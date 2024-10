Čísla nelžou. Vyhraje v USA podvod? Trump je naděje, říká Štěpánek

Za necelé dva týdny se konají prezidentské volby v Americe. Jak vidíte v tuto chvíli šance jednoho i druhé kandidáta? Vy jste se k tomu na svém facebookovém profilu vyjádřil v souvislosti s tím, na čí vítězství lidé více sázejí...

Zatímco klasické agentury, jež měří volební preference, stále uvádějí, že souboj mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou je vyrovnaný, server Polymarket zveřejňuje čísla, na čí vítězství lidé sázejí, a to nejenom v souhrnu celých Spojených států amerických, ale i v jednotlivých státech. Obzvláště zajímavá jsou čísla z tzv. swing states, tedy z kolísavých států, které dlouhodobě nepatří ani na republikánskou ani na demokratickou stranu. Trend posledních týdnů a dnů je, že Trumpova procenta ve všech swing states rychle rostou. Říká se, že čísla odvolávající se na to, jak lidé sázejí, jsou věrohodnější než ta od klasických agentur, neb se opírají o peníze, které jsou lidé do svého názoru ochotni investovat. Anketa Jaké další funkce byste chtěl(a) odemykat za Prémiové body PL? článek - přehrávání audioverze článku (TTS) 2% článek - hodnocení autora článku 2% článek - hodnocení obsahu článku 1% diskuse - snížení celkového množství banů (možnost hodnotit jiné příspěvky) 84% diskuse - možnost vyjádření emocí k příspěvku (hodnocení emotikony) 4% diskuse - zobrazení diskuse starší 2 dnů 2% profily PL - topování politika na HP PLCZ 3% profily PL - upozornění na nový obsah konkrétního politika 1% jiné 1% hlasovalo: 1014 lidí

Na FB jste také „vyzdvihl” Trumpova zástupce J. D. Vance s tím, že by mohlo do budoucna jít o jednoho z prezidentů. Čím Vás zaujal? Domníváte se, že právě on přinese Trumpovi body?

Nepochybně. Byl to skvělý tah. Trumpův spolukandidát na post viceprezidenta J. D. Vance má za sebou zajímavý a inspirativní životní příběh. Pochází z chudinských poměrů horalů ze Severní Karolíny, jeho matka byla feťačka, vychovala jej babička. Díky vlastní píli nakonec vystudoval práva na prestižní Yaleské univerzitě. Aby to finančně zvládl, míval u toho až tři zaměstnání. Později začal podnikat, zbohatl, vstoupil do politiky, byl zvolen senátorem. O svém životě a poměrech chudinské Ameriky napsal bestseller Hillbilly Elegy. V českém překladu kniha vyšla pod titulem Americká elegie. Byl podle ní natočen i stejnojmenný film. Lze se něj podívat na Netflixu. Doporučuju.

A podívejme se i na „okolí” Kamaly Harrisové...

Ty samé vlivové a mocenské struktury, které si vodí stařičkého Bidena alias „spícího Joea“, si chtějí vodit také prázdnou nádobu jménem Kamala. Způsob, jakým byl Biden odstraněn a Harrisová namísto něho parašutována do pozice prezidentské kandidátky Demokratické strany, aniž by prošla primárkami, tedy aniž by to lidé, zapsaní coby voliči Demokratů, mohli jakkoli ovlivnit, vejde do historie jako dokonalá, leč hanebná zákulisní hra. Nic dobrého z toho vzejít nemůže.

Kampaň kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa údajně obvinila britské labouristy z vměšování se do amerických voleb. Reagovala tak na to, že do Spojených států vyrazili dobrovolníci labouristů, aby v předvolební kampani pomohli Kamale Harrisové. Co k tomu říci?

To přece není možné, ne? Volby v cizích zemích přece ovlivňují jenom Rusko a Putin. Ale vážně. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a strach v jistých kruzích, obvykle se jim říká „deep state“ či „washingtonské bažiny“, ba dokonce i v EU a jak vidno i v britské levicové vládě, z Trumpova návratu do Bílého domu je obrovský. Hrozí totiž, že daleko poučenější, než před osmi lety, naruší zaběhlé mocenské mechanismy a peněžní toky.

Celkově, domníváte se, že může dojít k volebním podvodům a machinacím?

Vůbec o tom nepochybuju. Americký volební systém je děravý jak ementál. To, že Trump nikdy neuznal výsledek voleb z roku 2020, považuju za oprávněné. Ne, já nevěřím konspiračním teoriím, věřím číslům. A statistická sociologická data, jež mají v USA letitou tradici, vypovídají, že Bidenovo vítězství bylo a je statisticky prostě nemožné. Vzpomínáte, jak Biden tehdy vykřikoval, že všechny volební lístky musí být sečteny? Mnohem zajímavější by ovšem byla odpověď na otázku, zda ke všem sečteným volebním lístkům také existují konkrétní voliči. Existují videa, jak demokratičtí aktivisté, tzv. muly, rvou do volebních schránek hromady korespondenčních volebních lístků.

Ale soudy tahle podezření nepotvrdily...

Soudy lze obelhat, soudci se mohou raději dívat jinam, čísla obelhat nelze. Pokud to kohokoli více zajímá, odkazuji jej na tento text: USA: Oprávněné pochyby - Neviditelný pes.

Zatímco Trump smažil hranolky u McDonalds, Harrisová mezitím navštívila kostely... Co říci ke kampaním obou kandidátů?

Každý dělá, co umí. Donald Trump je zkušený, výřečný entertainer s mnohaletou praxí z televizní obrazovky, z těchto dob má i svoji hvězdu na hollywoodském chodníku, zatímco Harrisová je prkenná vytlemená prokurátorka, která se do poslední chvíle raději vyhýbala jakékoli konfrontaci s přímými otázkami novinářů. A když už na to muselo dojít, nevede si zrovna nejlépe. Komické je, jak to americká levicová média retušují, což logicky vede k jedinému, a to pouze k dalšímu prohlubování nedůvěry vůči médiím. Lidé totiž mají vlastní oči, uši i rozum. Tedy aspoň někteří.

Podle agentury STEM/MARK fandí v Česku Kamale Harrisové dvakrát více lidí než Donaldu Trumpovi. Vítězství Harrisové by podle průzkumu chtělo 53 procent, vítězství Trumpa 27 procent dotázaných. Překvapuje Vás to?

Nepřekvapuje. Svědčí to o jediném, a to, jak jednostranná jsou zdejší média hlavního proudu. Kdo chce mít více informací z různých zdrojů – prakticky o čemkoli včetně Donalda Trumpa –, musí si je sám vyhledávat na internetu z alternativních zdrojů.

Co by podle Vás znamenala výhra Trumpa a co výhra Harrisové pro Evropu a co konkrétně pro válku na Ukrajině?

Výhra Harrisové by znamenala pokračování idiotské Bidenovy válečnické politiky, vítězství Trumpa naději. Donald Trump jistě není dokonalý politik ani člověk, ale právě tenhle muž s místy trochu problematickou minulostí se dokázal postavit provařeným mocenským strukturám a zaběhnutým mechanismům uvadající liberální demokracie, jež už není ani liberální ani demokracie. Je nadějí nejen pro onu starou Ameriku, kterou ještě nerozežral zničující progresivismus a ve které je možné uskutečnit onen „americký sen“, jaký prožil J. D. Vance, ale i pro celý svět. Trump coby 45. prezident USA je v dlouhé historii amerických prezidentů jediný prezident z poslední doby, který nezahájil žádnou válku. Naopak, některé ukončil. Trump není vzletný filozof, je to obchodník. Nadějí pro svět je, že je s to mír, ať už na Ukrajině či na Blízkém východě vyobchodovat. Budu rád, když 45. prezident bude i 47. prezidentem.

A jak to dle vašeho názoru bude po vítězství jednoho či druhého vypadat v USA? Domníváte se, že by mohlo dojít k nějakým nepokojům či velkým demonstracím?

O tom nepochybuji.

Psali jsme: Ukrajina: Ústup z Ruska a obavy ze Severokorejců. Čeká se, co Čína „Je namočenej víc.“ Petr Pavel a KSČ. Padlo i o Babišovi Vladimír Ustyanovič: Štváči Izrael vrátil Íránu úder. Biden do odvety mluvil