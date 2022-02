Celá ukrajinská kauza je jeden velký žvást. Vyhovuje to Putinovi i Bidenovi, rozebírá historik

reklama

Jak byste charakterizoval současnou ekonomickou situaci České republiky – ocitáme se v mnohými předpovídané recesi?

Já se domnívám, že stav české ekonomiky není zdaleka tak špatný a rozhodně je mnohem lepší, než se nám snaží namluvit média, politici a někteří experti. Jejich cílem je vždy zpravidla hrozně žvanit. Samozřejmě že pokud hovoříme o jednotlivcích nebo určitých sociálních skupinách obyvatelstva, tam se ta situace nepochybně zhoršuje, ale musíme si také položit otázku, jak se ti lidé připravovali na ty horší časy, které zpravidla následují v běhu světa a zákonitostech ekonomiky po těch lepších.

Hrozí nám energetická krize? Třeba v souvislosti s událostmi na Ukrajině?

Celá Ukrajina je podle mě jeden velký americko-ruský žvást, ve kterém se méně či více angažují i ty další země. Přece to, co dneska provozuje ta pološílená Amerika, je přesně to, co ti Rusové chtějí slyšet – a naopak. Je to přesně v duchu toho starého vtipu, že když neumím napsat to správné „i“ ve slovech kino ani biograf, tak mrtvolu dotáhnu před sokolovnu.

Jinými slovy, jak Putin, tak Biden mají sami svých vlastních problémů dostatek, ale právě proto potřebují odklonit pozornost svých vlastních obyvatel k něčemu jinému, v tomto případě k válce, která už je podle nich na spadnutí.

Vraťme se ale k té energetické krizi...

Podívejte, Evropa neudělala pro svoji soběstačnost v posledních padesáti letech prakticky vůbec nic. A samozřejmě že když to okolí něco podobného zjistí (viz země dodávající energii), tak toho dříve či později zneužije, to jest zneužije vaši slabost.

A když říkám Evropa, mám tím na mysli EU. Přitom já si ještě pamatuji, že když tento projekt sjednocené Evropy začínal, tak na to řada lidí zhlížela se zájmem, dnes ho ovšem vystřídal spíše despekt, protože to evropské společenství se ukázalo je zcela neschopné cokoliv podstatného řešit. My jsme po desetiletém úsilí dokázali sjednotit koncovky od nabíječek…

Tady nikdo nepřemýšlí o tom, jaké zdroje tu máme a jak je využít, prostě se dováží a dováží. Ještě donedávna jsme si namlouvali, že Evropa je takový zákazník, že si ho Rusko nemůže dovolit ztratit – a dnes pro změnu vyhrožujeme, že se sami odpojíme. Ale Rusům to už může být skoro jedno, protože oni už mají vypracováno potrubí do Indie, příští rok zprovozní i to do Číny, takže ten, kdo utře nos, budeme jedině my.

Rusko začalo ten odklon od svých atlantických vazeb na tichooceánské a severooceánské už před několika desítkami let, ještě v dobách Sovětského svazu, takže to není rozhodně žádná novinka.

Například Maďarsko nakupuje od Rusů plyn až pětkrát levněji než zbytek Evropy. Jak je to možné?

Pravděpodobně proto, že jim Rusové udělali takovou cenu. Pro ně je to jen kapka v moři. Maďarsko proti nim nikde nevystupuje, nenapadá je a na rozdíl od nás si od nich nechá stavět jadernou elektrárnu. Zatímco my si odmítáme přiznat anebo si to přiznáváme jen hodně neradi, že už tu žádné z těch starších, zkušených odborníků, kteří dokázali takovou práci zastat, prostě nemáme. A přitom to může být pouze otázka několika let, kdy bude i ta jaderná energie prohlášena za ekologicky nečistou. Když si 60 procent německy hovořících obyvatel Evropy myslí, že elektrický proud sídlí v zásuvce, tak už se můžeme dočkat lecčeho.

Věnujme se dalšímu tématu. Velké vášně rozpoutal v minulých dnech pandemický zákon, který je podle odpůrců útokem na naše svobody. Jak to vnímáte vy?

Určitě je to útok na naše svobody a naše soukromí, ale především je z toho naprosto jasné, že někdo si chce tímto způsobem pořídit do konce listopadu bezstarostné vládnutí, protože má evidentně pocit, že už si může dovolit všechno. Pro mě představa, že vám někdo pošle SMS a vy půjdete na základě toho do karantény, je zcela nemyslitelná!

Není v době internetu a sociálních sítí soukromí už jen cosi jako mlhavá vzpomínka?

To je sice možné, ale to nemění nic na tom, že by kdokoliv měl a mohl si osobovat právo přijmout takto bezprecedentní zákon.

Jak jste prozatím spokojen s kroky, které už stihla učinit vláda Petra Fialy?

Já jsem především přesvědčen, že ta vláda je výsledkem volby nás všech. Zásadně neříkám, že to není moje vláda, můj premiér, můj prezident atd.

A k tomu si myslím, že pokud tato vláda neuspěje, tak už ta příští bude fašistická.

Takže přejete této vládě úspěch?

Já přeji každé vládě úspěch, protože když bude dělat chyby, bude nás to stát peníze – a jsou to přece i moje peníze.

V pátek odstartovaly slavnostním ceremoniálem zimní olympijské hry v čínském Pekingu, které patří mezi nejkontroverznější v historii. Kromě pandemie covidu jsou dotčeny i mnoha olympijskými bojkoty západních zemí včetně ČR, které obviňují Čínu z porušování lidských práv a svobod. Jak se na to díváte?

Olympijské hnutí by mělo být tam, kde někdo rozumí jeho podstatě. A můj pocit je, že některé filozofické základy té entity asijské společnosti vůbec neodpovídají tomu olympijskému duchu, že ho dosti obtížně chápou. Když dám olympiádu do Číny, tak v zásadě nemůže očekávat, že bude čínská. Nemůžu si myslet, že oni kvůli nějakým našim představám změní celou svou kulturu, která v posledních pěti tisících letech zvládla odrazit de facto všechny vlivy, které na ni kdy působily.

Rozhovor vedl: Tomáš Procházka

