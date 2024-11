Bolestivé. STAČILO! i se SOCDEM? Vidlák promluvil

Tak tedy, ÚV KSČM se rozhodl, že KSČM bude kandidovat v rámci značky STAČILO! Byly proti tomu nějaké námitky a jak byly vyřešeny? Lze pochopit, že členové „kamenné“ strany se bojí, že se třeba budou ztrácen peníze na kampaň, někdo se bude přiživovat apod. Tak co s tím?



Myslím, že se rozhodli správně a všechny případné námitky či rozpory si vysvětlili a ujasnili, takže výsledkem je mandát pro Kateřinu Konečnou, aby se varianta s Hnutím Stačilo! připravila a zasáhla do parlamentních voleb v příštím roce. Ale také to znamená, že nás teď čeká hromada jednání a ještě větší hromada práce.



Co asi zajímá všechny, to je účast kandidátů SOCDEM na kandidátce STAČILO! Tak tedy spíše ano, či spíše ne? Na čem to z vaší strany drhne?



Myslím, že my i SOCDEM víme, v čem se liší naše volební programy. Především se jedná o vztah k NATO a EU. Sociální demokracie Českou republiku do těchto organizací přivedla a my z toho fakt nejsme nadšení. Ve vzduchu visí také jejich přístup ke konfliktu na Ukrajině a některé další otázky, které budou v případě zájmu SOCDEM předmětem diskuze…



Jana Maláčová se také netají tím, že nejprve chce SOCDEM zvednout ze dna, než bude jednat o společné kandidátce. Zbytek je „jedna paní povídala“. Někdy se bavím, s jakou jistotou politologové pronášejí své věštby. Ale jinak je to zcela jednoduché. Nejprve se musí mluvit o programu a pak se může mluvit o případné spolupráci. Kateřina Konečná už avizovala (a dokázala), že program za koryta nevymění.

Nalijme si čistého vína: Chcete tam Vy osobně ty sociální demokraty, nebo ne?



Na tuto otázku Vám odpovím, až SOCDEM zruší bohumínské usnesení. Do té doby jsme pro ně všichni prašiví a nejsme si rovni. Až se to změní a budeme mít za sebou nějaká jednání, tak si budu moci ujasnit, kdo jsou dneska Sociální demokraté. Lidsky mám Janu Maláčovou rád. Byla jediná, která se nebála se mě zastat po odborářské demonstraci, kdy se Středula s Dobšíkem mohli pominout nad zlým dezinformátorem, kterému předtím tleskali. Ale také vím, že Michal Šmarda na mě měl úplně opačný názor než Jana Maláčová a vím to i o mnoha dalších sociálních demokratech.



Víte co? Udělejte pár rozhovorů s novým vedením SOCDEM a zeptejte se jich, jak to vidí. Až o tom budou mít jasno, tak můžeme postoupit. Každopádně já si nebudu hrát na nějakého Napoleona. Chci přispět k utvoření co nejsilnějšího hnutí, které se postaví Fialovi a nabídne zároveň levicovou alternativu pravicové sněmovní opozici. Ať už se SOCDEM, nebo bez ní.



V monitoringu „Google Trend“, který měří, co lidé vyhledávají, v České republice o 1000% vzrostl počet vyhledávání termínu „světová válka“. Je pro to nějaký důvod?



A tak jen doufejme, že Džamila Stehlíková Putina diagnostikovala špatně a žádný šílenec to není. Protože jestli jo, tak nás od armagedonu dělí jedna salva raketami Storm Shadow.



Když jste psal, že 17. listopad už nepatří vůbec nikomu, protože na Národní třídě se pískalo na všechny... Četl jste, co psal pan Mitrofanov? „Hlavní město je v každé zemi přirozeně magnetem pro chytřejší, aktivnější a samostatnější lidi z celého území. Národní třída 17. listopadu není obrazem Česka. Je to jen jeho lepší tvář, kterou ovšem nenávidí značná část mimopražských obyvatel se stejnou vášní jako nenáviděla zlá královna Sněhurku,“ napsal. Co Vy na to?



Mitrofanovovi už také hrabe? Já myslel, že to postihlo jen našeho premiéra...



Ono to s tou nenávistí nebude tak žhavé, když má Praha z venkova pořád ještě plné zásobování potravinami a žádné vesnické gangy na pražské obyvatelstvo neútočí, aby je zotročili... Zatím venkov jen kroutí hlavou, že ti chytřejší a aktivnější v Praze nevymysleli novou elektrárnu, ale jen občanku v mobilu. Že ti pražští a chytří za třicet let nedokončili obchvat Prahy, ale zato mají sto padesát pohlaví. Že sice nepostavili ani jednou přehradu, ale dělají Prague Pride. To nám, vesničanům, doopravdy hlava nebere. Oni tam mají henten parlament i Strakovku, mají tam všechny chytré lidi z celé republiky a přitom je napadají samé cypoviny a z křižovatky Evropy udělali kruhový objezd... A ani digitalizaci stavebního řízení ti chytří a aktivní nezvládli.

To není nenávist, pane Mitrofanove, to je shovívavost nad nevyléčitelnou duševní poruchou.

Pan Mitrofanov ještě na Twitteru po „oslavách“ 17. listopadu napsal, že v Česku probíhá „studená občanská válka“. Probíhá?



Volby jsou tu od toho, abychom nekrvavou cestou zjistili, kdo by u nás vyhrál občanskou válku... Děláme to, abychom si při zjišťování této podstatné informace nemuseli rozmlátit to málo, co tu ještě máme. Takže gratuluju Sašovi k objevení Ameriky. Tato studená občanská válka je normální stav, který demokracie umí docela dobře řešit. Horší je, když se nám do té studené občanské války pletou zahraniční neziskovky, oligarchy vlastněná mééédia a Uršula Leyenová. Nejhorší je, když se domácí problémy řeší přivoláním cizího vojska. Braniboři v Čechách, to je synonymum pro to nejhorší.



Takže bych prosil, aby se nám do naší studené občanské války nikdo nepletl. My si ji tady vyřešíme sami. Máme na to volební systém, který umí spočítat výsledky voleb během tří hodin a špatně se v něm podvádí.

Na ceny másla si posvítí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Mezitím Fiala opět tvrdí, že za drahé máslo může Babiš. Je tato diskuse vlastně ještě k něčemu?



Řeknu k tomu už jen jedno. Jestliže nikdo nedokázal vytáhnout fakturu a ukázat, za kolik máslo do hytlermarketu dodal, tak to znamená, že v tom zdražení jedou všichni. A že by u nás nějaký úřad něco odhalil nebo narovnal, tomu nevěřím už vůbec. Takže to nakonec odnesou ty krávy, které prý kvůli globálnímu oteplování dojí horší mlíko... Svatá prostato!



Společnost pro obranu svobody projevu předá dnes večer ceny za svobodu projevu. Kdo je pro Vás skutečný hrdina, v tomto smyslu? A může to být někdo mimo pozornost sociálních sítí a bez dosahu na nich, kdokoliv.



Ano, jsem na předávání cen také pozvaný a budu tam.



Víte, jsem vlastně hrozně rád, že i zde je poměrně velká konkurence. Lidí, kteří se odvážili jít proti proudu a proti systému za cenu ztráty reputace, mediálního ohnojování, či rizika kriminalizace, těch je skutečně hodně a je to tak dobře.



Já osobně bych ocenil toho zemědělce, který před Strakovku vysypal fůru hnoje, i když věděl, že vzápětí skončí v klepetech a jistý agent BIStapa při tom už sahal po pistoli. A šířeji bych ocenil ty, kteří řekli, že buď ho policie pustí, nebo neodjedou domů. Když jsem s ním pak mluvil, tak řekl, že to neudělal kvůli sobě, ale za všechny zemědělce, kteří díky zelenému úderu krachují. Tohle byl jeden z nejsilnějších momentů a vyvrcholení všech protestů v Praze. Jeden čin byl víc než tisíc proklamací.



