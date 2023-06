Byli jsme před Rakušanem, budeme i po něm... Švihlíková o vládě, která nás dovedla k dokonalé kolonii

reklama

Premiér Petr Fiala 20. června na slavnostním ceremoniálu k 30. výročí vzniku ČR připomněl, jak se země za dobu své existence proměnila a kam se posunula. Jak informovala ČTK, lidé podle premiéra „vybudovali bohatý a úspěšný stát“. Co napadá vás, když se ohlédnete do minulosti výhradně české ekonomiky?

Tak republika se bezesporu proměnila. Nevím, podle čeho pan premiér hodnotí bohatství a úspěch země... pro některé skupiny tomu určitě tak je. Já jako makroekonom vidím, že jsme v pozici závislé ekonomiky, neboli kolonie.

Takže jsme v zemi, kde jsou potraviny dražší a méně kvalitní než v Německu, které má 2,5×–3× větší kupní sílu. Vytváříme tolik bohatství, že ho každý rok kolem 500 mld. Kč mizí ze země, aniž by to kohokoliv z vládnoucí „elity“ obtěžovalo, stejně jako to, že si vyrábíme levnou elektřinu, ale zato ji draze kupujeme. Ztratili jsme potravinovou soběstačnost, zato ovšem smíme makat pro nadnárodní firmy a držet jim míru ziskovosti, kterou by jinde nenašli.

Shrnuto, třicet let se v této zemi myslí hlavně na cizí zájmy. Tato vláda to dotáhla k dokonalosti.

Mimochodem, když slyším slova o „vybudování tržní ekonomiky a našem ukotvení v západních organizacích“, dokážu si uvědomit, že se najdou lidé, kteří s Petrem Fialou prostě nejásají. A teď si zkusme představit, že ani nadšeně nevítají nové výzvy. Co s tím?

Vláda si potrpí na vzletná hesla – jenže ono je důležitější, co je za těmi slovy, nad kterými jistě bude dojetím slzet celý český twitter. Tržní ekonomika se v adorovaných zemích Západu změnila v rentiérský kapitalismus pro horní jedno procento, které parazituje na státu všemi možnými způsoby.

Zakotvení v západních organizacích by mohl nějaký ošklivý kritik číst jako naprosto nesamostatnou zahraniční politiku, která jen vazalsky kýve na vše, co přijde z USA, buď přímo nebo přes Brusel.

Nakolik vás osobně uklidňuje, že prezident Petr Pavel dal v podstatě veřejně najevo, že minimálně nevylučuje vlastní angažmá v odborné diskusi k českému hospodářství?

To je skvělá zpráva. Před pěti lety vybraná figurka s IQ107 bude jistě spásou naší ekonomiky.

Odboráři začali se svými protesty proti vládnímu balíčku ve Strakonicích a podle serveru novinky.cz přišlo vyjádřit nesouhlas asi sedmdesát lidí. Je to debakl, neměl předseda ČMKOS Josef Středula začínat ve Strakonicích? Nikoho to nezajímá? Jak si bezvýchodné skóre vysvětlit?

Na akci jsem nebyla a jsem hodně opatrná vůči mediálnímu hodnocení, a to zejména u serverů, které vlastní vládně patolízalský miliardář. Podotkla bych, že protestující to u nás nemají lehké, ledaže to jsou Miliony chvilek, které mají plnou mediální podporu České televize. Pokud protestujete proti současné vládě, vrhnou se na vás mainstreamová uvědomělá média a začne takový pěkný liberálně-demokratický lynč plný těch nejvyšších hodnot.

Mimochodem, myslíte si, že je myšlenka generální stávky letos na podzim racionální, nebo zcela iracionální? Popravdě, vůbec si neumím představit, jak by našlo potřebné množství lidí za pár týdnů odvahu, víru nebo smysl v cíleném a plánovaném třeba několikadenním zastavení ekonomiky.

To neumím vyhodnotit, protože neznám detailně situaci uvnitř jednotlivých organizací. Jen malé historické ohlédnutí: V ČR vlády v posledních třiceti letech nepadaly kvůli socio-ekonomické situaci, ale kvůli vnitřním rozporům koalic. Tím neříkám, že protesty nejsou důležité, ale často plní jinou funkci, než je přímé svržení vlády.

Má stále hrozba generální stávky svoji roli jako strategický nástroj k vyjednávání, když se letos v České republice žádné volby konat nebudou?

Odpověděla jsem v předchozí otázce.

Diskutovaný dokument o „povinné solidaritě“ s ohledem na migraci, který v minulých dnech podepsal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), není podle profesora Jana Kellera nic jiného než povinné kvóty. „Bez povinných kvót byste nedokázali spočítat, kolik má na pokutách zaplatit země, která kvóty nenaplní,“ uvedl pro Parlamentní Listy.cz. Laicky řečeno, máme to už spočítané?

Já to počítat určitě nechci, doufám, že to Rakušanovi a spol. spočítají voliči.

Prosím, dovolte jeden dotaz z Valašska. V Rožnově pod Radhoštěm výrobce čipů rozhoduje o uskutečnění investice ve výši cca 2 miliardy dolarů do rozšíření současné produkce a zavedení nové výroby polovodičových desek. Nejde o firmu v českých rukou, ale historii technologií v Rožnově snad nemusíme připomínat. V místní ON-SEMI je zmetkovitost v řádech promile, kdežto v jakýchkoli jiných destinacích, Filipíny nebo USA, se jedná o procentech zmetkovitosti. Prosadí se náš národ, i když „slunce nesvítí“?

Schopnosti, dovednosti a šikovnost našeho národa je neuvěřitelná a obdivuhodná. O to větší mám vztek, když vidím, jak je s našimi lidmi zacházeno, opovrhováno, jak jsou uráženi ti, kteří si přejí větší míru suverenity naší země. Doufám, že se splní slova kněžny Libuše, a že český národ opravdu neskoná, a že překoná ty Rakušany, se kterými byli vždy problémy.

Na závěr. Vaše slova z CNN Prima News „lhali ráno, lhali v poledne, lhali večer“ už zlidověla. Co byste vzkázala těm, kteří vás citují?

Vidíte, to ani nevím, že se to tak rozšířilo. Posílám pozdravy s tím, že já budu vždycky stát na straně tohoto národa.

