Dalibor Janda: Umělci mají půjčky, drahá auta, baráky. Před covidem vše prošustrovali!

ROK S COVIDEM A TEN PŘÍŠTÍ „Bez umělců se svět pár měsíců nezboří. Zbořil by se, kdyby nefungovali doktoři, zdravotní sestry a další zdravotnický personál,“ říká legendární zpěvák Dalibor Janda a dodává: „Co umělců má půjčky, jak si žijí, mají obrovské baráky, v garážích drahá auta a teď budou brečet? Tohle neberu.“ V bilančním rozhovoru uvedl, za co by vládu pochválil a s jakým jejím rozhodnutím naopak nesouhlasil. Prezidentova slova ohledně „hladovějících umělců“ považuje za bonmot a zmiňuje „potrefené husy“. Jasný vzkaz pak poslal „odpíračům roušek“. Sám je prý rozhodnutý, že se proti covidu očkovat určitě nechá.

Rok 2020 je u konce a většina z nás ho díky pandemii rozhodně nepovažuje za vydařený. Jak to podle vás český národ zatím zvládl?

Samozřejmě pro lidi, kteří mají půjčky, dluhy, musí platit podnájmy, je to těžké. Tomu rozumím. I když já osobně jsem vždycky řadě lidí říkal, že je obdivuji, že mají stotisícové, milionové půjčky a spí v noci dobře. Ptal jsem se, jak to budou splácet, kdyby třeba onemocněli. Lidi mají pořád pocit, že když budou v nouzi, tak jim někdo pomůže. Ale kdyby tady byl opravdu ten pravý kapitalismus, jako je třeba v Americe, tak by to tak nebylo. Tady je to pořád trošku socialistické, mnozí stále spoléhají na pomoc státu.

A domníváte se, že ten stát v tuto chvíli pomáhá dost? Mnozí živnostníci si to rozhodně nemyslí...

Lidi, když nemohou ani moc cestovat, pracují třeba z domova, tak teď přece zase tolik neutratí. Takže pro ty, co nemají půjčky, drahé pronájmy, pokud jim stát poskytne náhradu mezi 60–80 procenty, tak je to podle mne v pohodě. Opravdu si nemyslím, že by se mělo vyplácet 100 procent.

Koho se opatření proti šíření koronaviru opravdu hodně dotkla, jsou umělci...

Ano, ale i tak nechápu, proč si někteří moji kolegové pořád stěžují. Koho za to, co se nyní děje, viní? Kdo může za to, že nemůžeme hrát, zpívat? Babiš? Ale je to přece po celém světě, jestli si někteří nevšimli. A svádět pořád všechno na Babiše? Babiš nemůže za to, že je koronavirus. Mně na té politice samozřejmě vadí spousta věcí. Ale v tomto případě mi připadá, jak když někteří spadli z Marsu. Jako kdyby vůbec nevěděli, co se tady děje.

Musím říct, že vy se k tomu stavíte opravdu, jak se říká, „čelem“. Ačkoliv jste také přišel o řadu koncertů….

Ano, mě se to také dotklo. Museli jsme posunout turné čtyřiceti koncertů, Lucernu, kde měl být koncert k mým 40 letům na scéně. Také jsme přišli o statisíce korun. Ale co nadělám. Myslím, že jsem v určitých věcech rozumný tvor. Matematika mě vždycky bavila a umím si spočítat, že jsme, co se týče nakaženosti, když to vezmeme na počet lidí, kteří žijí v ČR, mezi nejhoršími.

Navíc si vůbec neumím představit, že bychom hráli koncerty, kde by lidé seděli rozdělený po nějakých partičkách, s rouškami přes obličej. Mě by to snad ani nebavilo. Nevím, jestli v těch divadlech by se jim to líbilo? Pořád křičí, jak vláda ničí divadla, umění. Já si myslím, že se lidi bez umělců toho půl, tři čtvrtě roku obejdou. Že se nezblázní. On si i takový průměrný umělec kolikrát myslí, že na něm stojí celý svět. Ovšem těch umělců je tady v posledních letech ze všelijakých soutěží přehršel, takže svět se fakt nezboří. Svět se zboří, pokud nebudou fungovat zdravotní sestry, doktoři a další zdravotnický personál. Ale my prostě koncertovat nemůžeme. I kdyby to vláda povolila, byly by ty koncerty stejně na houby. Takže musíme vyčkat a až se to zase rozjede, tak o to raději ti lidé za kulturou přijdou.

Vy jste se do svých kolegů už na jaře v médiích opřel s tím, ať přestanou fňukat. Co byste jim teď vzkázal?

Aby mi vysvětlili, co s tím chtějí dělat. Jestli tu vakcínu chtějí vymyslet v nějakém divadle? Já rozumím, že brečí, že jim stát nepomáhá. Ale my máme kapitalismus. Nemáme komunismus nebo socialismus. Oni si to někteří lidé snad ani neuvědomují. Můj děda byl živnostník, opravoval stroje. Pak mu všechno sebrali, stát mu to zabavil. Jako kluk si pamatuji, jak tam nešťastně seděl. A říkal – zaplaťpánbůh, že jsem si našetřil. Vždycky mě učil – když dostaneš 100 korun, padesát utrať a padesát si ušetři na horší časy. A já jsem si to bral k srdci s tím, že ne vždycky budu moct zpívat. Může přijít třeba nemoc, ztratím hlasivky... Člověk musí myslet na zadní kolečka. Spoléhat na to, že mě vždycky někdo zachrání?

A jestli někdo ty peníze, které si předtím vydělal, všechny prošustruje? Já bych tady mohl poukazovat na spoustu lidí, kteří se chlubí, že mají jachtu a já nevím co ještě a teď po pár měsících píší, že je to pro ně likvidační. Co umělců má půjčky, jak si žijí, mají obrovské baráky, v garážích drahá auta a teď budou brečet? Tohle neberu. Já jsem v těchto věcech trošku lidový.

Koronavir nevymyslela ODS, nevymyslelo to ANO. To prostě přišlo. Mohou přijít ještě i horší věci. A ti lidé, kteří si stěžují, že jim stát dostatečně nepomáhá, by si měli uvědomit, že to, co jim dá, tak stejně budeme muset v závěru zase zaplatit. Všichni. A začínáme to platit už teď. Podívejte se, jak se všechno zdražuje.

Když ještě zůstaneme u kultury, také jste před časem v médiích uvedl, že umělců je na naši republiku prostě moc. Ostatně i tady jste zmínil, že je jich přehršel…

Oni si všichni myslí, že budou čtvrtý pátý v nějaké soutěži, mají na fb pár tisíc zhlédnutí a někdo by jim měl dávat dotace a podporu? Já nevím, jestli v Americe umělcům teď něco dávají? Řekl bych, že ani korunu.

Ve větších státech, kde žije třeba 60, 100 milionů lidí, když se udělá jednou za rok soutěž, ze které vylezou čtyři umělci, tak proč ne. Ale v deseti milionovém státě, když jsou takové akce dvakrát do roka? To je pak prostě stát ucpaný různými lidmi, kteří v podstatě nic neprodukují. Podívejte se, tady se dnes ? umělců živí tím, že dělají revival. Dělají si z toho business. Nebo když vidím chlapa, který se převleče třeba za Lucii Bílou a zpívá na její playbek, to je umění?

Zpátky ke covidu. Na začátku pandemie se hodně mluvilo o solidaritě. Lidé si navzájem šili roušky. ČR v tomto směru byla dávána za vzor. Pak se to ale zlomilo a máme tady demonstrace proti vládním nařízením, proti nošení právě těch roušek. Co říci na takové to české typické švejkovství, snahu obejít veškerá nařízení, zákazy?

Proč ti, co to zpochybňují, mluví o tom, že to snad ani neexistuje, že je to možná nějaká rýmečka a že ty roušky nosit nebudou, nejdou do těch nemocnic pomáhat? Já bych je tam ty rebely, co nechtějí ta opatření dodržovat, poslal. Ať jdou do nemocnic. Třeba i bez roušek. Ať ukážou, že se toho opravdu nebojí, že to nic není. Ať vozí třeba jídlo, oblečení... Ale takových moc není. Kdybych nebyl starý pardál, důchodce, tak bych jako řidič pomáhat šel. Ale já tedy nejsem zastáncem toho, že covid nic není. Že bych to chtěl chytit a byl z toho nadšený, to opravdu ne.

Říkáte, že vy covid rozhodně nepodceňujete. Znamená to, že se necháte očkovat?

Víte, dříve jsme měli očkovací průkazy, tady se na to dbalo. Dneska, když se mě doktorka zeptá, kdy jsem byl naposledy očkovaný na tetanus, tak já nevím. Dnes si všichni v tomto směru zahráváme. Myslíme si, že se nás nic nemůže dotknout, že se všechno vyléčí. Samozřejmě že to všechno pokročilo, ale pořád u spousty věcí nevíme, co mohou udělat, co ještě může přijít. Takže já se určitě nechám naočkovat. Bylo by dobře, aby měli lidé očkovací průkazy. Protože jinak to nebude fungovat. To testování nemá žádný smysl. Necháte se otestovat, jste negativní a druhý den to může být úplně jinak.

Samozřejmě jsou tady pochybnosti, že ta vakcína byla udělaná příliš rychle. Ale určitě se očkovat nechám a asi co nejdřív. Neříkám, že honem rychle někam poběžím. Ale jsem už vzhledem k věku „ohrožený druh“ (smích), takže se k očkování dostanu asi poměrně brzy. A je to asi jediná šance, jak začít znovu koncertovat.

Už v létě jste v médiích zmínil, že když jste byl na Moravě, chovali se lidé jako kdyby se nic nedělo a že se budeme na podzim divit. No, dnes už vidíme, že jste měl pravdu. Co tedy říci na poměrně rychlé rozvolňování opatření před létem a na to, co přišlo na začátku prosince?

Na jednu stranu bych chtěl moc pochválit ministryni financí za to, že nám nějaké ty „záchranné balíčky“, podporu, dávají. Já si na to totiž nestěžuji, naopak si myslím, že je to od nich strašně dobré a milé, že nějaké ty peníze dostaneme. Na druhou stranu musím vládě vyčíst právě toto rozvolňování. To dobře nebylo. Myslím si ale také, že i kdyby byl ve vládě někdo jiný, že i on by naslouchal „hlasu lidu“. Lidi nadávali na roušky, chtěli rozvolnění. Mysleli jsme si, že máme vyhráno. Byli jsme jedni z nejlepších na světě a teď jsme jedni z nejhorších.

Přijel jsem na Moravu a šli jsme s dcerou s rouškami na takovou pouť. Smáli se nám tam, proč máte roušky. Na koupališti hlava na hlavě… A podívejte se v tom Olomouckém kraji, v Hranicích na Moravě, odkud pocházím, tak tam je to teď jedno z nejhorších. Opravdu mě udivuje, že lidé nezvládají ani základní matematiku. Mně jinak opravdu chytrý člověk řekne, jak velké číslo mají v Německu, že u nás je to v pohodě. A vůbec si neuvědomí, že jich je 7 a půl krát víc. A když si tohle uvědomíte, tak je vám jasné, že jsme na tom opravdu špatně. Takže já doufám, že ta vakcína zabere. Jinak se s tím tady budeme potýkat donekonečna.

Co nejen mnohé umělce lidově řečeno „nadzvedlo ze židle“, byla před časem slova prezidenta Zemana, který mimo jiné uvedl, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví“. Zmínil také například, že podle něj kvůli covidu zkrachují jen ti neschopní a pražské smetánce doporučil, ať čte knihy. Co na jeho slova říkáte?

Já to u prezidenta beru jako jeho bonmoty. Spousta lidí se brání tomu, že nejsme švejkovský stát. No jsme! A máme rádi bonmoty. Víte, někteří lidi denně kalí, pijí a vadilo by jim to u prezidenta? Není ta naše „vrchnost“ odrazem naší společnosti? Tak vždyť si je volíme z lidí. A že prezident něco takového řekl? No tak i dříve se o umělcích říkalo, že nejlepší věci skládali, když byli hladoví. Tak on to asi také tak myslel. A když jsme byli mladí, tak jsme ani na to jídlo moc času neměli, tak možná na tom něco je. (smích) Já bych to bral jako nadsázku, fór. A jestli to někdo bere vážně? Tak víte co – potrefená husa vždycky nejvíc kejhá. Mně tyto věci nijak zvlášť nevadí. Akorát se nad tím pousměji, najím se a půjdu skládat písničky. (smích)

Ono také, kdyby to řekl někdo z lidí, které ti, co se jich to tak dotklo, mají rádi, tak to budou brát s nadsázkou. Problém asi je, že to řekl právě prezident Zeman.

Zajímalo by mne také, jak hodnotíte práci médií v tomto roce, především tedy v souvislosti s informováním o epidemii?

Když to vezmeme podle toho, komu dávají prostor. Mně se velice líbí prezident lékařské komory pan Kubek. To je inteligentní chlap. Takových lidí bychom potřebovali víc. A třeba i ten pan Flegr, ze kterého si mnozí dělali srandu. On ovšem popisuje situaci tak, jak je. Mluvil o třetí vlně o Vánocích. Je to tady, už nám to stoupá. Proč tyto lidi nikdo neposlouchá? Proč poslouchali spíš tu paní Pekovou? Ona řekne v říjnu, že do Vánoc to zmizí. A to řekne ženská, která se tím zabývá? Jinak mi vadí, že do médií pustí různé ty neověřené zprávy. Nebo výkřiky lidí, kteří tomu ani nerozumí a stejně dostanou v těch zprávách prostor. Ti si pak hrají na nějaké hrdiny, chtějí si udělat své osobní PR. A to platí nejen o umělcích, ale i o dalších. To je asi také česká povaha. Když už jsem před nějakou obrazovkou, no tak se předvedu. Ukážu, co já!!! o tom vím. To se zase dostáváme k tomu Švejkovi. Když si projdete nějaké ty mejdany, tak vám tam ti lidé ke všemu řeknou, co je dobré, co by se mělo dělat. Tak nějak lidově…..

Nikdo přesně neví, jak covid vznikl. Ale dopadl na celý svět. Jak moc letos relativně posílila Čína a jak relativně oslabil Západ? Nebo se to tak nedá brát?

Nevěřím tomu, že ten propad bude tak obrovský. Vůbec ne. Nejsem schopný říct, kdy tohle skončí. Myslím si, že možná v létě to bude lepší. A my zase budeme čekat a sledovat, jak to dělají v Americe, v Německu, ve Francii… Nás nezajímá, jak to dopadá Číně. Jak tam to dělají. Přitom Čína má dnes oficiálně 80 tisíc nakažených. My máme 600 tisíc. Nás to ale nezajímá, protože nás to nesmí zajímat.

Nejsem si jistý, jestli Čína už Ameriku nepředběhla. Možná si Čínu už nechali přerůst přes hlavu. Také proti ní pořád útočí. Když si vezmete dejme tomu před 40 lety, kde byla Čína a kde je dnes. Takže bychom se měli zamyslet, jestli ta Evropa není tak trošku zkostnatělá. My jsme tady hrozně bojovali proti tomu socialismu, komunismu, udělali jsme převrat. A teď se, mám pocit, tak po troškách vracíme k tomu, že bychom to i tak maličko chtěli zpátky, ale nějak jinak. Možná nám teď začnou vyhovovat takoví ti s prominutím šílenci neomarxisti a začne to tady znovu. V té Evropě se to tak už plíživě vyvíjí.

Jaký podle vás bude rok 2021? A jaké jsou vaše plány? Kdy se podle vás dostanete opět na pódia?

Myslíte, že ten virus ještě zmutuje? Toho se bojím. Doufám, že vakcína bude fungovat.

Co se týče mé práce, je asi jen pár možností. Buďto, že budou opravdu nějaké mega rychlé testy. A na něčem takovém si myslím, že už vědci makají. Aby se rychle rozpoznalo, kdo je nemocný a pak se lidi budou moci zase scházet. Prostě stejně jako na letišti musíte být o dvě hodiny dřív, tak i před koncertem, kvůli testování, by to bylo podobné. Ale to by asi musel pořadatel platit. Nevím, jestli by to fungovalo. Neříkám, že je to správný nebo dobrý. Jen že je to jedna možnost.

Nebo je pak další možnost, že lidi budou sedět ve skupinkách, v rouškách. Ale to si neumím moc představit. Jestli se budou moct v létě dělat velké koncerty, festivaly? Nevím…

No a pak je tady samozřejmě hlavně ta možnost očkování. Ukázat očkovací průkaz jako občanku nebo přijít s čerstvým negativní testem. Takhle by to asi fungovat nějak mohlo. Prostě budeme se muset naučit s covidem žít.



