Co Milion chvilek přehlédl: Nemají sílu Babiše shodit. A kdyby ano, všechna moc skončí v rukou Zemana, říká publicista Joch

ROZHOVOR „Jim nevadí ten výkon, jim vadí osoba,“ říká k demonstracím publicista a komentátor Roman Joch. Jedna věc ale demonstrantům podle Jocha chybí – síla donutit Babiše k rezignaci. Kdyby se tak ale skutečně stalo, mohl by podle Jocha nastat scénář, který by davy z Letné nepotěšil. „Znamenalo by to, že prezident Zeman by premiérem mohl jmenovat kohokoli,“ říká Joch. Zeman by pak mohl poskládat vládu ze svých stoupenců ve Sněmovně, premiérem by se stal jeho člověk a ministry by byli lidé porůznu od ČSSD, ANO, KSČM, SPD, několik nestraníků a do toho Václav Klaus mladší... Co se týče vstupu Milionu chvilek do politického světa, je Joch velmi skeptický. „Milion chvilek coby politická kandidující strana by byla neúspěchem a zklamáním; nemá totiž ideologii, je o protestu proti osobě,“ vysvětluje publicista a dodává, že by Milion chvilek pouze poškodil existující opoziční subjekty.

Na Letné se 23. června sešlo podle odhadů telekomunikační společnosti 283 tisíc lidí. Jde o největší masovou demonstraci od listopadu 1989. O čem podle vás obrovský počet nespokojenců vypovídá?

O tom, že asi polovině občanů a voličů v ČR premiér Babiš (i prezident Zeman) hodně vadí.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 5% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 4% hlasovalo: 20492 lidí

Ačkoli i předchozí vlády byly opředeny skandály, Paroubek, Nečas či Topolánek nikdy tak početné vlně lidí nečelili. Je to odraz špatného výkonu Babišovy vlády?

Ne, výkon Babišovy vlády je standardní. Jim nevadí ten výkon, jim vadí osoba.

Mají demonstrující právo požadovat rezignaci Andreje Babiše? A mají na to sílu?

Právo na to mají, ale sílu nemají. Totiž když polovině lidí Babiš vadí, tak druhé polovině coby premiér nevadí. A z této druhé poloviny 60 % – tj. 30 % občanů/voličů všech – Babiše coby premiéra silně podporuje.

Andreje Babiše na politické výsluní vynesla kritika chování politických elit. Kritizoval korupci a podvody. Současné protesty se nesou v podobné vlně. Domníváte se, že mezi nespokojenými v letech 2011–2013 a mezi nespokojenými v roce 2019 je nějaký zásadní průnik?

Nevím, určitý je, ale myslím, že nikoli zásadní. Protesty 2011–2013 byly ideologické, radikálně levicové. Ty dnešní jsou osobní a podílejí se na nich lidé různých politických názorů (kromě stoupenců Andreje Babiše a jeho spojenců, ovšem).

Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Jakou roli hraje v celé věci prezident Miloš Zeman? Na premiéra nevytváří žádný tlak, dokonce se angažuje ve věci (ne)odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Je Babišovou pojistkou v případě, že by premiér podal demisi?

Zeman není Babišovou pojistkou nutně. Kdyby Babiš podal demisi, odstoupila by vláda a prezident Zeman by měl úplně volné ruce...

Změnila by demise něco? Šéf spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář uvedl, že postačí, když Babiš odejde. Skutečně by podle vás demonstrace ustaly? Vždyť vláda by stále byla v rukou ANO. Nebyl by tedy takový stav analogií ke svěřenskému fondu, do něhož byl uložen Agrofert? Nebyli by lidé dále nespokojeni, protože by v pozadí stál Andrej Babiš?

Kdyby premiér Babiš podal demisi, znamenalo by to, že prezident Zeman by premiérem mohl jmenovat kohokoli. Stoupenci rezignace Babiše nevědí, že po dosažení A nemusí nutně následovat jejich oblíbené B (premiérem někdo jiný z ANO). Klidně může následovat Z, tj. Zeman vytvoří svou vládu, poskládá ji ze svých stoupenců ve Sněmovně, premiérem bude jeho, nikoli Babišův člověk a členy vlády někdo z ANO, někdo z ČSSD, někdo z KSČM, někdo od Okamury, pár Zemanových „nestraníků“, plus Václav Klaus mladší. A tato Zemanova vláda na rozdíl od Rusnokovy už podporu Sněmovny získat může. Jinými slovy, demise Babiše v dnešní situaci může znamenat, že Zeman bude mít ve svých rukou veškerou výkonnou moc v zemi, prezidentskou i vládní.

„V nadstranickosti je síla těchto protestů,“ řekl za organizátory místopředseda Milionu chvilek Benjamin Roll. Domníváte se, že protesty byly skutečně nadstranické? A apolitické?

Žádný politický protest nemůže být apolitický. A žádný protest proti stranickému premiérovi země nemůže být nadstranický. Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 23616 lidí

16. listopadu si chce Milion chvilek vše na Letné zopakovat. Může podle vás vlna nespokojenosti s Babišem udržet své „momentum“ i přes prázdniny? Bude podle vás i vzhledem k ikonickému výročí, které bude následovat hned o den později, tento protest spíše úspěchem, či blamáží?

„Momentum“ (dynamiku) narušil fakt, že ve Sněmovně bylo hlasování o nedůvěře vládě a Babiš ho ustál. Na podzim se protesty mohou vrátit, ale premiéra k demisi nepřinutí. To může jen obžaloba a hrozba vazby; nebo definitivní rozhodnutí, že pokud zůstane premiérem, Agrofert nejenže dotace už nedostane, ale bude muset vracet i ty předchozí.

Měl by podle vás Milion chvilek pro demokracii vstoupit do aktivní politiky a ucházet se i o přízeň voličů?

Proboha, ne. To jako že máme v Parlamentu málo stran? Naopak, máme jich příliš mnoho a měly by se začít slučovat, nebo zaniknout. Navíc Milion chvilek coby politická kandidující strana by byla neúspěchem a zklamáním; nemá totiž ideologii, je o protestu proti osobě. Coby protestní hnutí je úspěšné (dokázalo vyvolat nejmasovější demonstraci za posledních 30 let); ale tato schopnost se nemusí nutně přetavit v úspěšnou politickou stranu. Jen by poškodila ty současné opoziční.

Psali jsme: Zmlácený Jakl v metru: Promluvila policie Moravec „prohluboval znalosti“ školákům, ti pak psali o trollech z Trikolóry. Když se hnutí ohradilo, schytalo to od Šafrova fóra Babiš dostal „čočku“. Jsme snad pijavice? Co řeknete tisícům nemocných dětí? Schwarzenberg: Bylo by slušné, aby Babiš v reakci na demonstraci na Letné odstoupil. A Benešová také

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Marek Korejs