Co by dělali, nemít Babiše? Hodili by všechno na Putina. Generál Blaško o vládních nesmyslech

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Nákup stíhacích letounů v počtu čtyřiadvacet je dle mě stejně nesmyslné jako bylo pořízení dvaasedmdesáti bitevníků Alca. Obávám se, aby to se stíhačkami nedopadlo jako se zmíněnými bitevníky, kdy dvě třetiny stály v hangáru.“ To sdělil ParlamentnímListům.cz generálmajor Hynek Blaško, který v roce 2022 opustil stranu Svoboda a přímá demokracie a stal se lídrem koalice mnoha stran a hnutí Aliance za nezávislost České republiky.

O velkých obchodních řetězcích jste prohlásil, že si zde dělají, co chtějí, protože není síly, která by jim v tom zabránila. Nemyslíte si, že zdražování mnoha druhů zboží v Česku může vést k občanským bouřím a nepokojům projevujícím se třeba rabováním?

Češi vydrží hodně, zpohodlněli, jsou líní. Gauč je symbol. Důkazem jsou volby, kdy pouštějí k „lizu“ zcela nezodpovědné subjekty, které to celé svinstvo s cenami a daněmi mají na svědomí. Nejsem prorokem, ale vzhledem k výše uvedenému se nedomnívám, že dojde k občanským bouřím.

Ekonomické těžkosti, jejichž základem je inflace, se příznivci vlády snaží „házet“ na Andreje Babiše a jeho údajné nezodpovědné utrácení. Je to ještě dnes spravedlivé?

Babiš je pro mnohé synonymum zla. Vše špatné pochází od Babiše, ale není mi jasné, co by vládnoucí garnitura dělala, kdyby ho neměla. Odpověď je asi jasná. Za vše špatné v naší společnosti by mohl Putin a jeho velmocenské choutky. Nikdy nepřiznají svůj podíl na současné situaci.

Je v této situaci vůbec moudré podporovat do takové míry Ukrajinu, když už i USA váhají?

Myslím, že nemoudrých rozhodnutí bylo již učiněno mnoho, ať už z toho či onoho důvodu. Moudré by bylo, kdyby se konečně někdo zamyslel a v zájmu občanů stanovil priority, které odpovídají ekonomické situaci.

Jak hodnotíte volání prezidenta Pavla a náčelníka generálního štábu Řehky po přípravě na válku?

Jak jsem již uvedl, bylo by moudré uvědomit si, v jaké ekonomické situaci se Česko nachází a podle toho činit prohlášení podobného typu. Nákup stíhacích letounů v počtu čtyřiadvacet je dle mě stejně nesmyslné jako bylo pořízení dvaasedmdesáti bitevníků Alca. Obávám se, aby to se stíhačkami nedopadlo jako se zmíněnými bitevníky, kdy dvě třetiny stály v hangáru. Budeme mít na provoz stíhaček? Odpověď bychom mohli najít u sousedů, kteří nakoupili Eurofightery. A co takové tanky, vrtulníky, bojová vozidla a tak dále? Má vůbec tento stát na ty jejich choutky?

Kvůli vraždění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) jste vyzval k rezignaci ministra vnitra. Opravdu si myslíte, že podobným projevům nenávisti může někdo zabránit?

To, co se stalo na FF UK, je naprosto šílené, zničující, vyvracející proklamace o nejbezpečnějším státě. Je to důsledek doby, v jaké se nacházíme. Nikdo si nikoho nevšímá, všichni „čumíme“ do mobilů, které nás odtrhují od reality. Nikdo nedělá opatření ke zvýšení bezpečnosti, žádné teoretické ani praktické nácviky zvládání možných krizových situací a tak dále. Je mi nesmírně líto ztracených mladých životů, ale položme si otázku, jestli jsme mohli podobnému neštěstí zabránit, nebo jestli jsme svým laxním postojem neumožnili, aby se takováto tragédie stala.

Alexandr Vondra si přeje, aby nový Evropský parlament byl „pravicovější“. Jak mohou tyto volby otočit kormidlem Evropské unie?

Jak bude budoucí Evropský parlament (EP) vypadat, mají ve svých rukou voliči. Pokud zvolí podobné složení, jako je dnes, bude to tragédie v podobě pokračujícího Green Dealu, zákazu spalovacích motorů, emisní normy Euro 7 a dalších nesmyslů, které jsou v EP odhlasovány. Já bych si přál, aby nový EP byl sídlem rozumu.

Jakým způsobem budete po vystoupení ze silné strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) bojovat o europoslaneckou funkci? Jaké máte připravené „střelivo“?

Stal jsem se „jedničkou“ na kandidátce Aliance za nezávislost České republiky. Alianci se podařilo vytvořit po měsících náročných jednání jako alternativu spojených vlasteneckých sil. Střelivo je jasné, používat rozum ve všech činnostech lidského bytí.

