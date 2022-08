Další miliardy za vakcíny. Advokát: Vezměte to Černochové. Soud s Pfizerem? Takto

Za vakcíny Pfizer musíme zaplatit dvě miliardy korun, jinak nám hrozí penále. Advokát a kandidát do Senátu za stranu PRO Tomáš Nielsen je zvědav, co by se stalo, kdyby došlo na soud s výrobcem. „Jako zákazník bych určitě požadoval, aby nám výrobce prokázal, co nám to vlastně dodává. Proti jaké verzi koronaviru se vlastně očkujeme? Nikdo netuší, kolik nežádoucích účinků ty vakcíny mají, protože hlášeno je jen mizivé procento. A to už vůbec nemluvím o účinnosti,“ uvedl.

Média informovala o tom, že Česká republika musí zaplatit za vakcíny společnosti Pfizer 2 miliardy korun, jinak nám hrozí obrovské penále. Peníze prý vláda našla v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Co na to říkáte?

Je to výsměch. Výsměch daňovým poplatníkům, výsměch všem rodinám postiženým energetickou krizí a obrovským růstem cen, ale i výsměch pracovníkům MPSV a zejména úřadů práce.

Myslíte, že MPSV budou peníze chybět?

To je přeci evidentní. Schválně se zeptejte vedení úřadů, co se tam v současné době děje. Tlak na úřady práce je v poslední době enormní. Lidé jsou vyčerpaní, vyhořelí, zatěžuje je někdy až nesmyslná byrokracie. Stát zavádí nové postupy, ale zaměstnancům úřadů práce chybí metodika a školení. A místo toho, aby se tím vláda zabývala, ještě sebere ministerstvu peníze jen proto, aby zaplatila za vakcíny? Ty peníze by určitě mnohem víc prospěly jinde.

Jinak nám ale prý hrozí obrovské sankce.

Nehrozí nám pak ale žaloby od výrobců?

Řešíme tu existenční krizi a budeme brát ohledy na obchodní zájmy farmaceutických firem? Máte snad pocit, že si vydělaly málo? Stále více členských zemí navrhuje odstoupit od uzavřených smluv. Česko se k nim zatím nepřipojilo. Podle vlády proto, že musíme jako předsednická země Rady EU zůstat neutrální. To je nesmysl. Česká vláda prostě jen servilně plní pokyny z Evropské unie místo toho, aby v Bruselu hájila naše zájmy, jak to dělají ostatní vlády zemí EU. Asi si pamatujete na nedávnou trapnou scénu, kdy byl předseda vlády Fiala doslova peskován belgickým europoslancem Verhofstadtem za to, že jen pomalu reaguje na zcela nepřijatelný pokus zrušit právo veta členských států. A náš předseda vlády, místo aby se ohradil, si dělal zápisky.

Pokud by ale přeci jen k soudu s výrobci vakcín došlo, co se může stát?

To by mě taky zajímalo. Jako zákazník bych určitě požadoval, aby nám výrobce prokázal, co nám to vlastně dodává. Proti jaké verzi koronaviru se vlastně očkujeme. Nikdo netuší, kolik nežádoucích účinků ty vakcíny mají, protože hlášeno je jen mizivé procento. A to už vůbec nemluvím o účinnosti. Copak lze vůbec za vakcínu označit něco, co snad trochu funguje pár týdnů? Navíc, nevýhodná ustanovení smlouvy, uzavřené v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, jsou neplatná. To je princip, k němuž by měl přihlížet každý soud. A to je přesný popis toho, jak byly smlouvy s výrobci uzavírány. Rád bych se takového soudního řízení účastnil a věřím, že i mí kolegové z právního institutu Pro Libertate. Konečně bychom se dozvěděli, co Evropská komise vlastně podepsala. Ne, já jsem absolutně přesvědčen, že zejména dnes, kdy čelíme obrovské ekonomické krizi, musí dát vláda přednost českým občanům a firmám před zahraničními. A zrovna výrobci vakcín jistě nepatří mezi ty nejohroženější firmy.

