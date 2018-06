Česká televize je dezinformační propagandistický kanál. Prohnilá a zbabělá západní Evropa. Děti jsou ve školách vychovány, aby volily proimigrantské strany. Poslanec od Okamury hovoří

ROZHOVOR „Podle toho, co se nyní děje na školách, také jsem toho názoru, že jsme svědky rozsáhlé kampaně přípravy budoucích prvovoličů, která má za úkol připravit je na to, aby za tři a půl roku volili tu správnou a jedinou multikulturní, promigrantskou a proislámskou stranu. To považuji za přímé ohrožení demokracie v naší zemi…západní Evropa svůj boj již prohrává na celé čáře, svou naivitou, svou prohnilostí, svou zbabělostí a také prodejností svých politiků. Zbývá střední Evropa, jako poslední bašta evropanství a národních států,“ říká poslanec SPD Jiří Kobza.

Už jsou to tři roky, co českou politiku ovládlo téma migrace. Někdy slýcháme, že to bylo zbytečné a zástupné téma, protože tu skoro žádní migranti nebyli. Jak to tedy nakonec rozsoudit? Hrozí zničení Evropy, jak někdy slýcháme? Ubráníme se?

Stačí se podívat na to, co se děje v západní Evropě, i v centru EU v Štrasburku jsou oblasti, kam se místní neodváží. Nárůst kriminality, násilí na ženách, obrovské zatížení sociálního systému, to jsou jen některé jevy, které se stávají běžnými (jak říkal londýnský primátor Sadik Khan, terorismus se stal součástí života a máme si na něj zvyknout). V našich podmínkách stačí se po večerech projít po Václavském náměstí. Bagatelizovat tyto hrozby, varovné signály, zkušenosti našich západních sousedů stejně jako nebrat vážně podstatu islámské ideologie, považuji za velice nezodpovědné a nebezpečně naivní.

Podle vyjádření Gherta Wilderse západní Evropa svůj boj již prohrává na celé čáře, svou naivitou, svou prohnilostí, svou zbabělostí a také prodejností svých politiků. Zbývá střední Evropa, jako poslední bašta evropanství a národních států. Musíme se proto bránit především důslednou kontrolou všech těch, které do ČR vpustíme, aby zde žili a pracovali. Chceme, aby nelegální překročení hranic a nelegální pobyt na území ČR bylo opět trestným činem.

Snažíme se prosadit, aby propagace nenávistných ideologií byla trestným činem, stejně jako již je trestná propagace hnutí, prosazujících nenávist na základě rasy, národnosti, náboženství a tak dále. Snažíme se prostě náš zákonný systém připravit na to, co k nám může v brzké budoucnosti přijít, aby policie měla dostatek nástrojů k účinnému zásahu.

Faktem je, že EU připravuje soustavu direktiv, které mají přimět neposlušné státy k přijímání migrantů. Jsou to zejména smlouvy Dublin IV, která má přerozdělit migranty, kteří již jsou v Evropě, dále Marakéšská deklarace, která má usnadnit imigraci z Afriky do Evropy, připravovaný Globální pakt o migraci a mobilitě OSN a další, již podepsané smlouvy. Těm se musíme bránit a nepřipustit, aby nás potkalo to, co vyprovokovalo vedení evropské komise v západní Evropě.

Zatím jsme vyčerpali z EU zhruba 700 miliard korun na dotacích. Zastánci členství v EU to považují za důkaz své pravdy, kritici členství poukazují na zbytečnost dotovaných projektů, které beztak musíme spolufinancovat. Zastánci EU též tvrdí, že je důležitý filozofický rozměr členství v EU a jeho význam pro demokracii u ná s. Odpů rci EU argumentují, že EU nám vnucuje svou politickou agendu a naši svobodu omezuje. Jak na tyto dohady nahlížet?

Přerozdělování finančních zdrojů je základním prvkem centrálního státu: socialismu, komunismu i fašismu a nacismu. Přerozdělování navíc na nesmyslné projekty (cyklostezky odnikud nikam, rozhledny v údolí a tak dále) je navíc jasným důkazem nefunkčnosti takového eurosocialismu, byť v podání EU. Musím připomenout oněch 460 miliard, které odchází cizím firmám každoročně z ČR, což by bez regulí EU nebylo možné. Při těchto počtech vypadá „výhodnost“ našeho členství v EU opravdu jinak. My jsme odpůrci eurosocialismu, jakkoliv se snaží veřejné mínění uplatit oněmi zhruba 50 miliardami ročně.

Bylo by pro nás opuštění EU katastrofou? A pokud nám bude EU vnucovat imigranty a bude pokračovat Schengen s volným pohybem osob včetně migrantů a teroristů, nebude jedinou šancí EU opustit?

Už tady byl funkční model EHS, který vycházel z Evropského hospodářského prostoru a ze smlouvy EFTA. Principiálně říkáme, že spolupráce v Evropě je nevyhnutelná, ale způsob Evropské unie je nefunkční, nekompetentní a svým neomarxismem velice nebezpečný. Je jasné, že pokud nedojde ke změnám, skončíme všichni špatně. Protože však nevidím ani nejmenší snahu o sebereflexi vedení EU, musíme připravovat plány B a C. Jako základ budoucnosti Evropy vidíme spolupráci nezávislých států, při zachování 4 základních svobod pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Tato spolupráce, opřená i o spolupráci národních armád, by měla být základem i pro společné řešení otázek bezpečnosti. Bez diktatury Evropské komise a jejího předraženého aparátu. Žádnou katastrofu v tom nevidím, ať se snažím sebevíc.

Je možné, že státy středovýchodní Evropy ustaví nějakou svou vlastní konfederaci? Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko. Případně ještě Polsko či Bvorsko a Sasko…

Ještě bych přidal Itálii. Podle vývoje v Evropě v posledních osmi letech lze usuzovat, že toto by byl velice funkční model spolupráce. Určitě bych byl pro, rozhodně bychom pak měli lepší možnost prosadit reformy EU anebo s ní jednat jako rovnocenný partner.

Sociolog Daniel Prokop publikoval nedávno studii, dle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 89, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba, třeba poslední rok, důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku Zemana a Babiše?

Jak byste vy sám definoval „listopadové hodnoty“ a co z nich podle vás ještě zbylo dnes, v květnu 2018? Osobně se domnívám, že „prozření“ generace 89 je způsobeno právě tím, že si uvědomili, že z ideálů, se kterými šli do ulic v listopadu 89, nezbylo v podstatě nic. Že z vytoužené svobody zbylo jen nekonečné stěžování nejrůznějších aktivistů a neziskovek na nedostatek svobody, že pojem svobody nahradila síť spousty nesmyslných nařízení v množství, o kterém se nám ani nesnilo, rodiny se rozpadají, školství upadá, v umění opět rozhoduje, kdo má kde známé, z České televize se stal dezinformační a propagandistický kanál a tak dále a tak dále.

Takže já současný vývoj nevidím jako zříkání se svobody, ale naopak jako pochopení její ztráty a hledání ztracených listopadových ideálů. Jenže myslíte si, že o listopadové svobody v dnešní době mladá generace ještě stojí, pokud vůbec tuší, o co v roce 89 šlo? Není svobody bez systému a pokud se státní systém povážlivě kýve, dostává i svoboda na frak.

Liberálně orientovaní pozorovatelé nechápou, proč Češi, kteří se mají tak dobře, podporují „populisty“ jako Zeman či Okamura a slyší na to, o čemž jsme už mluvili, že se o ně Andrej Babiš postará. Čím to je?

Jak přišli na to, že se obyčejní Češi mají dobře? Z pořadů Václava Moravce? Jejich umístění do žižkovské věže dokonale jeho vzdálenost od reality života běžných pracujících občanů. To, že lidi slyší na to, když Tomio Okamura nazývá věci pravými jmény, není ničím podivným, je to důsledkem a odrazem 27 let propagandy České televize. Vždyť Tomio říká více méně to stejné, co zaznívá napříč Evropou od vlasteneckých hnutí, z nichž některá jsou v koalicích vlád. Zmínění pozorovatelé tedy očividně nepozorují dost pečlivě, nebo jen nechtějí pochopit, co se kolem nich děje. Jsou to tedy pozorovatelé nebo jen další zaslepení propagandisté? Na rozdíl od ANO máme připravenu řadu změn, které sice neumožní nikomu zbohatnout, ale zato zlepší život obyčejných lidí. A to se moc nehodí do hlavního proudu.

Odumírání tradičních politických stran, na jedné straně ČSSD, na druhé straně liberální, proevropská pravice. Mohou si za to samy? Když například sledujete rétoriku Miroslava Kalouska o demokracii, obraně hodnot listopadu 89, obraně Evropské unie, boji proti Rusku, boji za Tibet... Nedrží se Kalousek a ostatní témat, která jsou vyčichlá?

Tradiční politické strany? Pravice, co je pod vlivem EU natolik nalevo, že by se za to tradiční socdem nestyděla, a levice, která neví sama co se sebou? Kde jsou ty jejich tradice? Kde jsou jejich programy? Co přinášejí? Jen stejné sliby již 26 let, na které zapomenou hned po volbách! Tady už snad nelze mluvit ani o vyčichlých programech. Tyto strany jsou tak zahleděné samy do sebe a vnitřních konfliktů, že už jim nezbývá energie na vlastní politickou práci. Bojují za klerikálně otrokářský Tibet, ale snaha Katalánců o znovunastolení jejich samostatnosti je nezajímá. Proto slyšíme v dnešní době v jejich projevech tolik prázdných frází a postrádáme jakoukoliv vizi. Nemají našim občanům co dát a dokonce ani co nabídnout.

Václav Havel je terčem řady vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Přestali Češi chápat Havla? Chápali ho vůbec někdy? Neuškodil si sám Havel tím, že na sklonku života prezentoval vyhraněně liberálně neomarxistické názory? Neškodí Havlovi jeho dnešní zastánci, kteří se ho snaží srdnatě hájit?

Kult Václava Havla vytvářeli cílevědomě lidé kolem něj, kteří tento kult dokázali vždy dobře prodat. Jenže ne vždy to sloužilo čestným záměrům, a tak i já, který jsem v Havla věřil v roce 89, jsem prodělal hluboké zklamání, když jsem zjistil krutou realitu toho, co se dělo jeho jménem. Takže podle mne mají Češi především dost jakéhokoliv kultu osobnosti, nekritického obdivování někoho a nekonečného špinění všech, kteří se proviní zpochybněním tohoto kultu. Také mají dost těch, kteří si z jeho jména udělali kšeft. Konec konců například ty předražené lavičky a podivné pomníky mluví samy za sebe. Proto souhlasím do určité míry s vaší poslední větou. Každopádně si myslím, že bychom jej měli nechat spát a soustředit se na budoucnost (bez neomarxistického liberálního ultrasocialismu EU).

Mládež bývá vždy jiná než střední a starší generace. V českých volbách hlasuje dramaticky jinak. Liberálněji, pravicověji, vyhraněně proti Miloši Zemanovi. Zazněly již hlasy, že bude-li mládež neustále přehlasovávaná, raději odejde ze země. Je to možné? A co myšlenka Jiřího Peheho, že u nás bude dobře, až odejde starší voličská generace a nastoupí ta mladší?

Ano, podle toho, co se nyní děje na školách, také jsem toho názoru, že jsme svědky rozsáhlé kampaně přípravy budoucích prvovoličů, která má za úkol připravit je na to, aby za tři a půl roku volili tu správnou a jedinou multikulturní, promigrantskou a proislámskou stranu. To považuji za přímé ohrožení demokracie v naší zemi. Mladí přece musí mít možnost seznámit se se všemi okolnostmi a vybrat si. Musí se učit skeptickému pohledu na svět. Totality a jediné správné pravdy jsme si užili již dost. Názory pana Pehe na to, jak musí být vše jednoznačně podle něj, jsou dost (mírně řečeno) ujeté až totalitní. S lidmi jako je on tady nikdy dobře nebude.

Prezident Zeman tvrdí, že většinu z médií ovládá „kavárna“. Jiní mají strach z toho, že média vlastněná Babišem slouží Babišovi. Na ČT jistá část veřejnosti nadává. Jak to s těmi českými médii tedy vlastně je? Je lepší Václav Moravec nebo Jaromír Soukup?

S názorem pana prezidenta se dá souhlasit. Naštěstí jsou zde i média, která se snaží o objektivitu. Jsou mainstreamem označována jako „dezinformační“ a dalšími přívlastky. Jenže víme, že například vedení ČT přiznalo, že má instrukce od vedení EU, jak správně informovat. Takže pokud chcete sehnat pravdivé objektivní informace, ČT nebude ten správný zdroj.

Já ČT (zejména některé pořady) využívám k tomu, abych mohl variantu, kterou prezentuje, vyřadit jako nepravděpodobnou. Narážíme zde na základní rozpor svobody slova a svobody přístupu k informacím, kdy řada našich novinářů ve strachu o ztrátu zaměstnání již primárně píší pod vlivem autocenzury. Je to stav srovnatelný se stavem před rokem 89 (ačkoliv tehdejší novináři alespoň ovládali správnou češtinu). O Václavu Moravcovi jsem již hovořil, kvalita jeho pořadů i hostů klesá a sledovanost jeho pořadů také. TV Barrandov na rozdíl k tomu dává prostor politikům, kteří se do ČT dostávají zřídka a pokud vůbec, jsou pod tlakem redaktorů. Proto si myslím, že alternativní media se snaží o prezentaci názorů z druhé strany bariéry.

Nebezpečné Rusko, téma české diskuse od roku 2013. Jak se do řetězce dějů stran Ruska promítla kauza pokusu o zabití agenta Skripala? Novičok prý byl syntetizován i v Česku, byť to prý znamenalo nepatrné množství. Vzorky dle německých médií získala i Spolková republika. Theresa Mayová je přesvědčena, že se o Skripalův život pokoušelo Rusko, český generál Andor Šándor to popírá. Zkrátka, nikdo nic neví. Odborníci na Rusko tvrdí, že Rusko samo rádo „rozsévá“ různé narativy, aby znejistilo evropskou veřejnost. Jakou stopu každopádně „Novičok“ nechal na důvěryhodnosti i ruské, i západní strany? A kdo vede „na body“ tu píárovou bitv u, která se vede od roku 2013?

Celý případ je velice podivný, už jenom sám fakt, že údajně cílený útok jednou z nejjedovatějších látek všichni zúčastnění přežili. Podle zpráv z médií trvá identifikace novičoku 14 dní. Takže asi s sebou měli sadu protilátek a hned věděli, kterou použít. Jak jsem se dozvěděl, tato látka proniká běžnými ochrannými pomůckami i rukavicemi, tak se neumím představit, že pachatel v přetlakovém speciálním obleku maže (údajně na kliku, jak jsem také někde viděl) medu podobnou látku a nikdo si ho nevšimne. Navíc mi jako politikovi uniká, proč by to Rusové dělali tak teatrálně? Aby na sebe přivolali další sankce?

Myslím, že autoři této šarády celkem úspěšně udělali z řady světových politiků naprosté hlupáky a poslušné služebníky z těch, kteří se mohli přetrhnout, aby vypověděli co největší počet ruských diplomatů bez toho, aby počkali na výsledky vyšetřování. Přitom Velká Británie má velice kvalitní (snad dosud má) policii i tajné služby. Při vstupu do ČT jsem varoval, aby se neopakovala situace, kdy Tonny Blair natlačil Evropu do války v Iráku na základě vylhaných zpráv. Marně. Tak nějak mi na tuto akci navazuje překvapivý „objev“ části sovětské rakety „Buk“, která měla údajně sestřelit malajský Boeing nad Ukrajinou. Kus roury, zázračně nalezený po třech letech, má zřejmě také sloužit k vyprovokování dalších akcí proti Rusku. Jak říkal Švejk : “Válka s Turkem bude!“. Nemám z těchto novodobých „Gliwitz“ vůbec dobrý pocit.

autor: Lukáš Petřík