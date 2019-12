Cizinka přiletí do Prahy, zahodí doklady, řekne že je Somálka a chce azyl a dostane ho. Zakládal s Klausem Trikolóru a vyzývá k přípravě na vystoupení z EU

HORKÝ ROK KONČÍ. CO DÁL? „Evropská unie směřuje k ekonomickému kolapsu. Zcela cíleně se likviduje automobilový průmysl, ohrožena je energetická bezpečnost a nároky na podnikatele se dostávají na hranici únosnosti. Britové si to uvědomili a odcházejí. Pro nás to znamená, že cesta ven existuje. Musíme se na konec EU začít připravovat. Nenechat se zatáhnout do eurozóny, nepřijímat nesmyslné závazky a cíleně budovat ekonomické vztahy mimo Unii,“ je přesvědčen spoluzakladatel Trikolóry František Petrík. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvádí také příklady toho, jak se náš stát řítí stále rychleji od normálního světa.

Letos pro vás byl politicky významný krok v tom, že jste spoluzakládal Trikolóru. Předtím jste byl u Svobodných, kteří se zmítají ve vnitřních rozporech. Dopadne Trikolora lépe?



Každý politický subjekt je nejvíce ohrožován zevnitř. Vnitřní nejednotností a nezdravým vnitřním zápasením. Není to nic nového pod sluncem. Mluvil o tom již kníže Svatopluk ke svým synům v podobenství o třech prutech. Podle toho, jak to vidím já, je vývoj v Trikolóře zdravý a vnitřní rozkol nehrozí.

Na ustavujícím sněmu Trikolóry jste uvedl, že „náš stát se řítí stále rychleji pryč od normálního světa“. Kam se tedy řítí, a jak se to projevuje?

Uvedu několik příkladů. Dnes hodně lidí zcela vážně věří tomu, že lidská činnost má dominantní vliv na změny klimatu. Pro tento názor přitom neexistují žádné relevantní důvody. Dalším příkladem může být chování úřadů k migrujícím cizincům. Cizinka odkudsi přiletěla do Prahy a v prostoru před pasovou kontrolou zahodila doklady. Zažádala, jako údajná Somálka, o politický azyl. A i když je to neuvěřitelné, dostala ho! Třetím příkladem může být návrh změnit zákonem význam slova manželství! Byl podán návrh, že podle zákona to již nemusí být muž a žena, ale i jakýkoliv pár dvou lidí. Bohužel bych mohl příkladů najít víc.

V souvislosti s Trikolórou nelze nevzpomenout na letošní 17. listopad, kdy byl mj. vypískán i váš předseda Václav Klaus mladší, který tam přitom byl před 30 lety, což se asi o mnohých z těch křiklounů říci nedá. Co si o tom myslíte?



Pokus o násilnou privatizaci památky 17. listopadu je skandální.

Nová Evropská komise přichází s evropskou „zelenou dohodou“. Co přinese Evropě a České republice?



Je to neuvěřitelné. Vrací se k nám centrální plánování. Jsou to unijní pětiletky, v ještě horší podobě kombinované s ekonomicky sebevražedně nastavenými limity tzv. emisí. Přitom pro názor o vlivu CO 2 na klima planety neexistují žádné ověřitelné argumenty nebo důkazy.

Britské sněmovní volby vyhrál drtivě Boris Johnson a jeho konzervativci. Brexit tak je jistý. „Zachránil bůh královnu“, nebo vyhrál populista?

Pro nás je důležité si uvědomit, že Evropská unie směřuje k ekonomickému kolapsu. Zcela cíleně se likviduje automobilový průmysl, ohrožena je energetická bezpečnost a nároky na podnikatele se dostávají na hranici únosnosti. Ve Francii již probíhají protesty žlutých vest, a bude to pokračovat. Britové si to uvědomili a odcházejí. Pro nás to znamená, že cesta ven existuje. Musíme se na konec EU začít připravovat. Nenechat se zatáhnout do eurozóny, nepřijímat nesmyslné závazky a cíleně budovat ekonomické vztahy mimo Unii.

V příštím roce nás čeká prezidentská bitva o amerického prezidenta. Bylo by pro ČR, podle vás, dobré, aby vyhrál Donald Trump, či nikoliv?

Musíme se na to dívat čistě sobecky. Výhrou Trumpa bude ztrácet vedení Evropské unie oporu pro svůj politicko-ekonomický program. Nebude mít tolik síly pro další centralizaci, pro prosazování dalších regulací, a to je pro nás dobře. Trump je samozřejmě prezidentem USA a jasně říká „America First“. Musíme to vidět i tímto pohledem.

Nová předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová doporučuje náš vstup do eurozóny, tedy abychom přijali euro. Je to, podle vás, dobrý nápad?

Jak jsem říkal v předchozích odpovědích, vstup do eurozóny jde proti zájmům ČR. Nic pozitivního nepřináší! Až bude přicházet konec EU, tak státy eurozóny to budou mít mnohem těžší než státy bez eura.

Rok 2019 byl, vedle demonstrací „za klima“, u nás také ve znamení demonstrací proti premiérovi Babišovi. Preference ANO se však nemění. Očekáváte v příštím roce v tomto směru změnu?



Vláda ANO se dostává do ekonomických problémů. Příjmy nestačí na krytí naslibovaných výdajů, počty úředníků a všemožných regulací rostou, ekonomika zpomaluje. Zvyšování daní, skryté i zjevné, na pokrytí rostoucích výdajů nestačí. Zatím se Babišovi daří tento problém šikovnou propagandou před masami voličů schovávat. Demonstrace proti Babišovi nejdou k jádru těchto problémů, proto nemůžou být úspěšné.

Stále se debatuje o tématu přijetí syrských sirotků, nyní přesněji nazývaných „dětí bez doprovodu“, z řeckých táborů. Jak to posunout v roce 2020? Máme humánní povinnost děti přijmout?

Ve skutečnosti to nejsou sirotci, vůbec netušíme, odkud tito lidé přicházejí, kolik jim je let a jakou mají minulost. Ale i kdyby to skutečně byli nezletilí sirotci ze Sýrie, tak je státní pomoc těmto lidem nesmyslem. Pokud bude u nás jediný bezdomovec, tak nemá smysl, aby stát pomáhal cizincům.

O Vánocích se setkávají všechny generace. V dřívějších dobách se mladší učili od starších, jejichž moudrost byla ceněna. Nyní však převážně mladí aktivisté upozorňují, že prý starší generace je náchylná k dezinformacím. Co k tomu říci?

Otázkou je v tomto případě, co je pravda. Karl Popper definuje vědeckou teorii jako tvrzení, které se dá vyvrátit. Teorie o ploché Zemi se dá vyvrátit fotografií z oběžné dráhy. Názor o užitečnosti ilegálních migrantů pro ekonomiku Evropské unie je nevyvratitelný, proto to není teorie, ale názor. Teorie vědy se dá dobře použít i na hodnocení toho, co slyšíme nebo vidíme. Tímto přístupem se dá rozlišovat, co je názor, co je hypotéza, co je teorie, a co je pozorovaná realita.

Ani s tou realitou to však není vždy triviální. Na první pohled se zdá, že Slunce obíhá kolem Země. V minulosti se lidé ke konci prvního tisíciletí nechali přesvědčit, že přichází konec světa. Hodně lidí věřilo v existenci čarodějnic a podobně. Spíše než s věkem člověka, schopnost posuzování informací bude souviset se vzděláním. I když i to bude spíše jenom můj názor, než nějaká pravda.



