoznámil kandidaturu a už má v průzkumech 15 %. Nedávno vyšly oficiální průzkumy růstu procenta muslimů naznačujicí, že islám by mohl převládnout do jedné či dvou generací. A k tomu ještě právě zveřejněný rozpočet na zdravotní výdaje ilegálních imigrantů. Je jich 383 tisíce a jen zdravotní péče o ně bude příští rok stát Francii 1 bilion eur, dvojnásobek roku 2015.

Francie asi taky rozjela jakousi hybridní válku proti Británii. Vyprovokovala ji k tomu aliance USA. Austrálie a Británie namířená proti Číně, která Francii zrušila lukrativní prodej ponorek Austrálii?

Ona začala už o něco dřív. Loni o Vánocích Francie zablokovala příjezd kamionů z Británie, tisíce šoférů uvázlo na několik dní v dlouhých frontách v anglických přístavech a musela se o ně postarat britská armáda. Teď vyšlo najevo, že v covicové krizi letos v březnu Macron „ukradl“ z výroben v Holandsku téměř 5 milionů dávek AstryZeneky určených pro Británii a převelel je do Francie. Bylo to v kolaboraci s papaláši v Bruselu. Teprve teď se to probírá v médiích. Do toho přišla roztržka týkající se přílivu ilegálů z Francie do Británie, které měla francouzská armáda zadržovat, protože na to dostávala od Británie okolo 50 milionů liber ročně. A nezadržuje, letos jich připlulo přes 60 tisíc. No a teď zas francouzští rybáři, kteří ztratili brexitem právo lovit v britských vodách, vyhrožují, že zablokují dovoz EU potravin a vín a o Vánocích Británii vyhladoví a vyžízní. Na to Britové odpovídají, že budou bojkotovat francouzské zboží.

Na jakési podobné „woke dogma“ jako britské univerzity zjevně přesedlal sám papež František ve své nejnovější encyklice zvané „Economy of Francesco“, dá-li se věřit některým katolickým komentářům. Co mu vytýkají?

Není adresována katolíkům, jak by se u papežských encyklik slušelo, nýbrž „mladým ekonomům, podnikatelům, politickým měnitelům, pracujícím a občanům světa“. Vyzývá je, aby napravovali světové ekonomické problémy. Ujišťuje je, že „naslouchá lidem a srdcím“ a z jejich idejí hlásá napravení světa, „ve jménu mladých a chudých“. S kýčovitě pompézními frázemi jako „Naše doba je příliš těžká, než aby žádala cokoli jiného než nemožné.“

Rozepisuje svůj projekt nápravy světa do dvanácti „vesnic“ pojmenovaných názvy jako „management a nadání, finance a lidstvo, práce a péče, zemědělství a spravedlnost, CO2 a nerovnost, povolání a zisk, podnikání a mír, ženy a ekonomie, energie a chudoba, podnikání v proměně, život a životní styl, politika a pocit štěstí. Témata legitimní, ale podaná banálně, sekulárně, materialisticky, s otřepanými progresivistickými frázemi „udržitelná výroba“ nebo „klimatická spravedlnost“. Vyzývá „ekonomické organizace a občanské instituce, aby neodpočívaly, dokud pracující ženy nebudou mít stejné příležitosti, jako pracující muži“.

Opakovaně žádá „rovnost“, aby vytvářela „autenticky lidská a šťastná místa“. Navrhuje v institucích a korporacích zakládání „nezávislých etických výborů s vetem pro životní prostředí, spravedlnost a dopad na ty nejchudší“. Samé fráze vypůjčené z marxistické hantýrky, a ani slovo o Bohu, náboženství, duchovnu, posvátnu. Starý otřepaný vtip „je papež křesťan?“ přestal být vtipem.

Takže marxismus dorazil i do Vatikánu?

A už se před ním neschováte ani v kostele.

Vaše komedie týdne?

Městská správa německého města Hanau založila speciální bezpečné „diverzitní“ parkoviště vyhrazené pouze pro řidiče muslimské a LGBT, neboť ony dvě kategorie „potřebují zvláštní ochranu“. Stěny vymalovala duhovými vlajkami. Účelem je „pomáhat lidem, kteří jsou diverzitnější než jiní a být tak příkladem tolerance“, vysvětlili radní pyšně při slavnostním otevření. Na sociálních sítích se už objevují protesty kritizující město, že vylučuje i jiné diverzitní skupiny.

A Matteo Salvini, souzený za nepřijetí ilegálních imigrantů když byl ministrem vnitra, vzkázal Richardovi Gereovi, který proti němu hodlá svědčit, aby si ty imigranty odvezl do svého sídla v Kalifornii.

A koho volíte a proč?

Zaplatil jsem členské příspěvky Trikolóře, tak za ně chci něco zpět, i kdyby to měla být jen přítomnost jedné krásné zrzky v Parlamentě. Protáhl jsem si všechny partaje cedítkem rovnice pro/proti, jak někde kdosi moudrý doporučoval. Žádná jiná se mně neprocedila. Trikolóra, zvlášť ještě v partě se Soukromníky a Svobodnými (které jsem pomáhal zakládat), mně vyšla jako jediná volitelná mým pohledem na svět bez zaskřípění zubů

I kdyby se do Parlamentu nedostala, bude mě aspoň hřát vědomí, že ji podpoří ze svých daní prostřednictvím státního příspěvku i ti, kdo volili všechny ty ostatní, jimž nemůžu přijít na jméno.

