Covid? Moc bych za to nedal, že až půjde do tuhého, spojenci se na nás... Spisovatel Kimla ostře

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Jisté je, že se asi v blízké budoucnosti objeví, co všechno se pokazilo. Hlavně ekonomicky. A moc bych za to nedal, že se vyvrbí, jak na nás spojenci házejí bobky, když jde o jejich vlastní kůži,“ rekapituluje rok 2020 spisovatel Jiří Kimla. Jemu samotnému prý letos chyběly hlavně obyčejné lidské kontakty. O tom, jak jsou Češi mistry světa v porušování příkazů, nakolik jsou solidární a nakolik umějí ještě respektovat cizí názor, mluvil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Co vám v letošním roce chybělo nejvíce?

Co vám v letošním roce chybělo nejvíce?

Jedno takové staré přísloví říká, že kdo si moc žádá, tomu hodně chybí. Jsem předsedou Severočeského klubu spisovatelů a cíle, které jsme si vytyčili, mohly být splněny komplikovaně, online způsobem. Chyběl nám fyzický kontakt mezi námi i dalšími spolupracujícími složkami a institucemi. Nemohli jsme pořádat společná zasedání, autorská čtení i jiné akce vyžadující osobní kontakt.

V říjnu mi odložili operaci nohy, a protože jsem absolvoval předoperační vyšetření, lékař mi nedoporučil se zúčastnit posledního natáčecího dne filmu Praga pana Příhody. Chybělo mi setkání s lidmi z filmového štábu režiséra Juraje Šajmoviče, filmové producentky Beatriz Šajmovičové i s herci a hlavně s panem Příhodou, energickým starým pánem, který nasbíral všechna auta Pragovky, dokumentaci a náhradní díly k nim, čímž vytvořil unikátní sbírku ceněnou jako třetí na světě, a kterou se podařilo zachránit díky panu hejtmanovi Ústeckého kraje, primátorovi Chomutova a především náměstkovi hejtmana panu Komínkovi.

Chybělo mi otevření muzea v Chomutově, čemuž zabránila pandemie, a tak pragovky na svou novou slávu teprve čekají. Chyběly mi takové ty obyčejné lidské vztahy. Jinak si nemůžu stěžovat.

A co vám naopak přebývalo?

Peníze? Mám důchod, v obchodech je čím dál levněji, divadla, kina i jiné podniky jsou uzavřeny, není za co utrácet. Už nám došly šuplíky a budu muset bankovkami asi tapetovat… (smích, pozn. red.) Ale vážně, chybět, přebývat, to jsou otázky. To si musí každý probrat sám se sebou, eventuálně se svými blízkými či přáteli. A zkusit to řešit.

Je jasné, že při rekapitulaci roku 2020 nemůžeme vynechat covid-19. Jak důležitou roli podle vás ve vývoji společnosti hraje?

Velkou. Ekonomika dostává na zadek, trpí lidské vztahy, doplatila na to i leckterá manželství. Najednou je zkrátka všechno jinak. Někdo to bere se stoickým klidem, jiný revoltuje a řada dalších v té mizérii dobrovolně pracuje v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. To už záleží, jaký kdo je. Lidé, kteří dobrovolně pomáhají, je hodně a společnosti pomůžou víc než tlučhubové. Ať jsou odkudkoli a kdokoli.

Jaké změny vnímáte v myšlení lidí kolem sebe?

To je těžké hodnotit. Lidé v mém nejbližším okruhu zůstali stejní, u jiných těžko říct. Když například se diskutuje na sociálních sítích, tak lidé, které mám v přátelích, se vyjadřují nějak, a protože hodně z nich neznám osobně, tak nevím, zda to myslí vážně nebo zda jen neprovokují.

Bohužel, téměř vždy se vynoří nějaký moula, který zblbne část lidí, kteří místo argumentů vyplavují svoje emoce opepřené různými „fake“, sdílejí a posílají maily hlouposti. Asi moc dobré není, když se vynořují moulové veskrze akademicky vzdělaní či celebrity. Tomu, že to dělají z přesvědčení a z dobré vůle pomoct, tomu nevěřím... spíše se chtějí zviditelnit, nebo snad mají radost, že někomu pokazí práci, byť to v důsledku může někoho ohrozit. To je mimo moje chápání.

A jaké u sebe?

U sebe? Já nevím, žádný posun myšlení jsem nezaznamenal. Možná mě bude tato doba inspirovat a něco napíšu, materiálu je přehršel. Jsem v podstatě optimista, mám rád dobrý humor a pořád věřím v lidské dobro a soucítění. To nemůže žádná pandemie změnit.

Letošek je často označován jako velmi těžký rok. Může mít tak zásadní vliv, jako měly podstatné události minulého století? Tedy 1929, 1939, 1948, 1968…? A dá se to vůbec srovnávat?

Jisté je, že průšvih je to už nyní a asi se v blízké budoucnosti objeví, co všechno se pokazilo. Hlavně ekonomicky. A moc bych za to nedal, že se vyvrbí, jak na nás spojenci házejí bobky, když jde o jejich vlastní kůži. Dej bůh, jak říkáme my, ateisté, že se mýlím!

Jisté je, že průšvih je to už nyní a asi se v blízké budoucnosti objeví, co všechno se pokazilo. Hlavně ekonomicky. A moc bych za to nedal, že se vyvrbí, jak na nás spojenci házejí bobky, když jde o jejich vlastní kůži. Dej bůh, jak říkáme my, ateisté, že se mýlím!

Šití roušek, ale i nerespektování vládních opatření. Jsou Češi solidární? Nebo jen do určité míry?

Češi byli a jsou vždycky solidární. U zmiňovaných roušek se to projevilo na plné čáře. Ale taky přemýšlejí nad smyslem různých opatření. A Češi jsou mistry světa v porušování všech příkazů, nejen vládních. Řekl bych, že mnoha lidem dělá potěšení, že si můžou vyleštit svoje ego, vzrůst v očích sama sebe a beztrestně vyjádřit svůj odpor s vládou, politikou. Nebo machrují v autech nebo při porušování bezpečnostních předpisů při práci. Úrazů vlastních i jiných je dennodenně dost a dost. A užitečných troubů, ze kterých někdo profituje, taky.

A jsou demonstrace proti opatřením nebo například odmítnutí hospodských mít zavřeno ukázkou zoufalství, nebo nedostatku solidarity?

Říká se, že kdo radí jiným, jak mají žít, neumí si uspořádat svůj život. Co tím chce básník říct? Že podnikání je složitá záležitost a že kdo nepodnikal, těžko pochopí, co všechno to může ohrozit. Nemoci, konkurence, krachy dodavatelů, podvody, ípohromy, obnova zařízení, nákupy zboží, koronavirus…

Podnikání znamená vydělávat na svoje živobytí, eventuálně i zaměstnanců, platit daně i sociální a zdravotní pojištění. Když někdo podnikat nemůže, tak nevydělává. Proto si dovedu představit, jaké hrozby před podnikateli vyvstávají. Jenomže demonstrací se virus bohužel nezastaví. A když vláda podlehne, po čase to jde nanovo. A ti, kdož demonstrují, tak si zadělávají na další možnou těžkost.

Já osobně, teď to tvrdím jako laik, vidím jedinou cestu v proočkování. Už se tak vymýtilo hodně životu nebezpečných chorob. A že na tom někdo vydělá? Tak mi někoho ukažte, kdo by v kapitalismu vydělávat nechtěl? Firmy, jednotlivci, společnost… jen mít příležitost.

Umělecká vystoupení byla letos prakticky znemožněna. Změnil se podle vás nějak vztah Čechů k umělcům mezi diskusemi, že stát umělcům málo pomáhá – a názory, že si nemají na co stěžovat?

Do filmové umělecké branže jsem vstoupil s naivitou většiny veřejnosti, i když nějaké tušení jsem měl. Je to tvrdá branže, jako u všeho, kde chcete mít perfektní výsledek. S úctou jsem sledoval herce, kteří se musejí naučit celé stránky textů, hrát před kamerou v mrazech, v parnech, pak konečné technické dodělání filmu. Hodiny a hodiny vymazlování, aby diváci měli radost či poučení. Stejně tak divadelní herci.

Ano, jejich práce je koníčkem, ale hodně jankovitým, a ať to vypadá pro někoho jakkoli podivně, i jejich cílem je vydělávat a živit sebe a rodinu. Hodně lidí a řada, s prominutím, blbečků, kteří všechno vědí a všude byli, se etablují hlavně na sociálních sítích a žvaní o něčem, o čem nemají ani páru.

Taky však zapomínáme, že je spousta umělců v oblastních divadlech, kteří nejsou veřejnosti příliš známí a nemají možnost obživy z televizní a filmové tvorby. Tam ten bič dopadá asi nejvíc. Já osobně si myslím, že stát dělá pro umělce hodně. V rámci možností. Otázkou také je, ke komu a jak se státní podpora dostane. Jestli je měřeno všem a stejnou měrou. Moc o tom ale nevím, tak to nebudu komentovat, abych se nezařadil mezi ty žvanily, co zde kritizuji.

Umí česká společnost otevřeně diskutovat? Naslouchat cizím názorům, neosočovat se, neodsuzovat jiný pohled na věc? Nebo nikoliv? A nakolik se to projevilo v koronavirové krizi?

Lidé otevřeně diskutovat umějí. Já osobně si myslím, že v diskusích převládají více emoce než fakta.

Pak stačí jeden zubař – nemyslím pana Šmuclera, který zaníceně hovoří o virologii, kterou zná jen velmi obecně – pár lidí se toho chytí a už to běhá po internetech a mailech. No a my ostatní, kteří nerozumíme ani stomatologii, natož virologii, ochotně přeposíláme ptákoviny a děsíme se, co ten stát na nás zase připravil a jak nás chce oloupit o naše svobody. Bijeme se do prsou a strašíme ostatní různými videovými klipy, jejichž původ neznáme.

Koronovirová krize je živná půda, co si budeme povídat. Z hodně lidí vylezlo to nejhorší. Ale to je nejen v Česku.

Kde podle vás tkví český skepticismus vůči očkování proti koronaviru?

Právě kvůli těm takzvaným takyodborníkům, kteří dostávají široký prostor nejen v médiích. Já teď uvedu jeden ne úplně přesný příměr. Když havaruje letadlo a zahyne v něm řada lidí, sestavuje odborný tým specialistů součástku po součástce, aby našli, proč letadlo havarovalo. Skoro vždycky se závada najde a jsou přijata opatření, aby se podobné věci nestaly. Smrt těch nešťastných lidí vlastně pomůže ke zvýšení bezpečnosti letecké dopravy. Já vím, trochu to skřípe, ale když zemře ze statisíců několik lidí po očkování, zjišťuje se proč – a dělají se opatření, aby očkování bylo co nejbezpečnější.

Ale tady vidím špatnou práci vlády. Vládou povolaní virologové a vakcinologové by měli neustále instruovat nejširší veřejnost a vysvětlovat. Neměnit stanoviska a opatření. V okolních státech jsou tvrdá opatření a tvrdé sankce za jejich nedodržování. Chápu, že tlak různých lobby, politiků, veřejnosti je silný a zvláště před blížícími volbami… dosaďte si sami.

Jakou radu byste dal lidem, kteří celý rok čelili strachu, do dalšího roku?

Tady je každá rada drahá. Vím jen, že strach ochromuje a pod jeho vlivem můžeme udělat hodně špatné rozhodnutí. Takže když strach, tak jedině Strachovy filmy.

Co byste vzkázal českým politikům do roku 2021?

Nic. Tady je každý vzkaz marný. Snad jen, aby pracovali pro lidi, a ne pro sebe. Zkuste si tipnout, co by mi odpověděli.

Jaké je vaše předsevzetí do roku 2021, pokud nějaké?

Nemám. Jen přání. Aby moji blízcí a přátelé zůstali živí a zdraví.



