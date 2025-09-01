Bobošíková: Vláda platí Habsburky, obchází zákony a připravuje změnu režimu

Paní Bobošíková, poslední dny působíte velmi razantně – mluvíte o obcházení zákonů, o pokrytectví vládních stran, dokonce o tom, že premiér Fiala financuje změnu režimu. To jsou silná slova. Stojíte si za nimi?
Ano, a s plnou vážností. A nejenže si za nimi stojím – ale musím je říct nahlas, protože média, snad s výjimkou vašich Parlamentních listů, mlčí. A mlčí naprosto vědomě.
Začněme tím nejkřiklavějším. Vládní strany ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti dostaly od miliardáře Jana Barty, velkého sponzora Petra Pavla, dohromady 15 milionů korun. Každé straně tři miliony. To je zákonný limit. Jenže jim to nestačí.
Tak co udělali? Bartova neziskovka začala posílat další peníze přes partajní mládežnické organizace. A dělají to tak okatě, že to přiznávají i sami aktéři. Předseda Mladého Pirátstva Kristian Sušer přímo napsal, že „jedinou možností, jak přijmout další dar, je samostatný spolek“. Jinými slovy: Obcházení zákona je oficiální stranická strategie. Věděli, že porušují duch zákona – a stejně do toho šli. Protože vědí, že jim to projde. Média je krýt budou. Voliči to prý nepochopí. A když to někdo řekne nahlas, bude označen za dezinformátora.
Myslíte tedy, že jde o vědomé a systematické obcházení pravidel před volbami?
Jistě. To koneckonců říkají samotní Piráti na svém Pirátském fóru. Víte, to není hloupost mladých rádoby politiků. To je absolutní sebejistota a bezostyšnost daná vědomím, že když stojíte na té „správné straně“, jak hlásá Fialův gang, tak se vám nemůže nic stát. Ale běda vám, pokud stojíte na „špatné straně“. Pak vás budou vláčet mediálním bahnem a soudními síněmi. A opět říkám: Tady už nejde o jednotlivosti.
Tady se vytváří celá paralelní struktura financování voleb. Jedna oficiální – pro voliče. A druhá skrytá – přes spolky, mládežnické organizace, PR agentury. A zdaleka to není jen Pirátská mládež. Peníze míří i k Mladé ODS, kterou vede zeť premiéra Fialy Michal Chládek. Míří k Mladému STAN, jehož předsedkyně je letos také na kandidátce.
Pravej podcast. Předvolební seriál, vyráběný lidmi z Mladé ODS
Takže tu máme situaci, kdy miliardář posílá další stovky tisíc, aby obešel zákonný strop. A dělá to s plným vědomím všech zapojených stran. A oni mají ještě tu drzost říkat, že jen brání demokracii. Mimochodem, pro představu – jen v případě pirátské mládeže jde o neuvěřitelných 300 000 korun!
Zaznělo i vaše velmi ostré vyjádření k financování monarchistické strany Koruna Česká ze strany ODS a TOP 09. Můžete to rozvést?
To je naprosto šokující věc. Fialova ODS a Schwarzenbergova TOP 09 – strany, které se v každém projevu zaklínají demokracií, Masarykem a ústavou – financují politickou sílu, která usiluje o návrat monarchie. Ano, slyšíte dobře. O návrat dědičného krále na český trůn.
ODS jim poslala přes 160 tisíc, TOP 09 skoro milion. A nejde o žádné marginální figurky – mluvíme o stranách vládní koalice. A kdo že má být tím králem? Karel Habsburský, vnuk posledního českého krále. Tito lidé plánují změnu režimu – chtějí změnu ústavy, připravili i svatováclavskou korunu. Zní to jako groteska, ale je to realita. A já se ptám: Kdo skutečně usiluje o zničení republiky? My, kdo chceme sněmovnu vrátit lidem? Nebo Fiala, který platí monarchistům?
A upozorňuji: Návrat monarchie není jen nějaký symbol. Znamenal by totální zánik republiky, porušení článku 1, 2, 54 i preambule ústavy. To už není legrace. To je de facto příprava ústavního puče. A opět, média mlčí.
Premiér Fiala byl přece v devadesátých letech i členem Panevropské unie...
Ano. Existují fotografie, na kterých pózuje vedle Otty von Habsburga a šéfa sudetoněmeckého landsmanšaftu Posselta. A já se ptám: Kdo skutečně zpochybňuje demokracii, svobodu a republiku? Kdo koketuje s dědičným právem místo s vůlí lidu? A proč o tom mlčí Česká televize? Proč se nikdo nezeptá?
Protože je to celé propojené. Peníze, média, politické strany, agentury. A voliči? Ti mají držet hubu a krok. Jenže já říkám: NE. A připomínám, že u Evropského soudu pro lidská práva právě leží žaloba, ve které šlechtický rod Liechtensteinů – spřízněný s Habsburky – žádá o navrácení území na českém území. Celé to do sebe zapadá.
Jedním z vašich hlavních momentů kampaně je ale střet s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Proč právě on?
Protože představuje přesně ten typ politika, který je nebezpečný svou kombinací arogance, marketingu a naprosté absence odpovědnosti. Člověk, který se vysmívá lidem čekajícím na soud, který zneužívá budovu ministerstva k propagandě, který vyvěšuje Putina v pytli na mrtvoly před státním svátkem. Člověk, který chtěl monitorovat vlastní občany pracující ve státní správě.
To není demokrat. To je řízený produkt. Stejně jako Petr Pavel. Stejní lidé, stejné agentury, stejné peníze. A teď se hlásí o premiérské křeslo. Já říkám jasně: Nesmí projít.
Ing. Jana Bobošíková
Ve Středočeském kraji proti němu kandidujete. Je to osobní?
Ne. Osobně je mi učitel z Kolína, který dává dětem ke hraní šifrovaný telefon z dozimetru, naprosto volný. Tohle není osobní – je to veřejný zájem. Nejdu do voleb kvůli sobě. Jdu do nich proto, že Středočeský kraj má šanci vyslat silný vzkaz celému systému. A tím vzkazem je: Už toho bylo dost.
Chci, aby Vít Rakušan ve svém vlastním kraji ostudně propadl. A proto mluvím o „Kroužku proti Rakušanovi“. V předminulých volbách dostal 7 334 hlasů – to s voliči snadno překonáme. Jenže v těch posledních už to bylo téměř šedesát tisíc – konkrétně 59 792 hlasů. A to je důstojná výzva. Proto ho vyzývám ke kroužkovací soutěži.
Kdokoliv chce, aby tento samozvaný kandidát na premiéra skončil po volbách jako sedláci u Chlumce, může se připojit k akci „Kroužku proti Rakušanovi“ a dát hlas mně jako lídryni středočeské kandidátky STAČILO!
Nebude to lehké. Porazit dozimetricko-bitcoinový podvodný gang není snadné. Ale vím, že společně to zvládneme. Jeden kroužek možná nezmění systém. Ale když se ty kroužky sejdou, budou hlasitým a jasným výkřikem: „Už dost!“
Někteří voliči SPD a ANO vám fandí, ale bojí se, že rozštěpíte opozici. Co jim říkáte?
Mohu zopakovat to, co mi stále častěji říkají lidé, kteří už nechtějí, aby Fialův gang zůstal u moci. Sama jsem v minulosti opakovaně volila kandidáty SPD a jejich postoje jsou mi v mnohém blízké, i když se v lecčems lišíme. Jenže realita je taková, že SPD byla dlouhodobě sama v opravdové opozici.
Kdykoliv došlo na lámání chleba, hnutí ANO často raději vycházelo vstříc Janě Černochové nebo hájilo své vlastní zájmy. Tomio Okamura opravdu neměl v ANO oporu. A právě proto říkám: Čím víc skutečných opozičních hlasů bude slyšet ve sněmovně, tím líp.
Vím, že pokud tam budeme oba – Tomio Okamura i já – budeme slyšet, budeme vidět a společně řekneme Fialovu gangu „Stačilo!“
Mám radost, když mi lidé říkají třeba tohle: „Vždycky chodil volit jen manžel, ale letos půjdeme oba. Jeden z nás to dá Tomiovi, druhý vám.“ Tohle je podle mě správná cesta – rozumná, silná a vlastenecká. Nejde o stranické značky. Neoslabí to také ani SPD, která prostě ve sněmovně být má. Ale pomůže to vytvoření druhého pilíře skutečné pronárodní většiny, která dokáže čelit Fialovi, Rakušanovi a také Pavlovi na Hradě.
autor: Karel Výborný