Česko a blbá nálada. Vyoral se nediví. „Podívejte, kdo je v čele…“ A už to jelo

Ve Francii došlo k útoku na starou ženu a holčičku, zřejmě její vnučku. Pachatel je podle videa černošský bezdomovec, potomek migrantů, který byl údajně už padesátkrát zatčen. A opět se mělo jednat o „psychicky nemocného“. Není to v podstatě jasný důkaz, že masová migrace způsobí problémy na desetiletí dopředu?

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 16446 lidí

Prezident Pavel prohlašuje, že v Česku je opět „blbá nálada“. Raději odhlédněme od stylizace do Havla. Souhlasíte s tvrzením? A jaký mají Češi důvod být v „blbé náladě“?

Mají-li Češi dle všeho kolaborantskou vládu hájící zahraniční zájmy, ať už na první pohled ukrajinské či na druhý komplexnější anglosaské, a v čele jim stojí kariérní převlékač uniforem, kariérní komunista a zelená guma se směšným IQ 107, tak pak se naší blbé náladě vpravdě příliš nedivím. Echt když na úkor naší životní úrovně a za naše vydělané peníze současná vláda sponzoruje rádoby polobohů z jedné z dlouhodobě nejzkorumpovanějších zemí Evropy vůbec.

Když už jsme v tom, blíží se nám 55. výročí srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy. Poprvé je bude „uvádět“ bývalý rozvědčík Petr Pavel. Moderátor ČT Jakub Železný už vyzývá, vzhledem k Pavlově přísaze, aby „zvážil“, jak bude uctívat památku těch, kdo při invazi zemřeli. Co myslíte, že Pavel předvede?

Pavel předvede, co mu Kolářovic americká svita poradí či nařídí. Sám toho opravdu moc nesvede. Nejdůstojnější by u tohoto komunistického rozvědčíka a věčného oportunisty bylo, kdyby v rámci tohoto vyročí držel s prominutím hubu. Všechno ostatní je pokrytecká prolhaná póza věčného prorežimního soudruha. Ale vzhledem k nekritické podpoře polodementních presstitutů mediálního mainstreamu, kteří mu ještě budou tleskat, si může dovolit prakticky cokoliv.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Zuzana Čaputová se nebude snažit obhájit svůj mandát. Je otázka, zda by to dokázala, vzhledem k tomu, jaká je momentálně v sousední zemi nálada. Ale z jejího rozhodnutí je zklamaná Jana Černochová, protože „první bojová linie se neopouští“, i když „krvácíme z otevřených ran“ a teď si její trýznitelé řeknou, že jim to vyšlo. Není to poněkud militární vnímání demokratické soutěže? A byla snad Čaputová v nějaké „první linii“?

Zuzana Soros Čaputová, toho času neznámá prakticky ani nikomu ze Slováků, je zřejmě ze své loutkohry znavená. Šance na další zvolení jsou sice nevalné, ale mediální podpora by opět zvládla divy. Tak jako prvně. Čaputová stejně jako všechny naše i nenaše elity v žádné první linii nikdy nebyla a nikdy nebude. Krásně a květnatě o tom však všichni tito pazgřivci budou mektat.

Pobavení a pobouření zasáhlo Třebíč. Na Slavnostech růžového vína byla zařazena burlesque show, tedy tanečnice se svlékala a pak točila střapečky na prsou, alespoň to je vidět z krátkého videa, které jedna obyvatelka natočila. Akorát, že tento program byl zařazen ve čtyři hodiny odpoledne, takže diváky byly převážně nezletilé dívky. „Že se svlékne tak moc, jsem nevěděl,“ uvedl pak pořadatel. Je pobouření namístě?

Myslím, že jsme my i naše děti schopni vydržet horší věci než nahatou ženu. Echt v současném perverzní světě, který je nám novodobými soudruhy nucen. Nedělal bych z toho drámu. I vzhledem k tomu, že některé naše děti jsou brainwashovány státem podporovanou propagandou psychicky nemocných či lidsky nenormálních Lgbtxyz úchylů.

Psali jsme: Svlečená žena obklopená dětmi: Starosta Třebíče chce zpět peníze

Vrabel k Vrabelovi sedá. Bojovník proti dezinformacím František Vrabel dle iRozhlasu dluží tři miliony korun afghánskému podnikateli Fawadu Nadrimu. Bude snad tento Vrabel také zostuzován a bojovníci s dezinformacemi označováni za zadlužené nýmandy?

Nebude, protože Vrabel jest režimem protežovaný rovnější. Kde se vzal, tu se vzal proamerický agent najednou vyprofiloval. Bez jakékoliv relevantní kompetence, zkušenosti a selského rozumu. Že jde o naprostého diletanta sic financovaného z amerických peněz, tuší zřejmě každý s hlavou na krku. Nebo jaký to jiný úchyl bude snad zadarmo podporovat toho času koronafašismus či cenzuru všeho druhu?

Učitelka Martina Bednářová, která se proslavila tím, že na začátku války na Ukrajině prohlašovala, že se tam „nic neděje“, byla zatím nepravomocně zproštěna viny s tím, že to, co udělala není trestný čin. Státní zástupce se ovšem odvolal. Je to podle vás dobrá zpráva?

Dle mého má být svoboda slova prakticky bezbřehá. Demokracie bojuje proti dezinformacím informovaností, totalita cenzurou a represemi. Sami si vyhodnoťte, kde žijeme. Rovněž když volně budu citovat Voltaira: Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu až do smrti bránit vaše právo to říkat. O tom to je. Dalším aspektem samozřejmě je, říkala-li to před dětmi. Tam bych se stavěl proti. Nicméně když vidím, jak dětem vymývají mozky paraziti z neziskovek placení z našich kapes, pak by právě tihle měli být za katrem už dávno.

