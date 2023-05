Co to je za vazalskou smlouvu? Paroubek soptí. Toto našel v obranné dohodě USA s ČR

reklama

Vláda schválila takzvanou obrannou smlouvu s USA, co na to říkáte?

Myslím, že to je špatné rozhodnutí. Tedy ta smlouva je špatná. To rozhodnutí možná zase tak špatné není. I když nevím, proč obranná smlouva, když jsme v rámci jedné aliance se Spojenými státy. Takže to považuji za nadbytečnou záležitost.

Co to může přinést? V určitém smyslu v souvislosti se schválením této smlouvy zaznělo z některých míst dokonce i jakési přirovnání ke „zvacímu dopisu“ v roce 1968…

Ono je to v podstatě něco, co připomíná omezenou suverenitu v dobách takzvané Brežněvovy doktríny. Omezenou suverenitu satelitních států Sovětského svazu, které byly členy Varšavské smlouvy.

Ta smlouva v těch aspektech, které já tam vnímám zejména, to znamená, že dáme k dispozici Američanům čtyři letiště, perspektivně další letiště, která nejsou ani v rukou státu, ale třeba krajů, nebo také měst. Takže ty kraje a města s tím musí také souhlasit. Dáváme k dispozici vojenské prostory.

Myslím si, že ta volba těch bombardovacích stíhaček, nebo jak to nazvat, stíhaček F-35, které jsou schopny nést rakety s jadernými hlavicemi, je špatná. A v zásadě to je písmeno A v abecedě, ze kterého vyplývá, že musí přijít písmeno B. A sice, že Spojené státy tady budou mít zájem vybudovat nejméně dvě vojenské základny a k tomu je ta obranná smlouva.

Pak jsou tam přímo šílené věci, které se týkají nákupu zboží na českém trhu. Že Američanům nestačí, že sem přijdou, že nebudou velmi pravděpodobně platit nájem za ta letiště. Nic takového jsem v té smlouvě nenašel. Ale oni například, když budou nakupovat zboží, tak budou nakupovat bez DPH a bez spotřební daně. To samozřejmě narušuje jakoukoliv rovnost těch subjektů, ať už lidí, nebo organizací, které tady v České republice jsou, se zahraničním subjektem, který tady bude působit. Já toto ustanovení vidím jako nestoudné. Takže ta smlouva je zkrátka v řadě aspektů takovou vazalskou smlouvou a samozřejmě s tím nemůžu být spokojen. Jsem rád, že v těch letech 2007 až 2009 jsme tehdejší Topolánkově vládě zamezili v přijetí podobné smlouvy, kterou by si vynutila výstavba americké základny 50 kilometrů od Prahy, v Brdech.

Psali jsme: „To ani Hitler nechtěl.“ „Kázeň zajistí USA.“ Díry dohody s Američany Základna USA, to je váš tajný sen... Přestaňte lhát a bude lépe, vyzval Vondra Konečnou Vše půjde rychleji. Generál o naší smlouvě s USA Foldyna svolává úplně všechny protivládní: Kdyby mi proti Fialovi nabídl spojenectví sám Lucifer, přijmu!

Dá se s tím ještě něco dělat?

Lidé by měli protestovat. Záleží také na tom, jak se k tomu postaví parlamentní strany. Samozřejmě v Parlamentu je pravostředová většina. Ale záleží také na tom, jak se k tomu postaví například hnutí ANO. To zatím mlčí, což si myslím, že je velká chyba i pro budoucnost ANO. Protože z těch časů, kdy jsme bojovali proti radaru v Brdech, si pamatuji, že 70 až 80 procent lidí je proti umístění cizích základen na našem území. A myslím, že se to příliš nezměnilo.

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 38453 lidí

V sobotu se koná další protivládní demonstrace, tentokrát organizovaná panem Vrábelem a spol. Promluvíte na ní? A vidíte nějaké výsledky všech těch demonstrací?

Mluvil jsem s organizátory dnešní demonstrace. Doporučil jsem některé kroky, aby ta demonstrace nebyla jen o tom, že si tam navzájem popovídáme, že se utvrdíme v tom, že jsme proti vládě. Ale aby vláda opravdu hmatatelně pocítila, že existují zájmy českého lidu, které třeba organizátoři demonstrace také budou umět formulovat.

Samozřejmě, já tam s projevem vystoupím. Bude to projev zaměřený například na razantní pokles životní úrovně českého obyvatelstva. Protože ten pokles za minulý a tento rok se kvůli vysoké inflaci pohybuje někde až ke čtvrtině životní úrovně předchozí. To je strašlivý, nebývalý zásah. Někdy od roku 1953, od komunistické měnové reformy, tady nic takového nebylo zaznamenáno. Když přehlédnu ten transformační rok 1991, kdy jsme to všichni chápali. Ale toto je opravdu velká rána českému obyvatelstvu.

A budu mluvit také o některých sporných aspektech té smlouvy, kterou připravila česká vláda s Američany. Protože ta smlouva je opravdu smlouvou koloniálního typu, jak uzavírala Velká Británie v 19. století. Já tomu říkám smlouva Zanzibar – Velká Británie. My jsme ten Zanzibar a Spojené státy jsou ta Velká Británie. Nevidím to tedy opravdu jako přínosné pro české národní zájmy. A samozřejmě to bude znamenat, pokud Američané budou působit, mít logistická centra, na nejméně těch čtyřech, respektive ještě na dalších českých letištích, tak se zaměří na tato letiště s přesahem pochopitelně na místní obyvatelstvo také ruské rakety z Kaliningradské oblasti nebo i z Ruska.

Fotogalerie: - Interpelace na ministry

Když mluvíme o sobotní demonstraci, co říkáte na rozsudek nad Ladislavem Vrábelem, kterému dal soud za šíření poplašné zprávy podmínku? A co říci na slova soudce, že „i demokracie má nějaké své ústavní limity“?

Možná to pan soudce vidí trochu jinak, než to vidím já. Já to vidím jako ostudný rozsudek, účelový, zastrašující, ve vztahu k jednomu z organizátorů lidových protestů proti vládě. A samozřejmě vidím to perspektivně jako hrozbu i pro svobodu slova a pro další svobody v této zemi. Takže žijeme už v čase omezování demokracie, to si musíme uvědomit.

Psali jsme: „Stvořili si Vrabela. A dobře udělali.“ Kdo? Ladislav Žák překvapil Proruská čepice! Napsali o demonstrantech. Jenže je to úplně jinak Paroubek! Zlomový bod protivládních demonstrací. Bobošíková odhalila proč Ruští parchanti, nevyhodili jsme je včas, tweetovala Němcová u Václaváku. Je jí na zvracení

„Šiřitelé nenávisti“, nazval jste svůj komentář na webu Vasevec.cz, ve kterém popisujete, co jste zažil na 1. máje, když jste šel se svými přáteli ze spolku Nespokojení položit květiny k pamětní desce na Střeleckém ostrově. Co se stalo?

Byla tam skupina řvounů, kteří zřejmě přišli na předcházející komunistickou demonstraci. Ta byla, tuším, od deseti hodin. Na to se zřejmě těšili. Samozřejmě, že ty věci jsou organizované, nebudeme si nalhávat. Tím neříkám, že ti účastníci jsou placeni, to nemůžu pochopitelně dokázat. Ale přišli tam s americkými vlajkami, s vlajkou NATO, s vlajkou Ukrajiny… Také s jednou českou vlajkou, to je potřeba říct. Víc jsem jich tam nenapočítal, ale možná jsem se špatně díval. No a ta jedna řvounka, když jsem tam něco, jen velmi civilně, říkal u pamětní desky, kam jsme položili květiny, tak na mě zavolala ´fašisto´. Ta paní je úplně pomatená. To je asi jako anarchisté, kteří tam zase pořvávali něco o zrádcích revoluce. Já jsem nikdy žádný revolucionář nebyl, ale že bych se hlásil k fašismu, to tedy také ne. Takže ti anarchisté jsou vcelku neškodní a ti tam přišli z vlastního rozhodnutí. Ale ta paní, když jsem ji viděl, tak byla v takovém, řekl bych, stavu, že bych jí dal poslední drobné, kdybych ji potkal někde na ulici. Ta protestovala proti svému třídnímu zájmu, když to tak říkám. Ale tito lidé by měli mít odvahu říct – my tady chceme tu americkou základnu nebo americké základny. Udělali si mítink, kde by se pěkně sešli, ať celý národ vidí, co je to za skupinu lidí, co je to za lidi, kteří nás chtějí dostat do vazalského vztahu k našim spojencům.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pojďme dál. Co říkáte na informaci, se kterou přišel Eurostat, a sice, že v Česku údajně zdražil plyn o 231 procent a jak se vám jeví reakce premiéra Fialy na tato čísla?

Reakce pana premiéra je amatérská jako na všechny věci z té širší oblasti ekonomie. To je skoro každá věc v rozhodování vlády. Eurostat přece není žádná parta amatérů. Těžko zpochybňovat jeho práci. To jsem nikdy nezažil, že by to udělal někdo z předchozích premiérů. Že bychom třeba čísla, která se nám nelíbila, nějakým způsobem zpochybňovali. Je to směšné. Politik by neměl být hlavně směšný.

Tento týden uplynulo 19 let od doby, kdy jsme vstoupili do EU. Jak to dnes hodnotit?

Myslím si, že v tom prvním období, alespoň se mi zdálo, byly ty přínosy Evropské unie pro nás větší než nyní, kdy se nás EU prostě snaží dostat do „zákrytu“. Jako jeden muž musíme podporovat válku na Ukrajině, která je destruktivní pro celou EU, pro životní úroveň lidí. A to si myslím, že povede k nespokojenosti i s unií. Podpora členství se bude drolit, pokud bude EU v těchto chybách pokračovat.

Na závěr – co říci na to, co se odehrává kolem ukrajinské pšenice?

Je zvláštní, že u nás, jako v jediné zemi, se nenašly vzorky s kontaminovanou pšenicí. To je opravdu zvláštní. To je bod jedna. A bod dvě – samozřejmě, že pokud na Ukrajině neplatí tak silná legislativa, která upravuje například používání pesticidů, hnojení atd, jako je tomu u nás, tak naši zemědělci těžko mohou být konkurenceschopní při dovozu levnější ukrajinské pšenice. Takže vláda by se měla zasadit také o ochranu trhu a českých zemědělců. Když už jí tedy nejde o zdraví lidí. Což je vážné. Vláda už poněkolikáté ukázala, že zájmy ukrajinského vedení, nemluvím o ukrajinském lidu, protože ti určitě nechtějí válku, že zájmy ukrajinského vedení jsou pro ni přednější, než zájmy širokých vrstev českého obyvatelstva, včetně farmářů.

Psali jsme: To je proti dohodě! Zelenskyj vynadal Polákům. Nepochodil „Lidi už odmítají pečivo.“ Ukrajinské obilí: Šlachta zjistil víc a koná To byl trestný čin. Zbořil rozkryl „vysvětlování“ Petra Fialy 649 Kč za 80 g cvrčků. „Brouky nežeru.“ „Budete.“ Aféra roste

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.