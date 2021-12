Bobošíková: Fiala lidem nepomůže. Pomohli sobě. Nové úřady, noví ministři

SVĚT KRIZE A NADĚJE „Václav Havel se musí v hrobě obracet, pokud slyší, že pětikoalice chce dělat Havlovskou politiku. Kdo ví, jak vznikala naše porevoluční demokracie, ten také ví, že Václav Havel vždy důsledně prosazoval názorovou pluralitu. To se nyní neděje. Lidé stojí před soudem za své výroky,“ řekla v bilančním rozhovoru Jana Bobošíková. Bývalá europoslankyně, televizní moderátorka a prezidentka institutu Svobody a demokracie připomněla, že politika jediné povolené ideologie vede do pekel. O tom historie prý přesvědčila mnohokrát a navíc zažíváme něco podobného Stanfordskému experimentu.

Jak byste shrnula rok 2021?

Co pro vás bylo letošní rok největším překvapením? A co největším zklamáním?

Nic. Zbabělost jedněch, agresivita druhých, naivita mladých a cynismus jejich loutkářů dávaly tušit volební výsledek.

Rok začal uzávěrou země. Co si z ní odnesla česká společnost?

Obávám se, že nic moc dobrého. Klesla výkonnost, klesla vzdělanost, posílila se materiální nárokovost a závislost na státu, stouplo zadlužení. Z toho se neproinvestujeme ani neprogreendealujeme.

Při loňských bilančních rozhovorech jsem slýchala hlavně optimismus ohledně konce koronavirové krize v roce 2021. Slibována byla také takzvaná tečka za covidem, to se však nestalo. Momentálně je prosazována třetí dávka vakcíny, mluví se už i o čtvrté. Proč podle vás nenastala ona tečka?

Tečka za covidem nenastala nejen proto, že neumíme pokorně přijmout fakt lidské smrtelnosti, ale zejména proto, že mnoha lidem i celým skupinám tento stav vyhovuje. Všimněte si, že spolu s covid-19 a jeho mutacemi vzniklo zvláštní společenské odvětví, které bych nazvala covidománie. Zasahuje do ekonomiky, do společnosti, do škol, do kostelů, do restaurací, do rodin i do individuálních životů. Má své vítěze i poražené. A mezi vítězi jsou nejen farmaceutické a IT firmy, ale také spousta občanů, kteří mají najednou moc nad ostatními. Mohou kontrolovat, trestat, hlásit přestupky, to vše v zájmu veřejného blaha. Vzpomínáte na Stanfordský vězeňský experiment, který šokujícím způsobem změnil ve velmi krátké době chování studentů? Něco podobného nyní zažíváme. Kromě finančního zisku se represivními selektivními opatřeními probudilo to nejtemnější v nás.

S trvajícími problémy roste agresivita. Došlo k napadením – fyzickým i vulgárním – zdravotníků a podobně. Zaznívají hlasy o vylučování z lékařské komory pro lékaře, kteří nesouhlasí s očkováním, vídáme ostré výměny názorů mezi očkovanými a neočkovanými i mezi odborníky. Kdo je vinen touto agresivitou? A je možné se tomu vůbec vyvarovat?

Obávám se, že za narůstající agresivitou mezi lidmi nestojí covid, ale arogance totalitárních liberálně demokratických politiků, akademiků, novinářů a ostatní takzvané elity, které ovládly veřejný prostor. Ty nyní vytrvale vytlačují a nálepkují každého s jiným názorem. Dnešní liberálně demokratické elity si na pluralitu názorů jenom hrají, ve skutečnosti každý, kdo je mimo jejich názorový koridor, je fašista, rusofil, nácek, tupý venkovan nebo jinak podivný živel. Kdo se neskloní a nepřijme jejich vidění světa, nemá právo být ve veřejném prostoru.

Změnilo se tedy za poslední rok něco ohledně svobody slova a respektu k odlišným názorům v České republice?

Pluralita názorů téměř neexistuje, je tlak na názorovou jednosměrnost. Myslím, že Václav Havel se musí v hrobě obracet, pokud slyší, že pětikoalice chce dělat Havlovskou politiku. Kdo ví, jak vznikala naše porevoluční demokracie, ten také ví, že Václav Havel vždy důsledně prosazoval názorovou pluralitu. To se nyní neděje. Lidé stojí před soudem za své výroky. Pod pojmem nenávistný výrok se toho dá schovat! Zvláště, když jeho nositel nemá ten správný politický názor. A to, že politika jediné povolené ideologie vede do pekel, popsaly dějiny a mnozí z nás to pamatují.

Minule jste mi říkala, že už cítíte změnu ohledně přístupu k vládním opatřením a Češi začínají Švejkovat a zvedají hlavy. „Ale musíme vydržet a mít na paměti, že tlak bude sílit. Svoboda se nedá koupit, demokracie se nedá nařídit. Musíme se za ně každodenně prát a nenechat se umlčet. Je to nepohodlné, ale je to jediná cesta,“ uvedla jste. Zaznamenala jste letos nějaký posun?

Zaznamenala. V letošním roce zůstalo mimo Poslaneckou sněmovnu přes milion hlasů, které v ní nemají zastoupení. Je to nejvíce od listopadu 1989. Existuje zde silná část společnosti, které současná situace vadí a která proti ní protestuje. A protestní hlas po volbách neumlkl, právě naopak. Je nutné vědět, že současná vládní pětikoalice zastupuje jen 28 procent voličských hlasů.

Řada Čechů by mohla po posledních dvou letech říci, že přišli o živobytí, firmu, úspory nebo zaměstnání. Očekáváte nový přístup od nové vlády pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a Starostů? Pomohou jim?

Ne.

Jak se tedy český občan vypořádá s tím, že pro něj, podle projekcí ekonomů, rok 2022 nepřinese nic dobrého? Kde má vláda být vstřícná k jeho sociálním potřebám a kde naopak škrtat a šetřit?

To záleží na každém. Někdo bude šetřit, někdo se nastěhuje pod most, někdo bude, až mu přijdou složenky, nadávat na Babiše nebo na Fialu a koupí si teplý svetr. Možná někdo zatne pěst, ale nebude mu to nic platné. Sociální potřeby si má zajistit každý, kdo má zdravé ruce, sám. Vláda může jen rušit zbytečné předpisy a zbytečné úřady. Ale k tomu se Fialova vláda evidentně nechystá, zatím vytvořila tři nové ministry a 74 nových úřednických míst. Škrtat a šetřit samozřejmě kde je, ale občané si zvolili jinou cestu.

Nová pětikoalice odmítla plošné snížení DPH za energie. Ti, kdo se ocitli v nouzi, prý budou moci žádat o pomoc. Jak se vám toto řešení líbí?

Velmi ovlivnění koronavirovou krizí jsou žáci a studenti. Distanční výuka, omezení sociálních kontaktů a mnoho dalšího jim nepřipravilo zrovna dobrou půdu pro rozvoj. Jak jim cestu co nejvíce ulehčit?

Žáci a studenti jsou především děti. A děti by měli na život připravovat zejména rodiče. Zázemí rodiny je to místo, které by mělo být oporou, moudrým rádcem, prvotním sociálním kontaktem a majákem v každé době, tedy i v době koronavirové. Žádné státní opatření, škola nebo úřad toto zázemí nenahradí. Bohužel, nevidím v politice ani ve společnosti výrazný akcent na podporu manželství muže a ženy, ani na podporu vícečetných biologických rodin. Vidím tendence zcela opačné, včetně tlaku na stejnopohlavní manželství, komunitní polyamorii nebo surogátní mateřství. Nedomnívám se, že to je cesta k bezpečnému rodinnému zázemí pro děti a studenty. Doba koronavirová problémy jen obnažila, není jejich příčinou.

Máte nějaké novoroční předsevzetí?

Ne.

Co byste popřála politikům do roku 2022?

Politikům bych přála, aby před tím, než promluví, mysleli. Ale vím, že to je u řady z nich marné.



