06.10.2025 12:51 | Rozhovor

Je třeba iniciovat ráznou reformu EU a hrozit czexitem. To by měl chtít český volič podle německého europoslance s českými kořeny Petra Bystroně, jehož strana Alternativa pro Německo působí ve stejné europarlamentní frakci jako Okamurova SPD. Ta by se měla stát součástí nové vlády vedené hnutím ANO. ParlamentníListy.cz hovořily s Bystroněm v pondělí.

Český voliči, toto vyžaduj od nové vlády. Petr Bystroň po volbách
Foto: Archiv
Popisek: Europoslanec Petr Bystroň (AfD)

Tak, pane poslanče, co říkáte na výsledek českých voleb?

Výsledek voleb je logický. Proč by český volič měl dávat svůj hlas vládě, která se po celé čtyři roky více starala o Ukrajinu, než o vlastní zem?

Jak se díváte na to, že Andrej Babiš se chce vzepřít Evropské komisi a neimplementovat ETS2? Má šanci to ustát nejen proti Bruselu, ale i proti Berlínu?

Berlín i Brusel mají strach ze středoevropské soudržnosti. Babišova šance je v úzké spolupráci s Ficem a Orbánem, v posílení Visegrádské čtyřky.

Co byste na Babišově místě v tom směru dělal?

Je třeba co nejostřeji vystoupit proti snahám komise nahradit jednomyslná hlasování většinovými a zcela tak vytunelovat suverenitu členských států.

Nesmí akceptovat žádný takový pokus komise. EU má tendenci nedodržovat své vlastní statuty. Je třeba iniciovat ráznou reformu EU a hrozit czexitem.

Co by Bruselu nejvíce uškodilo od bloku Orbán/Fico/Babiš?

Exit všech tří zemí. Odejít, a co nejrychleji. Ta organizace prosazuje zájmy nadnárodních korporací na úkor obyvatel členských zemí. Reforma není možná. Vevnitř pak: Nepřijmout euro. Nepřijímat migranty. Vystoupit z Pařížské dohody (Jako USA). Zrušit embarga proti Rusku.

A kdybychom se drželi při zemi: Co by měl Babiš žádat od Německa a od Friedricha Merze? Ptám se proto, aby si to pak voliči ANO, ale třeba i SPD, mohli zkontrolovat.

Ať přestane EU financovat. To by byl nejrychlejší a nejjednodušší způsob, celý ten „bruselský swamp“ vysušit. Jakmile by Němci stopli ten penězovod, odešli by Španělé, Italové, Poláci, Maďaři a další okamžitě z EU. Týden na to i Francouzi. Jsou tam všichni jen kvůli penězům. Skřípou zuby nad předpisy z Bruselu, ale drží to, dokud tečou peníze.

No, Babiš v kampani hlásal, že ČR je „pevně ukotvena“ v EU a NATO. Motoristé se cítí ukotveni v NATO. Prosadí v takové vládě vaše partnerská SPD něco ze svého programu?

Bude to mít těžké. Všeobecně myslím, že voliči, kteří očekávají velké změny, budou zklamaní.

Ty velké linie české politiky zůstanou: Členství v EU a NATO, pevné ukotvení v strukturách, které se u nás mylně označují za „západní“, aby to evokovalo pocit svobody a prosperity, jak tomu bylo do 90. let minulého století. Přitom ty struktury už jsou úplně někde jinde. Reprezentují represi vůči vlastnímu obyvatelstvu, potlačování opozice, falšování voleb, porušování vlastních smluv a pravidel a co je nejhorší, financování na přípravu válečného konfliktu.

Když o tom mluvíte, Babiš lavíroval kolem tématu Ukrajiny. Odmítá českou muniční iniciativu, ale zbrojním výdajům se úplně nebrání. Být Tomiem Okamurou, k čemu byste se ho pokoušel dotlačit?

Nebudu dávat rady mým kolegům. Oni vědí nejlépe, co mají dělat. Nechci být jak vesnický fotbalový fanda, co od postranní čáry s půllitrem v ruce haleká na kluky na hřišti, jak mají hrát.

autor: Jaroslav Polanský

