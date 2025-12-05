Kolář (TOP 09): Okamura byl první, kdo sněmovnu jako cestovku využil

05.12.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě Tomia Okamury na Slovensko

Kolář (TOP 09): Okamura byl první, kdo sněmovnu jako cestovku využil
Foto: Screen Prima CNN
Popisek: Ondřej Kolář na Prima CNN

Tomio Okamura si udělal výlet na Slovensko a ukázal, že umí mluvit s názorově spřízněnými politiky. Oficiální návštěva to nebyla, ale ono je to asi dobře, protože tak třeba pan Turek nedostal příležitost nikoho urazit. Pokud tu ale Okamura hlásá, že nechce ze Sněmovny cestovku, jsou to jenom kecy, on byl první, který ji jako cestovku využil.

Pokud chce dál jezdit na výlety za kamarády, bude nás to sice něco stát, ale ta cena bude asi pořád nižší, než kdyby nás zatáhl do izolované díry, ve které teď sedí Slovensko s Maďarskem. Chci věřit, že ostatní politici koalice jsou natolik chytří a zkušení, že nic takového nedopustí.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec

Článek obsahuje štítky

Kolář , Okamura , Slovensko , TOP 09

autor: PV

