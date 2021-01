Bývalý muslim: Budoucí úder islamistického Turecka? Ten už nepovede Erdogan, ten jen buduje prostor

reklama

Když se ohlédnete za uplynulým rokem 2020, co vidíte?

Vidím pokračující stupňování chaosu ve světě, ale i u nás doma. Ovšem většinu obyvatel to nezajímá a chovají se jako pověstní cestující na horních palubách Titaniku, kteří nevnímají hrozící bezpečí a užívají si. Ovšem nejde o nic výjimečného, to je prostě přirozený vývoj lidských společností, že jedny společnosti zanikají a jiné společnosti vznikají, že mnohdy přežívají ty primitivnější, kdežto ty technologicky či kulturně vyspělé zanikají, takže mne to až tak nepřekvapuje. Jsem jen rád, že my ještě žijeme v době, kdy všechny ty budoucí problémy se teprve rodí a pomaličku sílí pod povrchem. Rozhodně nezávidím generacím našich potomků, kteří si vyžerou to, co se dnes teprve rodí.

Vidím, že se stále více našich spoluobčanů uzavírá do svých vlastních sociálních bublin a sní sny o tom, jak je vše super a jak vše bude super. Prostě si odmítají připustit, že je něco špatně. A výsledky voleb to jen potvrzují, většině je jedno, co bude, hlavně, že se teď mají dobře, a to klidně i na úkor budoucnosti.

Který z českých politiků si zaslouží za práci v loňském roce vyzdvihnout a proč?

Tak to je těžké, protože takových by bylo víc. Rozhodně si vážím těch politiků, kteří to nevzdávají a stále se snaží naše spoluobčany upozorňovat, že vše není tak růžové, jak si oni myslí. Ale rozhodně si myslím, že v loňském roce si zaslouží vyzdvihnout Jaroslav Kubera (zesnulý předseda Senátu ODS, pozn. red.), byť jsem s ním v mnohém nesouhlasil, protože to byl slušný člověk a měl svou čest a morálku. To, co po jeho smrti provedly některé politické strany v čele s ODS, je fakt hnus – jak se hyenisticky snažily využít jeho smrt ve své propagandě a politickém boji.

A kdo naopak zaslouží kritiku?

Pokud vím, tak nikdo z KDU-ČSL, protože pro tyhle evropské lidovce je důležitější kšeft s muslimským Ázerbájdžánem a islamistickým Tureckem než nějací arménští křesťané. A proto jsem hrdý na to, že jsem roznášel letáky o této zradě lidovců u nás v Beskydech a nejspíše i díky tomu spousta křesťanů pak nešla volit v senátních volbách kandidáty KDU-ČSL. Pro mne jsou KDU-ČSL a TOP 09 nejhorší české politické strany, tváří se jakože hájí křesťany a chtějí hlasy křesťanů, ale svou politikou jsou horší zrádci křesťanů a českých zájmů než kdokoliv jiný.

Je jasné, že loňský rok se řešil především koronavirus. Co podle vás prozradil o lidské populaci?

Totální selhání Evropské unie a mnoha národních vlád. Podívejte se na Čínu po roce. Oni to mají pod kontrolou. Lidi tam jsou disciplinovaní a mají již relativně klid. A co u nás v Evropě? Chaos. Po roce je tu chaos a nikdo nevidí světlo na konci tunelu. Čína to zvládla, masivně očkuje a u nás v Evropě se populace jen masivně promořuje. Je už každému jasné, že to v Evropě už nikdo nevymýtí, možná ani vakcíny nepomohou a prostě se nakonec všichni promoříme?

A co o té české?

Ukázal nám, že i komunistická diktatura v Československu by byla líp připravena než dnešní rádoby demokratický stát. Mám dojem, že i za komunistické diktatury lidé více věřili státu než dnes. Naopak se ukázalo, že nám nevládnou ti nejlepší, ale mnohdy ti nejhorší. Zmatkáři, lidé s mnoha vysokoškolskými tituly, ale absolutně neschopní a tak dále. Ale hlavně nám to ukázalo, jak snadné je dnes zfanatizovat lidi pro něco. Pro cokoliv. Proti rouškám, proti vakcíně, ale i pro fanatické rouškaře, pro fanatické vakcinovače, kteří by nejraději ty druhé nahnali do koncentráku nebo jim dali nějakou novodobou žlutou hvězdu. Je to úplně jedno, na které straně tábora ti lidé stojí, ale jejich fanatismus mne děsí. Takový fanatismus jsem nepoznal ani mezi muslimy. Nejhorší je, že se ukázalo, kolik lidí jsou fakt bez morálky a snaží se na této hrozbě vydělat za každou cenu na úkor obyčejných lidí.

Hodně se používala slova strach a solidarita. Jak se strach a solidarita projevila v roce 2020 v koronavirové krizi?

Na počátku ano, lide se semkli a chtěli to zvládnout, ale po několika měsících jim už došla energie a trpělivost. Babiš a jeho okolí tady slibovali, že za pár týdnů bude vše vyřešeno, že se stačí semknout a na chvíli zatnout zuby. A co se děje? Po několika měsících nikdo neví, kdy to skončí. Vláda vlastně v mnoha oblastech zakázala podnikání a tváří se, jak dala podnikatelům kompenzace. Tohle je největší lež a svinstvo od této vlády.

Před svými voliči se udělali dobří a šlechetní, tváří se jak pomáhají, ale pravidla nastavili tak, že je vlastně splní jen málokdo. Dlouhodobě v této zemi Andrej Babiš s ČSSD pracují na tom, aby poškodili co nejvíce malých firem a podnikatelů, ale nedivím se tomu, protože právě je chtějí Babiš s ČSSD nahnat do továren nadnárodních společností.

A proč? Protože jako zaměstnanci budou státu ze své mzdy, společně s penězi od zaměstnavatele, odvádět mnohokrát více než jako podnikatelé. Proto zde Babiš s ČSSD vede dlouhodobě džihád proti podnikatelům. Prostě potřebují další prachy do státní kasy, aby bylo na narůstající aparát státních zaměstnanců, dotace a legální rozkrádání formou úplatků voličům a podobně. Takže myslím, že zde žádná solidarita už dávno není, je zde jen boj o to, kdo s kým více vychytračí a kdo se na čí úkor víc obohatí.

Obáváte se omezení práv a svobod člověka poté, co odezní bezprostřední nebezpečí novým koronavirem? Nebo například prolomení „elektronického soukromí“ v rámci „bezpečnostních opatření“?

Na to je jednoduchá odpověď od Michela Foucaulta: Epidemie je snem mocných. Umožňuje kontrolovat populaci, určit každému jeho místo, vést o každém podrobné registry informací a vytvořit strnulý prostor, v němž každý občan podléhá přímému vlivu moci.

Ano, osobně si myslím, že na počátku celé koronavirové krize byli politici a státní úředníci vyděšení a selhali lidsky, nezvládli to. Ale pak se uklidnili a najednou zjistili, že koronavirus jim umožňuje dělat, co by jim před tím jen tak neprošlo. Omezovat lidi, zbavovat je práv, ničit celá podnikatelská odvětví. Ano, dnes už je to zneužito k postupnému přitvrzení a omezení práv lidí.

Ale tohle nedělají jen u nás. Naopak ten koronavirus se nádherně hodí všem těm zeleným fanatikům v Evropské unii. Mohou omezit cestování lidí a podobně. Opět nejspíše bude zahraniční dovolená jen pro vyvolené. Jednak bude moc drahá a jednak bude tolik omezení a příplatků za bezpečí, že běžný člověk na ni nedosáhne. A to je sen všech těchhle dnešních elit. Opět z lidí udělat nevolníky a mít výsady pro sebe, pro novou aristokracii nového zeleného světa. Však se podívejte, jak pokrytecky a s výsměchem létají letadly na konference, kde poučují, že je třeba omezit obyčejným lidem cestování letadly.

Před půl rokem jste mi řekl, že česká média absolutně ignorují bobtnající krizi kolem Turecka, které s tichým souhlasem vedení Evropské unie zásobuje islámské teroristy v Libyi, vyhrožují Řecku a Arménii vojenskou invazí a snaží se okupovat ekonomickou zónu Kypru. Jaké je tedy vaše hodnocení práce médií v loňském roce? A proč k té ignoraci dochází?

Česká media jsou stále více uzavřená do sebe, letí zde jen bulvár. Zahraniční otázky a problémy se člověk dovídá mnohdy jen výjimečně. Ale to odpovídá pouze reakci médií na požadavek trhu, tedy na to, co zajímá českou populaci a většině je všechno jedno. Chce se jen bavit a užívat si. Proto ti, kteří se o problémy a dění ve světě zajímají, čtou zahraniční tisk nebo alternativní weby, které zahraničí pokrývají mnohdy více a detailněji než velká česká média.

Vaše slova o Arménii se naplnila – následkem byl konflikt v Náhorním Karabachu. Je to právě Turecko, které může v roce 2021 způsobit válečný konflikt?

Ne, myslím si, že islamistické Turecko do války přímo nepůjde. Bude chrastit zbraněmi a účastnit se válek v zastoupení, ale do přímé války nepůjde. Erdogan není Hitler, není blázen a ví, že by tak vše prohrál. Jemu stačí chřestit zbraněmi, postupně podporou lokálních válek oslabovat Evropu a její vliv a budovat nástupní prostor pro budoucí úder. Ale ten přijde až za pár let či desetiletí, a to ho již nepovede Erdogan.

Domníváte se, že v roce 2021 se Evropská unie nebo Severoatlantická aliance postaví agresi a chování Turecka a nějakým způsobem zasáhne?

Ne. Islamistické Turecko je pro Severoatlantickou alianci, Evropskou unii i Spojené státy americké strategický partner. Oni radši nechají islamisty ovládnout další země, hlavně, když tam nebudou vlády vlastenecké či přátelské k Rusku. To, co jsme viděli v Náhorním Karabachu, Sýrii a na dalších místech, je toho jen důkazem.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Aby se vzpamatovali. Celosvětově se situace zhoršuje a stále více sílí boj o zdroje. Musí si uvědomit, že být po sto letech opět jen poslušným poskokem Západu povede k další tragédii. Přesně takhle se chovali Beneš s Masarykem a víme, jak to dopadlo. Západu se nedá věřit a on nás klidně znovu zradí, když to pro něj bude výhodné. Naši čeští politici by měli využít toho, že máme stále lepší populaci než Němci či Francouzi a podobně. Měli by ukončit stav, kdy jsme jen ekonomickým zlatým dolem pro Západ a měli by podporovat naši skutečnou ekonomickou a politickou nezávislost. Hlavně by se měli zbavit své závislosti na Německu a vedení Evropské unie, jinak budou dál jen užiteční idioti, kteří zrazují svou zem a národ za mizerné koryto v Bruselu či pár ohlodaných kostí z německého stolu.

