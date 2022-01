České vojáky na Ukrajinu? A dost! Šéfka KSČM vypěnila. Je připravena akce

„Aliance, která vybombardovala Jugoslávii i Libyi, poslala vojáky do Afghánistánu a Iráku, křičí, že jde na Ukrajinu chránit mír. To musí přijít naprosto šílené každému, kdo o tom aspoň trochu přemýšlí,“ říká k situaci kolem Ukrajiny europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Uvedla, co si myslí o postoji ČR a pro některé politiky cituje důležité paragrafy. Zmínila také více než třicet let starý „slib“ Michailu Gorbačovovi. Nevynechala ani olympijské hry v Číně a výroky ze Senátu a dostala se i k tolik diskutovaným koncesionářským poplatkům.

Kolem Ukrajiny to vře. Lze v tuto chvíli vůbec odhadnout, jak se situace nakonec vyvine?

Žijeme v orwellovském světě, kde z oficiálních míst z Prahy, Bratislavy i Bruselu hlasitě zní pokřik „Válka je mír!“ Aliance, která vybombardovala Jugoslávii i Libyi, poslala vojáky do Afghánistánu a Iráku, křičí, že jde na Ukrajinu chránit mír. To musí přijít naprosto šílené každému, kdo o tom aspoň trochu přemýšlí. Všechna rozhodnutí o zahájení těchto válek byla přijata při současném masírování veřejnosti sdělovacími prostředky o porušování lidských práv ze strany těch druhých. Dnes je scénář naprosto stejný.

Naše vláda se chystá darovat na Ukrajinu munici. Co říkáte na postoj, který jsme v této situaci zaujali?

Nejen munici, nyní už se pan Lipavský s Rakušanem nechali slyšet, že jsou připraveni se bavit o vyslání lidských sil. Nevím, proč mají tito politici z tepla svých kanceláří potřebu hnát naši zemi do umělého konfliktu sloužícího zájmům úzké skupiny lidí. Dovolila bych si jim připomenout také paragrafy 406 a 407 trestního zákoníku, které říkají: „Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.“ A „kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let.“

Je zajímavé, že vláda je schopna takto rychle a pružně jednat v tomto případě, ale měsíce se trápícím drahými energiemi ČESKÝM občanům zatím nijak nepomohla.

Jako KSČM k tomu však rozhodně nehodláme mlčet, a tak v sobotu 5. února v 11:55 na Masarykově náměstí v Jihlavě se chystáme říct válce NE!

Na druhou stranu, co říkáte na to, jak se k tomu postavilo Německo? To se na rozdíl od nás v „boji“ proti Rusku zatím nijak moc neprojevuje. Dokonce v médiích zazněl názor, že Ukrajinu „zradilo“, vyčítá se jim jejich neochota poskytnout zbraně, váhavost vůči možnému odpojení Ruska od mezinárodního bankovního systému...

To je nejen Německo, které je v těchto záležitostech velmi opatrné, aby neutrpěly jeho obchodní dohody s Ruskem. Velmi opatrně postupuje rovněž Chorvatsko. Zřejmě v souvislosti s tím, že mají ještě v živé paměti, jakou zkázu způsobilo to, co Havel nazval „humanitárním bombardováním“, které provádělo NATO.

Ve svém internetovém pořadu Bez obalu jste mluvila mimo jiné o „slibech“, které v roce 1990 dali nejvyšší představitelé USA tehdejšímu prezidentovi SSSR Michailu Gorbačovovi. Co konkrétně mělo zaznít?

Podle nyní odtajněných dokumentů ujistil tehdejší americký ministr zahraničí James Baker Gorbačova 9. února 1990, že se NATO neposune o „ani jeden palec na východ“. Baker směrem ke Gorbačovovi podotkl, že „ani prezident, ani já nehodláme získávat žádné jednostranné výhody z probíhajících procesů“ a chápeme, že „nejen pro Sovětský svaz, ale i pro další evropské země je důležité mít záruku, že ani píď současné vojenské jurisdikce NATO se nerozšíří východním směrem“.

A nebyl jediný. Už 31. ledna 1990 západoněmecký ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher dal jasně najevo, že „změny ve východní Evropě a německý sjednocovací proces nesmějí vést k porušení sovětských bezpečnostních zájmů“. Proto by NATO mělo vyloučit „rozšiřování svého území směrem na východ, tj. jeho přibližování k sovětským hranicím“. Pokračovalo to i ve chvíli, kdy zástupci Nejvyššího sovětu přijeli v červenci 1991 do Bruselu. Tak jim tehdejší generální tajemník NATO Manfred Wörner zdůraznil, že „Rada NATO a on jsou proti rozšiřování NATO“. Mimochodem, pro toto tvrzení bylo 13 ze 16 členů NATO.

Jaká je realita dnes, vidíme sami – vojska NATO operují až na Ukrajině a jejich sliby dávno vzaly zasvé.

Anketa Co podnikne Putin? Zaútočí na celou Ukrajinu 3% Zaútočí na východ Ukrajiny 1% Pošle oficiální síly na Donbas 2% Nepodnikne vojenskou akci 94% hlasovalo: 11969 lidí

Podívejme se i na postoj Číny k současné situaci kolem Ukrajiny. Jak vy ho vnímáte? Našel v tuto chvíli v Číně Putin opravdu spřízněnou duši, jak se někde píše?

Nevím, jestli je vhodné v rámci diplomacie a mezinárodních vztahů hovořit o „spřízněných duších“. Jsem ale ráda, že na rozdíl od válečných štváčů u nás i v zahraničí Čína postupuje tímto způsobem, který nepřilévá olej do ohně. Benjamin Franklin, autor první americké ústavy, řekl, že neexistuje špatný mír a dobrá válka. Bylo by fajn, kdyby si tato slova připomněli opět i v USA.

Když jsme u Číny, někteří naši senátoři podpořili bojkot olympijských her v Číně. Například podle senátora Petra Orla se má olympiáda konat pouze v demokratických zemích. Podle místopředsedy Senátu Oberfalzera je konání olympijských her v Číně nesmysl. Mimo jiné uvedl: „Tak jako při olympiádě v roce 1936 v Berlíně nebo při olympiádě pořádané v SSSR jde převážně o propagaci režimu. Poprvé nacistického, podruhé komunistického. Zejména jde o zastření a odvedení pozornosti od totalitního chování těchto hostitelských zemí vůči vlastnímu obyvatelstvu a menšinám.“ Váš názor?

A rozhodovat o tom, kdo je demokratická země, bude český Senát, ne? Dovolte, abych se zasmála. Vždyť mnohé senátory nevolila ani desetina oprávněných voličů, takže je otázka, koho vlastně tito lidé reprezentují... Bylo by fajn, kdyby si raději senátoři obhájili důvod existence této parlamentní komory, která za dobu svého „fungování“ stála občany už více než 15 miliard korun. Pan Oberfalzer měl zrovna zřejmě slabší chvilku, když projevil toto naprosto hloupé srovnání. Já naopak českým sportovcům fandím a věřím, že se jim v Pekingu bude dařit. Hloupým výrokům malých politických figurek navzdory.

Podívejme se i na situaci kolem covidu. V Rakousku by mělo platit od února povinné očkování proti covidu. Je to v pořádku?

Kdo mě zná, tak ví, že nejsem zastánkyní hraběcích rad, které udělují naši politici jiným státům, co a jak mají dělat. A neudělám to ani v tomto případě. Jestliže rakouská vláda takto rozhodla, tak si snad byla vědoma všech kladů i záporů tohoto rozhodnutí. Já jen připomenu, že jsem pro to, aby se lidé očkovali, ale rozhodně jsem proti tomu, že to bylo v případě covidu povinné.

Co říkáte na chystanou novelu pandemického zákona?

KSČM již v době vzniku pandemického zákona tento paskvil vytvořený ve spolupráci ANO, ODS, KDU-ČSL a dalšími odmítla a hlasovala proti němu. Stejně tak odmítáme i aktuální novelu.

Na úplný závěr tady máme ještě téma, které část společnosti tento týden nadzvedlo ze židlí. Začalo se mluvit o možném zvýšení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Je to dobrý nápad v době, kdy část národa naopak už delší dobu volá po zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média?

Anketa Jste pro zvýšení poplatků za ČT? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25168 lidí

V tomto ohledu připomenu, že to byl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který v roce 2020 navrhl úpravu zákona. Ten by umožňoval těm, kteří nesledují nebo odmítají sledovat Českou televizi, vyvázat se z placení těchto poplatků. I mně píšou stovky lidí, kteří odmítají platit za něco, s čím bytostně nesouhlasí. Obracejí se na mě s tím, proč mají platit za to, aby si vyslechli názor arogantních redaktorů nebo moderátorů! V nejednom z e-mailů bylo dokonce, že si uhrazením poplatku ČT a ČRo platí propagandu sami proti vlastním zájmům.

