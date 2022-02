Celé jinak. Překvapení z ODS k pandemickému zákonu. A Babiš bude koukat

Pandemický zákon není dokonalý, ale to v životě není nic. Podle poslance ODS a litoměřického místostarosty Karla Krejzy jeho platnost skončí v listopadu a do té doby bude vláda připravovat novou legislativu pro stavy ohrožení. „Současný pandemický zákon by skončil v únoru, a v ten moment nemáte oporu pro očkovací certifikáty a řízení, kdo k nám do republiky může přijet,“ uvedl. Pro ParlamentníListy.cz řekl, že doufá v pozitivní vývoj kolem koronaviru a v to, že od začátku března dojde k dalšímu uvolňování.

Poslanecká sněmovna schválila pandemický zákon, který někdo považuje za potřebný, jinde ale čelí kritice. V ní se ozývá, že je dokonce protiústavní. Jste spokojen s vyzněním pandemického zákona a je správné, že byl přijat?

Spokojen nejsem, nicméně připravovali ho vlastně ještě lidé, kteří měli původní zadání od minulé vlády. Nechci, aby se na to naše vláda vymlouvala, ale je to fakt. Za druhé, jestli má pandemický zákon být, má být univerzální, ale to se nedalo stihnout. Současný pandemický zákon by skončil v únoru, a co mě nejvíce zaujalo, že v ten moment nemáte oporu pro očkovací certifikáty a řízení, kdo k nám do republiky může přijet. Zjednodušeně by to znamenalo, že vám o jarních prázdninách neuznají vaše certifikáty, když budete chtít jet například do Itálie, protože se certifikační centrum vypne, a to bych tedy nerad. Proto jsem pro to zvedl ruku, byli jsme ubezpečeni a vidím, že žádná drakonická opatření naše vláda neplánuje, naopak bojujeme proti administrativě a odborníkům, aby opatření byla co nejvolnější. Myslím, že je po pandemii a 1. března se vše uvolní úplně. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 33806 lidí

Potřebujeme pandemický zákon?

Potřebujeme.

Proč?

Minimálně pro to cestování a proto, že pokud by se opravdu něco stalo, což nepředpokládám, ale kdyby se náhodou na podzim vrátila vlna, aby bylo možné opatření udělat. Vláda má nástroj omezený do listopadu.

Nemá pro tyto potřeby platit nouzový stav?

Pro tyto případy máme změnit celou krizovou legislativu, a to nelze udělat v řádu týdnu, jestli za rok a půl, tak budeme rádi. Celá legislativa pro nouzový stav, stavy ohrožení různého typu je třeba předělat a udělat je pořádně. Proto není prodloužení pandemického zákona se změnami ideální řešení, ale dočasně se dá vydržet.

Co si myslíte o tom, že pandemický zákon ve verzi současné vlády nezahrnuje možnost napadnout ho u soudu přednostně, na vyřízení může tak dojít za rok za dva…

Dohoda byla ve znění, které jsme nakonec schválili, nechci ji osobně kritizovat. Myslím, že do listopadu to bude vyřešené a žádná další opatření nebudou zaváděna. Pro tuto chvíli je tento nedokonalý zákon prostě přijatelný. V životě není nic ideálního.

Co říkáte na obstrukce, které provázely celé schvalování, což koneckonců není v české Sněmovně nic nového?

Já jsem to očekával. Odehrálo se, co se odehrálo pro voliče hnutí SPD, jehož vládní odpovědnost není žádná. Zatímco v minulém období nějakou měli, teď žádnou odpovědnost nemají, mohou si dělat, co chtějí, nemusejí to řešit, nespadne to na ně. Dělali obstrukce, je to jejich právo, tak jsem k tomu přistupoval, nijak mě to nerozčilovalo. Šlo o takový test naší koalice, zda vydržíme obstrukce a budeme jednotní a byli jsme, takže já jsem v tomhle spokojený.

Jak se díváte na to, že v době, kdy všechny současné koaličních strany byly ještě před rokem v opozici, sršela od nich tvrdá kritika vůči Andreji Babišovi (ANO), že něco tak zásadního, jako je pandemický zákon zasahující do práv a svobod, se projednává ve zrychleném řízení. Sama koalice se k tomu ale nyní uchýlila. Byla to i jedna z věcí, kterou současná koalice slibovala ve volbách – že k tomu bude přistupovat jinak, že není možné, aby takový zákon procházel zrychleným řízením, je třeba široká diskuse a tak dále. Nyní tak sami činí, co vy na to?

Samozřejmě tohle mě netěší, na druhou stranu pokud jdete z opozice do vlády, tak ty procesy jsou nějak dlouhodobě nastaveny a někdy už nemáte možnost – a to nejsem ve vládě, zasáhnout jinak než to jen korigovat. Netěší mě to, byl bych raději, aby vše proběhlo a proběhne při úpravách celé legislativy, tento zákon expiruje na podzim a mezitím se bude pracovat na nové legislativě. Jiná možnost nebyla, opatření by skončila, a to by nebylo dobře. Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17267 lidí

Zmínil jste, že se vláda snaží s odborníky a administrativou realizovat co nejvíce rozvolnění. Zatím vidíme, že některé státy, nejen v Evropě a je jich stále více, rozvolňují mnohá opatření nebo ruší covid pasy i omezení pro neočkované. Měli bychom to tedy udělat i v České republice?

Myslím, že kdyby k tomu rozvolnění došlo třeba za čtrnáct dní, asi by načasování bylo ideálnější. Od 9. února se dost věcí uvolní i díky zásahu soudu, což se dá nějakým způsobem akceptovat, a od prvního března máme předpoklad – a ministr Válek (Vlastimil, ministr zdravotnictví, TOP 09, pozn. red.) slíbil, že se tím budeme zabývat a maximálně rozvolňovat další opaření, abychom se k normálu vrátili včetně omezení testování. Doufám, že k tomu dojde a nepřijde žádný zvrat, protože omikrony a další mutace se chovají různě v různých zemích. Ale u nás je to zatím v pořádku, nyní se očekává příliv do nemocnic kvůli zranitelnějším skupinám, ale asi už nepůjde o takové drama, jako to bylo loni.

Naplní tedy koalice své sliby ohledně změny a jiného přístupu?

Já jsem s premiérem a ministry v kontaktu, takže minimálně vím, že se o to velmi snaží. Jaký bude výsledek, musí ohodnotit někdo jiný, nejlépe volič.

Kromě toho se řeší v působení vlády některé události. Jedním z příkladů je financování Starostů a nezávislých, kterým na transparentní účet přišlo kolem tří milionů korun z daňového ráje z Kypru, stopy firem vedly k Věslavu Michalikovi (STAN), který kvůli tomu zrušil kandidaturu na ministra. Byli to ale zástupci pětikoalice, kteří v předvolebních debatách volali po zásazích proti daňovým rájům. Jak vnímáte dlouhou dobu, než došlo k rozhodnutí finance nepřijmout a poslat je zpátky?

Za prvé je pravda, že pokud dochází ke zneužívání daňových rájů, je to špatně, a tak to být nemůže. Druhá věc je, že to někdy může být legální, ale nechci se nikoho zastávat. Netoužím se vnořit do problematiky, jak má někdo někde firmy v daňovém ráji, nechť to vyšetří policie, jestli došlo k něčemu nezákonnému, ale v každém případě to není něco, co mě těší. Myslím, že peníze mohly být vráceny mnohem rychleji. Je otázka, jestli každá zpráva, která se objeví, je vždy pravdivá. Já vím, že není, je třeba to prověřit, ale vrácení peněz mohli provést rychleji.

Diskuse vznikla i kolem zahraniční politiky Jana Lipavského (Piráti). Někdo tvrdí, že přilévá olej do ohně vztahů s Ruskem i Čínou. S Ruskem kvůli granátům, které putují na Ukrajinu, nebo příslibu vojáků, s Čínou zase kvůli výrokům. Čína navíc odvolala svého velvyslance z Prahy a o dalšího nepožádala. Souhlasíte s takovou kritikou, nebo nikoliv?

Trochu jsem to čekal. Přece jenom jde o mladší ročník, takže ten radikalismus má každé mládí v sobě, takže asi to není nic překvapivého. Já za sebe bych si přál, aby do toho premiér více vstupoval, jak slíbil. Mít korektní vztahy jak s Ruskem, tak s Čínou by měl být zájem zahraniční a české politiky. Na druhou stranu pokud straší Rusko zbraněmi na hranicích Ukrajiny – a už jednou předvedlo, že se nezastaví na Krymu, nezastaví se před mezinárodními smlouvami a vytyčenými hranicemi, tak poslat pomoc není nic, co by bylo za hranou rozumné zahraniční politiky.

Obáváte se jako kritici, že bude Lipavský vztahy dále zhoršovat?

Každý člověk ve funkci buď roste, nebo se znemožní. Jana Lipavského znám z výboru pro obranu a domnívám se, že je schopen růst a chápat, že zahraniční politika není nic jednoduchého, a s pomocí premiéra by to mohl zvládnout. Já mu věřím.

V souvislosti s vaší osobou přinesla Česká televize informace o investičním fondu Creditanstalt, který zkrachoval v době, kdy jste byl v jeho vedení. Zkrachoval také poslední projekt výstavby obchodně-společenského centra. Akcionářům nic nezbylo. Sám jste pak získal nemovitost (přes prostředníka), která společnosti patřila v době, kdy se její majetek rozprodával. Poslanec Andrej Babiš ho ve Sněmovně obvinil, že okradl lidi o dvě miliardy korun (kapitál společnosti). Jak to vnímáte vy?

Je třeba oddělit fakta. Ano, v té společnosti jsem ve vedoucí funkci působil jako jeden ze 40 lidí, kteří těmi orgány prošli. Měl jsem na starost projekt, který nedopadl dobře, to je také pravda. Je to pro mě taková třináctá komnata a je mi to strašně líto. Dosud nevím, co bych s kolegy mohl udělat jinak, aby to dopadlo lépe. Šlo o podnikatelský neúspěch, to je pravda. Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 7% Nemá 91% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 19142 lidí

Nemovitost jsem nekoupil od společnosti, ale od fyzických osob, které tím nákupem nemovitostí pomohli financovat společnost v době, kdy banka odmítla zbytek provozu financovat. Pomohlo jim to získat stavební povolení na projekt a bohužel ani s tím stavebním povolením po krizi v roce 2008 nikdo zájem neprojevil. A banka odmítla záměr financovat. Vím, nevypadá to úplně dobře, ale já jsem zaplatil poctivé peníze a spíše jsem té firmě pomohl.

Tak, že jste koupil její nemovitosti?

Nešlo o nic nelegálního, koupil jsem společnost a zároveň s ní jsem koupil nemovitost společnosti. Vše bylo zdaněné a potřeboval jsem si na to vzít hypotéku, protože jsem peníze v takové výši neměl. Majitel nemovitosti (prostředník, pozn. red.), kterou odkoupil od společnosti a zaplatil, dostal ode mne zaplaceno za tuto svoji akvizici, která byla v cenných papírech. A já jsem za to zaplatil 8,2 milionu a použil jsem i pohledávku, kterou mám uvedenou v majetkovém přiznání. Vše v českém prostoru, nejsou tam žádné kyperské firmy, vše je uvedeno v katastru.

Jestli někdo mě obviňuje z toho, že jsem okradl lidi o dvě miliardy, tak bych to chtěl jednoznačně odmítnout, nic takového se nikdy nestalo. On to také kolega poslanec (Babiš, pozn. red.) nespecifikuje. Děje se mi to, protože koaliční poslanec je dobrým terčem, jsou to věci deset let staré a taková obvinění se velmi složitě vyvracejí, ale nastal čas, abych podal žalobu na zásah do osobních práv, protože to už je moc. Já rozhodně žádný miliardář nejsem, moje majetkové poměry jsou odpovídající příjmům i věku a rozhodně miliardy ani stovky milionů nevlastním. Chci to absolutně odmítnout a ta žaloba se připravuje.

Problém je i v ceně zmíněné nemovitosti. Podle pořadu Reportéři ČT byla mnohem vyšší, než za jakou cenu jste ji koupil.

Koupil jsem akcie dvou společností, které jsem nejdříve zaplatil, a pak jsem si s tím majetkem, který byl už můj, nakládal v rámci platných zákonů. Naprosto legálně a v součinnosti s daňovým poradcem a právníky. Při nákupu jsem zaplatil odpovídající cenu 5,8 milionu za první akciovou společnost bez příslušenství a pak 8,2 za tu druhou. V daném období, v dané ekonomické situaci celé země to byly spravedlivé peníze. Následně jsem s majetkem nakládal jako se svým v rámci platných zákonů. Není na tom nic špatného, prodávající dostal peníze.

Nechávám na hodnotu nemovitosti v té době zpracovat znalecký posudek. Nikoliv od někoho, kdo nemovitost ani neviděl uvnitř, ale od někoho, kdo má na to oprávnění a nějak tu cenu vyhodnotí, i když dnes bude cena vyšší.

„Prostě to nevyšlo." Smích Fialovi za 2 miliardy. Babiš má nový bič Sv*ňárna zlodějská. 2 miliardy fuč. V ODS bublá pěkný průšvih Lžete, udeřil Bartoš na Babiše. Ten si to nenechal líbit. Ústecká debata lídrů měla grády Poslanec ODS Krejza očekává, že kampaň ještě pořádně přitvrdí. Babiš je populista, Volný nepatří do demokracie, a Šlachta...



