Brabec s Babišem pouští sysla a pak ustoupí lobby. Stříká hydrant, co s tím primátor Hřib udělá? Ivan Bartoš o čístém pirátském štítu

ROZHOVOR „To, že je opozice ostrá, je dobře a kritiku obecně chápeme jako pozitivní fenomén směrem ke zlepšení věcí; i když v řadě případů vidím spíš směšné trapnosti typu: ‚Stříká tady na ulici ulomený hydrant, co s tím hodlá pan primátor dělat?‘ či ‚Zde je nevynesený koš, pane Hřibe.‘ Pokud toto publikuje na Facebooku mediální tým jménem premiéra Babiše jako jeho originální příspěvek, přijde mi to až komické stejně tak jako některé útoky ze strany politiků z městských částí, které jsou na úrovni pořvávání na plácku před školou. Ale takový je svět. Já věřím, že to lidé vidí a ve finále ocení také to, že skutečně dodržujeme náš slib řídit Prahu s čistým štítem. Což bych o jakékoliv koalici dříve říci nemohl,“ vysvětluje v rozhovoru pro PL.cz předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

V současnosti sledujeme módní trend boje za záchranu klimatu. Jak se k ní staví Piráti? Globální aspekt, výroba, závazky…

Já bych to v první řadě nenazval módním trendem. Že se něco s klimatem a planetou jako takovou děje, vidí asi každý. O co se snažíme my, je dát politice nové impulzy. V řadě oblastí, zejména v přístupu ke krajině, má smysl se vracet k tradičním, vyzkoušeným a opuštěným přístupům, jinde je třeba podpořit rozvoj technologií. Chceme stavět politiku na udržitelnosti – tedy souladu ekologie, ekonomiky a sociální oblasti. V současné době se různé zájmové skupiny snaží udržet status quo, který je neudržitelný, a to se netýká jen životního prostředí.

Předpovědi vědců a odborníků jsou více než alarmující. Když jsem byl hostem na Mnichovské bezpečnostní konferenci, tak oproti sobotnímu bloku, kde řešily světové špičky obranu, mezinárodní závazky a problematické oblasti z pohledu konfliktů, druhý den byl věnován humanitárním otázkám a právě udržitelnosti. Téma klimatické změny a jejích dopadů tam rezonovalo jako zásadní ohrožení budoucnosti všech lidí na planetě a jako spouštěč daleko větších a závažnějších problémů, které se projeví eskalací konfliktů či další, daleko masovější migrací. Země, politici, průmyslníci, ale i běžní lidé, by na to měli v rámci svých možností reagovat a chápat tato varování. I když vize jsou spíše tragické, je to na druhou stranu výzva, která umožní velkým firmám evolvovat a inovovat.



Kromě globálních závazků a inovačních výzev je v ČR však třeba řešit věci daleko blíže lidem a krajině. Je to nejen důsledná ochrana vodních zdrojů povrchových, ale i podzemních, změna přístupu k půdě a jejímu spravování, nejen v zemědělství. Půda vysychá a vysychá. Je třeba konečně efektivně řešit katastrofální stav lesů nejen v důsledku kůrovcové kalamity.

Ochrana životního prostředí je jistě naprosto v pořádku, není ale někdy ekologický alarmismus přehnaný a některé požadavky nereálné?

Jenomže naše vláda se o ochranu přírody snaží jenom na papíře a v médiích. Skutečné kroky vlády ukazují pravý opak. Od menších věcí, jako je zdanění remízků či povolování povrchových těžeb u významných vodních zdrojů, přes nastavování dotační politiky do zemědělství, která ignoruje racionální přístup ke krajině, až po fatální selhání v záležitostech, jako je kůrovcová kalamita. Své říká i přístup k uhlíkové neutralitě – nejde přece o to, že zakážeme všechno, co vytváří skleníkové plyny, ale o nastolení rovnováhy.

Pirátským heslem v kampani 2017 bylo mimo jiné „ekologie bez ideologie“, a takto postupujeme. Data, analýzy, funkční opatření. Víte, my se lidem snažíme představovat denně skutečný obraz politiky a dění ve Sněmovně. Kdyby lidé měli možnost být fakt u všeho, viděli by, že ve Sněmovně nevystupuje jeden ministr průmyslu a obchodu, ale tři.

Za průmysl kope také ministr životního prostředí Richard Brabec známý svým PR – „pouštím s premiérem sysla“ – a de facto i ministr zemědělství Miroslav Toman. To se projevuje naprostou neochotou řešit cokoliv, co by omezilo velké firmy. Přitom řada opatření včetně postupného útlumu hnědouhelných elektráren je přímo ve vládní koncepci. Místo inovací a řešení, které často spočívá v návratu k původnímu přirozenému a pro přírodu zdravému stavu, vznikají výjimky a prodlužují se termíny. To není zodpovědný přístup. To je tlak průmyslové lobby a proplétání politiky se zájmy největších agrokoncernů, těžařů či lesních firem.