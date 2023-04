Černochová jako bezpečnostní riziko? Zasáhli její Achillovu patu, tuší komentátor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Asi trefili hřebíček na blonďatou hlavičku,“ usuzuje komentátor z hysterické reakce Jany Černochové na slova novinářů z Echo24. Podle Tomáše Vyorala se tak opět ukazuje, že ministryně je bezpečnostním rizikem. Co se týče afér Andreje Babiše a Jindřicha Rajchla, míní, že si „mediální pologramoti“ najdou vždycky něco. O české vládě a jejích plánech na zvýšení DPH soudí, že jejím cílem je z občanů vysát co nejvíce peněz. A Česká spořitelna? Ta si podle něho odpuštění nezaslouží.

Česká spořitelna po šesti dnech upřesnila, že i když by děkan Ševčík zůstal v čele Národohospodářské fakulty, tak i tak bude školu sponzorovat. A že původní příspěvek neměl charakter ultimáta. Jak to na vás působí, není to takové „a ta částka taky nesouhlasí“? Mají Ševčíkovi zastánci spořitelně odpustit?

Anketa Získají Ukrajinci někdy zpět Krym? Získají 5% Nezískají 95% hlasovalo: 8014 lidí

Na druhou stranu, nemá cenu si nalhávat, že ostatní banky a další globalistické instituce jsou v jakémkoliv ohledu o moc lepší. Ať už chceme, nebo ne, žijeme holt v době korporátního fašismu, korporatokracie… V plné nahotě to podtrhla doba politické pandemie a hry na covid, kdy farmaceutická lobby nepokrytě ukázala svou bezbřehou moc. Taky jsme mohli vidět, jak na rozdíl od živnostníků a menších prodejců byly takřka nedotknutelné třeba nadnárodní hytlermarkety.

A nyní se hlavního slova ujal vojenskoprůmyslový komplex a korporace zaměřené na energetický průmysl. Kdo chce vidět, vidí, kdo nechce, nechť žije ve slepém nevědomí. Ostatně nevědomým slepýšům se v současné orwellovské době žije zřejmě řádově lépe než těm, kteří dokážou vidět některé věci za oponou.

V Echo24 se při diskusi o postupu vůči Davidu Svobodovi ozval vtípek, že možná chce ministryně strávit čas s mladým vojákem. Padla i narážka na Marii Majerovou. A ministryně půl hodiny po půlnoci vypěnila, že v redakci jsou „šovinistická prasátečka“ a „parta vylitejch impotentů, která si cvrnkne do trenek“. Uhodili snad v redakci na komoru, že následoval takový výlev? A co to napovídá o schopnostech Jany Černochové řídit resort?

Dle neadekvátní a hysterické reakce ministryně obrany (?!) zřejmě v Echu trefili hřebíček na blonďatou hlavičku a zasáhli Achillovu patu. Nebo možná jinou intimní část ministryně války. Jana Černochová krom toho, že má IQ játrové paštiky, se vším respektem k játrové paštice, si vzhledem k onomu komentáři možná během ponocování u sociálních sítí občas i trochu přihne. Je to jen má spekulace, ovšem tak jako tak, i bez toho je tato nevyrovnaná žena, coby typický příklad blondýny z vtipů, na svém postu evidentně bezpečnostním rizikem pro naši zemi.

V Reflexu pro změnu učinili velký objev – předseda politické strany PRO, advokát Jindřich Rajchl, přijel na mítink v Děčíně pozdě, a ještě k tomu v porsche. Předtím jsme tu měli Babišovu bundu za 130 tisíc. Máte nějakou teorii, proč se autoři takových zpráv tak prvoplánově snaží vzbudit závist?

Diskreditace nepohodlných či těch, kteří režimu nejsou zcela po chuti, za každou cenu. U jedněch vadí, že mají drahé auto a bundu, u druhého, že má naopak dluhy. Samozřejmě zlatá střední cesta by byla ideální, ale vzhledem k tomu, že jde o osoby mediálním a politickým mainstreamem ostrakizované – neřku-li až lynčované – tak si mediální pologramoti najdou vždycky něco. Jinak i bez ohledu na tento zásek je krásně vidět, jak nejen drtivou většinu mainstreamových politických stran, ale i médií, ovládla levicově liberální křídla, která si svým smýšlením a konáním nic nezadají s totalitními pazdráty režimů dob minulých.

Kromě toho, z vlády unikl materiál o sjednocení a zvýšení sazby DPH, u kterého se premiér dušuje, že to není finální verze a že média by ji tak neměla prezentovat. Ovšem nacházejí se v něm návrhy na zvýšení daňové sazby u točeného piva, u tepla, vodného a stočného... Má snad vláda nějakého šotka, který vyrábí návrhy přesně tak, aby dokázaly rozčílit co nejvíc lidí?

Současné kolaborantské a protičeské vládě nejde o to naštvat co nejvíce lidí, ale co nejvíce z nich vysát, vyždímat, okrást a ožebračit. Ve jménu a v zájmu zahraničních nadnárodních korporací a svých bruselsko-washingtonsko-berlínských pánů, kterým naše politické čivavy olizují pindíky. Bez pardonu. Realita je krutá. A smrdutá.

A aby toho nebylo málo, Česká televize odvysílala reportáž o tom, jak stát plánuje zpřísnit pravidla pro fritování a smažení. „Řízky, smažené sýry nebo hranolky tak budou moci provozovatelé připravovat pouze v oleji, který bude splňovat určité parametry,“ uvádí ČT; evidentně jde o to, aby se nesmažilo na přepáleném oleji. Pokuta bude až 10 milionů. Skutečně je toto efektivním používáním státních zdrojů, vymýšlení pravidel, která dodržuje snad každý hospodský? Co vymyslí příště?

Zřejmě se oním nešvarem tragikomických výmyslů z přemíry volného času a z nedostatku skutečné práce nakazila od politbyra EU i vládní parta u českého vládního koryta. Co vymyslí příště, se musíte ptát spíše jich. Ovšem je prakticky jisté, že rozumného a smysluplného to nebude nic.

Z mezinárodních zpráv, prezident Macron se vrátil z Číny. Pozornost vyvolal zejména jeho výrok, že Evropa by neměla být vazalem USA a že by se neměla nechat zatáhnout do jejich konfliktů. Z Česka už se ozývá od Zdechovského, Ženíška, Fischera či Mirky Němcové, že Macron nemluví za Evropu. Mluví snad tito politici za Evropu?

Ohledně Macronova obratu je třeba být obezřetný, neb Macron je čistý produkt z dílny Rotschildů a jejich impéria. Jakkoliv mi jeho současná slova znějí lákavě a dávají smysl, věřím mu jeho obrat podobně jako pravidelné převlékání uniforem soudruhu Petru Pavlovi, toho času marionety na postu prezidentském v ČR.

Na druhou stranu však asi není na škodu, když občas nějaký výše postavený politik pronese něco, o čem je „zakázáno“ mluvit a o čem mluví jen „dezinformátoři“, „dezoláti“ a „Putinovi agenti“.

Jinak, výše zmínění pravověrní svazáci za Evropu nemluví zcela bez pochyby. Za bruselský EU sojuz možná, ale ten se s principy a zájmy Evropy v drtivé většině rozchází.

