Co chystá Putin? Zná dějiny... Jaroslav Bašta rozkrývá změny v Rusku

V Rusku končí vláda premiéra Medveděva, doposud věrného souputníka prezidenta Putina. Jak tuto zprávu čtete? Proč se tak stalo?

Premiér Medveděv byl dlouhou dobu nepopulární, hrál roli otloukánka, na kterého padaly důsledky všech chyb, jichž se prezident Putin dopustil v ekonomické oblasti (naposledy reforma důchodů). Nastal čas jej vyměnit, ovšem nikoliv zavrhnout. Přechází na post místopředsedy Bezpečnostní rady, což mu otvírá kariéru v oblasti silové politiky. V ruských poměrech jde de facto o funkci viceprezidenta. Navíc zůstává předsedou nejsilnější politické strany Jednotné Rusko. Nevylučoval bych proto, že s ním Vladimir Putin opět počítá jako s budoucím prezidentem v roce 2024. Do té doby se to, že Dmitrij Medveděv byl neúspěšným premiérem, zapomene.

Očekával se podobný krok, nebo je to pro vás překvapením?



Abych pravdu řekl, čekal jsem to už dříve.

Premiérem se má stát Michail Mišustin. Znáte ho? Co o něm můžete říci?



Neznal jsem jej osobně, ale pamatuji se na něho z doby, kdy vedl Pozemkový úřad na Ministerstvu ekonomického rozvoje v roce 2004. Jde o typického technokrata, IT specialistu, který za posledních 10 let zjednodušil, zdigitalizoval a zefektivnil ruský daňový systém. V tomto ohledu odvedl obrovský kus práce. Nikdy však nebyl politik, zdá se, že se politice programově vyhýbal. Ostatně o tom, že bude premiérem, se dozvěděl až po demisi Medveděva, když poslouchal spolu s ostatními poselství prezidenta Vladimira Putina. Myslím si, že to dostatečně vypovídá o současném významu funkce předsedy vlády RF.

Vladimir Putin navrhl ve svém projevu změny ústavy, které jsou prý největší za posledních 27 let. Rozšířily by pravomoci parlamentu a oslabily roli prezidenta. Co tím Putin dle vás zamýšlí? Připravuje si tím půdu pro další působení?

Nevylučoval bych to, ale spíše mi připadá, že připravuje Ruskou federaci na éru „Po Putinovi“. Chápe, že za sebe nenašel ani si nevychoval rovnocennou náhradu, takže je třeba odejít od čistě prezidentského systému k variantě s vyšší rolí parlamentu a vlády, která by vyvažovala budoucího slabého či příliš autoritativního prezidenta. Řekl bych, že se snaží učinit politický systém více blbuvzdorný, protože dobře zná ruské dějiny. Tyto změny ústavy tak možná představují jeho politickou závěť.

Co vás ještě na navrhovaných změnách ústavy zaujalo?

Větší důraz na humanitární a sociální aspekty. To zaznělo již v roce 2018, kdy se o nové ústavě poprvé hovořilo.

Jaká je teď pozice vládní strany Jednotné Rusko?



Řekl bych, že zůstává stejná, předseda Dimitrij Medveděv ji bude řídit z postu faktického viceprezidenta.

V jaké situaci se nyní nachází Rusko, vnitropoliticky i z hlediska politiky mezinárodní?

Vnitropoliticky se Ruská federace nachází v dosti složité ekonomické, demografické a sociální situaci, na niž reagují ohlášené změny ústavy. Za nimi je mimo jiné také znát obavu ze sociálních nepokojů a možného rozvratu země, jako se to stalo v roce 1917. Ruský stát nyní musí v ekonomické sféře učinit stejný technologický skok, jaký se mu podařil v oblasti vojenské, kde ruské ozbrojené síly předběhly Západ možná o celé desetiletí, jak ve svém poselství zdůraznil Vladimir Putin. V době, kdy mezinárodní právo bylo nahrazeno právem silnějšího, se tím Rusko znovu stalo jedním z tvůrců budoucího multipolárního světa.

V jaké fázi jsou nyní vztahy Ruska s Ukrajinou? Dá se říci, že nový ukrajinský prezident Zelenskyj si počíná ve vztahu k Rusku šikovněji než jeho předchůdce Porošenko?

Zatím se zdá, že konflikt na Donbasu zvolna zamrzá. Vedle snížené angažovanosti USA v této zástupné válce svou roli nepochybně sehrál i ukrajinský prezident Vladimir Zelenskyj, který se tak pozitivně odlišuje od svého předchůdce Petra Porošenka.

Před pár dny byla v Rusku na návštěvě německá kancléřka Angela Merkelová. Dá se říci, že trochu tají ledy mezi Německem a Ruskem? A čím to případně je?



Takovým optimistou nejsem, ledy netají. Ovšem pro Německo je dostavba plynovodu Nord Stream 2 kvůli likvidaci německých jaderných a uhelných elektráren životně důležitá, pro Rusko jen důležitá. Proto musela kancléřka letět do Moskvy s nějakými vstřícnými návrhy. Uvidíme, co z toho nakonec bude.

