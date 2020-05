Chtějí vojáky USA na našem území? Zdeněk Ondráček naznačil možné pozadí kolem Novotného, Hřiba a Koláře

reklama

Připomněli jsme si 75 let od konce války v podivných diskusích, například kdo osvobodil Prahu. Jak jste je sledoval? Opravdu se Praha osvobodila sama? A co Rudá armáda?

Nezáleží, jak tu kterou diskusi subjektivně hodnotíme, ale kdo ji inicioval a s jakým úmyslem. Zde nemohu pozbýt přesvědčení, že je to s cílem bagatelizovat podíl Rudé armády na osvobození Československa. Vzhledem k všeobecné znalosti národní hrdosti Ruska právě na tuto část historie muselo být oněm lidem zřejmé, že to vyvolá přinejmenším onu prapodivnou diskusi a odpor Ruské federace vůči bagatelizování či spíše již přepisování historických událostí, které se přímo dotýkají takřka každé ruské rodiny.

Nejsem historik, a tak nechci zkoumat úlohu toho či onoho při osvobození Prahy, ale s jistotou vím, že Praha není celá Česká republika. Po zhlédnutí odtajněných map postupu Rudé armády i s malou znalostí vojenské taktiky však vím, že o Prahu se nebojovalo přímo v ulicích Prahy, ale severovýchodně od ní. Kdyby se boje odehrály přímo ve městě, tak by Praha na konci války vypadala jako Varšava nebo Berlín. A to víme, že nevypadala. Kdyby nám ji nevybombardovali američtí spojenci, tak mohly stát i ty domy na nábřeží Vltavy.

Diskutuje se i o roli vlasovců. Jak je vidíte vy?

Nezpochybňuji, že v určitou chvíli mohli sehrát pozitivní roli, ale jak jsem řekl, toto nechám badatelům historie. Obecně se říká, že historii píší vítězové, ale i ti by se měli držet historických faktů, a ne svých emocí anebo dokonce požadavků objednatele. A jak vidíme, o úloze vlasovců se přou i historici. Jejich roli ve 2. světové válce ohodnotili sami Američané, když zajatého generála Vlasova předali Sovětům již 12. května 1945. Není snad potřeba připomínat jejich roli při potlačování Varšavského povstání či zločiny na obyvatelstvu, které pomáhalo partyzánům u nás, na Slovensku nebo v Polsku.

Určitou specialitou některých pražských vysoce postavených komunálních politiků jsou protiruské provokace. Myslím tím hlavně odstranění sochy maršála Koněva či naopak pomník tzv. vlasovců v Řeporyjích. Proč tak činí? Komu prospěje zhoršení našich vztahů s Ruskem?

Nemluvil bych o vysoce postavených komunálních politicích, tím starosta městské části rozhodně není. Je to starosta jako každý jiný. Jen ti dva se více zviditelnili. Jeden svoji sprostotou a výhrůžkami všem, kteří mají jiný pohled na cokoli, a druhý zákeřností a podlostí, kdy zneužil vyhlášený stav nouze. Jsou to lidi, kteří mi nestojí za komentáře. A komu tím prospějí? Samozřejmě to nebude ani Česká republika, ani Ruská federace. Nechci spekulovat o vyšších cílech, jako jsou dostavba JE Temelín či trvalá přítomnost vojsk USA na našem území.

Skutečně poslali Rusové špiona s kufříkem ricinu, aby otrávil vybrané pražské komunální politiky?

Přestože jsem jako místopředseda výboru pro bezpečnost byl s kauzou seznámen, nejsem oprávněn se k ní vyjadřovat. To, že se k ní kolegové vyjadřují, je jen o jejich respektování zákona o ochraně utajovaných informací, v tomto případě ve stupni utajení „důvěrné“. BIS i Policie ČR už prověřují tyto úniky a třeba se dočkáme i konkrétního obvinění, čemuž ale nevěřím.

Jak se Respekt, který o tom napsal, k těmto utajovaným informacím vlastně dostal? Nebo je to nějaká zpravodajská hra?

Jak jsem řekl, zabývá se tím BIS i Policie ČR. Kdybych řekl více, mohl bych porušit zákon. Určitě by ale stálo za to připomenout si některá vyjádření BIS a dát je do kontextu s uveřejněnými informacemi. Schopný analytik si obrázek, o co tady jde, udělat umí. Anketa Líbí se vám zatím kanál CNN Prima News? Líbí 3% Nelíbí 93% Zatím jsem nesledoval(a) 4% hlasovalo: 7675 lidí

Mezitím u nás proběhl nouzový stav kvůli koronavirové pandemii. Jak jsme si v něm vedli?

Nevím, co tím myslíte. Pro mě osobně byl vyhlášený nouzový stav pracovně jiný jen v tom, že jsem většinu práce dělal z domova nebo přes telefon či sociální sítě. Nesrovnatelně častěji jsem ale jezdil do Prahy na jednání Sněmovny. Samozřejmě musel jsem dodržovat vyhlášená nařízení, ale to mi nedělá žádný problém.

Nyní se restriktivní opatření proti koronaviru uvolňují. Je to dobře, nebo nám otrnulo příliš brzo?

O vhodnosti časového plánu a systémovosti rozvolňování se určitě povedou politické diskuse. Pravicová opozice bude kritizovat vládu a jednotlivé ministry za pomalost a chaotičnost. Budou vyzývat k demisím jednotlivců či celé vlády a možná budou svolávat i demonstrace, kde budou hřímat, jak oni by to udělali lépe. Jedno je ale jisté, zástupci této opozice neudělali nic, a kde mohli, ještě škodili. Sami by mohli říci, čí vlády zrušily potřebné krizové plány jako nadbytečné, kdo zrušil civilní obranu a proč? Proč není policie schopna zabezpečit kontroly na všech hraničních přechodech, ale jen na těch vybraných? A to již nemluvím o případné potřebě ochrany či ostrahy státní hranice. To by byl kolaps. A podobných „proč“ bych mohl uvést ještě několik.

Víte, pan Werich v jedné pohádce jako král řekl, že už ví, že na odbornou práci mají být odborníci. On to věděl, pravicová opozice a Piráti to zřejmě ještě nevědí. Já totiž zatím jen slyším politické tlachání. Jak tedy bude probíhat rozvolňování, to ukáže až čas. Jsem rád, že levicová opozice (KSČM) se v této nelehké době zachovala konstruktivně a sama přicházela s návrhy opatření. Přeji nám všem, aby to dopadlo dobře, a aby to nejhorší už bylo za námi. Je namístě poděkovat všem složkám IZS, že to i na tu bídu zvládly se ctí. Poděkování však zaslouží všichni zaměstnanci, kteří pracovali i v tomto nouzovém stavu a zvládli to.

Navrhoval jste poslat studenty pracovat do zemědělství, kde chybějí zahraniční pracovníci. Jaké jste měl na tento návrh ohlasy?

Navrhoval jste poslat studenty pracovat do zemědělství, kde chybějí zahraniční pracovníci. Jaké jste měl na tento návrh ohlasy?

Druhou reakcí, a zde musím přiznat, že překvapivou co do míry agrese a vulgarity, byly příspěvky studentů nebo mladých lidí. Nevyjadřovali se však, proč by nemohli pracovat, ale vyzývali, abych tam šel já sám a příkladem, nebo aby tak učinili poslanci či komunisté. Naplno se tak projevily jejich ideologicky vypláchnuté mozky založené na nenávisti. Jejich často proklamovaná láska a pravda si zase vzala dovolenou.

„Jsem přesvědčen, že EU nemá v současné podobě budoucnost,“ napsal jste na facebooku. Proč si to myslíte?

Jsem rád, že sledujete můj facebookový profil, protože díky celoplošné blokaci médií jsou sociální sítě v podstatě jedinou možností, kde mohu vyjadřovat své názory. Tentokrát možná budou výjimkou ParlamentníListy.cz. Ale k otázce. Ano, jsem přesvědčen, že EU nemá v této podobě zákazů, příkazů a byrokratických nařízení budoucnost. Zcela se zpronevěřila základní myšlence volného pohybu osob a zboží při zachování národní identity členských zemí. Místo toho se Německo a Francie snaží vytvořit evropský superstát, který by byl konkurencí USA, Ruska a Číny, což se stejně nestane. Zejména v ekonomické oblasti bude mít světový prim uskupení BRICS.

Koronavirová krize bez závoje ukázala, že EU je jen byrokratický moloch na hliněných nohách, který řídí nikým nevolení šílenci schopní jeho totální sebelikvidace. Česká republika, ale i další tzv. postsocialistické země se pro zakládající státy EU staly jen levnou pracovní silou a odbytištěm pro přebytkové nebo druhojakostní zboží. O občanech první a druhé kategorie nechci raději ani hovořit. To jsou mé výhrady, se kterými se nijak netajím, a jsem připraven podpořit zákon o referendu k možnému vystoupení z EU.

