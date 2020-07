Black Lives Matter, cenzurování filmů? Režisér Adamec se svěřil s osobními zkušenostmi z USA

reklama

Spojené státy americké bojují s epidemií koronaviru, před více než měsícem tady navíc odstartovaly masivní rasové nepokoje. Vy v Americe část roku většinou s rodinou pobýváte, co na nynější situaci tam říkáte? Nachází se podle vás USA momentálně v opravdu závažné krizi?

Myslím, že USA se už nacházely i ve vážnějších krizích... až tam pochopí a přijmou fakt, že coronavirus není jen obyčejná chřipka, ale že jde o dost agresivnější virovou nákazu a k mnoha skupinám obyvatel v USA i nebezpečnější pro jejich životy, jistě nad virem zvítězí. A pokud jde o tamější rasové nepokoje? Kolikrát už jimi Spojené státy prošly? Myslím, že rasismus bude v USA ještě dlouho vážným společenským tématem.

Do jaké míry podle vás leží vina za současné americké těžkosti na prezidentu Donaldu Trumpovi?

Nemluvil bych o vině, dokonce ani v případě prezidenta Trumpa... pan Trump je takový, jaký je a takového si ho občané USA vybrali za prezidenta. Má takové názory a postoje, které sebevědomě prezentuje. Není to Bůh z nebes, je to člověk jako každý jiný... a jako každý jiný se i on může mýlit... jen jeho názory (a omyly) mohou mít vážnější, dokonce i celosvětové, důsledky...

S průběhem pandemie zesiluje kritika USA v čínských a ruských médiích. Může tamní propaganda z amerických problémů zásadnějším způsobem profitovat?

Zatím to vypadá tak, že USA a Rusko plus Čína na straně druhé kamarádi zrovna nejsou, na světovém hřišti jsou to stále soupeři... tak mi přijde logické, že z potíží uvnitř svých zemí ty druhé mohou profitovat. Není to asi ku prospěchu nikoho, tak to ale vždy bohužel bylo... třeba se to ku prospěchu všech někdy změní. A třeba se někdy dočkáme času, kdy média budou přispívat ke sbližování rozdílných částí světa a ne z jejich svárů profitovat...

A je podle vás možné, že to, co se v Americe nyní děje, může ovlivnit „prvenství“ Spojených států ve světě? A naopak tedy na jejich úkor posílí Čína, případně Rusko?

Čím si v případě nemoci covid-19 vysvětlit ten obrovský rozdíl mezi velmocemi? USA hlásí cca 3 miliony nakažených a 135 tisíc mrtvých, Rusko 4x méně nakažených a 13x méně mrtvých. Čína dokonce tvrdí, že se již šíření nákazy podařilo zastavit, země eviduje 36x méně nakažených než USA, obětí pak má být 29x méně. Kritici Číny natvrdo říkají, že země o číslech lže. Je to podle vás možné? A máme věřit údajům z Ruska?

Nemyslím si, že by současný stav světa byl výsledkem coronavirové krize. To, co se dnes děje, má svůj začátek před mnoha a mnoha lety. Byl jsem v Číně myslím někdy v roce 1988 – po náměstí Nebeského klidu přejel tu a tam jeden automobil Volha... dnes to náměstí nepřejdete, valí se po něm proudy mercedesů, BMW a také bentleyů či rollce roysů, ale už i docela slušných vlastních čínských aut... prostě Čína strašně zbohatla. Ne proto, že by přeprodávala to, co jiní jinde vyrobili, oni to vyřešili tím, že pro celý svět vyrábějí... a v mnoha oborech už i v takové kvalitě, nejen v množství, že za nimi zbytek světa pokulhává. Čína není v její světové expanzi zastavitelná pomocí novinových článků, v nichž je napadána, že její čísla o coronavirové krizi jsou nesprávná... I Sovětský svaz kdysi tvrdil, že Amerika je Říše zla.. .a jak dopadl. Rozhoduje produkce, produktivita společnosti... a ta je v dnešní Číně neuvěřitelná. A její zvládnutí coronavirové krize je ukázkou síly a možností téhle světové velmoci.

„Svět staví zeď, aby udržel Ameriku mimo,“ zní název článku Farhada Manjoo v New York Times. Naráží tak na skutečnost, že státy Schengenu k sobě nepouštějí občany USA z obavy před zavlečením další vlny covidu-19. Ocitají se USA v jakési faktické izolaci?

Nevím, kdo staví zeď, ale zamezit nebo zmenšit komunikaci mezi potenciálními přenašeči viru je jedna z mála cest k obraně před nákazou. I v Evropské unii jsme se před sebou ‚zamykali‘ v jednotlivých státech, ale i městech a jejich obvodech, roušky a rozestupy, to byla naše záchrana před nekontrolovatelným šířením nebezpečného viru. Zdá se, že v Evropě jsme to zvládli... v USA to zvládnou také. Začali trošku liknavě a také pozdě, následky tam asi budou větší a bolestivější, ale zvládnou to. Jen to nebude tak rychle. A bude to jistě i dražší... a pokud se USA na nějaký čas izolují od zbytku světa, včetně EU, je to pro všechny jen dobře...

Jsou USA i nadále baštou svobody? A podle vašich zkušeností, byly jí vždy?

Bašta svobody, to jsou jen převzaté termíny novinářů. Svoboda není dar nebes, svoboda je něco, co si lidé museli vybojovat. Vybojovat na jiných lidech, kterým nesvoboda jiných přinášela užitek. Usilování o svobodu je permanentní proces, to není jednou pro vždy daná veličina, nesvoboda jiných je vždy prospěšná pro skupinu svobodu majících. Já osobně jsem v USA svobodu tamějších obyvatel viděl a cítil, ale viděl jsem a slyšel jsem tam i nesvobodu lidí s jinou barvou pleti. Černí a Hispánci tam nemají stejná práva a stejnou míru svobody jako bílí... byť jim ji Ústava USA zaručuje. To je ten stálý proces, i v USA bude ještě dlouho probíhat.

Ozývají se dokonce i varovné hlasy, že současné problémy v USA mohou u jistých skupin lidí vyvolávat snahu poohlížet se po alternativách. Můžeme předpokládat, že i Spojené státy zažijí v příštích letech tlak na změnu zřízení, například k větší koncentraci moci? Ukazuje současné dění v USA na jakousi krizi západního modelu společnosti?

Na tuhle odpověď nejsem dost informován a ani dost vzdělán. A na mé osobní dojmy je otázka příliš vážná. Vím, že mnohé alternativy uspořádání světa už byly vyzkoušeny a nedá se říci, že by vyhrály. Jiné vidíme a mohly by občany ledaskde inspirovat. To je sice pravda, ale já bych byl při realizaci rychlých radikálních změn velmi opatrný... moc na ně nevěřím.

Jako člověka „od fochu“, dlouholetého úspěšného režiséra, se vás zeptám v souvislosti se zmíněnými rasovými nepokoji, co si myslíte o tom, že filmové servery opatřují některé filmy upozorněními, že závěry obsahují zastaralá hlediska a někoho mohou urážet. Díla s vyloženě rasistickým obsahem pak z nabídky mizí úplně. Je to v pořádku? Velmi diskutovaný byl případ filmové klasiky Jih proti Severu, kterou služba HBO Max nejprve smazala, aby ji později vrátila – právě s dovysvětlujícím popiskem...

V pořádku to není. Je to jenom kampaň, zbrklá reakce na jednu kriminalizovatelnou událost. Policisté v USA to na mnohých místech opravdu nemají snadné a jejich práce je v jistých místech a při určitých událostech určitě i velmi nebezpečná. Ale vražda zůstane vždy vraždou... o tom není pochyb. A to, co předvedl při zatýkání spoluobčana americký policista, si jiného označení než vražda nezaslouží. Je to jistě tragická a neospravedlnitelná událost, ale nevykonala ji americká policie ani americká společnost, vykonal ji jeden americký policista... byl to čin jednoho člověka, nikoliv prohřešek celé společnosti. Myslím, že je třeba to takhle vnímat a vidět... hodnotit díla stará padesát i více let pohledem dnešní události mi přijde zbytečně hysterické. Tohle americkou společnost jako mávnutím kouzelného proutku nezmění... to je běh na dlouhou trať. A ten americkou společnost ještě čeká...

Když se podíváme do Evropy, Německo 1. července převzalo předsednictví v Evropské unii. Mezi priority má patřit řešení otázky migrace, ve které mají členské státy být solidárnější. Posílí podle vás ještě tlak na ty země, které uprchlíky přijímat nechtějí?

Já to nevím, ale možné to je... na tuhle otázku by asi znal odpověď pan premiér Andrej Babiš, ten létá do Bruselu a tam o tom s jeho kolegy jistě jednají. Já tam nelétám, a tudíž nevím...

Poslanec za AfD Petr Bystroň interpeloval německého ministra zahraničí Heiko Maase ve věci přerozdělování migrantů po celé Evropě. Připomínal mu odmítavý postoj států V4 a ptal se Maase, zda hodlá trvat na nátlakovém způsobu. „…členství v EU s sebou přináší jak práva, tak povinnosti. Mnozí v EU profitují v obrovském rozsahu z členství v EU, finančně, ale nejen finančně. Jsou ale i jiné věci, jiné základní hodnoty, ke kterým jsme se členstvím v EU zavázali. A proto uvnitř EU nelze využívat pouze práv, ale je nutné i plnit povinnosti, které jsou s tím spojené,“ kontroval Maas a doplnil, jak už jsme zmínili, že půjde o prioritu německého předsednictví EU. Jak se k těmto slovům postavit? Jaká by měla být případná reakce české vlády?

Ani na tuhle otázku neznám odpověď. Ale věřím, že stále platí stanovisko Babišovy vlády, že se nemění a nezmění... protože si myslím, že je od počátku správné. Práva a povinnosti tvoří jistě jeden logický celek, ale pokud je k takovým plněním povinností vyzýván kdokoliv a kýmkoliv způsobem nerozumným, je třeba se vzepřít.

Německo chce také přispět k ekonomické obnově EU po koronaviru, budeme tedy zřejmě svědky masivních přerozdělovacích programů. Je to podle vás tak v pořádku? Máme se připravit na „povinnou solidaritu“ s jižním křídlem EU, které má již nyní ekonomické problémy? Jak vy se k něčemu takovému stavíte?

Myslím, že i tady platí, co jsem řekl výše. Pokud se někdo, i libovolný stát, dostal do potíží díky coronavirové krizi, je třeba pomoci. Ale pokud se na hranici maléru dostal libovolný stát díky své nerozumné až třeba i hazardní politice svých leaderů již před krizí s virem, nemůže počítat s tím, že ho z bláta budou tahat státy, jejichž vedení bylo a je moudré a umělo se připravit na ‚horší časy‘... pomoc je třeba poskytovat po moudré, byť rychlé, analýze příčin.

