Chtějí mě umlčet. Tři roky vězení? Okamura vytáhl hrozivá fakta a lex Ukrajina

V pátek se vám podařilo ve sněmovně zablokovat vládní návrh na zvýšení a rozšíření povinných koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Co se tedy kolem koncesionářských poplatků bude dít dále?

Ano, zablokoval jsem závěrečné hlasování, protože jsem proti dalšímu zdražování životů našich občanů. Ze strany vlády jde jen o další nehorázné okrádání občanů. Navíc peníze jdou na provládní globalistickou a neomarxistickou propagandu a neprůhledné kšefty.

Pokud budeme v příští vládě, což bychom chtěli, prosadíme zrušení koncesionářských poplatků. Chceme, aby Česká televize a Český rozhlas byly transformovány na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. Fialova vládní koalice se příští týden pokusí zákon znovu protlačit. Budeme proti tomu bojovat.

Všichni ale v minulém týdnu sledovali a řešili spíše inauguraci staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jak hodnotíte jeho projev?

Jeho projev byl skvělý. Mluvil mi z duše a doufám, že i v České republice uděláme letos ve volbách zásadní změnu. Jeho hlavní poselství bylo: zastavíme války, konec Green Dealu a genderové ideologie, existují pouze dvě pohlaví muž a žena, národní zájem na prvním místě, prosperita, bezpečnost občanů, konec jakékoliv nelegální migrace, ochrana hranic, svoboda slova a konec cenzury, konec pronásledování politických oponentů, podpora národní ekonomiky a průmyslu, návrat k vlastenectví, společnost bez pozitivní diskriminace.

To jsou skvělé plány, které bych rád po letošních volbách realizoval i v České republice. Po Trumpově projevu je jasné, že Evropská unie nemá pod vedením von der Leyenové a politiků à la Fialova vláda žádnou šanci. Donald Trump se stal symbolem kontrarevoluce zdravého rozumu – a právě proto se ho globalistické elity tak zoufale snažily opakovaně umlčet. Stejně jako se snaží exponenti globalistů u nás umlčet mě.

Mimochodem, potvrzuje se, že naše alegorie s „chirurgy“, kvůli které mi hrozí na základě trestního oznámení z Fialovy vládní koalice až tři roky vězení, byla naprosto trefná. V britském Liverpoolu byl odsouzen na 52 let odnětí svobody Axel Rudakubana, který loni v létě ubodal tři dívenky na taneční lekci a zavraždil by lidí mnohem víc, kdyby to stihl. Tento „Welšan“ má rodiče pocházející ze Rwandy. A tento týden také v bavorském městě Aschaffenburg Afghánec zaútočil na skupinku dětí a učitelek z mateřské školy. Pobodal pět lidí. Dva svým zraněním podlehli, jedním je dvouleté dítě a druhým jedenačtyřicetiletý muž. Další dítě podstupuje operaci a vážně zraněné jsou dvě učitelky. A kvůli masové imigraci a multikulturalismu neumí každý druhý prvňák ve Vídni německy – mluví arabsky nebo turecky.

No a k islamizaci napomáhá i to, že týrání zvířat dostalo v naší zemi zelenou. Sněmovna totiž na návrh hnutí ANO a vládní koalice schválila zavedení komerčních brutálních islámských porážek zvířat halal v ČR. Vyhrál byznys masokombinátů. Hnutí SPD hlasovalo proti!

Vraťme se ještě k prezidentu Trumpovi. Jak hodnotíte jeho první kroky v úřadu?

Zdá se, že zatím naplňuje své sliby naplňující heslo America first a rozhodně nezahálí. Nás by především mělo zajímat, že Donald Trump zrušil obrazně řečeno škrtem pera americký Green New Deal. Musíme i u nás zrušit Green Deal Evropské unie, nebo nás ekonomicky zničí! Dále slíbil, že Amerika bude těžit a využívat fosilní paliva. Pokud nezrušíme Green Deal EU, budeme naprosto nekonkurenceschopní a zničí to kvůli extrémně drahým energiím naši ekonomiku, a USA, Čína, Indie, Brazílie a další státy světa nás totálně ve všem předběhnou. A pokud k tomu zavede cla na výrobky z EU, evropský průmysl to dorazí. Už si toho všiml i polský premiér Donald Tusk, který bude nyní předsedat Evropské unii.

SPD prosazuje nejen zrušení Green Dealu, ale také odstoupení České republiky od pařížské klimatické dohody a od systému emisních povolenek. Doufám, že budeme v příští vládě, abychom to mohli prosadit.

Jenom připomenu, že v roce 1990 byl HDP na hlavu Američanů oproti EU vyšší o 16 %, teď je to o více než 30 %! Evropa zaostává i v investicích do výzkumu a inovací. Už v roce 2019 podle Světového ekonomického fóra předběhly EU nejen USA a Japonsko, ale i Čína. Kvůli Green Dealu EU a drahé energii krachují české firmy a propouštějí. Fialova vláda a EU likvidují český průmysl. SPD prosazuje přeměnu EU na organizaci suverénních států. Rovněž podporujeme, aby občané měli právo se o EU vyjádřit v referendu.

Zdá se, že přichází vítr změn. Prezident společnosti Meta Mark Zuckerberg před několika dny oznámil, že Facebook a další sociální sítě provozované touto společností ukončí dosavadní cenzuru na území Spojených států. Můžeme se tedy těšit na konec této praxe i v EU?

Já osobně jsem Marka Zuckerberga vyzval v dopise, aby byla cenzura zrušena i na území Evropské unie. Obávám se, že ale protitlak Evropské unie bude obrovský a že globalistické elity budou kolem sebe agresivně kopat. Musíme to vydržet a provést vlasteneckou revoluci i v Evropě. Když budeme ve vládě, tak odvoláme všechny cizí agenty – včetně ředitele BIS Koudelky a vládního „komunikátora“ Foltýna. Jsem také rád, že prezident Trump prostřednictvím Elona Muska podporuje i naši partnerskou Alternativu pro Německo (AfD) a doufám, že AfD v únorových volbách do Spolkového sněmu uspěje.

Senátem Parlamentu ČR nakonec i přes velkou kritiku senátorů prošel tzv. lex Ukrajina. Vy jste v Poslanecké sněmovně hlasovali proti zákonu i proti všem pozměňovacím návrhům, které podloudně načetli koaliční poslanci. Teď, když už se čeká jen na podpis prezidenta Pavla, jak budete postupovat?

Je to jeden z nejškodlivějších zákonů prosazených Fialovou vládou, který naprosto otřesně upřednostňuje Ukrajince na úkor českých občanů a zajišťuje jim možnost získávat české občanství a rozhodování o jejich pobytu dává do rukou Evropské unie. Bolševické paragrafy o cizích agentech, které jsou navíc přílepkem, vadily i mnohým koaličním senátorům. Byl bych rád, kdybychom to mohli dát k Ústavnímu soudu. Oslovíme v tomto smyslu hnutí ANO, protože k podání na Ústavní soud je potřeba 40 podpisů poslanců, a my máme jen dvacet.

Připomínám, že podle aktuálního průzkumu CVVM s kroky české vlády na podporu Ukrajiny nesouhlasí většina občanů. A já říkám, už ani halíř Ukrajincům. Ať se uprchlíci vrátí zpátky na Ukrajinu. Pokud budeme ve vládě, onen lex Ukrajina 7 zrušíme a budeme podporovat ukončení války na Ukrajině a návrat ukrajinských takzvaných uprchlíků zpátky.

A připomínám, že Poslanecká sněmovna zamítla můj návrh, aby se ze všech veřejných budov sundaly ukrajinské vlajky.

V minulém týdnu projednával výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona o dávce státní sociální pomoci, který slučuje některé klíčové sociální dávky a významně mění stávající podobu systému sociální podpory. Je to téma, kterému se SPD intenzivně věnuje, jak se tedy stavíte k tomuto řešení?

Tento návrh zákona do velké míry vychází z komplexního návrhu SPD na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi, který naše hnutí předložilo v minulosti již dvakrát do Poslanecké sněmovny, ale strany současné vládní koalice (včetně Pirátů) jej vždy zablokovaly. Vítáme každou snahu o vnesení řádu a spravedlnosti do českého systému sociálních dávek. Vládní návrh v předložené podobě však vykazuje mnoho zásadních nedostatků a chybí v něm některé důležité nástroje, které by minimalizovaly možnost zneužívání sociálních dávek. Takže se na základě vládního zákona budou nadále zneužívat sociální dávky nepřizpůsobivými lidmi. Názor SPD je dlouhodobě jasný – kdo odmítá pracovat, přestože je práce schopen, a kdo při čerpání sociální podpory od států podvádí, nemá mít nárok na sociální dávky vůbec!

A co s tím tedy budete dělat?

Podáváme k tomuto zákonu prostřednictvím naší poslankyně Lucie Šafránkové jedenáct pozměňovacích návrhů. Navrhujeme například změnit navržený způsob zápočtu příjmů u osob v exekuci a insolvenci, který je vůči nim diskriminační a demotivující, vyšší podporu a ochranu seniorů a těžce zdravotně postižených osob či cílenější podporu pracujících rodin s dětmi. Dále navrhujeme zavést do zákona chybějící opatření proti zneužívání sociálních dávek a vyšší sankce při jeho prokázání a posílení kontrolních pravomocí úřadů práce, včetně možnosti odebrat sociální dávky osobám, které odmítnou vykonávat nabídnutou práci.

Postavili jste se také proti novele zákona o myslivosti. Co vám na této legislativě vadí?

Hnutí SPD podporuje myslivost jako součást české tradice i péče o přírodu. V této novele mysliveckého zákona ale místo podpory vlastníků lesů a vlastníků zemědělské půdy a myslivců zavádí vláda rozsáhlou byrokracii, buzeraci, nové povinnosti a likvidační sankce.

Místo možnosti jednoduchého řešení redukce přemnožené zvěře tam, kde je to potřeba, zavádí vláda široký úřední aparát s nepřehledným rozhodováním orgánů státní správy bez znalosti konkrétních lokalit. Místo posílení práv vlastníků honiteb jim zřizuje nové povinnosti a stanovuje nová práva pro výrazně menšinovou, ale privilegovanou skupinu hospodářů, nikoliv vlastníků, v podobě systému povolenek k lovu a tak dále.

Rovněž kritizujete vládní návrh zákona o volebních kampaních. Proti volební legislativě Fialovy vlády se stavíte dlouhodobě, ale máte tady nějaké konkrétní výhrady?

Návrh zákona obsahuje ustanovení o tom, že ve volební kampani by nesměla být použita proti kandidující volební straně nebo proti kandidátovi informace nepravdivá nebo urážlivá. To zní na první pohled hezky, ale praxe je za Fialovy vlády taková, že si „pravdu“ vykládají po svém a šikanují a dokonce i kriminalizují lidi s jiným než provládním názorem.

Takže toto ustanovení ve vládním návrhu vnímáme jako riskantní, neboť neobsahuje definici těchto v podstatě subjektivních pojmů a navíc má být jeho výkladem pověřen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Ten bohužel ale nelze považovat za zcela nezávislý a nestranný subjekt. Jeho členové jsou voleni parlamentem, nejedná se tedy o zcela apolitický orgán a může být teoreticky nakloněn vládní většině. Toto ustanovení tedy může vést k riziku jeho zneužití k diskriminaci nepohodlných politických uskupení.

V prosinci růst meziroční inflace opět zrychlil, tentokrát na 3 %, což je o 0,2 % více než v listopadu. Zprávy z průmyslu taky nejsou dobré. Vláda však stále tvrdí, že ekonomice se daří a lidé se mají dobře. Co na to říci?

Zdražování je stav, jehož svědky jsme vinou Fialovy vlády již zhruba tři roky a který způsobuje propad reálných příjmů a životní úrovně většiny českých občanů včetně příslušníků tzv. střední třídy. Cenová nedostupnost bydlení je v ČR prakticky nejvyšší v celé Evropě a je to i jeden ze základních důvodů dramatického poklesu porodnosti v naší zemi. Vlastnické i nájemní bydlení se stává i pro miliony pracujících občanů a rodin nedostupným luxusem, což je něco naprosto nepřijatelného. A Fialova vláda místo toho, aby lidem zajistila dostupné vlastní bydlení, činí je závislými na sociálních dávkách.

Trvale rostoucí ceny energií, které jsou nás vyšší než v jiných evropských státech, jsou zase hlavní příčinou dlouhodobého propadu naší průmyslové výroby, hospodářského výkonu a konkurenceschopnosti českých firem. Některé už začínají krachovat či propouštět. Například Spolana, dále Yokohama TWS Czech Republic, která je známá spíš pod svým původním názvem Mitas, společnost Dr. Oetker, největší český hutní podnik Liberty Ostrava, výrobce sedadel pro automobily Advent, výrobce výtahů Otis a také legendární Zetor. Roste i celkový počet nezaměstnaných. V prosinci 2024 jich bylo po takřka čtyřech letech opět více než 300 tisíc. Před pandemií, v prosinci 2019, jich bylo o takřka 100 tisíc méně.

Když se vrátíme na začátek našeho rozhovoru: musíme zastavit zdražování, Fialovu vládu a Green Deal Evropské unie, nebo Green Deal zničí nás.