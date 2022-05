Co Ukrajina nerada říká. Pravda předhonila lež. Náhled na bojiště: Velké změny

reklama

Cosi se hýbe: Už i v českých médiích probleskují zprávy, že Ukrajinci mají na Donbase problémy. Ne že by se Rusům povedl průlom, ale jde prý zatím o ,,nejtěžší fázi války“.

Víte, proč lež stále vyhrává a nikdy nevyhraje? Na poslední chvíli ji předhoní pravda. A ta je krutá. Kdybych byl češtinář, dodám něco o vítězství jako vidu dokonavém a válce jako vidu nedokonavém.

Abychom pochopili, musíme si na operační mapu vzít lupu. Někdy záleží na jediném detailu. Ozbrojené síly Ruské federace prorazily frontu Ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti Belogorovka. Prolomily obranu na silnici Bachmut–Lysyčansk a obsadily Bělogorovku, Nagornoje a Vasiljevku. Trasa, po které byla zásobována ukrajinská skupina Lisičansk–Severodoněck, byla nyní přerušena. Rusové mohou zaútočit na Bachmut z jihu, stejně jako zaútočit na ukrajinské pozice severně od Gorlovky. Potud kolega, vojenský analytik, Dominik Ticháček. Pointa: Ve Svetlodarsku se nachází největší tepelná elektrárna na Ukrajině – Uglegorská (4 × 300 MW, 60 Gcal/hod, 330 kV, 110 kV, palivo uhlí třídy GSSH, plyn, topný olej, bloky č. 5–7 (800 MW každý) jsou zakonzervovány kvůli vysokým nákladům na palivo – zemní plyn a topný olej). 24. května se město Svetlodarsk dostalo pod kontrolu Ozbrojených sil Ruské federace a Lidových milic Doněcké lidové republiky. Vid dokonavý v detailu, přiznaném jak českým mainstreamovým, tak i lokálním západoněmeckým zdrojem.

Štěpán Kotrba

Ještě jednou budu citovat cynicky stručného kolegu, neb líp bych to neřekl:

„Výsledky tří měsíců pro Ukrajinu:

Ztracený Cherson, Melitopol, Berdjansk, Mariupol, Energodar, Kachovka, Genichensk, Izjum, Kremennaja, Popasnaja, Svetlodarsk a řada dalších. Azovské moře je zcela ztraceno spolu s přístavy. Celé námořnictvo bylo zničeno. Letectvo, letiště, systémy protivzdušné obrany, palivové základny Ozbrojených sil Ukrajiny jsou na pokraji likvidace. Jsou zničeny ropné rafinérie, trakční rozvodny, železniční infrastruktura a mosty. Přesné údery v Bachmutu, Javorově, Nikolajevu, Desně a řadě dalších měst zničily shluky žoldáků a zahraničních instruktorů. Zničeno obrovské množství západního vybavení a zbraní. Severokrymský průplav byl odblokován, dodávka vody na Krym byla obnovena. Záporožská JE, největší v Evropě, je zcela pod kontrolou a přešla na jednotný energetický systém Ruska. Pět podniků Ukroboronpromu je pod ruskou kontrolou.

Asi 7 tisíc vojáků se vzdalo včetně elity Ozbrojených sil Ukrajiny – pluku Azov a 36. brigády námořní pěchoty. Na YouTubu je spousta výzev velitelů ozbrojených sil Ukrajiny Zelenskému se stížnostmi na nedostatek zbraní, jídla, velení a řízení – 79., 14., 58., 101., 105. a dalších brigád...

Evropa vyčerpala možnosti zásobování Ukrajiny zastaralými sovětskými zbraněmi a oni v podstatě nechtějí dodávat nové systémy. Lend-lease se ukázal jako mýdlová bublina – ze 40 miliard se ve skutečnosti vyexpeduje pouze 7,5 miliardy zbraní, a pak až se vyrobí. Zbytek peněz zůstává ve Spojených státech, poslán do NATO a Evropy jako kompenzace za dříve dodané zbraně a humanitární pomoc...“

Před měsícem jsem napsal: „Ruská armáda bez týlového zabezpečení a bez druhosledových jednotek je stále zabředlá do ukrajinského bahna. Na tom se nic nezměnilo a nejspíš nic nezmění. Západní dodávky střeliva a raketových zbraní Ukrajině přecházejí i nadále bezproblémově polskou hranici. Rusům to stále nevadí. Oděsa je stále ukrajinská.“

Jak na tom dle vás jsou Rusové a Ukrajinci s možnostmi doplnění lidské síly? A co stejné srovnání, pokud jde o techniku? Poté, co Ukrajinci neustále slyší ze Západu, že je v tomto směru nenechá padnout?

Porozhlédněme se po Ukrajině. Zelenský tvrdí, že bojuje 700 tisíc vojáků. A to ještě nevyhlásil mobilizaci. Nejspíš nemá tolik mundúrů a kanad. Co dělají ostatní muži země, která má 20 milionů mužů, když do západní Evropy v rámci „pesachového“ exodu emigrovalo celkem 3,5 milionu Ukrajinců, z toho většina žen a dětí?

Fotogalerie: - Kryty místo kandidatury

Chudák Západ možná ani netuší, jak velké jsou dodnes zásoby zbraní v tzv. arzenálech západní skupiny vojsk SSSR na území Ukrajiny.

Muniční sklady jsou „Achillova pata“ Ukrajiny, v tom má německá vojenská rozvědka (ruské Deutsche Welle) pravdu. A to ukrajinští specialisté v letech 2008–2015 s podporou NATO zlikvidovali 228 000 tun munice. 22. dubna 2022 ruská armáda dobyla největší muniční sklad ozbrojených sil Ukrajiny, 65. arzenál ve městě Balakleja v Charkovské oblasti. 182 tisíc tun munice (2009) na ploše 368 hektarů. Většina munice pro vícenásobné odpalovací raketové systémy je s protipěchotními kazetovými hlavicemi, které jsou stále nejoblíbenější. Nejneselektivnější zbraň. Našla se tam také munice západní výroby pro dělostřelecké systémy NATO. Kyjevský režim přišel jak o rakety pro systémy protivzdušné obrany, tak o obrovské množství protitankových granátů. Tohle skladiště zásobovalo Rudou armádu už při postupu na Berlín…

48. arzenál se nachází na okraji města Kalinovka v okrese Kalinovskij ve Vinnitské oblasti. V září 2017 bylo celkové množství munice uskladněné v arzenálu odhadováno na 188 tisíc tun na ploše 60 hektarů. Byly to 220mm rakety, 122mm rakety pro Grad MLRS, 23mm, 30mm, 73mm, 76mm, 85mm, 100mm, 115mm, 122mm a 125mm dělostřelecké granáty, náboje pro reaktivní granátomet RPG-7, ruční granáty F-1, RGD-5 a RG-42 a také náboje do ručních palných zbraní. I když sklad 26. září 2017 explodoval po útoku zákeřných vrtulníkových modelářů, tak jen částečně.

47. arzenál na okraji obce Cvetocha v okrese Slavutsky v Chmelnické oblasti obsahoval před lety 57 000 tun munice. 152mm vysokovýbušné tříštivé střely VOF546, 125mm vysokovýbušné tříštivé střely VOF36, 122mm vysokovýbušné tříštivé střely M-210F pro Grad MLRS, 23mm dělostřelecké granáty UOR1, 40mm náboje s granátem PG-7VL pro granátomet RPG-7 a náboje 5,45 × 39 mm.

6. arzenál má plochu 682 hektarů na okraji osady městského typu Družba v okrese Ichňjansky v Černihovské oblasti. Vyhořel prý z 90 % 9. října 2018. Určitě Čepiga před požárem obsahoval 20 tisíc 152mm houfnicových granátů pro samohybnou dělostřeleckou instalaci Akacia, 9 tisíc 152mm houfnicových granátů pro samohybná děla Msta-S, 1300 nábojů do houfnic ráže 203 mm pro samohybná děla Pion, 5500 nábojů do houfnic ráže 122 mm pro samohybná děla Gvozdika, 34 tisíc 120mm dělostřeleckých min pro samohybná děla Nona, 567 tisíc dělostřeleckých min ráže 82 mm, 335 tisíc 120mm dělostřeleckých min, 22 tisíc 125mm tankových granátů, 3000 raket ráže 220 mm pro vícenásobné odpalovací raketové systémy (MLRS) BM-27 Uragan, 117 tisíc 122mm raket pro BM-21 Grad MLRS, 76 tisíc 122mm raket pro MLRS 9A51 Prima, 175 tisíc 30mm protiletadlových granátů pro samohybné protiletadlové instalace (ZSU) Tunguska, 150 tisíc 23mm granátů pro ZSU Šilka, 1 176 tisíc 30mm granátů pro BMP-2, 700 tisíc ručních granátů, 537 milionů nábojů do samopalů ráže 5,45 mm, 148 milionů nábojů do samopalů ráže 7,62 mm.

136. středisko pro poskytování raket a munice je hluboký podzemní sklad na okraji osady městského typu Deljatyn v Nadvirnjanskij, okres Ivano-Frankivské oblasti. Tak hluboký, že když vybuchne, tak nahoře pšoukl pes. 18. března 2022 letecké síly Ruské federace zahájily raketový útok na základnu aerobalistickou raketou Kinžál se speciální protibunkrovou hlavicí. Potvrdila to BBC po konzultaci s ukrajinským ministerstvem obrany, aniž kdo pořádně tušil, oč jde. Pšoukl pes. Akorát ministr obrany Ukrajiny byl smutný.

Fotogalerie: - Na čáře

Na opuštěných vojenských základnách lze nalézt nejen vraky z dob Brežněva, ale i nové tanky či BMP. Ty hlídané jsou „uloženky“ – zakonzervované, u kterých stačí otřít mazivo, vyměnit baterii, natankovat a odjet. Ty nehlídané je třeba jen tak trochu poopravit či něco vyměnit, odrhnout rez a sem tam praštit kladivem. Chcete nákladní auto nebo chcete tank? Na území Charkovského tankového opravárenského závodu č. 115 stojí pod širým nebem více než 500 tanků – T-72, T-74 a T-80. V hodnotě 250 milionů hřiven. Před válkou. Lord of war v ukrajinské praxi. A to není jediná skládka na bojišti. Těch skládek jsou desítky, ne-li stovky. Má je každý kraj, každé město, každá součást ukrajinské armády. I v Rusku najdete takováto shromaždiště techniky, náhradních dílů, střeliva. Nejspíš jen málo lidí v Evropě tuší, jaké úložné kapacity byl schopen naplnit Sovětský svaz od konce druhé světové.

Podle mého názoru američtí vojenští poradci až teď zjistili, jaká je spotřeba munice v ukrajinské válce. A jsou vyděšeni, protože „nepotřebné“ zásoby zbraní a střeliva v Evropě docházejí a válka stále nekončí. Evropa zůstane nakonec demilitarizovaná dle Putinova přání také. Což bude vtipné.

Mají Rusové dost raketové a dělostřelecké munice a možností na to, aby Ukrajincům znemožnili získanou techniku přesunout?

Samozřejmě. Porovnejte si pouze počty kusů MANPADS dodaných západními zeměmi od začátku konfliktu se zásobami ukrajinských (v některých případech už ruských) arzenálů. Oni si vůbec nedovedou představit spotřebu na bojišti.

Polní minomet 82mm vz. 1937 je blbá metrová roura se zaměřovačem, přepravitelná na džípu. Dostřel 3–7 km. Obsluha tři vojáci. Čtvrtý, předsunutý, nejlépe vybavený terénním motocyklem, vysílačkou hlásí přesnost zásahů. Salvový raketomet BM-21 Grad 122 mm je hromada 40 rour na náklaďáku Ural-375D nebo na traktoru. Když máte štěstí, tak má i satelitní navigaci a počítač pro výpočet balistických korekcí. Když ne, má svého „předsunutého“. Dostřel 20–40 km. Pokud něco bylo v místě palby, už to tam není. Otázka použitelnosti na bojišti je, kolik máte s sebou raket na dalších náklaďácích nebo kolik jich může kdo dovést ze skladu.

A vůbec, projevuje se nějak neustále ruské bombardování infrastruktury v nejširším slova smyslu?

Tak nějak jsem si nevšiml té neustálosti ruského bombardování. To teprve přijde. Vidím ojedinělé zásahy přesně zamířenými, většinou nadzvukovými střelami na velkou dálku, zasahující klíčovou vojenskou infrastrukturu. Arzenály. Prozatím nevidím zásahy nemaskovatelné dopravní infrastruktury, jako je železnice, i když má dostatečnou nosnost k přepravě těžké techniky a střeliva na bojiště. Jak je možné, že dva měsíce po zahájení „operace“ má nepřítel ve vzduchu stále nějaká letadla či vrtulníky, o dronech nemluvě? Jak je možné, že stále fungují železnice i když osobní vagony jsou od nákladních k rozeznání i v noci? Dokonce podle délky vlaku lze tušit, veze-li lidi, potraviny nebo tanky.

Že by Putin chtěl, aby Ukrajinci stále bojovali a umírali, s nadějí na vítězství „našich zbraní“? I to je demilitarizace.

Dejme tomu, že Rusko získá 100 % Doněcké a Luhanské oblasti. Na jihu na tom bude stále stejně. Co bude dále?

Co je stále stejně? Jako že do ruských rukou padne nejen Cherson, ale i Oděsa? Zopakuji, co jsem psal před měsícem: Boje na jihu, aby měly smysl, musejí pokračovat zbavením Ukrajiny přístupu k moři – od Mariupolu přes Berdansk, Cherson, Mykolaiv, Oděsu až k břehům Dněstru.

Dál dle mého názoru bude pokračovat vytváření kotlů na východním břehu Dněpru kdesi u Kremenčuku či Dnipra tak, aby byly zajaty nebo zmasakrovány jednotky nacbatalionů bojujících tak úporně na této frontě. Systematicky, dnem za dnem. Pěchotní zadržovací válka desítek či stovek proti stovkám. Hromada sraček, krve a kusů lidských těl. Další dva měsíce. Nebude kam utéct. Ty salvové raketomety mají Rusové myslím pro takovouto příležitost. Všichni soudní civilisté dávno utekli a ti, co zůstali, si spolu s ukrajinskými bojovníky pánbu přebere. Válka není hra s panenkami.

Fascinuje mne ale, že nikdo nezkoumá blíže slova velkého stratéga, 99letého Henryho Kissingera, který zchladil rozpálené hlavy, když prohlásil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, že konflikt na Ukrajině může trvale restrukturalizovat globální řád.

„Strany by měly být dovedeny k mírovým rozhovorům během příštích dvou měsíců. Ukrajina by se měla přeměnit na most mezi Evropou a Ruskem, ale nyní, když se vztahy přetvářejí, můžeme vstoupit do prostoru, kde je dělicí čára překreslena a Rusko je zcela izolované. Nyní čelíme situaci, kdy by se Rusko mohlo zcela odcizit Evropě a hledat trvalé spojenectví jinde. To může vést k diplomatickým distancím podobným studené válce, což nás vrátí o desítky let zpátky. Měli bychom usilovat o dlouhodobý mír.“

„Asi před osmi lety, když se objevila myšlenka členství Ukrajiny v NATO, jsem napsal článek, ve kterém jsem řekl, že ideálním výsledkem by bylo, kdyby se Ukrajina mohla konstituovat jako neutrální druh státu, jako most mezi Ruskem a Evropou. Spíše než, je to přední linie uskupení v rámci Evropy.“

„Domnívám se, že vstoupit do války za Polskem by z ní udělalo válku ne o svobodu Ukrajiny, kterou s velkou soudržností podniklo NATO, ale ve válku proti Rusku samotnému, a to mi připadá jako překračující linii, kterou prostě nelze definovat. To bude pro někoho těžké odhadnout.“

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/kissinger-these-are-the-main-geopolitical-challenges-facing-the-world-right-now/

To podle polského prezidenta Dudy je načase podepsat novou dohodu o dobrých sousedských vztazích Polska a Ukrajiny. Zelenskyj na druhé straně oznámil, že hodlá navrhnout zákon o zvláštním statusu polských občanů na Ukrajině, který bude obdobný zákonu schválenému pro Ukrajince polským Sejmem. „Tento krok nezůstane jednostranný,“ prohlásil Zelenskyj. Ukrajina a Polsko mají brzy uzavřít dvoustrannou dohodu o společné hraniční a celní kontrole. Ukazuje se, že snaha Varšavy není pouze gestem slovanské, a ostře protiruské vzájemnosti, ale snaha zatáhnout NATO přímo na ukrajinské bojiště, jak to vidí starý diplomat Kissinger. Známý twitterový vtipálek Ramazan Kadyrov vzkazuje, že „Ukrajina je hotová věc. Zajímá mě Polsko. Pokud po Ukrajině přijde povel, ukážeme, čeho jsme schopni za šest vteřin.“

Na Ukrajině je už polská technika, mířící na bojiště, ovšem provázena polskými ozbrojenci, jejichž status je nejasný. Jsou to žoldáci na dovolené nebo regulérní součást polské armády? Bude NATO kvůli polským bojovníkům případně aktivovat článek 5? Zdravý rozum napovídá, že nejspíše ne. Ale nikdo soudný nemůže v tom případě chápat motivy předsedy polské vlády.

Rusko a Čína budou pořádat společné armádní cvičení, což americký State Department komentuje slovy, že Čína se nepoučila a neomezené partnerství s Ruskem pokračuje. Nadto USA sdělily, že budou bránit Tchaj-wan. Co tyto asijské konotace současné krize?

Zlí jazykové hovoří o otevření druhé fronty ze strany spojenců USA. Už se nechalo slyšet i Japonsko. Prý tentokrát bude spojenec USA.

Kissinger poznamenal, že potenciálně nepřátelský aspekt americko-čínského vztahu by měl být zmírněn a měly by být prosazovány společné zájmy. „USA,“ říká, „si musejí uvědomit, že strategické a technické kompetence Číny se vyvinuly. Diplomatická jednání musejí být citlivá, informovaná a musejí jednostranně usilovat o mír.“

Jak vnímáte spekulace o tom, že Putin to zabalí (ať už jakkoliv) a nahradí ho Nikolaj Patrušev? Odkud se to bere?

Protože je generální tajemník Bezpečnostní rady Ruské federace? Protože je dlouholetý pracovník sovětské tajné služby KGB a v letech 1999 až 2008 ředitel nástupnické ruské tajné služby FSB? Nebo proto, že nějaké vědmy, jako dálková kazašská diagnostička Džamila Stehlíková, si něco přejí? Neblbněte. Vědmy polejte vědrem studené vody a nevěřte na změnu kapitána uprostřed bouře.

Evropa diskutuje o odstřižení od ruského plynu a ropy, nicméně stále diskutuje.

Někdo už nediskutuje. Někteří zaplatili. V rublech.

Je mi smutno, že musím stále opakovat trivia: Tlustá roura vede z Východu na Západ. Ne naopak. Součet evropských energetických potřeb a možnosti všech světových dodavatelů i při extrémně zvýšených cenách nedává možnost ještě minimálně deset let neodebírat ruský plyn a ruskou ropu. Nezbývá než všem doporučit, ať nečtou proukrajinské zprávy v českém tisku, ale ať čtou Financial Times a Economist.

V roce 2021 bylo 34 procent dodávek plynu do EU dováženo z Ruska, většinou potrubím. Země východní, severovýchodní a střední Evropy jsou zvláště závislé na ruských dodávkách. Celkem EU v roce 2021 dovezla 155 miliard metrů krychlových ruského plynu. Evropská komise chce toto množství do konce letošního roku snížit o dvě třetiny posílením nabídky z jiných zdrojů a snížením poptávky po plynu z různých odvětvích hospodářství. LNG by mohl nahradit třetinu ruského dovozu. Třetinu nahradí ostatní zdroje včetně prdění krav. Třetinu ale nelze nahradit jinak. Při vší úctě k Evropské komisi. Tolik Financial Times.

Stejná nemožnost se bude v Evropě a přilehlých regionech týkat pšenice, fosfátů a uhlí. Příští rok i dalších komodit, nutných pro evropský průmysl. Možná to jednu chladnou zimu bude trvat. Já jsem připraven. Mimo kotle na plyn jsem si ponechal v rozvodu domu i starý kotel, ve kterém lze pálit nejen dřevo, ale i uhlí nebo koks. Jen množství popela a barva kouře (ahoj Gréto) prozradí, jestli naši politici mají rozum nebo ne. Jestli ukončí morální rozhořčení a dají přednost teplu v zimě před zimou.

Německo začíná sdělovat, že Rusku by to stejně neuškodilo, protože stejně si od války vylepšuje surovinový rozpočet díky cenám, co letěly nahoru. Čeho se tedy v tom smyslu dočkáme?

My inflace – zdražení všeho, Rusko plné státní pokladny. To je ostatně dle mého po třech měsících od začátku války její současný cíl. Proč urychlovat ničení nepřítele? Každý den války navíc Rusko vydělává víc, než kdyby byl mír. Utěšovat se můžeme tím, že Rusku svými embargy a proukrajinským trucováním financujeme nejen obnovu arzenálu, ale i důchody jeho seniorů. Německo se připravuje na ruské plynové embargo. Panuje obava, že jakékoli náhlé odstavení plynu by mohlo paralyzovat velké části průmyslu země.

Průmysl a ekonomové tvrdí, že zákaz by byl pro ekonomiku země katastrofální, ale mnoho společností očekává, že k němu stejně dojde. Ne, nejsem solidární se Sluhou národa. Protože tu válku, která je od počátků ukrajinské protiruské ukrajinskosti nesmyslná, stejně prohraje. Klidně ho vyměním za laciný plyn.

Kdybych chtěl být vtipný jako jeden Slovák na facebooku, napsal bych, že Zelenskyj je nejlepší agent, jakého kdy měl Kreml. Jen za 3 měsíce dokázal nemožné:

1. Rekordně posílil rubl a vymanil ho ze závislosti na dolaru.

2. Aktivně obral Západ o neuvěřitelné peníze.

3. Mimo Krymu věnoval Rusku i Donbas a Azovské moře.

4. Vypnul plyn celé Evropě a s Moskvou koordinovanými kroky donutil platit za plyn v rublech.

5. Od začátku speciální operace opustili Rusko takřka všichni významní cizí konkurenti a uvolnili místo ruským podnikatelům.

6. Prosil Západ o tolik zbraní, že i Scholz prohlásil, že „Bundeswehru docházejí zbraně“.

7. Shromáždil celou spodinu neonacistické subkultury – potetované marginály, nájemné žoldáky z Evropy i odnikud na jedno místo, kde je mohli Rusové vždy okamžitě eliminovat.

8. Sjednotil ruský lid okolo Putina a všechny zapadniky přiměl k emigraci do zemí jejich snů. Tak silnou podporu pro kroky prezidenta a jeho kabinetu Rusko za celou dobu jeho prezidentství nezažilo.

9. Svými kroky zajistil stabilní základ pro doposud nejsilnější a nejstabilnější spojenectví Ruska s Čínou (která mimochodem co nevidět nahradí USA na pozici lídra světové ekonomiky), že Kissingera přiměl k tomu, aby varoval USA před nimi samými.

10. Založil podmínky pro rozvrat sociálního a zdravotního systému zemí EU zevnitř prostřednictvím uprchlíků z Ukrajiny.

11. Takřka demilitarizoval Evropu a přiměl ji, že ukrajinským ocelárnám, které v nedaleké budoucnosti budou pracovat pro Rusko, přivezla šrot na vlastní náklady. 12. Scenáristy Hollywoodu Sluha národa naučil, jak filmovou ságu Hry o trůny převést do reality při zachování všech postav a zápletek.

