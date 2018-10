Devadesát procent Romů nepracuje, v tom má prezident absolutní pravdu. Stát vyplácí nemravné sociální dávky, proč by toho ta nemakačenka a netáhla nevyužila? Senátor ODS hovoří

Anketa Může být Andrej Babiš spokojen s výsledkem komunálních voleb? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 2493 lidí

Co říkáte výsledku voleb?

Mě příjemně překvapilo, že pokud jde o senátorské volby, tak jsem byl mezi nejúspěšnějšími kandidáty, pokud jde o počet hlasů. Měl jsem něco přes 16 tisíc hlasů. Ta přízeň voličů mě těší, ale samozřejmě druhé kolo bude těžké.

A jak to hodnotíte celorepublikově?

V případě Senátu jsem byl překvapen tím, jak se nedařilo sociální demokracii. Mírně pozitivně to vypadá pro ODS a pro ANO. Pokud jde o volby komunální, tak mě hodně překvapila Praha. Nečekal jsem, že ANO takto v hlavním městě propadne a že ODS, byť těsně, zvítězí a zaznamená takový návrat.

Jaký očekáváte výsledek druhého kola? Máte nějaký odhad? Pravděpodobně bude nižší volební účast…

Bude výrazně nižší účast. Teď byla pod 50 procent a očekávám, že bude kolem 17 či 20 procent, takže rozhodnou věrní voliči, kteří dorazí. Takže doufám, že ti, kteří mě podpořili předtím, mi svou přízeň zachovají, případně mi svou podporu dají i někteří voliči, kteří v prvním kole volili někoho jiného.

Je něco, v čem se chcete ve druhém kole odlišit od své protikandidátky?

My máme každý jiný osud. Já tady v tomto kraji žiji a funguji desítky let nepřetržitě v mnoha organizacích a vykonávám mnoho aktivit. Volič mou práci, kterou jsem se snažil odvádět pro občany, buď ocení, nebo neocení. To je volba voliče a záleží jen na něm, jak si to přebere.

Jak vidíte volbu vedení Senátu? Koho byste podpořil? Myslíte si, že má šanci Jaroslav Kubera?

Velká výhoda Senátu je, že většina senátorů má ještě své „civilní“ zaměstnání, a tak se v Senátu nikdy „nepředbíhá“. Respektuje se, že ten, kdo má nejsilnější senátorský klub, tak má předsedu Senátu, takže je otázka, jak dopadne KDU-ČSL a jak dopadne STAN. Dnes víme, že ČSSD zdaleka nebude mít svých 23 členů a výrazně oslabí. Takže je teď otázka, kdo bude mít nejsilnější klub.

Takže budete respektovat, že kdo bude mít nejsilnější klub, bude mít předsedu Senátu…

Vždy se to respektovalo. Druhý nejsilnější má prvního místopředsedu a takhle to postupuje dolů. Vždy to tak platilo, a myslím, že to tak bude i nadále.

Vy se zabýváte otázkou takzvaných nepřizpůsobivých. Prezident Miloš Zeman nedávno pronesl několik výroků, za které byl kritizován. Řekl, že 90 procent Romů nepracuje a že za komunistů museli pracovat… Co si myslíte o jeho výroku?

Někdy s panem prezidentem souhlasím, někdy ne. Ale v této věci má absolutní pravdu. Je dobře, že má odvahu to říkat nahlas na rozdíl od jiných politiků a na rozdíl od sluníčkářů a pravdoláskařů. Takže s tím, co řekl, naprosto souhlasím.

Co říkáte tomu, jak prezidenta kritizovaly ty různé romské organizace a tak dále…

Potrefená husa se vždy ozve.

Jaké téma či témata nyní chcete ve druhém kole voličům zdůraznit? V čem chcete oslovit své věrné voliče, aby přišli?

Mám jeden hlavní cíl, a tím je zamezit zneužívání štědrých sociálních dávek u nepřizpůsobivých. Bohaté sociální dávky pro nepřizpůsobivé rozvracejí ulice, města, vesnice, panelové domy. Stačí, aby jeden obchodník s chudobou si koupil nemovitost, a rozvrátí tady lidem v České republice životy. Mým hlavním cílem je, aby tyto nemravné sociální dívky skončily. Protože dnes, kdo je zdravý a mladý, na sociální dávky být odkázaný nemusí, může makat a nemusí parazitovat na dávkách. To je můj hlavní cíl. Toto mi dlouhodobě vadí a myslím si, že tu je šance, aby se to podařilo změnit.

Vy jste říkal, že se o těch problémech bavíte s různými starosty postižených oblastí. Můžete zmínit lokality a obce, kde se tyto věci dějí?

Jde například o rozvrácené centrum Jablonce nad Nisou. Jde i o Tanvald, Hamry, je to Desná. Je tím chycené i „moje“ Tanvaldsko. Na vině je stát, který vyplácí rozmařilé sociální dávky. Stát za podřadné bydlení, kde má nájem tržní hodnotu čtyři či pět tisíc korun, vyplácí příspěvky 12, 14 či 15 tisíc korun. Proč by toho ta nemakačenka a netáhla nevyužila? Takže migrují z jižních Čech či Moravy k nám. Nikdo je nedohledá a nikdo nikde není schopen je zpacifikovat, aby se začali chovat řádně. Vždy někde udělají nějaký průšvih a malér a nikdo je nedohoní. V první řadě je na vině stát. Tohle je hlavní věc, kterou chci změnit.

Už zvažujete, jak to budete chtít prosadit? Máte nějaké spojence, se kterými to chcete prosadit?

Určitě vím, koho oslovit. Vím, že to vadí více senátorům i poslancům z různých politických stran.

Předložil byste to případně, pokud budete znovu zvolen, v Senátu, že by to pak Senát poslal do Sněmovny, nebo se domluvíte s nějakými poslanci, že by to předložili ve Sněmovně a do Senátu by to pak případně šlo ze Sněmovny?

Obě cesty jsou možné. Musím zvážit, která varianta bude průchodnější a rychlejší. Rychlejší je cesta přes Sněmovnu, ale minule se nám podařilo přesvědčit kolegy senátory, aby naše tři návrhy zákonů schválili, takže to šlo opačnou cestou. Zhodnotím to podle situace. Záleží na tom, jak dopadnou senátní volby.

Je něco, co byste chtěl vzkázat voličům?

Díky za vaši podporu. Budu rád, když znovu přijdete k volbám a budete hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Chci požádat o vaši podporu i ve druhém kole. Nabízím konkrétní hmatatelné věci, a ne nějaké chiméry a neslibuji hory doly.

autor: Lukáš Petřík