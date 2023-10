Co viděl v Izraeli, kam vozí pomoc. Aaron Günsberger též tvrdě ke kolaborantům v ČR

Šaty, boty, věci běžné potřeby, které upotřebí izraelská armáda v probíhající válce. To shromažďuje a vozí do Izraele Aaron Günsberger, provozovatel pražské košer restaurace. Co viděl v Izraeli po útoku Hamásu? „Viděl jsem sjednocený národ, po staletí hnaný touhou přežít, v kritické chvíli – a cítil jsem hrdost, že jsem jeho součástí,“ sdělil Günsberger ParlamentnímListům.cz. Účtuje však s některými projevy v ČR. „Vidíme, jak se antisemitismus přestává skrývat, viz například strhávání plakátků s pohřešovanými židovskými dětmi, nebo příklad restaurace Sultan Kebab v Plzni, která naprosto otevřeně a jmenovitě brojí proti Židům. Velmi pozorně to sleduji, a jsem zvědavý, jak bude policie reagovat.“ Mluví přímo o kolaborantech.

Aarone, že situace je zlá, si říkat nemusíme. Co vy jako Žid a člen Pražské židovské obce budete dělat pro Izrael?

Mohu odpovědět pouze za sebe, tedy tak odpovím. Pomáhám zajišťovat věci, které chybí záložním vojskům. Jedná se o věci, které nejsou mediálně atraktivní, ale pro vojáky znamenají strašně moc. Jsou to třeba svítilny čelovky, rukavice bez konečků prstů, nákoleníky, boty…

Vy už jste v minulých týdnech Izrael navštívil, abyste doprovodil dodávku materiálu. Co jste tam viděl z hlediska fungování lidské solidarity a podobných věcí?

Viděl jsem bohaté rodiny, které rozdávaly svůj majetek potřebným. Viděl jsem lidi, kteří se starali o osiřelé děti jako své vlastní. Viděl jsem mladé, ty mladé, na které se někdy díváme jako na nezodpovědné, jak několik dní beze spánku pomáhají, kde je potřeba. Viděl jsem sjednocený národ, po staletí hnaný touhou přežít, v kritické chvíli – a cítil jsem hrdost, že jsem jeho součástí.

Co budete dodávat a organizovat dále?

Já se starám pouze o podporu, dodáváme šaty, boty, věci běžné potřeby... a nezdálo by se, ale když jste na frontě, dokážou udělat zázraky někdy i maličkosti, například čokoládové tyčinky.

Jak vám lidé vysvětlili, že po výzvě, aby se občané ve vojenském věku, tedy záložníci, vrátili ze světa a narukovali, se jich hned sjely statisíce?

Protože to je naše židovská povaha. Drtivá většina z nás se nikdy na nic nevymlouvá, ví, kde je jejich místo.

V roce 1948 Československo zásobovalo Izrael v první válce jeho existence zbrojním materiálem. Vidíte nějakou paralelu?

Netuším, zdali v současné době poskytujeme Izraeli zbrojní materiál, to je otázka na státní orgány. Potěšilo mě ale, že náš ministr zahraničí Jan Lipavský navštívil Izrael po teroristickém útoku jako první, teď tam letěl premiér Fiala… je toho spousta, co bych mohl našim politikům vytknout, v této chvíli jsem na ně ale velmi, velmi hrdý, a jsem rád, že se zachovali tak, jak se zachovali.

Jak se vlastně vyvíjelo to, co jste slyšel od přátel a známých v Izraeli? Od prvotního šoku až po dnešek, kdy se chystá pozemní invaze do Gazy?

Nejdříve zmatek, překvapení a obrovský šok. Pak samozřejmě obrovská vlna obav a naštvání. A následně snaha zapojit se a pomáhat, jak jen to půjde.

Až zmíněná invaze začne, uslyšíme jistě od nepřátel Izraele o zabíjení civilistů a zbytečné krutosti. Jak se vám to bude poslouchat?

Budu to ignorovat a soustředím se na to, co je potřeba udělat.

Pokud jde o Židy v Evropě, mluví se o obavě židovských komunit ve Francii a v Německu. Jaká opatření by měly přijmout židovské obce a komunity?

Obraťte se prosím na Pražskou židovskou obec, já nejsem oprávněn mluvit jejím jménem.

„To, co se děje teď na sociálních sítích, mne utvrzuje v tom, že od roku 1933 se vůbec nic nezměnilo,“ napsal jste. Co jste tím myslel? Já tedy kolem sebe vidím spíše solidaritu s Izraelem.

Na sociálních sítích panuje klasický festival relativizace. Málokdo si dnes troufne vyjádřit naplno podporu Palestincům, jako to udělala například pornoherečka Mia Khalifa nebo zpěvačka Dua Lipa. Ale stačí si projít Twitter, Facebook a TikTok, a také některé české publicistické servery. Začalo to prakticky okamžitě po palestinském útoku. Snažím se nevšímat si toho, ale je to obtížné. Ovšem zase si člověk může pročistit sociální bublinu od kolaborantů, kteří na území ČR podporují, schvalují nebo relativizují činy teroristických skupin jako Hamas, ISIS a dalších. A co se solidarity s Izraelem týče: Ano, ty projevy vnímám, a jsem za ně samozřejmě neskutečně vděčný. Ale paralelně s nimi vidíme, jak se antisemitismus přestává skrývat, viz například strhávání plakátků s pohřešovanými židovskými dětmi, nebo příklad restaurace Sultan Kebab v Plzni, která naprosto otevřeně a jmenovitě brojí proti Židům. Velmi pozorně to sleduji, a jsem zvědavý, jak bude policie reagovat.

Na závěr – máme válku v Izraeli, máme válku na Ukrajině. Chtělo by se ptát: Jak tohle všechno skončí?

Odpovím dvěma židovskými příslovími: Doufejme v zázraky, ale nespoléhejme na ně. A kdo nevydrží ve zlých časech, nezažije ty dobré.

